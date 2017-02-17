Минобороны разрабатывает сборный трубопровод нового поколения
Научное учреждение российского военного ведомства разрабатывает магистральный сборно-разборный стеклопластиковый трубопровод 3-го поколения для снабжения войск горючим, передает ТАСС сообщение начальника управления ракетного топлива и горючего Минобороны РФ полковника Владимира Демирова.
По его словам «длина комплекта перспективного СРТ составит до 40 км, производительность подачи по нему горючего – до 1 тыс. т в сутки, что на 15-20% больше, чем у существующих трубопроводов».
«Макетные образцы стеклопластиковых труб нового поколения СРТ, изготовленные ЗАО НПП "Алтик" (город Бийск), полностью подтвердили свою работоспособность на заводских испытаниях. По результатам выполненных комплексных исследований сформирован экспериментально подтвержденный научно-технический задел для создания нового поколения СРТ», – сказал полковник.
По его словам, «при должной организации производства на оборонных предприятиях поставка такого комплекта СРТ в войска для переоснащения трубопроводных частей будет возможна с 2020 года».
Он пояснил, что, «необходимость переоснащения трубопроводных частей новыми образцами полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) обусловлена высокой металлоемкостью и недостаточной коррозионной стойкостью труб имеющихся трубопроводов».
«Тенденция увеличения количества дефектных труб наблюдается уже после восьми лет службы и с течением времени прогрессирует ускоряющимися темпами. Таким образом, при нахождении комплектов ПМТ в эксплуатации более 30 лет их применение становится невозможным и может привести к резкому повышению потерь горючего», – констатировал он.
В соответствии с решением заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова ФАУ "25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России" в рамках государственного задания проводит исследования по созданию перспективного комплекта сборно-разборного трубопровода (СРТ) с линейной частью на основе труб из высокопрочных композиционных материалов,рассказал Демиров.
По его словам «длина комплекта перспективного СРТ составит до 40 км, производительность подачи по нему горючего – до 1 тыс. т в сутки, что на 15-20% больше, чем у существующих трубопроводов».
«Макетные образцы стеклопластиковых труб нового поколения СРТ, изготовленные ЗАО НПП "Алтик" (город Бийск), полностью подтвердили свою работоспособность на заводских испытаниях. По результатам выполненных комплексных исследований сформирован экспериментально подтвержденный научно-технический задел для создания нового поколения СРТ», – сказал полковник.
По его словам, «при должной организации производства на оборонных предприятиях поставка такого комплекта СРТ в войска для переоснащения трубопроводных частей будет возможна с 2020 года».
Он пояснил, что, «необходимость переоснащения трубопроводных частей новыми образцами полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) обусловлена высокой металлоемкостью и недостаточной коррозионной стойкостью труб имеющихся трубопроводов».
«Тенденция увеличения количества дефектных труб наблюдается уже после восьми лет службы и с течением времени прогрессирует ускоряющимися темпами. Таким образом, при нахождении комплектов ПМТ в эксплуатации более 30 лет их применение становится невозможным и может привести к резкому повышению потерь горючего», – констатировал он.
Использованы фотографии: Алексей Павлишак/ТАСС