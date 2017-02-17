Минобороны разрабатывает сборный трубопровод нового поколения

В соответствии с решением заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова ФАУ "25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России" в рамках государственного задания проводит исследования по созданию перспективного комплекта сборно-разборного трубопровода (СРТ) с линейной частью на основе труб из высокопрочных композиционных материалов,

Научное учреждение российского военного ведомства разрабатывает магистральный сборно-разборный стеклопластиковый трубопровод 3-го поколения для снабжения войск горючим, передает ТАСС сообщение начальника управления ракетного топлива и горючего Минобороны РФ полковника Владимира Демирова.рассказал Демиров.По его словам «длина комплекта перспективного СРТ составит до 40 км, производительность подачи по нему горючего – до 1 тыс. т в сутки, что на 15-20% больше, чем у существующих трубопроводов».«Макетные образцы стеклопластиковых труб нового поколения СРТ, изготовленные ЗАО НПП "Алтик" (город Бийск), полностью подтвердили свою работоспособность на заводских испытаниях. По результатам выполненных комплексных исследований сформирован экспериментально подтвержденный научно-технический задел для создания нового поколения СРТ», – сказал полковник.По его словам, «при должной организации производства на оборонных предприятиях поставка такого комплекта СРТ в войска для переоснащения трубопроводных частей будет возможна с 2020 года».Он пояснил, что, «необходимость переоснащения трубопроводных частей новыми образцами полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) обусловлена высокой металлоемкостью и недостаточной коррозионной стойкостью труб имеющихся трубопроводов».– констатировал он.