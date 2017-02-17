Тиллерсон сообщил об условиях США для начала военного сотрудничества с РФ по Сирии
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, для которого, как стало известно, не нашлось места в гостинице Бонна, в ходе саммита глав МИД стран G20 сделал заявление относительно возможности военного взаимодействия с Россией в Сирии. По словам Тиллерсона, такое взаимодействие не будет возможно до тех пор, пока Россия считает, что вся сирийская оппозиция – террористы.
Заявление Рекса Тиллерсона публикует Рейтер, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Напомним, что накануне состоялась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой из администрации нового президента США Дональда Трампа.
Поступают сведения о том, что, по мнению США, Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии те группировки, которые не объявлены террористами на уровне Совбеза ООН.
При это остаётся не до конца понятной суть претензий к Москве. Учитывая тот факт, что Россия стала инициатором проведения переговорного процесса в Астане между официальными властями Сирии и представителями 12 оппозиционных группировок, включая вооружённые, какое ещё признание этих группировок требуется от России?..
Вероятно, в ближайшее время Тиллерсон конкретизирует свою позицию.
Ранее президент США Трамп высказывал слова о том, что если Россия борется с терроризмом, то было бы странно не налаживать с РФ контакты, направленные на совместную борьбу с тем же ИГИЛ (запрещено в РФ).
Заявление Рекса Тиллерсона публикует Рейтер, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Напомним, что накануне состоялась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой из администрации нового президента США Дональда Трампа.
Поступают сведения о том, что, по мнению США, Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии те группировки, которые не объявлены террористами на уровне Совбеза ООН.
При это остаётся не до конца понятной суть претензий к Москве. Учитывая тот факт, что Россия стала инициатором проведения переговорного процесса в Астане между официальными властями Сирии и представителями 12 оппозиционных группировок, включая вооружённые, какое ещё признание этих группировок требуется от России?..
Вероятно, в ближайшее время Тиллерсон конкретизирует свою позицию.
Ранее президент США Трамп высказывал слова о том, что если Россия борется с терроризмом, то было бы странно не налаживать с РФ контакты, направленные на совместную борьбу с тем же ИГИЛ (запрещено в РФ).
Использованы фотографии: Фейсбук/Мария Захарова