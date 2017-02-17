18:44 17 февраля

Тиллерсон сообщил об условиях США для начала военного сотрудничества с РФ по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, для которого, как стало известно, не нашлось места в гостинице Бонна, в ходе саммита глав МИД стран G20 сделал заявление относительно возможности военного взаимодействия с Россией в Сирии. По словам Тиллерсона, такое взаимодействие не будет возможно до тех пор, пока Россия считает, что вся сирийская оппозиция – террористы.

Заявление Рекса Тиллерсона публикует Рейтер, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Напомним, что накануне состоялась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой из администрации нового президента США Дональда Трампа.


Поступают сведения о том, что, по мнению США, Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии те группировки, которые не объявлены террористами на уровне Совбеза ООН.

При это остаётся не до конца понятной суть претензий к Москве. Учитывая тот факт, что Россия стала инициатором проведения переговорного процесса в Астане между официальными властями Сирии и представителями 12 оппозиционных группировок, включая вооружённые, какое ещё признание этих группировок требуется от России?..

Тиллерсон сообщил об условиях США для начала военного сотрудничества с РФ по Сирии


Вероятно, в ближайшее время Тиллерсон конкретизирует свою позицию.

Ранее президент США Трамп высказывал слова о том, что если Россия борется с терроризмом, то было бы странно не налаживать с РФ контакты, направленные на совместную борьбу с тем же ИГИЛ (запрещено в РФ).

Использованы фотографии: Фейсбук/Мария Захарова
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Комментарии 39
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:30
    Значит США идут лесом
    Скептик-Самоучка
    1. Политотдел Сегодня, 15:42
      Вообщем Рекс опять ни о чем и расплывчато..Продолжаем мочить!
      Политотдел
      1. cniza Сегодня, 16:32
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Значит США идут лесом


        И в темпе вальса ... идут торги и мы пока не знаем о чем.
        cniza
        1. Ныробский Сегодня, 18:02
          Цитата: cniza
          И в темпе вальса ... идут торги и мы пока не знаем о чем.

          Да, пока ВВП с Трампом не переговорят с глазу, на глаз, всё так и будет - условия, предложения, угрозы и озабоченности.
          Ныробский
          1. DMB_95 Сегодня, 18:35
            Цитата: Ныробский

            Да, пока ВВП с Трампом не переговорят с глазу, на глаз, всё так и будет - условия, предложения, угрозы и озабоченности.

            Лавров и Тиллерсон ещё не раз встретятся до встречи Президентов . Начинается очередной раунд Большой Игры после смены декораций в Штатах .
            DMB_95
      2. Scoun Сегодня, 17:01
        Цитата: Политотдел
        Вообщем Рекс опять ни о чем и расплывчато..Продолжаем мочить!

        Цитата: Скептик-Самоучка
        Значит США идут лесом

        Ребят, мне кажется вы жжёте! ))) как и статья )))
        Поступают сведения о том, что, по мнению США, Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии те группировки, которые не объявлены террористами на уровне Совбеза ООН.
        При это остаётся не до конца понятной суть претензий к Москве.

        Млин что бы где-то изобразить уступку Кремля, надо сначала её найти и сейчас тех группировок которые уже участвуют в переговорах, но по сути не озвучивают их названий, Россия согласится с "аргументами" США и объявит что признает их оппозицией и можно начинать Ближневосточный диалог.
        Таким образом США сохраняет свою мордулица и открывает возможность для реального диалога и по другим вопросам..
        Просто этот вариант с Сирией, ситуацию в которой многие граждане мира поддерживают действия России, может послужить демпфером и смягчить общий последний накал страстей со стороны пин.дос.ских СМИ в том числе.
        ПС.
        Россия уже пачку таких группировок подключила к переговорам и часть тех кого выпустили из Алеппо, при таких раскладах могут пойти на компромисс. Это касается только местных, с пришлыми разговор там будет один.
        Простой народ совсем не глуп.
        При этом заявления настолько абсурдны, что над ними смеются сами европейцы.

        Так и есть, общаюсь с людьми из Франции и Германии, они смеются. И что, заказ получен и оплачен.

        Таким образом, пропаганда, ради которой тратятся огромные деньги, обладает в корне противоположным эффектом банально из-за своей абсурдности. Гротескное изображение России у адекватной части европейского общества вызывает лишь здоровый смех.
        http://politobzor.net/show-123097-zhiteli-evropy-
        postavili-merkel-na-mesto-russkie-nashi-bratya-i-
        tochka.html
        Scoun
      3. Монос Сегодня, 17:36
        Дежавю. Стойкое ощущение, что я это уже слышал. Совсем недавно. Тиллерсон - это Керри в гриме?
        Монос
    2. rasputin17 Сегодня, 15:47
      Они то идут! Да вот только гадят где не попади нам!! am
      rasputin17
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:49
        Ну как вы себе представляете ситуацию?
        Вот все неполживые сми трубят о Сирии и вдруг трах-тибидох-тибидах - в Астану главного миротворца то и не пригласили...
        Ну нагадят они еще...Там есть помимо нас Турки. Иран.
        Да и европе сейчас - выборы на носу
        В лес. однозначно в лес
        Скептик-Самоучка
        1. rasputin17 Сегодня, 16:01
          Просто вариант "хорошей мины при плохой игре" они будут еще очень долго играть поскольку вся сложившаяся ситуация это плоды их исключительной политики!!
          Цитата: Скептик-Самоучка
          в Астану главного миротворца то и не пригласили..

          Ему указывают на его место у параши!
          rasputin17
          1. Касым Сегодня, 16:33
            Не торопитесь, друзья. Тирекс ведь не профессиональный дипломат. Показательная фотка, надо сказать. Лавров с целой командой и Тирекс с послом и переводчицей.
            Это США нужен результат для стодневки Трампа, да и вообще показать свои "способности" - Кремль может не напрягаться - ждем инициатив Трампа и Ко.. Во всей внешней "повестке дня" у РФ инициатива. Им даже благополучно вывести с Афгана войска нужна Москва. В Сирии, чтобы не говорили, РФ на законных основаниях. Иран и КНДР - без посредничества РФ невозможно что-то решать (корейцы и иранцы за стол переговоров даже не сядут без России). Украина и Прибалтика - экономические, черные дыры (без проблем Крыма и Донбасса). Ливия даже. Перевооружение - пусть на ДОВСЕ посмотрят, и кто его нарушил (РФ,РБ,РК выполнили). СНВ - пусть на договор о ПРО посмотрят.
            Не зря переговоры прошли за закрытыми дверями. Карты прежней политики Обамы биты - Трампу с Тирексом надо ее менять. Поэтому какой может быть торг? Украина за Сирию - ерунда это, и там и там у РФ железобетонные и логически выверенные действия. Поэтому пусть на западе голову ломают. hi
            В Астану приехал "южный фронт оппозиции", граница с Иорданией.
            Касым
    3. vovanpain Сегодня, 16:18
      по мнению США, Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии те группировки, которые не объявлены террористами на уровне Совбеза ООН.

      Обезьян влез обратно на пальму,но дело его живет. wink Кто то ещё верит,что Трам пам пам друг России?
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:24
        Цитата: vovanpain
        Обезьян влез обратно на пальму,но дело его живет. wink Кто то ещё верит,что Трам пам пам друг России?

        Не уверен что таковые сыщутся . Ну а если найдётся хоть один таковой - что же , блажен верующий ...
        bouncyhunter
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 16:26
          Так у нас вся дума бухашку бухала за его победу...
          Скептик-Самоучка
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:27
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Так у нас вся дума бухашку бухала за его победу...

            Ну как такой повод побухать упустить ? drinks wink laughing
            bouncyhunter
  2. Altona Сегодня, 15:33
    На колу мочало-начинай сначала. Не Трамп "осушил" болото, а болото уверенно засасывает Трампа. Всё становится снова в глобалистскую колею. Так что America is for liberals again.
    Altona
    1. ser-pov Сегодня, 15:40
      [/quote]Поступают сведения о том, что, по мнению США, Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии те группировки, которые не объявлены террористами на уровне Совбеза ООН. [quote]

      Тут же четко написано-"поступают сведения...." То есть в очередной раз журналюги за всех belay всё решили...
      ser-pov
      1. dorz Сегодня, 15:46
        Тиллерсон сообщил об условиях США

        А тем временем сами продолжают без всякого на то разрешения строить военные базы на территории Сирии.
        dorz
    2. rasputin17 Сегодня, 15:45
      Цитата: Altona
      Не Трамп "осушил" болото, а болото уверенно засасывает Трампа.

      У него нет выбора!!! Пришло время снимать маски!!! А этот петрушка будет играть свою роль в этом спектакле где режиссеры последнее время креативят! То старика-маразматика поставят то вообще обезьяну! Теперь вот и до Трампа очередь дошла!!! wink
      rasputin17
  3. ronnon Сегодня, 15:40
    Эх, Рекси! Скоро будут говорить про него "А ты знаешь того Рекса? Какого Рекса? Ну того которому места в гостинице не хватило! А этого Рекса! Конечно знаю!" )))
    ronnon
  4. MoJloT Сегодня, 15:41
    Хитро, до тех пор пока Русские не отделят оппозицию от террористов... и где я уже это слышал.
    MoJloT
    1. Политотдел Сегодня, 17:21
      Цитата: MoJloT
      Хитро, до тех пор пока Русские не отделят оппозицию от террористов... и где я уже это слышал.

      Все как обычно...Ждут пока мы чертей перемочим, а потом сливки снимут!
      Политотдел
  5. rasputin17 Сегодня, 15:41
    Россия считает, что вся сирийская оппозиция – террористы.

    Господа!!! Научитесь называть ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ!!!! А кто они тогда? Где в каких конвенциях написано что оппозиция и умеренные могут в свой протест резать головы старикам и детям!!! am Как называть расправы с мирным населением ДЕМОКРАТИЕЙ?
    rasputin17
  6. Svarog51 Сегодня, 15:44
    Опять какие то условия выдвигают. Сдаётся мне, что БЕЗусловным для них является только власть над всем остальным миром. fool
    Svarog51
  7. dubowitskij.vick Сегодня, 15:45
    На Манхеттене стоит ещё достаточное количество зданий- башен. Есть ещё достаточно учебных пособий, внимательно показывающих идиотам от политики- кто террорист, а кто просто оппозиционер- террорист.
    dubowitskij.vick
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:45
    В общем, Трамп оказался легковесным болтуном, шоуменом из конкурса "Мисс Вселенная". С весьма поверхностным пониманием того, что и как реально происходит в мире. Прекрасно. Это же Горбач американский. Сейчас он перестройку раскрутит, и обломки страны долго будут потомки в кучу собирать wassat
    Горный стрелок
  9. RUSIVAN Сегодня, 15:57
    Тиллерсон сообщил об условиях США для начала военного сотрудничества с РФ по Сирии
    Это они нам еще условия будут ставить,или они нам делают такое одолжение??? Крутили и вертели мы такое сотрудничество...
    RUSIVAN
  10. Макаров Сегодня, 16:10
    я же говорил что они приехали условия ставить...
    Макаров
  11. volodya Сегодня, 16:10
    А нужны ли нам их условия? Они же умеют бомбить толко трактора и свадьбы!
    volodya
  12. karakol Сегодня, 16:20
    Такое ощущение, что ничего не поменялось по сути после смены администрации в Вашингтоне. Все они находятся в прострации.
    karakol
  13. BerBer Сегодня, 16:31
    Такое ощущение, что они не определились,- "что же дальше"? Как себя вести с Россией? Одно могу сказать, если не будут с нами сотрудничать, им перспектив нет. Те бонусы которые им давал контроль мировых финансов, они использовали. Дальше, не имея реального производства, и продолжая противостояние с Россией, будет хуже. Кроме внешних проблем будут ещё и внутренние.
    BerBer
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:40
    Что негр пургу гнал, что миллиардер хрень порет -короче у власти, и команда их такая-же
    Изгоняющий либероидов
  15. Nick888 Сегодня, 16:49
    Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии

    Почему бы США не признать тогда, и ДНР и ЛНР?
    Nick888
  16. APASUS Сегодня, 17:37
    Поступают сведения о том, что, по мнению США, Россия должна признать «демократической оппозицией» Сирии те группировки, которые не объявлены террористами на уровне Совбеза ООН.

    Вот молодцы американцы,всегда в их заявлении есть второе дно!
    Как только наши подпишут данное соглашение сразу все террористические организации сменят свое название и сядут за стол переговоров как представители мирной оппозиции ,а американцы еще и укажут нашим на невыполнение соглашения.
    APASUS
  17. Orionvit Сегодня, 17:41
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Не уверен что таковые сыщутся . Ну а если найдётся хоть один таковой - что же , блажен верующий

    Ещё два месяца назад, тут на ВО, таких верующих в "мессию Трампа", была большая часть. Что то быстро все стали атеистами. Надо будет в следующий раз не забыть, засечь время переобувания, некоторых участников форума. Может кто рекорд установит, по скорости изменения своей "железной и правильной" точки зрения.
    Orionvit
  18. Кент0001 Сегодня, 17:52
    Он барыга, а не дипломат. Он говорящая голова госдепа. И не более. А условия они пусть женам своим ставят.
    Кент0001
  19. Андрюха Г Сегодня, 18:08
    Путин, Патрушев, поручите создать полк информационной борьбы, и через пол-года в США будет такой майдан, который они даже в "голливуде" представить не могут. Мы слишком долго смотрим открыв рот на эту клоаку аферистов, мошенников, и просто международных преступников, прикрывшихся монополией своего доллара. Но мы это можем разрушить в течение месяца-двух активной пропагандой в мире - ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ ДОЛЛАРА, как средства подпитки террористов всех мастей. Показав всему миру, что именно ДОЛЛАРОВАЯ ЗОНА - ЕСТЬ ЗОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАЙДАНОВ И ТЕРРОРИЗМА. Кроме того, через блоги и форумы самих США - мы можем инициировать там такой майдан, который переплюнет и Октябрьскую Революцию 1917-го года и киевскую "РАГУЛЮЦIЮ ГИДОТИ". Именно в США - социальных, этнических, религиозных, межрассовых, гендерных проблем и притеснений столько - что на весь мир хватит. Просто напросто надо создать один - два полка специалистов информационной борьбы и начинать работать на результат. Через их же сайты и форумы. Почему в Китае - таких полков аж ТРИ, а у нас - ни одного !!!
    Андрюха Г
  20. Jovanni Сегодня, 18:13
    Тиллерсон сообщил об условиях США для начала военного сотрудничества с РФ по Сирии

    А какие будут условия России для начала военного сотрудничества по Сирии? Подозреваю это будет пожелание не соваться на траекторию полета боеприпасов...
    А вообще по старым методичкам шпарит этот Тиль...
    Jovanni
  21. Влад5307 Сегодня, 18:39
    Похоже кол-во террористических групп "оппозиции" надо последовательно сокращать до такого кол-ва, чтобы не было разночтений у СГА и РФ! bully
    Влад5307

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