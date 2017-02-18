IDEX-2017: чем похвастаются «Вертолеты России»?

19 февраля в Абу-Даби стартует международная выставка оборонной промышленности IDEX-2017. Мероприятие, являющееся одним из самых знаковых в своей сфере, в дополнительном представлении не нуждается. Столица ОАЭ снова соберет на своей территории производителей и поставщиков из более чем пяти десятков различных стран, свое место в выставочном центре ADNEC займет, разумеется, и Россия. От нашей страны ждут многого, как и всегда.В рамках IDEX традиционно проходит демонстрация новых моделей вертолетов. Давайте взглянем, чем порадуют гостей и участников выставки россияне. «Вертолеты России» принял решение представить на мероприятии современные боевые модели. Среди прочих особенно выделяются разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также ударные Ми-35М и Ми-28НЭ.Первый, так называемый «Аллигатор» – машина нового поколения, эксплуатируемая нашей страной уже более пяти лет. Данная модель успешно справляется с уничтожением как воздушных целей, так и наземной бронированной военной техники или пехоты. Проверенный боец, здорово проявивший себя в том числе и на территории Сирии.Ми-35М – транспортно-боевой вертолет, созданный в ОКБ Миля. Модель уже имеет довольно-таки неплохую репутацию за рубежом, стоит на вооружении целого ряда стран – Бразилии, Ирака, Азербайджана, Венесуэлы и Казахстана. Эксплуатация в России началась весной 2010 года, машина активно используется для различных нужд Минобороны. Служит как для поражения различного типа мишеней, так и для эвакуации пострадавших бойцов, десантирования сухопутных войск или перевозки различных грузов.Ми-28НЭ – «Ночной охотник» или «Опустошитель», если взглянуть на кодификацию НАТО. Машина с богатой историей, а новую модификацию считают настоящей грозой наземной военной техники. Данный вертолет служит для поиска и ликвидации танков и прочего бронированного вооружения, способен справляться со своими задачами в абсолютно любых климатических условиях и полнейшей темноте. Нет сомнений в том, что и эта модель будет популярна на международной арене.Холдинг «Вертолеты России» запланировал не только демонстрацию своих достижений, но и проведение переговоров с действующими и потенциальными партнерами. Спрос на отечественную авиацию традиционно высокий, а мероприятия вроде IDEX только повышают вероятность заключения выгодных для нашей страны контрактов. Россия сегодня может предложить заказчикам многое, в этой сфере у нас всегда есть поводы для гордости.