18:43 17 февраля

У России появятся основания требовать выдачи лиц, подозреваемых в атаке на Су-24

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Замглавы Минюста Максим Травников сообщил, что подозреваемые в атаке на российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года потенциально подпадают под вынесенный на ратификацию в Госдуме российско-турецкий договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, передает ТАСС.

У России появятся основания требовать выдачи лиц, подозреваемых в атаке на Су-24


При обсуждении документа зампред думского комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин напомнил, что «был достаточно серьезный прецедент по поводу сбитого (российского) самолета»


«Насколько я понимаю, уголовное дело возбуждено на территории нашей страны. В рамках сегодняшней ратификации как это смотрится на данном примере?», – спросил Швыткин.

Потенциально лица, которые могут быть подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, которые подпадают под юрисдикцию РФ, могут быть выданы на основании этого договора,
пояснил Травников.

Но при этом сам договор содержит определенные положения, которые создают препятствия для выдачи по некоторым основаниям, в частности, в случае, если есть основания полагать, что такие лица могут преследоваться по каким-то политическим или иным соображениям,
оговорился замминистра.

В то же время он отметил, что «Турция в принципе осуществляет выдачу своих граждан, и в этом плане она отличается от Российской Федерации».

«Поэтому потенциально лица, которые являются гражданами Турецкой республики или гражданами иных государств, которые укрываются на ее территории, которые подозреваются в совершении правонарушений, подпадают под этот договор», – добавил Травников.

Напомним, 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24 был сбит ракетой, выпущенной с турецкого истребителя F-16.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com

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Комментарии 15
  1. Vik66 Сегодня, 16:03 Новый
    А как насчет того, что закон обратной силы не имеет ?
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    Vik66
    1. cniza Сегодня, 16:25 Новый
      В то же время он отметил, что «Турция в принципе осуществляет выдачу своих граждан, и в этом плане она отличается от Российской Федерации».


      Выдадут стрелочников , а кто планировал , кто отдавал приказ?
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      cniza
      1. APASUS Сегодня, 17:23 Новый
        Цитата: cniza
        Выдадут стрелочников , а кто планировал , кто отдавал приказ?

        Выдадут всех,под эту тему Эрдоган наводит у себя порядок ,да лишний раз напомнить про коварство русских думаю не упустит.Это такая игра на грани
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        APASUS
    2. EvilLion Сегодня, 17:45 Новый
      Закон не запрещал стрелять по самолетам?
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      EvilLion
  2. rasputin17 Сегодня, 16:04 Новый
    Вот сейчас можно проверить турков на вшивость!!! Выдадут ли они всех или нет! В прочем им сдавать не привыкать! За свой интерес они продадут кого угодно!
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    rasputin17
    1. Политотдел Сегодня, 16:12 Новый
      Цитата: rasputin17
      Вот сейчас можно проверить турков на вшивость!!! Выдадут ли они всех или нет! В прочем им сдавать не привыкать! За свой интерес они продадут кого угодно!

      Неспроста все это начали опять ворошить...Чую опять с турками нас поссорить хотят окончательно..Не нравится мне все это! hi
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      Политотдел
      1. rasputin17 Сегодня, 16:17 Новый
        Приветствую Вас! hi У турков сейчас еть возможность покосить курдов под шумок на сопредельных территориях и за такие печеньки они отдадут на откуп кого угодно из террористов! Хоть головами в карзинах!!! wink
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        rasputin17
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:13 Новый
      Цитата: rasputin17
      Вот сейчас можно проверить турков на вшивость!!! Выдадут ли они всех или нет! В прочем им сдавать не привыкать! За свой интерес они продадут кого угодно!

      Хоть это и не вернёт погибшего Пешкова , но виновные должны быть наказаны - это дело чести !
      Жалоба
      bouncyhunter
    3. НЕКСУС Сегодня, 17:22 Новый
      Цитата: rasputin17
      Вот сейчас можно проверить турков на вшивость!!! Выдадут ли они всех или нет! В прочем им сдавать не привыкать! За свой интерес они продадут кого угодно!

      Заодно и поглядим,как власть свои обещания в этом вопросе держит...
      Жалоба
      НЕКСУС
  3. Инжeнeр Сегодня, 16:11 Новый
    У России появятся основания требовать выдачи лиц, подозреваемых в атаке на Су-24

    Это вы про Эрдогана и пилотов истребителей?
    Жалоба
    Инжeнeр
  4. инженерный Сегодня, 16:42 Новый
    У России появятся основания требовать выдачи лиц, подозреваемых в атаке на Су-24

    А когда сбили наш СУ Оснований не было???!!! Брред какой то......
    В ноябре 2016 года сообщалось, что обвиняемый по делу об убийстве пилота российского Су-24 Олега Пешкова Альпарслан Челик не признал своей вины.
    Ссылка: https://www.gazeta.ru/social/news/2016/11/24/n_93
    70973.shtml
    Жалоба
    инженерный
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:47 Новый
    Как эти спекуляции на смертях надоели!
    Жалоба
    Изгоняющий либероидов
  6. Sovetskiy Сегодня, 17:11 Новый
    По моему очередной закон - пустышка.
    Закон вроде как будет, но по факту исполнять его никто не станет, а появится лишь дополнительный повод друг друга "укусить" при удобном случае о "несоблюдении противоположной стороной заключенных договоренностей".
    Жалоба
    Sovetskiy
  7. Сибирь Сегодня, 18:00 Новый
    Не верю, что выдадут кого бы то ни было на суд России по этому случаю!
    Жалоба
    Сибирь
  8. Alexey RA Сегодня, 18:12 Новый
    Угу... а потом турки запросят выдачу наших пилотов, которые отработали по турецким позициям 09.02.2017. sad
    Жалоба
    Alexey RA

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