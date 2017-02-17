У России появятся основания требовать выдачи лиц, подозреваемых в атаке на Су-24
Замглавы Минюста Максим Травников сообщил, что подозреваемые в атаке на российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года потенциально подпадают под вынесенный на ратификацию в Госдуме российско-турецкий договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче, передает ТАСС.
При обсуждении документа зампред думского комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин напомнил, что «был достаточно серьезный прецедент по поводу сбитого (российского) самолета»
«Насколько я понимаю, уголовное дело возбуждено на территории нашей страны. В рамках сегодняшней ратификации как это смотрится на данном примере?», – спросил Швыткин.
В то же время он отметил, что «Турция в принципе осуществляет выдачу своих граждан, и в этом плане она отличается от Российской Федерации».
«Поэтому потенциально лица, которые являются гражданами Турецкой республики или гражданами иных государств, которые укрываются на ее территории, которые подозреваются в совершении правонарушений, подпадают под этот договор», – добавил Травников.
Напомним, 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24 был сбит ракетой, выпущенной с турецкого истребителя F-16.
При обсуждении документа зампред думского комитета по обороне единоросс Юрий Швыткин напомнил, что «был достаточно серьезный прецедент по поводу сбитого (российского) самолета»
«Насколько я понимаю, уголовное дело возбуждено на территории нашей страны. В рамках сегодняшней ратификации как это смотрится на данном примере?», – спросил Швыткин.
Потенциально лица, которые могут быть подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, которые подпадают под юрисдикцию РФ, могут быть выданы на основании этого договора,пояснил Травников.
Но при этом сам договор содержит определенные положения, которые создают препятствия для выдачи по некоторым основаниям, в частности, в случае, если есть основания полагать, что такие лица могут преследоваться по каким-то политическим или иным соображениям,оговорился замминистра.
В то же время он отметил, что «Турция в принципе осуществляет выдачу своих граждан, и в этом плане она отличается от Российской Федерации».
«Поэтому потенциально лица, которые являются гражданами Турецкой республики или гражданами иных государств, которые укрываются на ее территории, которые подозреваются в совершении правонарушений, подпадают под этот договор», – добавил Травников.
Напомним, 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24 был сбит ракетой, выпущенной с турецкого истребителя F-16.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com