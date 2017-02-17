У России появятся основания требовать выдачи лиц, подозреваемых в атаке на Су-24

Потенциально лица, которые могут быть подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, которые подпадают под юрисдикцию РФ, могут быть выданы на основании этого договора,

Но при этом сам договор содержит определенные положения, которые создают препятствия для выдачи по некоторым основаниям, в частности, в случае, если есть основания полагать, что такие лица могут преследоваться по каким-то политическим или иным соображениям,