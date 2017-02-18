Есть ли будущее у российских военных объектов в Белоруссии?

В 1995 году Российская Федерация и Белоруссия подписали соглашение, согласно которому недвижимость и участки земли для функционирования военных объектов РЛС «Волга» и 43-го узла связи ВМФ «Вилейка», передаются ВС РФ на 25 лет без возмещения налогов. Срок аренды истекает в 2020 году – как раз под очередную президентскую кампанию в Белоруссии.Радиолокационная станция типа «Волга» дислоцируется в поселке Ганцевичи в 48 км от Барановичей. Ее строительство было начато в 1981 году, затем законсервировано. Работы по ее достройке и введению в эксплуатацию были активизированы после потери аналогичной станции в Латвии (н.п.Скрунде). В 2002 году РЛС была принята в боевой состав российских Космических войск, а в 2003 году была поставлена на боевое дежурство в системе предупреждения о ракетном нападении. Введение станции позволило восстановить единое радиолокационное поле на западном и северо-западном направлениях.Объект входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и замыкается на так называемый «ядерный чемоданчик» президента России. С помощью «Волги» осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль воздушного пространства над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. В секторе ответственности она обеспечивает слежение за ракетными пусками на дальности в 5 тыс. км и наблюдение за космическими объектами размером с шарик и диаметром в несколько миллиметров на любой из орбит.Кроме того, данная РЛС интегрирована в единую систему ПВО Союзного государства, является элементом региональной белорусско-российской группировки войск (сил) и входит в объединенную систему ПВО СНГ, в рамках которой осуществляется автоматизированный обмен информацией о воздушной обстановке между командными пунктами ВВС и ПВО России, Белоруссии и Казахстана.Вторым объектом является зональный пункт связи ВМФ «Вилейка» (или радиостанция «Антей»), расположенный в 10 км от одноименного райцентра Минской области. Эксплуатируется с 1964 года. Через «Антей», главным образом, осуществляется обмен кодированными сигналами Центрального узла связи ВМФ и подводных лодок, находящихся на боевом дежурстве практически во всех океанах. Объект также имеет связь с заветной кнопкой.Примечательно, что на основании упомянутого выше соглашения, обе станции не имеют статуса военных баз. Но, с учетом того, что РЛС «Волга» входит в состав стратегических сил ядерного сдерживания России и через обе станции можно передавать команды с «чемоданчика», важность данных объектов переоценить сложно. Поэтому вполне логично предположить, что вопрос продление аренды уже прорабатывается.Рассчитывать на то, что Минск продлит двустороннее соглашение на прежних условиях, т.е. безвозмездно, не приходится. Виной тому и сложная экономическая ситуация, и обострившиеся разногласия, как по внутренним, так и по внешним вопросам в рамках совместных интеграционных проектов Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ.На самом деле, вариантов развития событий не так уж и много. Возможно, Минск последует примеру Казахстана и назначит цену за аренду. Тем более что такая практика широко применяется во всем мире. К примеру, Польша только за использование полигонов во время учений НАТО в 2016 году заработала 14 млн. долларов.Однако не стоит исключать, что Кремль может предложить Минску продолжить традицию военно-бартерных отношений с государствами-членами ОДКБ и взамен уплаты аренды поставит образцы военной техники и вооружения. На этом фоне уместно будет вспомнить и тот факт, что белорусы много раз просили наше руководство о поставках современного оружия, как на льготных условиях, так и в лизинг. Тем более что сейчас руководство оборонного ведомства Белоруссии анонсируют планы по приобретению у России бронетранспортеров БТР-82А, самолетов Су-30СМ и минометных комплексов "Нона-М1".2020 год станет для руководства ВС РФ непростым, т.к. помимо военных объектов в Белоруссии, истекает срок аренды и 102-ой российской военной базы в Гюмри.Однако важно помнить, что вопросы безопасности страны надо рассматривать не только сквозь экономическую призму и имеющиеся разногласия – наличие союзников и поддержка с их стороны стоят гораздо большего.