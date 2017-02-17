Генштаб ВСУ подсчитал потери с начала операции в Донбассе

Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,

С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, также применения танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняют задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые происходят в зоне проведения операции. Среди полномочий командиров - принимать решения в ответ на те или иные действия противника.