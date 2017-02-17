Генштаб ВСУ подсчитал потери с начала операции в Донбассе
По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибло немногим более 2 тысяч военнослужащих, передает Интерфакс.
Он также сообщил об обострении ситуации на линии соприкосновения:
Формальной датой начала вооруженного конфликта считается 7 апреля 2014 года. Тогда исполнявший обязанности президента Александр Турчинов в ответ на захват административных зданий в Харькове, Луганске и Донецке, а также в связи с провозглашением Харьковской и Донецкой республик объявил о создании кризисного штаба.
«Я с уважением отношусь к разным политическим взглядам, в том числе и наших оппонентов. Но сепаратизм и использование оружия против собственного государства, что несет прямую угрозу безопасности и жизни наших граждан – это не политика. Это – тяжкое преступление! А против преступников мы будем действовать адекватно и решительно», – заявил Турчинов.
После этого вооруженный конфликт в Донбассе только набирал обороты.
Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,заявил Муженко в пятницу на встрече с иностранными военными атташе.
Он также сообщил об обострении ситуации на линии соприкосновения:
С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, также применения танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняют задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые происходят в зоне проведения операции. Среди полномочий командиров - принимать решения в ответ на те или иные действия противника.
Формальной датой начала вооруженного конфликта считается 7 апреля 2014 года. Тогда исполнявший обязанности президента Александр Турчинов в ответ на захват административных зданий в Харькове, Луганске и Донецке, а также в связи с провозглашением Харьковской и Донецкой республик объявил о создании кризисного штаба.
«Я с уважением отношусь к разным политическим взглядам, в том числе и наших оппонентов. Но сепаратизм и использование оружия против собственного государства, что несет прямую угрозу безопасности и жизни наших граждан – это не политика. Это – тяжкое преступление! А против преступников мы будем действовать адекватно и решительно», – заявил Турчинов.
После этого вооруженный конфликт в Донбассе только набирал обороты.
Использованы фотографии: http://novynarnia.com