18:43 17 февраля

Генштаб ВСУ подсчитал потери с начала операции в Донбассе

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По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибло немногим более 2 тысяч военнослужащих, передает Интерфакс.

Генштаб ВСУ подсчитал потери с начала операции в Донбассе


Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,
заявил Муженко в пятницу на встрече с иностранными военными атташе.


Он также сообщил об обострении ситуации на линии соприкосновения:
С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, также применения танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняют задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые происходят в зоне проведения операции. Среди полномочий командиров - принимать решения в ответ на те или иные действия противника.


Формальной датой начала вооруженного конфликта считается 7 апреля 2014 года. Тогда исполнявший обязанности президента Александр Турчинов в ответ на захват административных зданий в Харькове, Луганске и Донецке, а также в связи с провозглашением Харьковской и Донецкой республик объявил о создании кризисного штаба.

«Я с уважением отношусь к разным политическим взглядам, в том числе и наших оппонентов. Но сепаратизм и использование оружия против собственного государства, что несет прямую угрозу безопасности и жизни наших граждан – это не политика. Это – тяжкое преступление! А против преступников мы будем действовать адекватно и решительно», – заявил Турчинов.

После этого вооруженный конфликт в Донбассе только набирал обороты.

Использованы фотографии: http://novynarnia.com

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Комментарии 29
  1. g1v2 Сегодня, 17:13 Новый
    К ним осталось добавить записанных в дезертиры, пропавшие без вести, умерших типа от болезней,нс и травм типа в тылу и неоформленных надлежащим образом в армейские списки . Ну и плюс потери мвд, госпогранслужбы, нацгвардии и правосеков. Официальная статистика вещь лукавая. wink
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    g1v2
    1. WindofFields Сегодня, 17:23 Новый
      похоже мы теперь знаем цифры реальных потерь ВСУ - 2197 х 10 = 21 970 убитых и около 80 тыс. ранеными.
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      WindofFields
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:27 Новый
        Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,

        Муженко ! Будь мужиком и хоть своим-то не ври ! am
        Жалоба
        bouncyhunter
        1. g1v2 Сегодня, 17:35 Новый
          Работа у него такая. request ЕСЛИ ОН РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ОЗВУЧИТ, ТО КТО ВОЕВАТЬ ТО ПОЙДЕТ. Все же идут пограбить, получить дозу адреналина, заработать , ватников потрамбовать. И уж явно не бирки на ноге примерять или стать очередным холмиком в степи. Тч Муженко деваться некуда .
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          g1v2
          1. cniza Сегодня, 18:18 Новый
            Цитата: bouncyhunter
            Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,

            Муженко ! Будь мужиком и хоть своим-то не ври ! am


            Он считает , что это тактически запутывает противника и таким образом дает им преимущество.
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            cniza
        2. 210окв Сегодня, 17:49 Новый
          Паша!Он умолчал про не боевые потери..По пьянке,неосторожное обращение,крыша поехала...Там еще тысячи четыре наберется только безвозвратных..
          Цитата: bouncyhunter
          Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,

          Муженко ! Будь мужиком и хоть своим-то не ври ! am
          Жалоба
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:22 Новый
            Дим , ну и какой нормальный солдат пойдёт воевать под командованием таких хенералов ? Лживые твари ! am
            Жалоба
            bouncyhunter
        3. vovanpain Сегодня, 18:11 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Муженко ! Будь мужиком и хоть своим-то не ври !

          Паша,ему пофиг на своих.Так егосолдатики зовут. wink
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          vovanpain
          1. vovanpain Сегодня, 18:13 Новый
            Цитата: vovanpain
            Так его солдатики зовут

            А вот так сослуживцы. feel
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            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:23 Новый
              Влад , таких отцов-командиров на штыки надо поднимать ! am
              Жалоба
              bouncyhunter
        4. Чёрный Сегодня, 18:31 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,

          Муженко ! Будь мужиком и хоть своим-то не ври ! am

          О чем вы,? Его фамилия не от "мужик' , а от мужеложенко laughing
          Жалоба
          Чёрный
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:32 Новый
            Цитата: Чёрный
            О чем вы,? Его фамилия не от "мужик' , а от мужеложенко laughing

            Это объясняет если не всё , то очень многое ...
            Жалоба
            bouncyhunter
        5. Смог Сегодня, 18:39 Новый
          Цитата: bouncyhunter
          Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц погибшими и около 8 тыс. ранеными,

          Муженко ! Будь мужиком и хоть своим-то не ври ! am

          Паша, какой мужик, в котором месте?????
          Это ж Витя-катафалк.
          Жалоба
          Смог
    2. Политотдел Сегодня, 17:24 Новый
      Ну 2000 это только от алкоголя минимум померли...А дальше умножать и умножать!
      Жалоба
      Политотдел
      1. 210окв Сегодня, 17:51 Новый
        Виталий!Неужели у Вас новый ник и новая борьба на виртуальной стезе!Неубиваемый Вы наш! hi
        Цитата: Политотдел
        Ну 2000 это только от алкоголя минимум померли...А дальше умножать и умножать!
        Жалоба
        210окв
    3. Монос Сегодня, 17:25 Новый
      Цитата: g1v2
      К ним осталось добавить записанных в дезертиры

      Жалоба
      Монос
    4. сибиралт Сегодня, 18:11 Новый
      Видимо, генштаб ВСУ считает потери после чистосердечного признания погибшего укро сбройника, что он причисляет себя к "потерям". laughing Есть другая статистика. Погибшими считаются те, кто добился выплаты пособия на свои похороны, или компенсацию за участие в АТО посмертно. Естественно, что в их число не включаются убитые "террористы" добробатовцы, самострелы, последствия пьяных разборок, смерти от перепоя, замороженные и сгоревшие и еще целая куча причин. Так, что 2 тыс. официально признанных, можно смело умножать, как минимум, на 10.
      Жалоба
      сибиралт
  2. Скептик-Самоучка Сегодня, 17:13 Новый
    «Я с уважением отношусь к разным политическим взглядам, в том числе и наших оппонентов. Но сепаратизм и использование оружия против собственного государства, что несет прямую угрозу безопасности и жизни наших граждан – это не политика. Это – тяжкое преступление! А против преступников мы будем действовать адекватно и решительно», – заявил Турчинов.


    Офигеть! Вот это переобувание...
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    Скептик-Самоучка
  3. Teberii Сегодня, 17:14 Новый
    Как все просто,уничтожают свой же народ.
    Жалоба
    Teberii
  4. volodya Сегодня, 17:23 Новый
    Разговоров много, а мозгов то и нет!
    Жалоба
    volodya
  5. изя топ Сегодня, 17:24 Новый
    звиряче побиття онижедей crying
    Жалоба
    изя топ
  6. adma Сегодня, 17:32 Новый
    Смотри-ка. а генералитет уже в новую форму переоделся.
    Жалоба
    adma
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 18:26 Новый
      Походу кителек железнодорожника накинул :))
      Жалоба
      Ретвизан 8
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:39 Новый
    Ну наврал генералишка естественно, что тут нового? Рискнул бы сказать правду, или покаяться за преступления киевской военщины-тогда бы можно было его назвать человеком, а так обычный лживый и трусливый преступник воюющий против мирного населения.
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    Изгоняющий либероидов
  8. MoJloT Сегодня, 17:41 Новый
    Что говорит альтернативная статистика ?
    Жалоба
    MoJloT
  9. Ныробский Сегодня, 17:45 Новый
    Цитата: bouncyhunter
    Муженко ! Будь мужиком и хоть своим-то не ври

    Если правду скажет, его порвут свои же. А если не скажет, то поживёт маленько, до той поры когда придут с ЛДНР те, кого они хотели уничтожить.
    Жалоба
    Ныробский
  10. domnich Сегодня, 17:49 Новый
    Цитата: WindofFields
    охоже мы теперь знаем цифры реальных потерь ВСУ - 2197 х 10 = 21 970 убитых


    Два года назад разведка ФРГ оценивала количество погибших на Украине в 50 000 человек. На тот момент Порошенко заявлял о 1200 погибших ВСУ и 5400 мирных (сопоставимо с данными ООН). Учитывая склонность руководителей АТО к боям в «котлах», массовым захоронениям своих военнослужащих в полях, в Северском Донце и еще Бог знает где, – 50 тыс. погибших на февраль 2015 года вполне реальное число. И большинство из них – военнослужащие ВСУ, думаю, не менее 30 тысяч.

    Прошло два года… Сопоставляя современные цифры из разных источников, выходит не менее 40000 погибших ВСУ, которых никто не заинтересован подсчитывать. Погибших мирных жителей за последние 2 года как-то все же фиксируют в разных отчетах.
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    domnich
  11. iouris Сегодня, 17:49 Новый
    С начала "Террористической операции": вчера на "голубом глазу" политологи из Киева признали, что в Донецке нет террористов, поскольку они поставляют Киеву уголь.
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    iouris
  12. APASUS Сегодня, 17:50 Новый
    После данного выступления Муженко получит еще одну звезду на погон или что они там сейчас вешают шпалы ,кресты,поросят?
    Смысл в том что по таким подсчетам учитываются только те кто получил пулю в лоб прямо в окопе и был зачислен в ВСУ. Даже сами патриоты пишут про тока эти потери считаются и как туда не попадают умершие в госпитале,добровольцы ,не боевые потери .
    Хотя если внимательно посмотреть ,то по словам того же Муженко со временем потери ВСУ на Донбассе с каждым месяцем все меньше.
    С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 3 064 силовиков, еще 10 753 получили ранения, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Виктор Муженко в интервью изданию "Голос України"

    И это он заявил 6 декабря 2016
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    APASUS

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