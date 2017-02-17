18:43 17 февраля

Российские Ту-95С нанесли удар по террористам в районе Ракки

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Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, совершив перелет через воздушное пространство Ирана и Ирака, нанесли удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе сирийской Ракки, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Российские Ту-95С нанесли удар по террористам в районе Ракки


Согласно информации, «были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов боевиков».


Удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей,
говорится в сообщении.

В ходе операции прикрытие стратегических бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, поднявшиеся с аэродрома российской авиабазы Хмеймим.

Отмечается, что «после успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».

Агентство напоминает, что ракеты Х-101 были впервые применены в Сирии против террористических группировок в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести 8 таких ракет.

Использованы фотографии: РИА Новости

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Комментарии 16
  1. Монос Сегодня, 18:04 Новый
    Зимний учебный период продолжается. smileЛюбопытно, в чьих интересах отбомбились? Может это намёк Тиллерсону, мол не очень то и хотим с вами сотрудничать. А то пальцы он тут гнёт.
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    Монос
    1. Marksman Сегодня, 18:11 Новый
      Цитата: Монос
      Любопытно, в чьих интересах отбомбились?

      В оперативных интересах кого угодно, кроме САА, так как им точно Ракку не штурмовать, так как курды уже в 40 км от неё, а Сирийцам и нам ещё Пальмиру брать, да ДэЗ спасать, про который уже подзабывать начали.

      Есть вариант наступления через Дэйр-Хафир (западнее Квейриса), но там не пустыня, много НП и мест, где ИГ может упереться. "Кочевым формированиям" САА такая задача пока не под силу. Там нужна полнокровная дивизия, а не пикапы в перемежку с Нонами и Т-55, которая в том числе сможет формировать Ефрат. Курды свои переправы не предоставят, уверен.

      Где эти Иранские войска сухопутные?... надо подогреть в Иранцах интерес к желаемому включению, а не персидскому хитрозадому выжиданию.
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      Marksman
      1. cniza Сегодня, 18:14 Новый
        Отличная работа , молодцы.
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        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:25 Новый
          "Медведи" штатно отработали и выполнили боевую задачу . Честь и хвала !
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          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:42 Новый
            Старички , но ещё в теле и могут поработать на славу России.
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            cniza
    2. Ампер Сегодня, 18:12 Новый
      В интересах сирийского народа!правильно делают нельзя террористам давать форы,перегруппировываться
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      Ампер
      1. Marksman Сегодня, 18:20 Новый

        Цитата: Ампер
        В интересах сирийского народа!правильно делают нельзя террористам давать форы,перегруппировываться


        Курды не считают себя сирийским народом. Но, если обнаружили достойную цель, ее следует уничтожать. Сегодня дух в Ракке, завтра в Пальмире (3 часа езды).

        К слову об интересах, карта.
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        Marksman
        1. Ампер Сегодня, 18:40 Новый
          Пусть не считают,но как то уживались до войны на территории сирии,ну а теперь понятно что появился реальный шанс сбацать респулику "курдистан"кстати не хилая территория,если добавить исконные земли (восточную часть турции и северо-запад ирака)это прям страна!хотя нечего у них не выдет
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          Ампер
  2. изя топ Сегодня, 18:17 Новый
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    изя топ
  3. Blue Fox Сегодня, 18:17 Новый
    Хорошая новость про работу Медведей, хоть эти работают, в отличие от Медведа всея Руси.Про того только про часики и написать можно.:))
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    Blue Fox
  4. одинокий Сегодня, 18:18 Новый
    Ракета Х-101 класса "поверхность-земля".Познакомился с ТТХ.Отменная ракета .дальность 5500км,погрешность 5-6м.
    Стоп! what Что то не понял.Зачем летать столько ,запросив у кого то коридор,тратить столько денег,если можно было просто взлететь и из территории России долбануть по ИГИЛу? request
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    одинокий
    1. Marksman Сегодня, 18:37 Новый
      Может мощнее боеголовка, меньше радиус?
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      Marksman
  5. Старый26 Сегодня, 18:24 Новый
    Цитата: одинокий
    Стоп! what Что то не понял.Зачем летать столько ,запросив у кого то коридор,тратить столько денег,если можно было просто взлететь и из территории России долбануть по ИГИЛу?

    Через что? Коридор пролета, без разницы для бомберов или крылатых ракет все равно необходимо запрашивать.

    Админы. Уберите фотографию в начале статьи. ТУ-95МС несет Х-101 на ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ, в бомболюк они НЕ ПОМЕЩАЮТСЯ. У вас же Ту с ракетой при открытых створках бомболюка
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    Старый26
    1. Minus Сегодня, 18:38 Новый
      Думаю что фото не принципиально. Вы же не думаете,что корреспондент топвара был в самолете сопровождения?:)Какое фото было,то и поставили... winked
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      Minus
  6. Laksamana Besar Сегодня, 18:24 Новый
    ---------------
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    Laksamana Besar
  7. masiya Сегодня, 18:29 Новый
    Да колбаситиь их всех там надо ... и пусть на самом деле Аллах отделит ...
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    masiya

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