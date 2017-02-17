Российские Ту-95С нанесли удар по террористам в районе Ракки
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС, совершив перелет через воздушное пространство Ирана и Ирака, нанесли удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе сирийской Ракки, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Согласно информации, «были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов боевиков».
В ходе операции прикрытие стратегических бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, поднявшиеся с аэродрома российской авиабазы Хмеймим.
Отмечается, что «после успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».
Агентство напоминает, что ракеты Х-101 были впервые применены в Сирии против террористических группировок в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести 8 таких ракет.
Согласно информации, «были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов боевиков».
Удар был нанесен крылатыми ракетами Х-101. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей,говорится в сообщении.
В ходе операции прикрытие стратегических бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, поднявшиеся с аэродрома российской авиабазы Хмеймим.
Отмечается, что «после успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования».
Агентство напоминает, что ракеты Х-101 были впервые применены в Сирии против террористических группировок в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести 8 таких ракет.
Использованы фотографии: РИА Новости