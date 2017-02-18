07:48 18 февраля

10 легендарных военных кораблей, изменивших представление о ВМФ

История военно-морской техники прошла путь от простейших плотов до гигантских судов, используемых сегодня. Двигатель этой истории — инновации, которые меняли представления о военно-морском флоте. Рассказываем про 10 новаторских кораблей, повлиявших на кораблестроение.

Кобуксон, 1592 — известный также как «Корабль-черепаха» — можно назвать первым кораблем-броненосцем. Своим названием судно обязано своей отличительной броне, напоминающей панцирь. Крыша корабля состояла из деревянных досок, покрытых металлическими шипами, что значительно затрудняло абордаж. Кобуксон — корейский корабль, сыгравший важную роль в победе над японским флотом во время Имджинской войны с Японией в 16-м веке. Кобуксоны не были главными судами, используемыми для боевых действий, но дали толчок для новых идей в области военно-морского кораблестроения. Через три века, во время американской гражданской войны, появится полноценный броненосец — и в этом немалая заслуга корейского кобуксона.

10 легендарных военных кораблей, изменивших представление о ВМФ



«Виктори», HMS Victory, 1765 — линейный корабль первого ранга Королевского флота Великобритании, одно из самых известных судов, которые все еще на плаву. Корабль был спущен на воду в 1765 году и принимал участие во многих морских боях, включая знаменитое Трафальгарское сражение. 104 пушки, которыми оборудовано судно, делали его непобедимым. В 1805 году во время Трафальгарского сражения «Виктори» был головным кораблем левого дивизиона британских кораблей, атаковавших превосходящий по силам франко-испанский флот. В этой решающей битве Великобритания не потеряла ни одного корабля, а Франция и Испания — 22 судна. На борту легендарного «Виктори» был смертельно ранен вице-адмирал Нельсон. Сегодня «Виктори» превращен в музей, являясь главной достопримечательностью Портмута.



«Конститьюшн», USS Constitution — старейший в мире парусный корабль, находящийся на плаву и все еще числящейся в боевом составе американского флота. История «Конститьюшн» не менее выдающаяся, чем «Виктори». Корабль «Конститьюшн» получил прозвище «Железнобокий старина» (Old Ironsides) благодаря тому, что ядра противника отскакивали от его бортов. «Железнобокий старина» выиграл 33 боя, ни разу не потерпев поражения. Самой заметной стала победа в Англо-американской войне 1812—1814 гг, в частности — сражение, в котором он разгромил британский корабль HMS Guerriere.



«Наполеон», Napoleon, 1852 — французский винтовой линейный корабль второго ранга. На его борту было 90 огнестрельных орудий, а сам он был оборудован невиданной на тот момент технологией: винтовой двигательной системой. Использование паровой тяги для военно-морских судов изменили морские сражения. В течение 10 лет после появления «Наполеона» и французский, и английский флоты построили более 100 подобных судов с механическими двигателями. По сути, «Наполеон» ознаменовал конец эпохи парусных военных кораблей. Военные суда стали оснащать паровым двигателем, жертвуя при этом местом для потенциальных пушек. Несмотря на то что их огневая мощь снизилась, корабли стали более быстрыми и маневренными.



«Ханли», CSS H. L. Hunley, 1863 — подводная лодка Конфедерации, построенная во время гражданской войны в США. Это не первое подводное судно в мире, но одно из первых, успешно проявивших себя в бою. Скачок в развитии подводного флота ждал мир через несколько лет, а подлодка «Ханли» стала исключением для своего времени. Субмарина представляла собой стальную «сигару» длиной около 12 м (и 1,17 м шириной). Лодка была вооружена шестовой миной, содержащей 41 кг черного пороха, прикрепленной к деревянному шесту в носовой части. Экипаж состоял из 8-и человек. Первая (и последняя) атака «Ханли» состоялась в 1864 году против 12-пушечного винтового шлюпа ВМС США «Хаусатоник» (USS Housatonic), который осуществлял морскую блокаду города в 8 км от берега. Субмарина успешно атаковала судно — оно погрузилось на дно в течение 5-и минут. Подлодка подала сигнал о возвращении, погрузилась, но после этого так и не всплыла. Возможно, ее погубили механические повреждения, возникшие после взрыва.



«Дредноут», HMS Dreadnought, 1906 — британский линкор, без сомнения, революционер военно-морского дела, и практически каждое предложение о нем можно начинать со слова «впервые». Так, «Дредноут» (от dreadnought — «неустрашимый») стал первым в мире судном, в котором использовался принцип all-big-gun, т. е. «только большие пушки», его вооружение состояло из десяти орудий 305-мм калибра. Это первый линкор с паротурбинной силовой установкой, благодаря которой он мог развивать огромную по тем временам скорость в 21 узел (38,8 км/ч). Быстрый и оснащенный мощным оружием, «Дредноут» был не столько неустрашимым, сколько устрашающим. После появления «Дредноута» все морские державы стали производить подобные ему линейные корабли, и все они получили нарицательное имя «дредноуты», а гонка военно-морского вооружения тех лет вошла в историю как «дредноутная лихорадка».



«Арк Ройял II», HMS Ark Royal II, 1937 — британский авианосец времен Второй мировой войны. Первые авианосцы представляли собой военные суда, переоборудованные в авианосцы. «Арк Ройял II» — первое в мире судно, изначально созданное как авианосец. На борту «Арк Ройял II» в двух ангарах могло разместиться от 60-и до 72-х самолетов шести отдельных эскадрилий. «Арк Ройял II» участвовал во многих операциях в ходе Второй мировой войны, но был торпедирован немецкой подводной лодкой U-81, затонув на следующий день после атаки.



«Айова», USS Iowa, 1942 — головной корабль серии из 4-х линкоров типа «Айова» ВМС США, разработанный для сопровождения и защиты тяжелых ударных авианосцев типа «Эссекс». Линкор был вооружен девятью крупнокалиберными пушками 406-мм, двадцатью артиллерийскими орудиями 127-мм калибра и зенитной установкой. «Айова» до сих пор сохраняет статус самого большого, быстрого и мощного линкора, когда-либо использованного в бою. За свои военно-морские заслуги судно «Айова» получило 9 боевых звезд во время Второй мировой войны и еще две звезды за время войны в Корее. Линкор был выведен из состава боевых кораблей в 1990 году, а в 2012 году превращен в музей, находясь на вечной стоянке в порту Сан-Педро (Калифорния). «Айова» — последний в истории флота линейный корабль, находившийся в строю.



«Наутилус», USS Nautilus, 1954 — первая в мире атомная подводная лодка, спущенная на воду в США в 1954 году. Субмарина «Наутилус» никогда не участвовала в боевых действиях, но совершила переворот в военно-морской технике. Ее успешное тестирование, в частности, использование атомного двигателя, побили многочисленные рекорды. «Наутилус» — первое судно, преодолевшее сперва 200 тыс миль (321 тыс км), а затем и все 300 тыс миль (482 тыс км). Подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса и стала первым кораблем, прошедшим своим ходом эту точку Земли. В 1980 году «Наутилус» была выведена из состава ВМС США и в 1986 году открыла свои двери для посетителей в качестве корабля-музея.



«Замволт», USS Zumwalt, 2008 — ракетный эскадренный миноносец «Замволт» ВМС США. «Замволт» был разработан, чтобы сменить линейные корабли класса «Айова», которые были выведены из состава ВМС в 1990-е годы. Корабль имеет средства малозаметности, оснащен крылатыми ракетами Томагавк и артиллерийской системой. Артиллерийские установки обеспечивают дальность до 148 км. Судно имеет необычную форму, чтобы быть малозаметным на радарах противника: плоские скошенные поверхности отражают излучения от РЛС, причем нос «Замволта» скошен, словно волнорез. Трапецевидная форма миноносца обманывает радар, производя впечатление судна гораздо меньших размеров. «Замволт» обошелся Пентагону в более чем $ 3 млрд. Корабли типа «Замволт» эксплуатируются вместе с более дешевыми эсминцами «Арли Берк». И хотя сегодня на воду спущено только два эсминца типа «Замволт», они значительно усилили военно-морские силы США. Эскадренные миноносцы типа «Замволт» призваны служить своего рода полигоном для испытаний новых судовых технологий и военно-морского оборудования, что, безусловно, даст толчок к последующим инновациям.

Автор: Наталья Полыця
Первоисточник: http://www.popmech.ru/weapon/328502-10-legendarnykh-voennykh-korabley-izmenivshikh-predstavlenie-o-vmf/


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Комментарии 9
  1. dedBoroded Сегодня, 05:43
    В попмеханике и не такое напишут... Из всего списка только Дредноут и Наутилус оказали революционное влияние на мировое судостроение. Остальные так, до кучи.
    dedBoroded
    1. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 07:11
      У меня на этот счет своя подборка

      U-35 - подлодка, потопившая 236 кораблей, суммарным водоизмещением полмиллиона тонн
      Неизвестно, будет ли рекорд U-35 когда-либо побит в обозримом будущем (жаль, что авторы популярной механики об этом не знают. О ней вообще почти никто знает)


      "Дредноут" - корабль, давший название целому классу кораблей

      "Наутилус" - первый в мире атомоход. 3 августа 1958 г. штурман "Наутилуса" передал командиру записку с координатами 90° с. ш. - "Наутилус" стал первым кораблем, достигшим Северного полюса.


      Подлодка Северного флота Б-67 - с её борта выполнен первый в мире пуск баллистической ракеты, сентябрь 1955 г., БРПЛ Р-11ФМ


      "Джордж Вашингтон" - ставший прообразом всех подводных ракетоносцев, они все концептуальные наследники Жоры - облик, компоновка, число и расположение шахт

      "Лос-Анджелес" - самая крупная серия атомных подлодок, 62 единицы, эталон надежности, за сорок лет службы ни одной аварии с разгерметизацией реактора

      "Арли Бёрк" - самая многочисленная серия боевых кораблей с в/и свыше 5000 тонн в мировой истории. В ближайшие полста лет этот рекорд останется не побитым. 64 построенных эсминца, не считая зарубежных копий и грядущей "третьей подсерии"

      "Джеральд Форд" - самый крупный боевой корабль в истории, 106 тысяч тонн

      "Замволт" - корабль, собравший в себе все достижения науки и прогресса за последние 20 лет. Возвращение пушечного вооружения, уникальный радар с АФАР, электротрансмиссия, автоматизация и экипаж (140 чел) - в 2-3 раза меньше, чем на предшественниках.

      С мостика командуют “Полный вперед!”, стоящий на нижней палубе механик увеличивает обороты турбины. Куда вперед? На какого врага? Он всё равно ничего не видит, кроме штурвала управления подачей пара. Большинство членов команды — безмолвные винтики, их участие в бою ограничивается передачей команд с мостика к машинам и механизмам.

      ...передать их работу автоматике, оставив людям только важнейшие задачи по управлению кораблем и выборе целей в бою?

      У-бот VII серии - Иссиня-черный скальпель, которым немцы "чикали" своих противников. самая многочисленная серия подлодок, 703 единицы

      И еще парочка моих любимцев - "Дюпюи-де-Лом" и "Вустер"
      SWEET_SIXTEEN
    2. Котище Сегодня, 07:14
      Поспорю - корейский "броненочец-черепаха" так же был выдающимся судном для своей эпохи, но в целом согласен!
      В статье прописаны рядовые корабли своего времни причем 9 из 10 англо-американского происхождения. Если в названии статьи прописано "10 кораблей изминивших мир" то должны быть либо первые в своем классе, как Наполеон (Глуар), Монитор, Петр Первый, Дрендоут, Наутилус, Ленин или знаковые суда к примеру Бисмарк, который в страхе держал весь британский флот или Ямато самый большой и мощный линкор ВМВ! Даже наша Аврора - символ революции по ценности для истории выше, чем весь топ списка. Вдумайтесь? В 1917 выстрелела один раз из 6' орудия и уже сто лет запдные партнеры в нужнике прячутся, когда ее потомки выходят в атланитику! crying
      Котище
  2. kvs207 Сегодня, 06:33
    Цитата: dedBoroded
    В попмеханике и не такое напишут

    Да уж. Более, чем странная подборка.
    Я бы добавил "Кобуксон", ну и может "Арк Ройал".
    kvs207
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
    Явно прозападная статья,да и написанная под заказ. Минус авторше от меня-!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. Котище Сегодня, 07:20
      Женщина на корабле к несчастью! Женщина которая делала подборку 10 кораблей изменивших мир? Господи упаси "морских волков" которе читают эту статью и стены их домов, которые "трясутся" от бурного и прведного гнева.
      Р.s. Мягко говоря подборка кораблей на уровне "сухопутного червяка не разу не видевшего море"! Профессионалы еще раз добавят этажей пять непереводимого родного языка!
      Котище
    2. SWEET_SIXTEEN Сегодня, 07:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Явно прозападная статья

      Любая статья о достижениях и рекордах в области ВМФ выглядит непатриотичной

      Отечественных достижений там, увы, немного
      SWEET_SIXTEEN
  4. рюрикович Сегодня, 07:46
    Да, вот что бывает когда баб....пардон, женщина составляет военно-морские рейтинги laughing
    Ну, у Олега Капцова тоже свое видение мира, американское wassat laughing
    Вообще-то, если брать в расчёт именно то, что изменяет взгляды, то после "Наполеона" следует разместить аглицкий же "Уорриор",который был первым реальным бронированным железным кораблём.Потом вместо "Арк Ройала" следовало бы по году закладки разместить аглицкий же "Гермес",который был спроектированным, а не перестроенным первым авианосцем yes "Айрва" вообще не пришей к одному месту рукав - обычный линкор, пусть и один из мощнейших request Единственное так это то, что он американский(ведь американцы исключительные,да?). По концепции, де факто, первым быстроходным линкором являлся аглицкий же "Худ". "Айова" является по сути его последователем, ну никак не законодателем моды wassat
    Первые корабли(катера, но формально миноносцы) , использовавшие торпеды, были русские. Изменили некоторые взгляды на войну на море? Изменили.
    Первый подводный минзаг,налётовкий "Краб" считать инновацией?По моему считать
    Так что подобные рейтинги я не считаю за аксиому. В мире более семи миллиардов человек, а значит более семи миллиардов рейтингов. И если уж и составлять рейтинги ,то по конкретным критериям, а не пихая в кучу то, что нравится именно автору yes
    Статье минус feel
    рюрикович
  5. инженер74 Сегодня, 07:47
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    инженер74

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