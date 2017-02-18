10 легендарных военных кораблей, изменивших представление о ВМФ

История военно-морской техники прошла путь от простейших плотов до гигантских судов, используемых сегодня. Двигатель этой истории — инновации, которые меняли представления о военно-морском флоте. Рассказываем про 10 новаторских кораблей, повлиявших на кораблестроение.Кобуксон, 1592 — известный также как «Корабль-черепаха» — можно назвать первым кораблем-броненосцем. Своим названием судно обязано своей отличительной броне, напоминающей панцирь. Крыша корабля состояла из деревянных досок, покрытых металлическими шипами, что значительно затрудняло абордаж. Кобуксон — корейский корабль, сыгравший важную роль в победе над японским флотом во время Имджинской войны с Японией в 16-м веке. Кобуксоны не были главными судами, используемыми для боевых действий, но дали толчок для новых идей в области военно-морского кораблестроения. Через три века, во время американской гражданской войны, появится полноценный броненосец — и в этом немалая заслуга корейского кобуксона.«Виктори», HMS Victory, 1765 — линейный корабль первого ранга Королевского флота Великобритании, одно из самых известных судов, которые все еще на плаву. Корабль был спущен на воду в 1765 году и принимал участие во многих морских боях, включая знаменитое Трафальгарское сражение. 104 пушки, которыми оборудовано судно, делали его непобедимым. В 1805 году во время Трафальгарского сражения «Виктори» был головным кораблем левого дивизиона британских кораблей, атаковавших превосходящий по силам франко-испанский флот. В этой решающей битве Великобритания не потеряла ни одного корабля, а Франция и Испания — 22 судна. На борту легендарного «Виктори» был смертельно ранен вице-адмирал Нельсон. Сегодня «Виктори» превращен в музей, являясь главной достопримечательностью Портмута.«Конститьюшн», USS Constitution — старейший в мире парусный корабль, находящийся на плаву и все еще числящейся в боевом составе американского флота. История «Конститьюшн» не менее выдающаяся, чем «Виктори». Корабль «Конститьюшн» получил прозвище «Железнобокий старина» (Old Ironsides) благодаря тому, что ядра противника отскакивали от его бортов. «Железнобокий старина» выиграл 33 боя, ни разу не потерпев поражения. Самой заметной стала победа в Англо-американской войне 1812—1814 гг, в частности — сражение, в котором он разгромил британский корабль HMS Guerriere.«Наполеон», Napoleon, 1852 — французский винтовой линейный корабль второго ранга. На его борту было 90 огнестрельных орудий, а сам он был оборудован невиданной на тот момент технологией: винтовой двигательной системой. Использование паровой тяги для военно-морских судов изменили морские сражения. В течение 10 лет после появления «Наполеона» и французский, и английский флоты построили более 100 подобных судов с механическими двигателями. По сути, «Наполеон» ознаменовал конец эпохи парусных военных кораблей. Военные суда стали оснащать паровым двигателем, жертвуя при этом местом для потенциальных пушек. Несмотря на то что их огневая мощь снизилась, корабли стали более быстрыми и маневренными.«Ханли», CSS H. L. Hunley, 1863 — подводная лодка Конфедерации, построенная во время гражданской войны в США. Это не первое подводное судно в мире, но одно из первых, успешно проявивших себя в бою. Скачок в развитии подводного флота ждал мир через несколько лет, а подлодка «Ханли» стала исключением для своего времени. Субмарина представляла собой стальную «сигару» длиной около 12 м (и 1,17 м шириной). Лодка была вооружена шестовой миной, содержащей 41 кг черного пороха, прикрепленной к деревянному шесту в носовой части. Экипаж состоял из 8-и человек. Первая (и последняя) атака «Ханли» состоялась в 1864 году против 12-пушечного винтового шлюпа ВМС США «Хаусатоник» (USS Housatonic), который осуществлял морскую блокаду города в 8 км от берега. Субмарина успешно атаковала судно — оно погрузилось на дно в течение 5-и минут. Подлодка подала сигнал о возвращении, погрузилась, но после этого так и не всплыла. Возможно, ее погубили механические повреждения, возникшие после взрыва.«Дредноут», HMS Dreadnought, 1906 — британский линкор, без сомнения, революционер военно-морского дела, и практически каждое предложение о нем можно начинать со слова «впервые». Так, «Дредноут» (от dreadnought — «неустрашимый») стал первым в мире судном, в котором использовался принцип all-big-gun, т. е. «только большие пушки», его вооружение состояло из десяти орудий 305-мм калибра. Это первый линкор с паротурбинной силовой установкой, благодаря которой он мог развивать огромную по тем временам скорость в 21 узел (38,8 км/ч). Быстрый и оснащенный мощным оружием, «Дредноут» был не столько неустрашимым, сколько устрашающим. После появления «Дредноута» все морские державы стали производить подобные ему линейные корабли, и все они получили нарицательное имя «дредноуты», а гонка военно-морского вооружения тех лет вошла в историю как «дредноутная лихорадка».«Арк Ройял II», HMS Ark Royal II, 1937 — британский авианосец времен Второй мировой войны. Первые авианосцы представляли собой военные суда, переоборудованные в авианосцы. «Арк Ройял II» — первое в мире судно, изначально созданное как авианосец. На борту «Арк Ройял II» в двух ангарах могло разместиться от 60-и до 72-х самолетов шести отдельных эскадрилий. «Арк Ройял II» участвовал во многих операциях в ходе Второй мировой войны, но был торпедирован немецкой подводной лодкой U-81, затонув на следующий день после атаки.«Айова», USS Iowa, 1942 — головной корабль серии из 4-х линкоров типа «Айова» ВМС США, разработанный для сопровождения и защиты тяжелых ударных авианосцев типа «Эссекс». Линкор был вооружен девятью крупнокалиберными пушками 406-мм, двадцатью артиллерийскими орудиями 127-мм калибра и зенитной установкой. «Айова» до сих пор сохраняет статус самого большого, быстрого и мощного линкора, когда-либо использованного в бою. За свои военно-морские заслуги судно «Айова» получило 9 боевых звезд во время Второй мировой войны и еще две звезды за время войны в Корее. Линкор был выведен из состава боевых кораблей в 1990 году, а в 2012 году превращен в музей, находясь на вечной стоянке в порту Сан-Педро (Калифорния). «Айова» — последний в истории флота линейный корабль, находившийся в строю.«Наутилус», USS Nautilus, 1954 — первая в мире атомная подводная лодка, спущенная на воду в США в 1954 году. Субмарина «Наутилус» никогда не участвовала в боевых действиях, но совершила переворот в военно-морской технике. Ее успешное тестирование, в частности, использование атомного двигателя, побили многочисленные рекорды. «Наутилус» — первое судно, преодолевшее сперва 200 тыс миль (321 тыс км), а затем и все 300 тыс миль (482 тыс км). Подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса и стала первым кораблем, прошедшим своим ходом эту точку Земли. В 1980 году «Наутилус» была выведена из состава ВМС США и в 1986 году открыла свои двери для посетителей в качестве корабля-музея.«Замволт», USS Zumwalt, 2008 — ракетный эскадренный миноносец «Замволт» ВМС США. «Замволт» был разработан, чтобы сменить линейные корабли класса «Айова», которые были выведены из состава ВМС в 1990-е годы. Корабль имеет средства малозаметности, оснащен крылатыми ракетами Томагавк и артиллерийской системой. Артиллерийские установки обеспечивают дальность до 148 км. Судно имеет необычную форму, чтобы быть малозаметным на радарах противника: плоские скошенные поверхности отражают излучения от РЛС, причем нос «Замволта» скошен, словно волнорез. Трапецевидная форма миноносца обманывает радар, производя впечатление судна гораздо меньших размеров. «Замволт» обошелся Пентагону в более чем $ 3 млрд. Корабли типа «Замволт» эксплуатируются вместе с более дешевыми эсминцами «Арли Берк». И хотя сегодня на воду спущено только два эсминца типа «Замволт», они значительно усилили военно-морские силы США. Эскадренные миноносцы типа «Замволт» призваны служить своего рода полигоном для испытаний новых судовых технологий и военно-морского оборудования, что, безусловно, даст толчок к последующим инновациям.