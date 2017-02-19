07:29 19 февраля

Pacific M25: эвакуатор для танка

К эвакуаторам для нарушителей парковки мы давно уже привыкли — их можно встретить на улице любого города. А вот эвакуатор для танка — машина более экзотическая и используется в первую очередь для доставки танков к местам дислокации. M25 был одной из самых интересных моделей в этом «жанре».



Pacific Car & Foundry Company многократно меняла названия и штаб квартиры. Будучи основанной как Seattle Car Manufacturing Company в 1905 году, сегодня она известна как корпорация Paccar, которой принадлежат знаменитые бренды Kenworth и Peterbilt. Собственный же бренд Pacific компания свернула много лет назад. Помимо грузовиков, компания в разное врем строила железнодорожную технику и сделала большие деньги на армейских контрактах, в частности, на производстве танков.




К началу войны армейским монополистом, производившим военные грузовики, была компания Diamond T (их машин было очень много и в СССР — поставленных по ленд-лизу и даже частично собиравшихся в Союзе). В том числе в линейке был и танковый транспортер Diamond T 981 Tank Transporter, активно производившийся и принятый на вооружение в 1941 году. К Т 981 прицеплялись полуприцепы Shelvoke или Drewry, и вся эта конструкция могла везти танки массой до 30 тонн, то есть лёгкие. Перевозка тяжёлых танков оставалась проблемой. Вот в эту нишу и решил втиснуться Pacific.

Pacific M25: эвакуатор для танка


M25 Tank Transporter появился в 1943-м. Полуприцеп Pacific заказали на стороне, у детройтской компании Fruehauf Trailer Corporation, а дизайн тягача — у другой фирмы, Knuckey Truck Company. На машину устанавливался 240-сильный 6-цилиндровый двигатель Hall-Scott 440. В бронированной кабине помещалось 7 человек экипажа. Интересно, что обозначение M25 относилось именно к комбинации «тягач + полуприцеп», по отдельности эти два элемента обозначались как М26 и М15. В военное время совместное производство было очень распространено — компаниям было выгодно сотрудничать ради госзаказа, а не пытаться сделать всё в одиночку.


М26А1 — послевоенная версия, лишённая брони

С 1943 года Pacific производили тягачи, а Fruehauf — полуприцепыПосле войны была разработана гражданская версия без бронирования — M26A1, которая производилась до 1955 года. Следующий армейский контракт на танковый тягач получила компания Mack с моделью Mack M123.

Первоисточник: http://www.popmech.ru/weapon/324942-pacific-m25-evakuator-dlya-tanka/


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Комментарии 3
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:05
    Pacific M25: эвакуатор для танка
    [quote][/quote]какое Громкое название!....да любой "эвакуатор с "седлом" и "соответствующим " прицепом-подойдёт! laughing как то раз,на трассе,видел,как (летом) "девяточка" ....! "бычка" тащила! laughing (кто в курсе-бешеный гибрид ЗиЛа и трактора,..автоэлектрик,охарактеризовал бы,как 12х24...(такое электрооборудование) laughing
    андрей юрьевич
    1. svp67 Сегодня, 06:43
      Цитата: андрей юрьевич
      Громкое название!....да любой "эвакуатор с "седлом" и "соответствующим " прицепом-подойдёт! как то раз,на трассе,видел,как (летом) "девяточка" ....! "бычка" тащила! (кто в курсе-бешеный гибрид ЗиЛа и трактора,..автоэлектрик,охарактеризовал бы,как 12х24...(такое электрооборудование)

      Да нет не подойдет, так как тянуть придется не по трассе с твердым покрытием, а по грунтовкам или вообще по бездорожью. Но в СССР были свои, подобные машинки
      svp67
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10
        Цитата: svp67
        Цитата: андрей юрьевич
        Громкое название!....да любой "эвакуатор с "седлом" и "соответствующим " прицепом-подойдёт! как то раз,на трассе,видел,как (летом) "девяточка" ....! "бычка" тащила! (кто в курсе-бешеный гибрид ЗиЛа и трактора,..автоэлектрик,охарактеризовал бы,как 12х24...(такое электрооборудование)

        Да нет не подойдет, так как тянуть придется не по трассе с твердым покрытием, а по грунтовкам или вообще по бездорожью. Но в СССР были свои, подобные машинки

        почему "были"? и теперь есть, но я готов убиться,что ,такой КАМАЗ ,утащит любой танк,быстро и дёшево...просто видел...
        андрей юрьевич

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