Pacific M25: эвакуатор для танка

К эвакуаторам для нарушителей парковки мы давно уже привыкли — их можно встретить на улице любого города. А вот эвакуатор для танка — машина более экзотическая и используется в первую очередь для доставки танков к местам дислокации. M25 был одной из самых интересных моделей в этом «жанре».Pacific Car & Foundry Company многократно меняла названия и штаб квартиры. Будучи основанной как Seattle Car Manufacturing Company в 1905 году, сегодня она известна как корпорация Paccar, которой принадлежат знаменитые бренды Kenworth и Peterbilt. Собственный же бренд Pacific компания свернула много лет назад. Помимо грузовиков, компания в разное врем строила железнодорожную технику и сделала большие деньги на армейских контрактах, в частности, на производстве танков.К началу войны армейским монополистом, производившим военные грузовики, была компания Diamond T (их машин было очень много и в СССР — поставленных по ленд-лизу и даже частично собиравшихся в Союзе). В том числе в линейке был и танковый транспортер Diamond T 981 Tank Transporter, активно производившийся и принятый на вооружение в 1941 году. К Т 981 прицеплялись полуприцепы Shelvoke или Drewry, и вся эта конструкция могла везти танки массой до 30 тонн, то есть лёгкие. Перевозка тяжёлых танков оставалась проблемой. Вот в эту нишу и решил втиснуться Pacific.M25 Tank Transporter появился в 1943-м. Полуприцеп Pacific заказали на стороне, у детройтской компании Fruehauf Trailer Corporation, а дизайн тягача — у другой фирмы, Knuckey Truck Company. На машину устанавливался 240-сильный 6-цилиндровый двигатель Hall-Scott 440. В бронированной кабине помещалось 7 человек экипажа. Интересно, что обозначение M25 относилось именно к комбинации «тягач + полуприцеп», по отдельности эти два элемента обозначались как М26 и М15. В военное время совместное производство было очень распространено — компаниям было выгодно сотрудничать ради госзаказа, а не пытаться сделать всё в одиночку.С 1943 года Pacific производили тягачи, а Fruehauf — полуприцепыПосле войны была разработана гражданская версия без бронирования — M26A1, которая производилась до 1955 года. Следующий армейский контракт на танковый тягач получила компания Mack с моделью Mack M123.