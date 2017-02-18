Маккейн: "Я видел, как эти смелые украинские ребята противостоят агрессии россиян"
80-летний американский «ястреб» по имени Джон Маккейн отличился своими заявлениями в ходе Мюнхенской конференции. По словам сенатора, «россияне просто убивают украинцев, а смелые украинские парни противостоят агрессии России сами, без помощи США оружием». Напомним, что Маккейн, разменявший 9-й десяток, является председателем комитета сената США по оружейным вопросам, а потому реализация оружия и получение прибыли – главное дело сбитого во Вьетнаме русофоба.
Заявление Маккейна (перевод портала «ВоронНьюс» со ссылкой на немецкие источники на Мюнхенской конференции):
Информация о том, что Маккейн в Мюнхене призывал администрацию Трампа «обратить внимание на Украину», подтверждают и украинские СМИ. В частности, УНИАН пишет о том, что Маккейн заявляет об «экзамене» для администрации Трампа.
Сенатор Маккейн:
Стоит заметить, что ранее президент США Дональд Трамп, характеризуя Маккейна, заявлял, что из-за таких, как он, в мире и наблюдается хаос. Кроме того, Трамп назвал Маккейна постоянно проигрывающим человеком. Видимо, 80-летнего Маккейна эти заявления изрядно задели и теперь он в завуалированной форме пытается выставить Трампа ответственным за то, что «смелые украинские парни» чуть ли не голыми руками противостоят «российской агрессии» без американской оружейной поддержки.
Заявление Маккейна (перевод портала «ВоронНьюс» со ссылкой на немецкие источники на Мюнхенской конференции):
Я лично наблюдал, как эти смелые украинские ребята воюют против России без поддержки оружием из США. Я видел, как вручили медаль матери украинского военнослужащего, которого убил российский снайпер. Она стояла и принимала награду за погибшего сына, по её лицу текли слёзы. Я хочу сказать: россияне просто убивают украинцев каждый божий день, просто они их там убивают.
Информация о том, что Маккейн в Мюнхене призывал администрацию Трампа «обратить внимание на Украину», подтверждают и украинские СМИ. В частности, УНИАН пишет о том, что Маккейн заявляет об «экзамене» для администрации Трампа.
Сенатор Маккейн:
Я точно знаю, что дела могут стать ещё хуже, и это время экзамена для новой администрации. Именно это то время, когда нам надо показать свою солидарность... вопрос Украины – это один из основных вопросов, который поднимает обеспокоенность с безопасностью как в ЕС, так и в США.
Стоит заметить, что ранее президент США Дональд Трамп, характеризуя Маккейна, заявлял, что из-за таких, как он, в мире и наблюдается хаос. Кроме того, Трамп назвал Маккейна постоянно проигрывающим человеком. Видимо, 80-летнего Маккейна эти заявления изрядно задели и теперь он в завуалированной форме пытается выставить Трампа ответственным за то, что «смелые украинские парни» чуть ли не голыми руками противостоят «российской агрессии» без американской оружейной поддержки.
Использованы фотографии: The Boston Globe