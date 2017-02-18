Маккейн: "Я видел, как эти смелые украинские ребята противостоят агрессии россиян"

Я лично наблюдал, как эти смелые украинские ребята воюют против России без поддержки оружием из США. Я видел, как вручили медаль матери украинского военнослужащего, которого убил российский снайпер. Она стояла и принимала награду за погибшего сына, по её лицу текли слёзы. Я хочу сказать: россияне просто убивают украинцев каждый божий день, просто они их там убивают.

Я точно знаю, что дела могут стать ещё хуже, и это время экзамена для новой администрации. Именно это то время, когда нам надо показать свою солидарность... вопрос Украины – это один из основных вопросов, который поднимает обеспокоенность с безопасностью как в ЕС, так и в США.