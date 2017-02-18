10:47 18 февраля

Маккейн: "Я видел, как эти смелые украинские ребята противостоят агрессии россиян"

80-летний американский «ястреб» по имени Джон Маккейн отличился своими заявлениями в ходе Мюнхенской конференции. По словам сенатора, «россияне просто убивают украинцев, а смелые украинские парни противостоят агрессии России сами, без помощи США оружием». Напомним, что Маккейн, разменявший 9-й десяток, является председателем комитета сената США по оружейным вопросам, а потому реализация оружия и получение прибыли – главное дело сбитого во Вьетнаме русофоба.

Заявление Маккейна (перевод портала «ВоронНьюс» со ссылкой на немецкие источники на Мюнхенской конференции):
Я лично наблюдал, как эти смелые украинские ребята воюют против России без поддержки оружием из США. Я видел, как вручили медаль матери украинского военнослужащего, которого убил российский снайпер. Она стояла и принимала награду за погибшего сына, по её лицу текли слёзы. Я хочу сказать: россияне просто убивают украинцев каждый божий день, просто они их там убивают.


Маккейн: "Я видел, как эти смелые украинские ребята противостоят агрессии россиян"



Информация о том, что Маккейн в Мюнхене призывал администрацию Трампа «обратить внимание на Украину», подтверждают и украинские СМИ. В частности, УНИАН пишет о том, что Маккейн заявляет об «экзамене» для администрации Трампа.

Сенатор Маккейн:
Я точно знаю, что дела могут стать ещё хуже, и это время экзамена для новой администрации. Именно это то время, когда нам надо показать свою солидарность... вопрос Украины – это один из основных вопросов, который поднимает обеспокоенность с безопасностью как в ЕС, так и в США.


Стоит заметить, что ранее президент США Дональд Трамп, характеризуя Маккейна, заявлял, что из-за таких, как он, в мире и наблюдается хаос. Кроме того, Трамп назвал Маккейна постоянно проигрывающим человеком. Видимо, 80-летнего Маккейна эти заявления изрядно задели и теперь он в завуалированной форме пытается выставить Трампа ответственным за то, что «смелые украинские парни» чуть ли не голыми руками противостоят «российской агрессии» без американской оружейной поддержки.




Использованы фотографии: The Boston Globe
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Комментарии 52
  1. Spartanez300 Сегодня, 08:47
    Старый маразматик и речи ведет маразматические , из за таких как он и плачут матери по всему миру .
    Spartanez300
    1. Зяблицев Сегодня, 08:51
      Ехал бы куда нибудь под Алабаму, огурцы выращивать, да к земле привыкать..., нет, все туда же:"Я ястреб!Ястреб!"Хотя реально, лет двадцать уже, как облезлая курица... laughing
      Зяблицев
      1. тол100в Сегодня, 09:21
        Цитата: Зяблицев
        , да к земле привыкать...,

        Очень точный рецепт для Маккейна и подобных ему!
        тол100в
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
          Я видел, как эти смелые украинские ребята противостоят агрессии россиян

          Да , слабоват Маккейн в плане спиртного ... Наверное , если бы ещё пару стаканов сиводёра с карбидом хлопнул , то и трёхголовых змеелюдей из Малого Магелланова Облака увидел бы ... wassat
          bouncyhunter
          1. Тралл Сегодня, 10:41
            Лучше всего у Маккейна получается продавать парашютные системы laughing
            Интересно, этот талант коммивояжера у него врожденный или приобретенный?
            Тралл
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
              Цитата: Тралл
              Лучше всего у Маккейна получается продавать парашютные системы laughing

              И сбитые самолёты самовывозом из Вьетнама laughing
              bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 09:48
        Какой он ястреб, скорее уже "дочь офицера":
        «я видел, как эти смелые украинские парни чуть ли не голыми руками противостоят «российской агрессии»
        рич
    2. Чёрный Сегодня, 08:51
      Цитата: Spartanez300
      Старый маразматик и речи ведет маразматические.

      Это всё вьетнамцы виноваты....пять лет бить башкой об пальму.Тут и не такое сморозишь wassat
      Чёрный
      1. Зяблицев Сегодня, 08:54
        Это он на публике он харохорется, но сам то прекрасно понимает, что Game Over стоит на пороге!
        Зяблицев
      2. svp67 Сегодня, 09:09
        Цитата: Чёрный
        Это всё вьетнамцы виноваты....пять лет бить башкой об пальму.Тут и не такое сморозишь

        Да, да именно они. Чего же они его на эту пальму не насадили,весь мир им СПАСИБО сказал...
        svp67
        1. Чёрный Сегодня, 09:10
          Цитата: svp67
          Цитата: Чёрный
          Это всё вьетнамцы виноваты....пять лет бить башкой об пальму.Тут и не такое сморозишь

          Да, да именно они. Чего же они его на эту пальму не насадили,весь мир им СПАСИБО сказал...

          А может и насадили....чуть-чуть... laughing
          Чёрный
      3. Zoldat_A Сегодня, 09:55
        Цитата: Чёрный
        Это всё вьетнамцы виноваты....пять лет бить башкой об пальму.Тут и не такое сморозишь

        Кормили бы плюшками с вареньем - думаете, он умнее стал бы? Сомневаюсь....
        Zoldat_A
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
          Алексей , моё почтение ! hi Этого кура ощипаного чем не корми - всё ту же песню поёт . Русофобия , помноженная на звонкую монету свербит у него в том месте , куда ракета во Вьетнаме угодила ...
          bouncyhunter
          1. Zoldat_A Сегодня, 10:35
            Павел! hi
            Русофобия , помноженная на звонкую монету
            Русофобия понятно - старый человек, комплексы, маразмы (хотя, по сравнению со мной, не такой уж и старый - но, как мне кажется, у меня мозги свежее. Может, потому что меня американцы не сбивали ни разу?), болезни и т.д. Но монеты?.... Какие тут, в пень, монеты, когда пора думать о Стране Вечной Охоты?.... Мне-то, замечаю, с каждым годом для себя лично всё меньше и меньше надо, а у него, думаю, внуки-правнуки давно обеспечены. Так какого ж ему ещё надо? Маразм покою не даёт....
            Zoldat_A
      4. Ныробский Сегодня, 09:59
        Цитата: Чёрный
        Это всё вьетнамцы виноваты....пять лет бить башкой об пальму.

        Зря вы наговариваете на вьетнамский народ. Просто вольер Маккейна находился в аккурат под кокосовой пальмой, и за пять лет отсидки, ни один упавший кокос не пролетел мимо макушки Маккейна. Он после плена 30 лет от кокосов прятался, а тут похоже отпустило......по новой ищет приключений на свою старую задницу.
        Ныробский
    3. himRa Сегодня, 08:52
      Да ты много чего видел .... память то не удалишь! а может тебя изнасиловали ?
      himRa
      1. himRa Сегодня, 09:01
        Тебе уроду и не знать что наци это не есть хорошо !
        himRa
      2. Чёрный Сегодня, 09:24
        Анекдот вспомнил...К Маккейну адаптировал laughing
        Внук просит деда Маккейна рассказать ему историю о вьетнамской войне.
        -Ну, однажды в плену нас вьетнамцы построили и говорят: "Выбирайте, или изнасилуем или расстреляем"
        -Дедушка, а что же с тобой сделали?
        -А меня, внучек, расстреляли. wassat
        Чёрный
    4. Политотдел Сегодня, 08:52
      Трудно сейчас Маккейни без Обамы и старушки Хиллари...Вот были времена то на Украине..!

      laughing Эйфория русофобская, полный экстаз..
      Политотдел
    5. olegfbi Сегодня, 08:55
      Цитата: Spartanez300
      Старый маразматик и речи ведет маразматические , из за таких как он и плачут матери по всему миру .

      Не только маразматик.
      Человек, всю свою жизнь, страдающий комплексом неполноценности. Ненавидящий всё русское!
      Причина очень простая - Во Вьетнаме его самолет сбили при помощи Советского оружия. Находясь в плену, он совершенно искренне сотрудничал с Советской и Вьетнамской разведками и "пел" на допросах ...
      Вот теперь ему "больно" за то время ...
      olegfbi
      1. 79807420129 Сегодня, 09:19
        Цитата: olegfbi
        Причина очень простая - Во Вьетнаме его самолет сбили при помощи Советского оружия. Находясь в плену, он совершенно искренне сотрудничал с Советской и Вьетнамской разведками и "пел" на допросах ...
        Вот теперь ему "больно" за то время ..

        good hi
        79807420129
    6. vovanpain Сегодня, 09:05
      Я хочу сказать: россияне просто убивают украинцев каждый божий день, просто они их там убивают

      fool fool fool Они сами убивают друг друга из-за таких нелюдей как маккейн.
      vovanpain
  2. Teberii Сегодня, 08:49
    Маразм Маккейна крепчает, пора на заслуженный отдых.
    Teberii
    1. Ампер Сегодня, 08:53
      Видимо вьетнамцы хорошо накупали меккейна в какашках,что они досихпор с его рта лезут.
      Ампер
    2. major071 Сегодня, 08:54
      80-летний американский «ястреб» по имени Джон Маккейн

      Какой он, к черту, ястреб? Петух ощипанный, которому прищемили последние три пера, вот он и кукарекает. wink
      major071
    3. Чёрный Сегодня, 09:04
      Цитата: Teberii
      Маразм Маккейна крепчает, пора на заслуженный отдых.

      Это да. Маккейн, этот старый дырявый горшок в ночном колпаке, который давно уже выступает только клоуном на разного рода мероприятиях, особенно русофобских.
      Чёрный
  3. viktor. Сегодня, 08:51
    съездил бы во Вьетнам, отдохнул, вспомнил свои молодые годы bully
    viktor.
  4. 1536 Сегодня, 08:51
    Фашистский недобиток.
    1536
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:51
    ...вот сучок засохший, всё норовит ударить по нам, да побольней. И самое нехорошее, что ему там верят... angry
    a.s.zzz888
    1. himRa Сегодня, 08:54
      Да кто ему верит то ? только те кто ему платят за лобби ... это точно маразматик и я подозреваю не долго ему пердеть осталось!
      himRa
  6. Black_PR Сегодня, 08:52
    Этот старый пёс уже который десяток лет кладбище прогуливает...! Видел он - пень трухлявый.
    Black_PR
  7. astronom1973n Сегодня, 08:53
    И не сдохнет скотина старая!
    astronom1973n
    1. Maugli Сегодня, 09:12
      Если бы Вьетнам пригласил его на празднование окончания той войны,например, он бы точно сдох от злости... Интересно, живы ли те вьетнамцы которые его злым пассивом сделали?
      Maugli
  8. Altona Сегодня, 08:53
    Леонид Ильич Брежнев, царство ему небесное, при всей его физической немощи в последние годы просто светочЪ мысли и образецЪ демократии в сравнении с нынешними американскими маразматиками.
    Altona
    1. himRa Сегодня, 08:57
      Могу с Вами только согласится ...не даром он просил ЦК его отпустить ...
      himRa
  9. kouldoom Сегодня, 08:53
    а мы видели как тебя вьетнамцы гасят
    kouldoom
  10. Чаронда Сегодня, 08:54
    Маккейн ,как лягушка-путешественница - Лечу это я лечу...и тут бац,русская ракета в хвост....и опять лечу это я лечу,но уже на парашюте ...
    Чаронда
  11. Maugli Сегодня, 09:09
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Spartanez300
    Старый маразматик и речи ведет маразматические.

    Это всё вьетнамцы виноваты....пять лет бить башкой об пальму.Тут и не такое сморозишь wassat

    Мне кажется,что его не только били,но и на что то неоднократно насаживали... Отсюда и ненависть к людям... Он же думал,что первый раз не ........ас!!! А рана видать болит до сих пор... Работа то сидячая...
    Maugli
  12. Ferdinant Сегодня, 09:09
    Они молодцы в плане продолжительности жизни,средняя продолжительность к 80 подтягиваеться.А Россию и все,что с ней связанно он искренне и люто ненавидит или образ такой в свое время выбрал ,а выйти из него не может ,зато предсказуем.
    Ferdinant
  13. sergei1975 Сегодня, 09:14
    А не видел как смелые вьетнамские ребята боролись с агрессией США?
    sergei1975
    1. himRa Сегодня, 09:18
      ну и ... затухни а если есть че сказать говори !
      himRa
  14. bern Сегодня, 09:17
    Маккейн - явная недоработка наших ВВС во Вьетнаме.
    bern
  15. askort154 Сегодня, 09:32
    Пора нашим СМИ перестать пиарить русофобов типа: Макейна, Сороса, Бзежинского и пр., стоящих одной ногой в могиле.Допусти таких к ядерной "кнопке", они без колебаний нажмут её.Они уже ощущают затылком, что сзади стоит "баба с косой", но злорадство, что мир будет жить без них, жжёт остатки их мозга.
    askort154
  16. dojjdik Сегодня, 09:37
    ну есть еще бравые Сирийские и Ливанские ребята которые бьют проеврейский игил-у евреев нехватает деньжат содержать игил и хунту в киеве
    dojjdik
  17. Menyaa Сегодня, 09:39
    Пленная обиженка никак не успокоится! Горе патриот видимо все еще под впечатлением после въетнамского допроса!
    Menyaa
    1. polev66 Сегодня, 10:28
      изголодавшихся по бабе партизан
      polev66
  18. RUS33 Сегодня, 09:39
    Я лично наблюдал, как эти смелые украинские ребята воюют против России без поддержки оружием из США.

    Украинских парней он видел,а российских он видел?
    RUS33
  19. Vladimir_1980 Сегодня, 09:53
    Смотря на это убожество я увидел что кто то конкретно ему за щеку надавал)))))))))))))))
    Vladimir_1980
  20. polev66 Сегодня, 10:27
    сказочный .... сказочник
    polev66
  21. Булат Сегодня, 10:31
    Дебил американский,маразмом заплыл уже
    Булат
  22. мичман Сегодня, 10:35
    Интересно, а он не видел как смелые хохлы на двух "поездах дружбы", прибывшие в Симфирополь, при виде казаков с Дона на пероне, уматывали обратно. Это была картина впечатляющая. Зато он видел, когда "вежливые люди" при посещении аэродромов в Крыму, слышали крики начальника ТЭЧ (хохла): "Америка нам поможет". Честь имею.
    мичман
  23. лысова Сегодня, 10:47
    Этот, выживший из ума, Маккейн гутарит: " Я хочу сказать: россияне просто убивают украинцев каждый божий день, просто они их там убивают. " - Точно - мы их давили, давили - давили, давили. А мы, с самого начала, Украинского конфликта используем не видимую энергию цигун !
    лысова

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