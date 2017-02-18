Трамп назвал крупнейшие американские СМИ врагами народа
Президент США в своём микроблоге Твиттера сделал запись, которая вызвала настоящую бурю эмоций в США. Дональд Трамп открытым текстом назвал такие крупнейшие американские средства массовой информации как CNN, NYT, NBC и другие врагами народа. Заметка Трампа в Твиттере:
На данную минуту запись Трампа получила более 31 тысячи ретвитов и почти 100 тысяч отметок "Нравится".
При этом отвечающие на пост Трампа в социальной сети разделились на два лагеря. Одни выражают полную поддержку Трампу, заявляя о том, что упомянутые американские средства массовой информации погрязли в собственных фейках, выгодных их владельцам. Другие набросились на Трампа со словами, что он "душит свободу слова и демократию".
Необходимо напомнить, что в предвыборном штабе Трампа работала целая команда, занимающаяся отслеживанием огромных массивов данных (Big Data). Судя по всему, команда работает и сейчас, а потому заявления президента США можно расценивать как полномасштабную кампанию против крупнейших американских медиа, которые первыми открыли фронт против Трампа. Кто в этой кампании выйдет победителем? - главный и активно обсуждаемый не только в США вопрос.
СМИ, распространяющие фальшивые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), — это не мои враги, это враги американского народа!
На данную минуту запись Трампа получила более 31 тысячи ретвитов и почти 100 тысяч отметок "Нравится".
При этом отвечающие на пост Трампа в социальной сети разделились на два лагеря. Одни выражают полную поддержку Трампу, заявляя о том, что упомянутые американские средства массовой информации погрязли в собственных фейках, выгодных их владельцам. Другие набросились на Трампа со словами, что он "душит свободу слова и демократию".
Необходимо напомнить, что в предвыборном штабе Трампа работала целая команда, занимающаяся отслеживанием огромных массивов данных (Big Data). Судя по всему, команда работает и сейчас, а потому заявления президента США можно расценивать как полномасштабную кампанию против крупнейших американских медиа, которые первыми открыли фронт против Трампа. Кто в этой кампании выйдет победителем? - главный и активно обсуждаемый не только в США вопрос.