10:54 18 февраля

Трамп назвал крупнейшие американские СМИ врагами народа

Президент США в своём микроблоге Твиттера сделал запись, которая вызвала настоящую бурю эмоций в США. Дональд Трамп открытым текстом назвал такие крупнейшие американские средства массовой информации как CNN, NYT, NBC и другие врагами народа. Заметка Трампа в Твиттере:

СМИ, распространяющие фальшивые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), — это не мои враги, это враги американского народа!


Трамп назвал крупнейшие американские СМИ врагами народа



На данную минуту запись Трампа получила более 31 тысячи ретвитов и почти 100 тысяч отметок "Нравится".



При этом отвечающие на пост Трампа в социальной сети разделились на два лагеря. Одни выражают полную поддержку Трампу, заявляя о том, что упомянутые американские средства массовой информации погрязли в собственных фейках, выгодных их владельцам. Другие набросились на Трампа со словами, что он "душит свободу слова и демократию".

Необходимо напомнить, что в предвыборном штабе Трампа работала целая команда, занимающаяся отслеживанием огромных массивов данных (Big Data). Судя по всему, команда работает и сейчас, а потому заявления президента США можно расценивать как полномасштабную кампанию против крупнейших американских медиа, которые первыми открыли фронт против Трампа. Кто в этой кампании выйдет победителем? - главный и активно обсуждаемый не только в США вопрос.


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Комментарии 20
  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:26
    Вот когда он "по-миру" пустит эти издания-тогда и можно будет пить шампанское с ликером...
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Joker787 Сегодня, 10:30
      Нашим бы тоже надо заняться аналогичной работой, а то совсем оборзели (я про иск к Захаровой).
      Joker787
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:32
        А чего Захарова? Она баба хоть куды.От башки и до м......
        КИБЕРНИНДЗЯ
      2. oleg-gr Сегодня, 10:40
        Трамп начнет охоту на ведьм или они его съедят. На войне, как на войне (информационной). Согласен с высказыванием, что третья мировая уже давно идет.
        oleg-gr
        1. Монос Сегодня, 10:46
          В дело вступила душка Псаки. Восхищаюсь этой дурочкой!
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
            Витя , приветос ! hi drinks Ну мы-то помним какими "проверенными" фактами эта говорящая голова руководствовалась ! lol
            bouncyhunter
        2. WKS Сегодня, 10:48
          ]
          Цитата: oleg-gr
          На войне, как на войне (информационной). Согласен с высказыванием, что третья мировая уже давно идет.

          А когда закончились первые две (информационные)? По моему эта первая и заканчивать её СМИ не хотят. В этом собака и зарыта. Им очень понравилось бабло загребать. Кстати нашим тоже.
          WKS
      3. Чёрный Сегодня, 10:43
        Каждый президент должен иметь право убивать двух журналистов в год — без объяснения причин.
        Приписывается Герберту Гуверу( президент США) smile
        Чёрный
    2. Teberii Сегодня, 10:35
      Смотря кто кого "по-миру" пустит,у них есть опыт таких воин.Тому яркий пример Никсон.
      Teberii
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:37
        Опыт опытом,но тактика меняется всегда.Вот кто ею грамотно воспользуется-тот и в "дамках"
        КИБЕРНИНДЗЯ
    3. Политотдел Сегодня, 10:35
      Наши СМИ тоже так можно назвать...Шакалы !
      Политотдел
      1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:38
        Какими бы не были наши СМИ,но они НАШИ stop
        КИБЕРНИНДЗЯ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
    ...назвал, ну а дальше что? как поливали помоями - так и будут поливать...
    a.s.zzz888
    1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 10:35
      Помойковый родничек рано или поздно усыхает... А вот что бы он не восстановился-это надо пресекать.Жестко и беспощадно.
      КИБЕРНИНДЗЯ
  3. soroKING Сегодня, 10:33
    Всех журналюг сослать на Аляску снег убирать. drinks
    soroKING
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:53
      Цитата: soroKING
      Всех журналюг сослать на Аляску снег убирать. drinks

      Лучше в Антарктиду - штрафовать пингвинов за превышение скорости ! good lol
      bouncyhunter
  4. bubalik Сегодня, 10:34
    это не мои враги, это враги американского народа!
    ,,,врагов определили,пора тройки создавать,,
    bubalik
  5. Shuttle Сегодня, 10:35
    Big Data - такое же пустое слово как и Multimedia когда-то. Когда всё это реально заработало все давно забыли, что это и есть Multimedia.
    Shuttle
  6. Громобой Сегодня, 10:45
    С такими заявами можно и до импичмента дожить,ведь сми для Америки это священная корова.
    Он ведь и многим республиканцам не нравится,эдакий чудак в стане политиков.Постепенно накапливается критическая масса и если допустит ошибку,то недруги обязательно выльют весь компромат.
    Насколько всё таки соцсети внедрены в нашу жизнь---ведь наверно Трамп с утра глаза продирает и сразу начинает жечь глаголом и клеймить врагов народа wassat
    Громобой
  7. WildFox Сегодня, 10:46
    Думаю победит тот кто покажет круче шоу! Единственный способ победить СМИ это отвлечь от них внимание, это ведь бизнес а убыточный бизнес наф... никому не нужен. Пока своей эпотажностью Трм удерживает внимание на себе, но на этом далеко не уедешь , скоро будут требовать результаты и тут пока Трампу похвастаться нечем. hi
    Даже правильнее не отвлечь внимание а отобрать аудиторию. Чтоб его твиты смотрело больше народа чем СНН и др.
    WildFox

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