Британия требует от русского медведя убрать лапы из Ливии
Как сообщает интернет-портал aa.com.tr, руководитель Программы реинтеграции и развития Ливии Мустафа Сакызлы, участвовавший в свержении режима Муаммара Кадаффи, полагает, что революция в Ливии не достигла стоявших перед ней целей, хотя страна движется в верном направлении:
Командующий национальной армией Халиф Хафтар является основным борцом с исламистами. Возглавляемые им войска, сражающиеся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), не подчиняются правительству в Триполи, пользующегося поддержкой ООН, и выступают на стороне парламента, заседающего на востоке страны в Тобруке.
По информации РИА Новости, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон также не одобряет действий Х. Хафтара. По его мнению, Россия использует контакты с ним, проверяя НАТО на прочность, и может воспользоваться удобным моментом, "увидев слабое место".
— подвел итог М. Фэллон на Мюнхенской конференции по безопасности.
В июне и ноябре 2016 года Х. Хафтар побывал в Москве, где встречался с главами МИД и Минобороны России и секретарем Совбеза. В январе он посетил авианосец "Адмирал Кузнецов" и принял участие в видеоконференции с Сергеем Шойгу, в ходе которой обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке.
В 2012 году были организованы свободные демократические выборы, по итогам которых избраны члены Всеобщего национального конгресса, а в 2012-2013 годах - созданы правительства. Начало повышаться благосостояние населения, восстанавливаться экономика. После попытки переворота, предпринятой генералом Хафтаром и его сторонниками, в стране установилось двоевластие. Считаю, что период, который переживает сегодня Ливия, является абсолютно нормальным для любой страны, покончившей с тиранией.
Командующий национальной армией Халиф Хафтар является основным борцом с исламистами. Возглавляемые им войска, сражающиеся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), не подчиняются правительству в Триполи, пользующегося поддержкой ООН, и выступают на стороне парламента, заседающего на востоке страны в Тобруке.
По информации РИА Новости, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон также не одобряет действий Х. Хафтара. По его мнению, Россия использует контакты с ним, проверяя НАТО на прочность, и может воспользоваться удобным моментом, "увидев слабое место".
Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.
— подвел итог М. Фэллон на Мюнхенской конференции по безопасности.
В июне и ноябре 2016 года Х. Хафтар побывал в Москве, где встречался с главами МИД и Минобороны России и секретарем Совбеза. В январе он посетил авианосец "Адмирал Кузнецов" и принял участие в видеоконференции с Сергеем Шойгу, в ходе которой обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке.