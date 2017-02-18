13:39 18 февраля

Британия требует от русского медведя убрать лапы из Ливии

Как сообщает интернет-портал aa.com.tr, руководитель Программы реинтеграции и развития Ливии Мустафа Сакызлы, участвовавший в свержении режима Муаммара Кадаффи, полагает, что революция в Ливии не достигла стоявших перед ней целей, хотя страна движется в верном направлении:

В 2012 году были организованы свободные демократические выборы, по итогам которых избраны члены Всеобщего национального конгресса, а в 2012-2013 годах - созданы правительства. Начало повышаться благосостояние населения, восстанавливаться экономика. После попытки переворота, предпринятой генералом Хафтаром и его сторонниками, в стране установилось двоевластие. Считаю, что период, который переживает сегодня Ливия, является абсолютно нормальным для любой страны, покончившей с тиранией.


Командующий национальной армией Халиф Хафтар является основным борцом с исламистами. Возглавляемые им войска, сражающиеся с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), не подчиняются правительству в Триполи, пользующегося поддержкой ООН, и выступают на стороне парламента, заседающего на востоке страны в Тобруке.


Британия требует от русского медведя убрать лапы из Ливии


По информации РИА Новости, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон также не одобряет действий Х. Хафтара. По его мнению, Россия использует контакты с ним, проверяя НАТО на прочность, и может воспользоваться удобным моментом, "увидев слабое место".

Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.

— подвел итог М. Фэллон на Мюнхенской конференции по безопасности.



В июне и ноябре 2016 года Х. Хафтар побывал в Москве, где встречался с главами МИД и Минобороны России и секретарем Совбеза. В январе он посетил авианосец "Адмирал Кузнецов" и принял участие в видеоконференции с Сергеем Шойгу, в ходе которой обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке.


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Комментарии 43
  1. bouncyhunter Сегодня, 11:41
    Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.

    О как ! А кто вас спрашивает , шавки подматрасные ? bully
    Свои "хотелки" в сортире удовлетворяйте ... lol
    bouncyhunter
    1. oleg-gr Сегодня, 11:47
      Бриты требуют. Скорее завидуют и бесятся, что за помощью стали обращаться к альтернативным центрам силы. А именно к РФ. Не проявляют к бритам "достойного уважения".
      oleg-gr
      1. cniza Сегодня, 11:54
        Кончилось их время вот и коробит , а британцев мы точно не будем спрашивать , что нам делать и где.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
          Цитата: oleg-gr
          Бриты требуют. Скорее завидуют и бесятся, что за помощью стали обращаться к альтернативным центрам силы. А именно к РФ. Не проявляют к бритам "достойного уважения".

          Именно ! Британские "сэры" оскорблены до глубины души , что им предпочли "русских Иванов" ! yes
          Цитата: cniza
          Кончилось их время вот и коробит , а британцев мы точно не будем спрашивать , что нам делать и где.

          Вот это их и кусает за пукан . Привыкли в своих колониях командовать . Да вот только колоний уж нет , а привычка осталась ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:10
            Как там было сказано : " пусть свою жену учит щи варить"... точнее не выразить.
            cniza
            1. V.ic Сегодня, 13:07
              Цитата: cniza
              " пусть свою жену учит щи варить"

              ...м.б. всё-таки овсянку?
              V.ic
        2. Политотдел Сегодня, 12:19
          Цитата: cniza
          ончилось их время вот и коробит , а британцев мы точно не будем спрашивать , что нам делать и где.

          Пока не кончилось..Но Россия все сделает , чтобы это настало!

          Смотрите и помните "бывшие"...
          Политотдел
        3. Комментарий был удален.
    2. Pirogov Сегодня, 11:47
      Цитата: bouncyhunter
      О как ! А кто вас спрашивает , шавки подматрасные ? bully
      Свои "хотелки" в сортире удовлетворяйте .

      Пора мне кажется не дипломатам ,а какому то генералу послать этих чертей НА,за долбали нравится не нравится ,у них ,что кто спрашивает.
      Pirogov
      1. рич Сегодня, 13:29
        Зачем генералов беспокоить
        вот вам его личный сайт
        michaelfallon.org.uk
        рич
    3. Монос Сегодня, 11:51
      Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.

      Поаккуратней с заявлениями, чувак. Медведь может захотеть уточнить непонятки.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:55
        Цитата: Монос
        Поаккуратней с заявлениями, чувак. Медведь может захотеть уточнить непонятки .

        И тогда кто-то поскачет жаловаться залужным (как всегда) .
        bouncyhunter
        1. Котище Сегодня, 13:08
          Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.

          Хотелка не отсохнет! Так случайно! wassat
          Котище
    4. Pete Mitchell Сегодня, 13:06
      У медведя лапы конечно не ласковые, но он не оставляет после себя разруху. "Демократы" куда не сунутся, везде "одно загадочное место". Союз даже афганцы вспоминают без отвращения
      Pete Mitchell
    5. vovanpain Сегодня, 13:21
      Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.

      Да не хоти, fellow
      vovanpain
  2. новичок Сегодня, 11:43
    поздно бритам брыкаться. их время ушло. мал по малу сирию очистим, придёт время и ливии.
    новичок
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:44
    Ждите,медведь со товарищи придет британскому льву гриву выдергивать. am Не вашего умишки дело что и как России делать.
    Изгоняющий либероидов
  4. Стройбат запаса Сегодня, 11:48
    То есть, мелкобритский клоун открыто заявляет, что он против борьбы с игил? А пулю в седалище ему не пустить?
    Стройбат запаса
  5. PValery53 Сегодня, 11:51
    Цитата: bouncyhunter
    Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы

    - А вот мы не хотим, чтобы Фэллон со своей Британией совали туда свои языки!
    PValery53
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    период, который переживает сегодня Ливия, является абсолютно нормальным для любой страны, покончившей с тиранией.

    Лучше бы вы действительно нормально жили при той "тирании" которая, якобы у вас была, чем заглядывали в рот французам и тем же англичанам, который обещали "золотые горы", а привили страну к полному разорению. На вас, как на подопытных мухах запад проводит свои опыты, а вы рады этому.
    rotmistr60
  7. soroKING Сегодня, 11:54
    Цитата: Стройбат запаса
    То есть, мелкобритский клоун открыто заявляет, что он против борьбы с игил? А пулю в седалище ему не пустить?

    изнасиловать Кольтом...мушку не спиливать bully
    soroKING
    1. Ампер Сегодня, 12:02
      Северная африка сфера интересов британской империи,вот только империя распалась,а амбиции теже.не всегда коту масленица
      Ампер
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. рич Сегодня, 13:15
      изнасиловать Кольтом...мушку не спиливать bully

      А может быть лучше царь пушкой?
      рич
  8. svp67 Сегодня, 11:57
    По его мнению, Россия использует контакты с ним, проверяя НАТО на прочность, и может воспользоваться удобным моментом, "увидев слабое место".
    Ух ты, а я и не знал, что Ливия уже в НАТО вступила. Иначе как данный факт может еще повлиять на "прочность" данного союза...
    Британия требует от русского медведя убрать лапы из Ливии
    Россия, в ответ ДОЛЖНА потребовать от английского льва, что бы тот убрал не только лапы, но и все остальные части тела из Украины и многих иных стран Африки и Южной Америки. Да и пусть не забудет вернуть Гибралтар, Мальвины народам, которым они принадлежат по праву...
    svp67
    1. Громобой Сегодня, 13:32
      Цитата: svp67
      Ух ты, а я и не знал, что Ливия уже в НАТО вступила.
      НАТО там присутствует и постоянно проводит операции против ИГ,флот,авиация.Вот это и имел в виду британец,что они считают эту площадку своей.
      24.08.2016
      Как признала недавно The Washington Post, американский спецназ напрямую участвует в военных действиях в Ливии, «координируя проведение американских авиаударов и предоставляя разведывательную информацию местным силам», которые борются с боевиками «Исламского государства» (ИГ) за Сирт, в 450 километрах к востоку от Триполи.
      Уже несколько месяцев действуют в Ливии и британские силы специального назначения, оказывая прямую военную поддержку бригадам из Мисураты (третий по числу жителей город в Ливии на северо-западе страны), которые также атакуют Сирт. Как ни парадоксально, англичане и американцы, будучи союзниками, поддерживают в ливийском конфликте непримиримых врагов.
      Участвует в интервенции в Ливии и Франция. 26 июля ливийцами был сбит вертолёт, в котором находились трое французских военнослужащих. Французский спецназ поддерживает вооружённые формирования генерала Халифа Хафтара, командующего армией ливийского парламента (Совета народных представителей), расположившегося в Тобруке на западе страны. Сбили французов боевики из «Бригады обороны Бенгази» - группировки, созданной радикалами из Мисураты. Её лидером является Исмаил Саллаби, брат лидера ливийских «Братьев-мусульман» Али Саллаби. Их цель - не допустить установления Халифой Хафтаром контроля над Бенгази, второго по значению города страны, и нефтяными месторождениями Киренаики.http://www.discred.ru/news/intervencija_nato_v_li
      vii_akt_vtoroj/2016-08-24-23319
      Громобой
  9. Tusv Сегодня, 11:58
    Не ну лапы в Ливию мы не сували, даже микрона когтя не было. Потому там бардак обамы
    Tusv
  10. Старый Воин Сегодня, 12:00
    Русского Медведя можно только просить и причём очень и очень вежливо..
    Старый Воин
  11. rasputin17 Сегодня, 12:05
    Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.


    Когда медведь туда сунет свои лапы у британского льва облезет грива!
    rasputin17
  12. To be or not to be Сегодня, 12:12
    Таким же макаром можно сказать беззубому английскому льву :"Уберите свои лапы с Фолклендских островов.,Гибралта́ра.." laughing
    To be or not to be
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 12:26
    прут без всяких тормозов... это уже не разномастные СМИ... удивляет одно, почему не даем отпор таким деятелям ( не считая постов М. Захаровой, А.Пушкова и очень, очень редко крайне осторожного в высказываниях Д. Пескова) angry
    a.s.zzz888
  14. ротмистр Сегодня, 12:26
    Сер, медведь по английски не понимает, уберет, как только вся Европа заговорит на русском .
    ротмистр
  15. viktor. Сегодня, 12:27
    ну дак возьми Мишку за лапу и убери laughing
    viktor.
  16. san4es Сегодня, 12:30
    Убрать никак нельзя.Там финики, как мёд сладкие
    san4es
  17. pvv113 Сегодня, 12:30
    Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы

    Все гадости в мире творятся с подачи англосаксов. А британцы - последние, у кого мы спросим совета
    pvv113
  18. Горный стрелок Сегодня, 12:38
    А медведь станет спрашивать одряхлевшего британского льва? России пора перестать обращать внимание на завывание всяких подзаборных шавок.
    Горный стрелок
  19. Влад5307 Сегодня, 12:38
    Цитата: Ампер
    Северная африка сфера интересов британской империи,вот только империя распалась,а амбиции теже.не всегда коту масленица

    Да это и не кот вовсе, а дряхлый облезлый лев, место которого на помойке истории! lol
    Влад5307
  20. Berkut24 Сегодня, 12:55
    Видать, ломка от перехода от Величия Империи к островку, который зарабатывает спекуляцией пока не закончилась.
    Berkut24
  21. Altona Сегодня, 13:03
    Британия? Это государство на острове с ржавым флотом и бабкой-королевой в замке с тараканами?
    Altona
  22. iouris Сегодня, 13:15
    Двуспальный британский Лёва залез в Ливию не только лапами, но и "по самое не могу". Что-то пошло не так.
    iouris
  23. рюрикович Сегодня, 13:21
    "Британия требует..."
    Эти слова уже являются оксюмороном по сути, как и "Британские учёные" laughing
    рюрикович
  24. Olegater Сегодня, 13:22
    Британия требует от русского медведя убрать лапы из Ливии
    А что такое британия? И каким макаром этот остров может на что то влиять и тем более требовать. Наверное не отпускает этих пиратов фантомные мечты о могуществе. Так и хочется сказать - ВСЕ твое время кончено. Ну а история наказала их практически по полной в виде главы мида - клоуна, премьера - старой путаны, министра обороны - недоумка попугая. На этом можно сказать как государство наглия закончена. Но остаются их подлость, стравливание народов и лживость. Вот если эту сущность исключить и тогда можно забыть об этом недоразумении раз и навсегда. И соответственно развиваться без оглядки на этих мерзопакостников.
    Olegater
  25. изя топ Сегодня, 13:28
    революция в Ливии не достигла стоявших перед ней целей, хотя страна движется в верном направлении:
    где то я это слышал,и гораздо ближе ливии what
    изя топ
  26. лысова Сегодня, 13:30
    Это только начало в этом регионе. Кто то-то же должен исправлять, всё то, что натворило США совместно, с так называемой коалицией. Ну а Феллон пускай засунет свой язык в ... .
    лысова
  27. Mister22408 Сегодня, 13:34
    Пора вернуть независимость Ирландии и Шотландии .
    Mister22408

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