Британия требует от русского медведя убрать лапы из Ливии

В 2012 году были организованы свободные демократические выборы, по итогам которых избраны члены Всеобщего национального конгресса, а в 2012-2013 годах - созданы правительства. Начало повышаться благосостояние населения, восстанавливаться экономика. После попытки переворота, предпринятой генералом Хафтаром и его сторонниками, в стране установилось двоевластие. Считаю, что период, который переживает сегодня Ливия, является абсолютно нормальным для любой страны, покончившей с тиранией.

Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы.