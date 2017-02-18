16:01 18 февраля

Лидер "Хезболлы" пригрозил атаковать израильские ядерные и химические объекты

Ливанская группировка «Хизбалла» (она же «Хезболла» - телеканал «Россия-1» вышел с репортажем, в котором говорится, что организация запрещена в РФ) выступила с угрозами в адрес Израиля. Руководство «Хезболлы» заявило, что Израиль нарушает международные нормы по нераспространению ядерного и химического оружия, а потому «может быть нанесён ракетный удар по израильскому ядерному объекту». Речь идёт о ядерном объекте в городе Димона. Это Центр ядерных исследований Израиля.



С конкретными обвинениями в адрес Израиля выступил лидер ливанской организации шейх Хасан Насралла. Его заявление приводит ливанский телеканал «Аль-Маядин»:


Мы также готовы нанести удар по химическим предприятиям (в Хайфе) имеющимися в нашем арсенале ракетами. Они способны достичь любого израильского объекта.


Насралла также отметил, что Израиль сегодня «не сделает шага к войне в Ливане», так как действия «сверяет с Вашингтоном».
Лидер «Хезболлы»:
ЦАХАЛ не станет атаковать без получения соответствующего сигнала от США. А для Вашингтона, как и для Израиля, вторжение израильских войск в Ливан может стать таким «приключением», у которого будут явно непредвиденные результаты.


Помимо всего прочего Насралла заявил, что у него есть "определённые связи с некоторыми представителями российских властей", добавив, что это не является поводом для того, чтобы кто-то домысливал некое обсуждение военно-политической стратегии "Хезболлы" с Москвой. Шейх Хасан Насралла заметил, что его организация и дальше будет поддерживать правительственную армию Сирии, которая борется с иностранными интервентами. Операцию российских ВКС РФ Насралла назвал полностью легитимной, так как в адрес РФ поступила официальная просьба от президента САР Башара Асада.

Использованы фотографии: Realnienovosti
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Комментарии 47
  1. rasputin17 Сегодня, 13:53
    в котором говорится, что организация запрещена в РФ

    Официально может и запрещена но не официально нам есть с кого брать пример!!! У нас столько хороших партнеров вокруг! wink
    rasputin17
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:03
      Насралла также отметил, что Израиль сегодня «не сделает шага к войне в Ливане», так как действия «сверяет с Вашингтоном».

      Израиль сверяет свои действия с Вашингтоном, если только, там затронут интерес США. А кто сказал, что США имеют сильный интерес в Ливане? Израиль тут явно перевесит. Поэтому Насралле не стоит так сильно уповать на Вашингтон.
      СРЦ П-15
      1. Банный Сегодня, 14:07
        А когда у нас Хезболлу успели запретить? Или у нас все шо не Сирия то ИГИЛ
        Банный
        1. Арон Заави Сегодня, 14:17
          Цитата: Банный
          А когда у нас Хезболлу успели запретить? Или у нас все шо не Сирия то ИГИЛ

          Хезболла и ХАМАС не запрещены в РФ.
          Арон Заави
          1. Александр романов Сегодня, 14:21
            Цитата: Арон Заави
            Хезболла и ХАМАС не запрещены в РФ.


            Было бы неплохо,что бы Израиль решил проблему Хамаса и Насралы ,посредством утилизации в результате ликвидации.
            Александр романов
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:29
              Цитата: Александр романов
              Было бы неплохо,что бы Израиль решил проблему Хамаса и Насралы ,посредством утилизации в результате ликвидации.

              Неплохо для кого? Александр, Вы что собираетесь перебираться в Израиль? belay
              СРЦ П-15
              1. ватник Сегодня, 15:42
                Цитата: СРЦ П-15
                Александр, Вы что собираетесь перебираться в Израиль?

                Так это у Александра романова просто флаг российский а так он всей душой в Израиле laughing
                ватник
                1. krass Сегодня, 15:51
                  Цитата: ватник
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Александр, Вы что собираетесь перебираться в Израиль?

                  Так это у Александра романова просто флаг российский а так он всей душой в Израиле laughing

                  А у тебя в Иране -- вы можете посоревноваться laughing
                  krass
                  1. ватник Сегодня, 15:54
                    Цитата: krass
                    А у тебя в Иране -- вы можете посоревноваться

                    Так ты же тоже еврей krass так что совсем не исключено что и ты как и он лишишься того места где вы сосредоточенны lol
                    ватник
                    1. krass Сегодня, 15:57
                      Цитата: ватник
                      Так ты же тоже еврей krass так что совсем не исключено что и ты как и он лишишься того места где вы сосредоточенны

                      Исключено.
                      krass
                      1. ватник Сегодня, 15:59
                        Цитата: krass
                        Исключено.

                        Опять мечтаешь да lol
                        ватник
            2. krass Сегодня, 14:30
              Цитата: Александр романов
              Было бы неплохо,что бы Израиль решил проблему Хамаса и Насралы ,

              Хамас останется в противовес ФАТХу -- пускай между собой бодаются.
              В отношении Насраллы - не думаю , что ликвидация - это нужно.
              Он и так сидит в бункере и потяфкивает оттуда регулярно , он предсказуем , известен и модель его поведения ясна, как и известен круг приближенных.
              Кто придёт - неизвестно , кого приведет - тоже.
              Новую агентуту выстаривать.
              Зачем ? Насралла сам воевать не будет - всё что надо о нём знать известно , зачем себе сложности делать ?
              krass
              1. Александр романов Сегодня, 14:36
                Цитата: krass
                Хамас останется в противовес ФАТХу

                Женя,я смотрю ты аипи сменил свои мюнхенский. Ты там по каким саитам лазил ? Или ...в дурман траву на денек заскочил
                Цитата: krass
                что ликвидация - это нужно.

                Я не понял,тебе его жалко? Одна ракета и Аллах акбар
                Александр романов
              2. ватник Сегодня, 15:44
                Цитата: krass
                Он и так сидит в бункере

                Это ты своими глазами видел или как всегда выдумываешь?
                ватник
                1. krass Сегодня, 15:45
                  Цитата: ватник
                  Цитата: krass
                  Он и так сидит в бункере

                  Это ты своими глазами видел или как всегда выдумываешь?

                  Сам видел tongue
                  krass
            3. ватник Сегодня, 15:41
              Цитата: Александр романов
              Было бы неплохо,что бы Израиль решил проблему Хамаса и Насралы ,посредством утилизации в результате ликвидации.

              Смотри Алекасндр романов а то возможно будет "утилизирована" совсем другая ближневосточная страна и тебе и своим родственникам негде будет жить lol
              ватник
          2. Комментарий был удален.
    2. Монос Сегодня, 14:14
      Что то какой то провокацией попахивает: мужик заявляет о готовности к террору и тут же намекает на связи с Россией. Этому Насралу... т.е Насрали, тьфу ты, короче, этому з.a.с.ранцу кто денюжку подогнал? Если это не фейк, конечно.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:29
        Цитата: Монос
        Что то какой то провокацией попахивает: мужик заявляет о готовности к террору и тут же намекает на связи с Россией. Этому Насралу... т.е Насрали, тьфу ты, короче, этому з.a.с.ранцу кто денюжку подогнал? Если это не фейк, конечно.

        Витя , за тридцать серебренников тебе любой иуда споёт что закажешь . А Насрулю , видимо , как раз их и отслюнили и сам понимаешь кто . Информационная война продолжается ...
        bouncyhunter
      2. Громобой Сегодня, 14:30
        В России «Хезболла» не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке «Гиена» расстрелял дипломата Аркадия Каткова[16][17]. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что «Хезболла» не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана[18].https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D
        0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
        Громобой
        1. Хайвалох Сегодня, 14:57
          Можно вспомнить шляфмана,который убил И.Талькова.И скрывается в израиле.Да много чего можно вспомнить про"них"
          Хайвалох
    3. SSR Сегодня, 14:29
      Цитата: rasputin17
      в котором говорится, что организация запрещена в РФ

      Официально может и запрещена но не официально нам есть с кого брать пример!!! У нас столько хороших партнеров вокруг! wink

      Чёт я тоже думал что не запрещнна в РФ...
      Но если откинуть про атаки на Израиль... вполне адекватный комментарий.
      SSR
      1. Политотдел Сегодня, 14:33
        Сейчас начнут вычислять...! Осторожней мужики в высказываниях... hi
        Политотдел
      2. rasputin17 Сегодня, 14:34
        У нее нет претензий к России или притязаний на территории! В САР она вполне дружелюбна к нам! Если она кому бы то ни было не нравиться то это их проблемы! Есть повод эадуматься некоторым нашим партнерам!Мы берем пример с ВАС господа!
        rasputin17
      3. ватник Сегодня, 15:50
        Цитата: SSR
        Но если откинуть про атаки на Израиль.

        Ну Наралла немного не в том духе сказал он заявил что доблестная Хезболла может нанести удар по ядерному центру в Демоне и по химическим предприятиям в Хайфе если израильский режим нападёт на него и у него не будет другого выхода.
        ватник
        1. krass Сегодня, 15:53
          Цитата: ватник
          Ну Наралла немного не в том духе сказал он заявил что доблестная Хезболла может нанести удар по ядерному центру в Демоне и по химическим предприятиям в Хайфе если израильский режим нападёт на него и у него не будет другого выхода

          Выход всегда есть
          военная операция Израиля на территории Ливана в 1982 году в рамках гражданской войны в Ливане с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины (ООП). В ходе войны была взята столица Ливана Бейрут, а формирования ООП были вынуждены покинуть страну и перебраться в Тунис.
          krass
          1. ватник Сегодня, 15:57
            Цитата: krass
            Выход всегда есть

            Ты krass намекаешь на то что все твои родственники из Израиля да и остальные иудеи из этой страны должны перебраться в Тунис? lol
            ватник
            1. krass Сегодня, 15:58
              Цитата: ватник
              Ты krass намекаешь на то что все твои родственники из Израиля да и остальные иудеи из этой страны должны перебраться в Тунис?

              Ватник - у тебя проблема с пониманием прочитанного ?
              krass
    4. ватник Сегодня, 15:38
      Цитата: rasputin17
      Официально может и запрещена

      Да "чушь" очередная не запрещена Хезболла в России скорее это влажные мечты израильских иудеев.
      ватник
      1. rasputin17 Сегодня, 15:42
        Да "чушь" очередная не запрещена Хезболла в России скорее это влажные мечты израильских иудеев.
        Не спорю! я тут искал но не нашел официальных данных как о запрете так и о разрешении!!! hi
        Плюс ВАМ заданные от меня!
        rasputin17
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:55
    «может быть нанесён ракетный удар по израильскому ядерному объекту».
    Может нанесён и будет нанесён разные вещи.Хотя я в шоке, с политиков ,что мелят всякую чушь на лево и на право.Если вспомнить сколько раз России угрожали то энциклопедию для туалета можно написать .Посидеть ,в смысле почитать и тд. feel laughing Одни он кукуевские, наговорили на целых два тома.Молчу уж про американцев и англичан с поляками.А как до дело доходит. "Вы нас не так поняли"
    Наблюдатель2014
    1. Vita VKO Сегодня, 14:07
      Цитата: Наблюдатель2014
      мелят всякую чушь на лево и на право

      Да нет, это не чушь, а преднамеренная провокация Израиля на нанесения ударов по Хезболле. Теперь действия ЦАХАЛ за пределами Израиля будут выглядеть уже ни как агрессивные диверсионно-террористические акты, а как оборонительные операции по защите своих ядерных и химических объектов. Такое ощущение, что лидеры Хезболлы и Израиля действуют по единому плану, и он явно нацелен не для мира на Ближнем востоке.
      Vita VKO
    2. grigorii Сегодня, 14:16
      Цитата: Наблюдатель2014
      «может быть нанесён ракетный удар по израильскому ядерному объекту».
      Может нанесён и будет нанесён разные вещи.Хотя я в шоке, с политиков ,что мелят всякую чушь на лево и на право.Если вспомнить сколько раз России угрожали то энциклопедию для туалета можно написать .Посидеть ,в смысле почитать и тд. feel laughing Одни он кукуевские, наговорили на целых два тома.Молчу уж про американцев и англичан с поляками.А как до дело доходит. "Вы нас не так поняли"

      Этот человек держит свое слово.Может и ударить.В этом убедились многие.
      grigorii
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:29
        Григорий -так он почти сотню лет как угрожает Израилю? Почему же раньше не ударил? Ответ прост -его у власти именно такие заявления и держат, хотел бы ударить, купил бы ядерную боеголовку у пакистанцев, и,ударил бы.
        Изгоняющий либероидов
        1. одинокий Сегодня, 14:57
          Пакистанцы не продадут ему ЯО.Хезболла -это филиал КСИР Ирана на территории Ливана.Оружие,финансы идут из Ирана.
          одинокий
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:03
            Омар hi -тогда пускай ядерную боеголовку возьмут в аренду у Израиля belay
            Изгоняющий либероидов
            1. одинокий Сегодня, 15:08
              Насралла знает что будет с Ливаном,если он нанесет удар.Но если прикажет Иран,он это сделает.Насралле плевать на Ливан.его финансы поют романсы в Иране.Ему свои деньги дороже,чем слезы ливанских матерей.террорист-он и в Африке террорист.Их надо всех мочить,а не делить на своих и чужих.Вот почему Террор сегодня головная боль всего мира.
              одинокий
  3. aliis-M Сегодня, 13:57
    Неожиданно, и с чего такой резкий импульс? Пустой трёп? Надеется новую Арабо-израильскую развязать, в надежде что администрация Трампа не захочет вмешиваться? Или всё еще глубже?
    aliis-M
    1. rasputin17 Сегодня, 14:02
      Цитата: aliis-M
      Или всё еще глубже?

      Скорее всего! hi Северные соседи Израиля договариваются на площадке Астаны по борьбе с терроризмом и строят уже свои планы дальнейшего существования и Израиль у них всех как кость в горле оккупант арабских земель. Они с этим мириться не будут !
      rasputin17
    2. krass Сегодня, 14:22
      Цитата: aliis-M
      Неожиданно, и с чего такой резкий импульс? Пустой трёп? Надеется новую Арабо-израильскую развязать, в надежде что администрация Трампа не захочет вмешиваться? Или всё еще глубже?

      Ну Насралла постоянно с подобной болтовнёй вылазит.
      А подоплёка ( я вижу ) в том , что в Астане нет прорыва и усугубились разногласия между Россией и Ираном тк Иран не хочет выводить свой контингент из Сирии.
      тут поподробней
      https://www.gazeta.ru/politics/2017/01/24_a_10490
      693.shtml#page3
      ну а в общем , Хизбалла может конечно нанести ущерб Израилю , но победить нет никакого шанса .
      При этом Насралла отлично понимает , что от шиитов в Ю.Ливане и Ливане в целом не останется ничего ( я не говорю про Ливан ) тк христиане и сунниты в это дело влазить не будут точно.
      Поэтому -- очередной лай и не более того.
      krass
      1. rasputin17 Сегодня, 14:38
        Цитата: krass
        Поэтому -- очередной лай и не более того.

        Хочется конечно верить! Но нет дыма без огня! В САР Россия отправляла далеко не старое советское оружие и тут ХЗ что могло попасть в их руки! hi И никто не даст гарантий что они ничего не имеют в своем арсенале чем можно будет и покозырять!
        rasputin17
        1. krass Сегодня, 14:55
          Цитата: rasputin17
          никто не даст гарантий что они ничего не имеют в своем арсенале чем можно будет и покозырять!

          Разумеется имеют.
          Но это никоим образом ни меняет конечного результата.
          Следующая война будет болезненной для Израиля и полным разгромом как Хизбаллы , так и всего шиитского влияния в Ливане -- и это обе стороны прекрастно понимают.
          Если в прошлой войне сунниты ( те страны Залива ) ещё как то вступались за Хизбаллу те оказывали полит.поддержку и финансовую помощь -- сейчас этого не будет.
          Иран и Хизбалла изолированы от основного исламского мира .
          Пока Иран не находится в таком загнанном положении , что бы бросить Хизбаллу на алтарь своих интересов.
          С овцы шерсть можно стричь долго , а вот шкуру содрать -- только один раз.
          krass
          1. rasputin17 Сегодня, 14:59
            Пока Иран не находится в таком загнанном положении , что бы бросить Хизбаллу на алтарь своих интересов.
            Скажу больше! Сейчас Трамп начинает рассматривать вопросы по определению союзников для проведения военной операции в отношении Ирана! hi
            rasputin17
  4. Петр1 Сегодня, 14:07
    Хизбалла тоже государство может хочет создать, а если они опутевятся, легализуются и признаются некоторыми странами хорошими мужиками, хорошое дело ведь делают. А сирийцам голаны им отдать на границе с израилем, вот хизбаллятам будет занятие - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ от евреев оккупантов.
    Петр1
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:09
    Израилю нужно беречь Насраллу -дедуля старый belay если что-то кто же их троллить дальше будет? lol Он же вас стимулирует своими заявлениями, не угрожай он израилю вы бы не подумали создать "железный купол "-берегите его,он вам как стимул crying
    Изгоняющий либероидов
  6. Макаров Сегодня, 14:27
    почему непредвиденные...вполне...
    Макаров
  7. одинокий Сегодня, 15:04
    Этот неофициальный миллиардер (имеет активов более чем 2 млрд.долларов) сидит себе в бункере,делает заявления,бряцает оружием.Допустим ударит он по Израилью,и что? Израиль в ответ закатает Ливан как асфальтовый каток.Но он то в бункере сидит ,что ему до Ливана в целом))
    одинокий
  8. mitrich Сегодня, 15:37
    Да только, растопыривая пальцы, физдипеть могут. Ну, пульнут несколько раз своими кассамами в сторону обьекта, ну может, случайно раз попадут около- рядом. И? Результата-ноль, а в ответку отгребут по полной. Вагиноболы, млин.
    mitrich

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