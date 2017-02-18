Лидер "Хезболлы" пригрозил атаковать израильские ядерные и химические объекты

Мы также готовы нанести удар по химическим предприятиям (в Хайфе) имеющимися в нашем арсенале ракетами. Они способны достичь любого израильского объекта.

ЦАХАЛ не станет атаковать без получения соответствующего сигнала от США. А для Вашингтона, как и для Израиля, вторжение израильских войск в Ливан может стать таким «приключением», у которого будут явно непредвиденные результаты.