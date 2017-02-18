Лидер "Хезболлы" пригрозил атаковать израильские ядерные и химические объекты
Ливанская группировка «Хизбалла» (она же «Хезболла» - телеканал «Россия-1» вышел с репортажем, в котором говорится, что организация запрещена в РФ) выступила с угрозами в адрес Израиля. Руководство «Хезболлы» заявило, что Израиль нарушает международные нормы по нераспространению ядерного и химического оружия, а потому «может быть нанесён ракетный удар по израильскому ядерному объекту». Речь идёт о ядерном объекте в городе Димона. Это Центр ядерных исследований Израиля.
С конкретными обвинениями в адрес Израиля выступил лидер ливанской организации шейх Хасан Насралла. Его заявление приводит ливанский телеканал «Аль-Маядин»:
Насралла также отметил, что Израиль сегодня «не сделает шага к войне в Ливане», так как действия «сверяет с Вашингтоном».
Лидер «Хезболлы»:
Помимо всего прочего Насралла заявил, что у него есть "определённые связи с некоторыми представителями российских властей", добавив, что это не является поводом для того, чтобы кто-то домысливал некое обсуждение военно-политической стратегии "Хезболлы" с Москвой. Шейх Хасан Насралла заметил, что его организация и дальше будет поддерживать правительственную армию Сирии, которая борется с иностранными интервентами. Операцию российских ВКС РФ Насралла назвал полностью легитимной, так как в адрес РФ поступила официальная просьба от президента САР Башара Асада.
С конкретными обвинениями в адрес Израиля выступил лидер ливанской организации шейх Хасан Насралла. Его заявление приводит ливанский телеканал «Аль-Маядин»:
Мы также готовы нанести удар по химическим предприятиям (в Хайфе) имеющимися в нашем арсенале ракетами. Они способны достичь любого израильского объекта.
Насралла также отметил, что Израиль сегодня «не сделает шага к войне в Ливане», так как действия «сверяет с Вашингтоном».
Лидер «Хезболлы»:
ЦАХАЛ не станет атаковать без получения соответствующего сигнала от США. А для Вашингтона, как и для Израиля, вторжение израильских войск в Ливан может стать таким «приключением», у которого будут явно непредвиденные результаты.
Помимо всего прочего Насралла заявил, что у него есть "определённые связи с некоторыми представителями российских властей", добавив, что это не является поводом для того, чтобы кто-то домысливал некое обсуждение военно-политической стратегии "Хезболлы" с Москвой. Шейх Хасан Насралла заметил, что его организация и дальше будет поддерживать правительственную армию Сирии, которая борется с иностранными интервентами. Операцию российских ВКС РФ Насралла назвал полностью легитимной, так как в адрес РФ поступила официальная просьба от президента САР Башара Асада.
Использованы фотографии: Realnienovosti