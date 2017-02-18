"Санкции с ЕС не снимем, пока не будут выполнены Минские соглашения"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление, которое вызвало настоящий информационный ажиотаж в Европе. Выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, глава российского МИД заявил о том, что Россия не снимет санкции с Европейского союза до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договорённости.
РИА Новости приводит заявление Сергея Лаврова:
Представители западных элит, услышавшие такое заявление из уст главы российское делегации, в буквальном смысле открыли рты. Реакция западных «партнёров» явно связана с тем, что они забывают, что гарантами Минских соглашений помимо России являются ещё такие страны как Франция и Германия. Ведь в феврале 2015 года в Минске вели продолжительные переговоры не только Путин и Порошенко, но также Меркель и Олланд. И они обязались предпринять меры для того, чтобы Киев свою часть обязательств выполнил. А Киев, как теперь стало очевидно всем, ничего из своих обязательств и спустя два года не выполнил, и выполнять явно не собирается.
Именно поэтому Россия и вправе точно так же увязывать вопрос отмены санкций в отношении Запада с выполнением Минска-2, как Запад увязывает отмену санкций в отношении РФ с тем же вопросом.
Сергей Лавров:
РИА Новости приводит заявление Сергея Лаврова:
Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула «минские договорённости должны быть выполнены Россией, тогда Евросоюз снимет санкции». Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договорённости не будут выполнены, это тоже надо понимать.
Представители западных элит, услышавшие такое заявление из уст главы российское делегации, в буквальном смысле открыли рты. Реакция западных «партнёров» явно связана с тем, что они забывают, что гарантами Минских соглашений помимо России являются ещё такие страны как Франция и Германия. Ведь в феврале 2015 года в Минске вели продолжительные переговоры не только Путин и Порошенко, но также Меркель и Олланд. И они обязались предпринять меры для того, чтобы Киев свою часть обязательств выполнил. А Киев, как теперь стало очевидно всем, ничего из своих обязательств и спустя два года не выполнил, и выполнять явно не собирается.
Именно поэтому Россия и вправе точно так же увязывать вопрос отмены санкций в отношении Запада с выполнением Минска-2, как Запад увязывает отмену санкций в отношении РФ с тем же вопросом.
Сергей Лавров:
Реальная картина и причины того, почему минские договорённости не выполняются, прекрасно известны и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне.
Использованы фотографии: Твиттер