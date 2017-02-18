"Санкции с ЕС не снимем, пока не будут выполнены Минские соглашения"

Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула «минские договорённости должны быть выполнены Россией, тогда Евросоюз снимет санкции». Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договорённости не будут выполнены, это тоже надо понимать.

Реальная картина и причины того, почему минские договорённости не выполняются, прекрасно известны и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне.