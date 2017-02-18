18:21 18 февраля

"Санкции с ЕС не снимем, пока не будут выполнены Минские соглашения"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление, которое вызвало настоящий информационный ажиотаж в Европе. Выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, глава российского МИД заявил о том, что Россия не снимет санкции с Европейского союза до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договорённости.

"Санкции с ЕС не снимем, пока не будут выполнены Минские соглашения"


РИА Новости приводит заявление Сергея Лаврова:
Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула «минские договорённости должны быть выполнены Россией, тогда Евросоюз снимет санкции». Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договорённости не будут выполнены, это тоже надо понимать.



Представители западных элит, услышавшие такое заявление из уст главы российское делегации, в буквальном смысле открыли рты. Реакция западных «партнёров» явно связана с тем, что они забывают, что гарантами Минских соглашений помимо России являются ещё такие страны как Франция и Германия. Ведь в феврале 2015 года в Минске вели продолжительные переговоры не только Путин и Порошенко, но также Меркель и Олланд. И они обязались предпринять меры для того, чтобы Киев свою часть обязательств выполнил. А Киев, как теперь стало очевидно всем, ничего из своих обязательств и спустя два года не выполнил, и выполнять явно не собирается.

Именно поэтому Россия и вправе точно так же увязывать вопрос отмены санкций в отношении Запада с выполнением Минска-2, как Запад увязывает отмену санкций в отношении РФ с тем же вопросом.

Сергей Лавров:
Реальная картина и причины того, почему минские договорённости не выполняются, прекрасно известны и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 85
  1. 210окв Сегодня, 16:33
    Наказывать вора нужно его же оружием...Представляю реакцию.."А нас то за что???"
    210окв
    1. cniza Сегодня, 16:35
      Цитата: 210окв
      Наказывать вора нужно его же оружием...Представляю реакцию.."А нас то за что???"


      Давно надо было так заявлять , а также и против США , пока их хунтята не начнут шевелиться.
      cniza
      1. Монос Сегодня, 16:47
        Учитывая то, что дипломаты редко говорят так конкретно, а Лавров вообще является символом жёсткого, но компромисса, эти слова можно расценивать как переход России к разговору с позиции силы. Единственный вопрос - что к этому побудило?
        Монос
        1. Удав КАА Сегодня, 17:13
          Цитата: Монос
          Единственный вопрос - что к этому побудило?

          Обманутые ожидания...Сначала-то была запущена пуля, что Трамп отменит санкции, введенные Бабамой, но под давлением либероидов ему пришлось ретироваться... Вот и ответка...
          А с другой стороны -- Венгрия, Греция и ряд других стран (Модова, к примеру) уже готовы их отменить. Поэтому теперь пусть давят на Брюссель, принуждая его, если не к отмене, то хотя бы к послаблениям санкций.
          Удав КАА
          1. Дрюня2 Сегодня, 17:52
            С.Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
            Дрюня2
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:10
              "Санкции с ЕС не снимем, пока не будут выполнены Минские соглашения"

              Лавров просто перевёл значение своих слов: "Дебилы б...", на более понятный для запада язык! laughing Кушайте, господа хорошие! Кому надо, можем добавки дать. lol
              СРЦ П-15
          2. krass Сегодня, 18:12
            Цитата: Удав КАА
            Обманутые ожидания...Сначала-то была запущена пуля, что Трамп отменит санкции, введенные Бабамой, но под давлением либероидов ему пришлось ретироваться... Вот и ответка...

            Представляю бьющихся в истерике Меркель и Ко --- надежды рухнули. Санкции не отменят.
            krass
        2. mr.redpartizan Сегодня, 17:23
          Если это жесткий ответ, то МИД должно быть стыдно. Вот Громыко "Мистер НЕТ" дал бы действительно жесткий ответ "партнерам". А это так...
          mr.redpartizan
        3. Монос Сегодня, 18:13
          Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление, которое вызвало настоящий информационный ажиотаж в Европе.

          Вдогонку к своему комменту.
          Я обдумал эту новость и вот к какому выводу пришёл. Все эти санкции - какая то виртуальная дипломатическая игра.
          Ну вот какие санкции, к примеру, ввела Россия? Вспомнилось только продуктовое эмбарго на сельхозпродукцию. Сурово? Да нет. Ну лишились они дополнительных доходов с нашего рынка. Не смертельно, приноровятся.
          А какие санкции ввёл Запад? Самые болезненные - запрет брать кредиты на Западе нашим банкам. Это, по-моему, вообще была основная тема санкций и должно было сработать в первые два года. Но не сработало. Выкрутились. Более того сыграло нам на руку. Помогло соскочить с иглы западного кредитования. Не совсем, но ситуация уже не так фатальна. А в остальном: газ продаётся, доллар торгуется, титан и алюминий потребляется, продажи вооружений растут, даже ракетные двигатели покупают. И где эти санкции ?
          Моё мнение: для того, чтобы что то отменить, это что то надо ввести. Вводите санкции !!!
          Если я не прав, пусть экономисты меня поправят.
          Монос
      2. Александр романов Сегодня, 16:48
        Цитата: cniza
        а также и против США ,

        Не снимем санкции с США,пока они не признают Крым Русским laughing laughing laughing
        Александр романов
        1. Монос Сегодня, 16:53
          yes Просто: не снимем санкций пока ....
          Монос
          1. Удав КАА Сегодня, 17:17
            Цитата: Монос
            Просто: не снимем санкций пока ....

            Коллега Монос! Разрешите в вашем посте поставить некоторые знаки препинания! Как-то:
            " Просто: не снимем санкции. Пока!" -- думаю, так будет правильней и главное -- доходчивее, без тени надежды! laughing
            Удав КАА
            1. kenig1 Сегодня, 17:30
              Просто не снимем санкции, пока.
              kenig1
            2. Монос Сегодня, 17:50
              Цитата: Удав КАА
              " Просто: не снимем санкции. Пока!" -- думаю, так будет правильней и главное -- доходчивее, без тени надежды!

              yes Согласен.
              Монос
            3. vovanpain Сегодня, 18:10
              Цитата: Удав КАА
              Разрешите в вашем посте поставить некоторые знаки препинания!

              Да уж,Коллеги,иной раз знаки препинания решают многое.С уважением Коллеги!
              vovanpain
        2. Zibelew Сегодня, 16:58
          Самое приятное сегодня сказал Лавров, что Россия не снимет санкции до выполения Минских соглашений ЕС. Как то лаконично и посылательно звучит...
          Zibelew
      3. Тралл Сегодня, 16:48
        Ну, наконец-то, приблизились к уровню батьки smile
        Тралл
        1. Александр романов Сегодня, 16:53
          Цитата: Тралл
          , приблизились к уровню батьки

          прочитал в вашем фото и отвечаю. За счет России ,можно и 100 лет жить ,под санкциями
          Александр романов
          1. Тралл Сегодня, 17:08
            Назовите хотя бы еще одного союзника России, обладающего правом голоса в ООН, кроме Беларуси.
            Сначала за прямое финансирование майдана в размере 3 млрд. $ пусть ответит кто-то.
            Тралл
            1. Александр романов Сегодня, 17:16
              Цитата: Тралл
              Назовите хотя бы еще одного союзника России, обладающего правом голоса в ООН, кроме Беларуси.

              Вы наш союзник? Крым признали? Южную осетию и Абхазию? Помогаете ЛДНР?
              Александр романов
              1. Тралл Сегодня, 17:21
                А чем Россия помогает Донецку и Луганску на уровне ООН? Признала эти республики может?
                Тралл
                1. matwey Сегодня, 17:47
                  К стати ВВП сегодня подписал какой то документ о признании ЛНР и ДНР не вникал сильно, может что то не понял.
                  matwey
                  1. vladimirvn Сегодня, 17:58
                    https://rg.ru/2017/02/18/rossiia-priznala-dokumen
                    ty-vydannye-zhiteliam-donbassa.html
                    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном признании в России документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
                    Это сделано, как говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".
                    Песков прокомментировал слова Захарченко о желании отвоевать Донбасс
                    В ДНР и ЛНР заявили об отношении к подконтрольной Киеву части Донбасса
                    Мера - временная. В указе говорится о том, что она вводится "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".
                    Речь идет о паспортах, документах об образовании и квалификации граждан, свидетельствах о рождении, заключении и расторжении браков, смерти и перемене имен, свидетельствах о регистрации транспортных средств и их государственных регистрационных знаках. Все эти документы должны быть выданы гражданам, постоянно проживающим в указанных районах, теми организациями, которые легитимно действуют на этих территориях.
                    Оговаривается, что данные граждане могут въезжать в Россию и выезжать из нее без оформления виз и на основании имеющихся документов.
                    Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации Указа. good
                    vladimirvn
                2. Александр романов Сегодня, 17:50
                  Цитата: Тралл
                  А чем Россия помогает Донецку и Луганску на уровне ООН?

                  Деньгами ,солдатами и оружием и не только. Хотя лично вы.можете написать,что это донецкие шахтеры и таксисты загнали украинскую армию в три котла.
                  Александр романов
            2. fif21 Сегодня, 17:20
              Цитата: Тралл
              Назовите хотя бы еще одного союзника России, обладающего правом голоса в ООН, кроме Беларуси.
              Китай........ laughing
              fif21
              1. истопник Сегодня, 17:31
                Цитата: fif21
                Цитата: Тралл
                Назовите хотя бы еще одного союзника России, обладающего правом голоса в ООН, кроме Беларуси.
                Китай........ laughing


                Китай? Союзник? В чём?
                истопник
                1. Александр романов Сегодня, 17:51
                  Цитата: истопник
                  Китай? Союзник? В чём?

                  В ООН
                  Александр романов
            3. kenig1 Сегодня, 17:32
              Армения, Казахстан, при чем союзник предсказуемый .
              kenig1
            4. KaPToC Сегодня, 17:44
              Цитата: Тралл
              Назовите хотя бы еще одного союзника России, обладающего правом голоса в ООН, кроме Беларуси.

              Союзники России - её армия и флот, где здесь про Беларусь?
              KaPToC
          2. истопник Сегодня, 17:20
            Цитата: Александр романов
            ... За счет России ,можно и 100 лет жить ,под санкциями


            Это вы исходя из собственного опыта написали?
            истопник
            1. Александр романов Сегодня, 17:52
              Цитата: истопник
              Это вы исходя из собственного опыта написали?

              Лукашке привет передваите от меня
              Александр романов
            2. Комментарий был удален.
        2. Петр1 Сегодня, 16:57
          ответ очевиден,надо вытаскивать из России нефть газ дешевый,гнать санкционнку выдавая за свою продукцию,брать дешевые кредиты и низачто не отвечать.Плювать в харю.
          Петр1
          1. дядя Мурзик Сегодня, 17:04
            Петр1 газ дешевый?где? lol
            дядя Мурзик
        3. maxim947 Сегодня, 16:59
          Ну, наконец-то, приблизились к уровню батьки [i][/i]
          Рассмешил)) Следующий уровень кто? Ким Чен Ын?
          maxim947
        4. Manul Сегодня, 17:25
          Цитата: Тралл
          Ну, наконец-то, приблизились к уровню батьки

          Извиняюсь за оффтоп, но вдруг увидел схожие черты winked


          Четыре страны к сожалению маловато. Надо бы побольше. Вычистим Сирию, глядишь и потянутся.
          Manul
        5. kenig1 Сегодня, 17:31
          Только эти санкции оплачивала Россия.
          kenig1
          1. Тралл Сегодня, 17:34
            Хотите закончить конфликт на Донбассе? Попросите батьку поставить на линии разграничения белорусских миротворцев.
            Тралл
            1. Александр романов Сегодня, 17:53
              Цитата: Тралл
              Попросите батьку поставить на линии разграничения белорусских миротворцев.

              Ахахахаха,ахахааааааааааааааааааа хааааааа wassat laughing wassat lol laughing
              Надеюсь хоть это не за счет России
              Александр романов
        6. sir_obs Сегодня, 17:52
          За ответом ходить далеко не нудно. На российсие деньги и ресурсы. А когда в них начинают отказывать, все становится намного сложнее. Ему нужно скоро отдать пару миллиардов долгов, а взять их негде. Вот и посмотрим, как. И чего он сохранит.
          sir_obs
    2. stalkerwalker Сегодня, 17:01
      app-facebook
      Мария Захарова
      около часа назад
      Лавров выступил на Мюнхенской конференции. Никто не улюлюкал, не топал ногами и не смеялся, как 2 года назад. А в зале все те же. И темы вопросов те же. Из нового:"А вы в наши выборы вмешиваться не будете?"
      Сергей Викторович всех успокоил. Он не злопамятный.
      Лавров об обвинениях России в кибератаках: предъявите нам факты
      Короткая ссылка 18 февраля 2017, 15:36
      Никаких фактов якобы вмешательства России путём хакерских атак в избирательные процессы в США, Франции и Германии нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
      «Предъявите нам факты», — сказал Лавров.

      Как отметил глава МИД, он не видел ни одного факта попыток взлома избирательных систем российскими хакерами.

      «Почему-то, когда нас в чём-то обвиняют, никаких фактов никто не требует. Ни одного факта я не видел ни относительно того, что мы пытались взламывать какие-то сайты Демократической партии, ни относительно того, что мы якобы делали во Франции, Германии», — отметил министр.

      Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия уже давно предлагала западным коллегам заниматься кибербезопасностью, однако серьёзных обсуждений так до сих пор и не было.

      В связи с этим он считает позитивным сигналом идею канцлера Германии Ангелы Меркель обсудить кибербезопасность в Совете Россия — НАТО. По мнению Лаврова, это предложение является знаком готовности вернуться к конкретной работе.

      Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя обвинения России в кибератаках, заявила, что «у нас столько хакеров нет».
      stalkerwalker
  2. bogart047 Сегодня, 16:33
    лол. Даже не представляю как это извратят укроСМИ
    bogart047
    1. Касым Сегодня, 17:30
      Думаю, что киевские власти уже мало где хотят видить.
      Давно ждал, когда нечто подобное услышим из России. Давили-давили, а сами не заметили, как под пресс попали. Даже снять санкции не будет означать снятие подобных ограничений с ЕС. Теперь европейцам надо на Порошенко, Раду и т.д. давить - а для этого надо все-таки правду про Донбасс открыть.
      "Че будем делать, Европа? А че народ скажет, если правда всплывет - врали, да?! И как на выборы идти избираться?".
      ВВП бы еще их попрыгать на батут отправить, чтобы про бензоколонку забыли. hi
      Касым
  3. Joker787 Сегодня, 16:33
    Ох, ты ж красавчик, прям чувство гордости за страну, разбудил у меня. good
    Joker787
    1. De Laert Сегодня, 16:58
      Сорри за оффтоп, но слова "разбудил у меня", выделенные запятой звучат очень двояко laughing
      Это без нравоучений, просто стало весело
      De Laert
    2. rasputin17 Сегодня, 16:59
      А давайте выпьем за это!!!! drinks
      rasputin17
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:38
    В отместку Европа выдумает и введет "список Лаврова"подразумивающий новые санкции против всех кто носит в России очки? fool
    Изгоняющий либероидов
  5. kolkulon Сегодня, 16:41
    Как ссаной тряпкой по и....у.
    kolkulon
    1. Александр романов Сегодня, 16:51
      Цитата: kolkulon
      Как ссаной тряпкой по и....у.

      Вы хотели сказать-половником по кастрюле
      Александр романов
    2. Удав КАА Сегодня, 17:21
      Цитата: kolkulon
      Как ссаной тряпкой по и....у.

      Может все-таки по "Е...у" ? -- нет? не угадал? belay
      Удав КАА
  6. Zubr Сегодня, 16:44
    Ну а они что думали ? В сказку попали ? А нам их санкции, как зайцу стоп сигнал.. smile Они и так уже потеряли в торговле и сотрудничестве бешеные доходы. Зато у нас теперь по продукции сельскохозяйственного назначения уже перепроизводство. Ещё сделать так, что бы наши производства вернулись из Китая, будет вообще сказка.
    Zubr
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:02
      . Ещё сделать так, что бы наши производства вернулись из Китая, будет вообще сказка.


      Трамп тут wassat то письмо было не с проста
      с-т Petrov
    2. Удав КАА Сегодня, 17:25
      Цитата: Zubr
      Ещё сделать так, что бы наши производства вернулись из Китая, будет вообще сказка.

      Извиняюсь за нескромный вопрос: а что мы ПРОИЗВОДИМ в Китае? в этой всемирной фабрике ширпотреба и высокотехнологического копиласта?
      Просветите, "будьте ласка"! (с) lol
      Удав КАА
  7. san4es Сегодня, 16:45
    Хотелось-бы видеть как у западных представителей дым из башки повалил good
    san4es
    1. rasputin17 Сегодня, 16:58
      Цитата: san4es
      дым из башки повалил

      Скуорее не из башки а из ж.о. ыы!!! ГЫЫЫ!!
      rasputin17
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:45
    А что было два года с мельницами воевать? Два года постоянно оправдывались за фигню которая де-юре нас не касалась.Наглей и креативней быть нужно bully А Киеву вообще предъявить пока не уберут ВСУ с Луганской и Донецкой области никаких экономических связей..
    Наблюдатель2014
  9. Громобой Сегодня, 16:45
    Вот если бы газовый вентиль можно было перекрыть,а так это конечно неожиданное заявление.Они привыкли на нас бочку катить ,теперь пусть она за ними погоняется laughing
    Громобой
  10. Балу Сегодня, 16:46
    глава российского МИД заявил о том, что Россия не снимет санкции с Европейского союза до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договорённости.

    Поддерживаю
    Балу
  11. Петр1 Сегодня, 16:48
    ВОТ НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ,ЗДЕСЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК НЕ УМЕСТЕН!
    Петр1
  12. изя топ Сегодня, 16:54
    прэлестно good ------------------------------------------------
    изя топ
  13. sounddoc Сегодня, 16:55
    Реакция офигевших евроэльфов на пассаж Лаврова))))))
    sounddoc
  14. rasputin17 Сегодня, 16:56
    Вот это поворот!!! Не ужто мы решили зубы показать!!?
    rasputin17
  15. pilot69 Сегодня, 16:58
    В-о-о-о-т! Так правильно, желательно бы, чтобы еще с именами и фамилиями. А то все "партнеры". Кого интересует, что говорится на брифингах в МО и МИДе? Все равно все переврут, а вот так, чтобы в "логове", да по мусалам - вот это правильно. Только надо было подсуетиться, и в раскрытые рты по ложке их собственного д...ма положить, для послевкусия.
    pilot69
  16. rasputin17 Сегодня, 17:00
    Танцуй Россия
    И плачь гейропа
    К тебе пришла полная ОпА!!
    rasputin17
  17. PValery53 Сегодня, 17:01
    С сАмого начала ссанкций России надо было выходить из "позы" обвиняемой в позицию обвиняющей. НЕчего перед западом пресмыкаться! Двуличное фуфло они, но не Россия!
    PValery53
  18. GAF Сегодня, 17:02
    По-видимому пришла пора так и разговаривать с Гейропой, с двуликими "партнерами", возомнившими себя хозяевами жизни.
    GAF
    1. mr.redpartizan Сегодня, 17:29
      Где вы тут видели жесткий разговор ? Операция "Анадырь-2" - вот, что нужно, а не бесполезные саммиты и резолюции.
      mr.redpartizan
  19. Францисканец Сегодня, 17:03
    бред какойто
    Францисканец
    1. Александр романов Сегодня, 17:18
      Цитата: Францисканец
      бред какойто

      Господин Лукашенко успакоитесь,ничего страшного в этом интервью для вас нет.
      Александр романов
  20. behemot Сегодня, 17:13
    неужто начали тыкать европоидов мордой в кал? сейчас еще американцы высказались что мы должны минские соглашения выполнять. Мать перемать, где можно почитать что это за соглашения такие и причем там Россия? Раз нас в любом случае гнобят и останавливаться явно не собираются, может уже перерезать свиней хохляцких? Выжечь напалмом этот гнойник . Пороха и прочую фашисткую сразь перевешать, кто хочет в евросоюз - депортировать. Землю и прочие ресурсы освоить. Кто не доволен - Сибирь осваивать.
    behemot
  21. fif21 Сегодня, 17:15
    Волки послушали блеянье овцы о мире lol Постановили - овцу сьесть laughing Кто надеется на равноправные, партнерские отношения с западом - наивный чудак! Чтоб разговаривали как с равным - это нужно добиться . СССР это сделал в 1945г , а что сделала Россия? hi
    fif21
  22. ПолканОВ Сегодня, 17:16
    Цитата: Тралл
    Ну, наконец-то, приблизились к уровню батьки smile

    ... ну а ваш уровень, болезный? То то же - не гоните порожняк...
    ПолканОВ
  23. ПолканОВ Сегодня, 17:18
    Цитата: Тралл
    Назовите хотя бы еще одного союзника России, обладающего правом голоса в ООН, кроме Беларуси.
    Сначала за прямое финансирование майдана в размере 3 млрд. $ пусть ответит кто-то.

    ... родной, у нас - Белоруссия...почувствуй разницу, боброед..
    ПолканОВ
  24. sheridans Сегодня, 17:20
    Вот это Лавров засандалил Европе кол по самые помидоры. Ответка мощная и наглая.В смысле "Мы снимем эмбарго только после выполнения Минских соглашений вашей "воспитанницей со столицей в Киеве",да ещё и добавляем потихоньку санкций рьяным блюстителям демократии".
    sheridans
  25. vladimirvn Сегодня, 17:25
    Вот это мне нравится! Вот это по нашему! laughing
    Надо бы и еще дополнительно ввести какие ни будь.
    vladimirvn
  26. bmv04636 Сегодня, 17:27
    все идет к тому, что разделят Украину как Судан
    bmv04636
  27. mitrich Сегодня, 17:28
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: kolkulon
    Как ссаной тряпкой по и....у.

    Может все-таки по "Е...у" ? -- нет? не угадал? belay

    У него клава с турецким акцентом lol
    mitrich
  28. mamont5 Сегодня, 17:31
    Ай, молодец Лавров! Вот это жестко!
    mamont5
  29. рюрикович Сегодня, 17:38
    Наконец-то Лавров сказал то, что я давно хотел услышать good Последнее время Запад ведёт себя так, как будто они пупы земли и им все должны и только они могут ставить условия wassat Давно пора уже было бить Запад их же оружием. А то всё пресмыкались и угождали request Сила в правде soldier
    Лично моё мнение hi
    рюрикович
  30. MaksoMelan Сегодня, 17:49
    Так их!!!! Только сразу надо было объявлять санкции не только контр санкциями но и эти требования!!!! И давить теперь именно на это надо.
    MaksoMelan
  31. mr.redpartizan Сегодня, 17:51
    Правильный набор санкций против ЕС и США:
    - отказ от поставок любых энергоносителей и редкоземельных металлов;
    - закрытие всех западных НКО и СМИ;
    - отзыв послов из Прибалтики, Польши, Украины, Германии, Франции, Великобритании и США, а также части других русофобских стран;
    - отказ от выплат по кредитам в западных банках и арест западных активов до момента разморозки активов России и ее граждан, попавших под санкции;
    - выход из всех международных организаций, находящихся под контролем США и ЕС (ПАСЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ, ЮНЕСКО, Красный крест), где Россия не может наложить вето;
    - принятие новой конституции РФ, где будет ясно указано преобладание законов РФ над любыми международными соглашениями;
    - национализация центробанка с последующей эмиссией денег для нужд экономики страны;
    - перевод экономики на мобилизационные рельсы;
    - выход из договров ДНЯО, СНВ и БРСД.
    mr.redpartizan
    1. Синьор Помидор Сегодня, 18:02
      Цитата: mr.redpartizan
      Правильный набор санкций против ЕС и США:
      - отказ от поставок любых энергоносителей и редкоземельных металлов;
      - закрытие всех западных НКО и СМИ;
      - отзыв послов из Прибалтики, Польши, Украины, Германии, Франции, Великобритании и США, а также части других русофобских стран;
      - отказ от выплат по кредитам в западных банках и арест западных активов до момента разморозки активов России и ее граждан, попавших под санкции;
      - выход из всех международных организаций, находящихся под контролем США и ЕС (ПАСЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ, ЮНЕСКО, Красный крест), где Россия не может наложить вето;
      - принятие новой конституции РФ, где будет ясно указано преобладание законов РФ над любыми международными соглашениями;
      - национализация центробанка с последующей эмиссией денег для нужд экономики страны;
      - перевод экономики на мобилизационные рельсы;
      - выход из договров ДНЯО, СНВ и БРСД.


      Это-ж...
      Это-ж практически выстрел в затылок всяким рыжикам, медвед и Ко !
      Синьор Помидор
    2. Cat Man Null Сегодня, 18:19
      Гм... я, вообще-то, стараюсь не комментировать мысли умом обиженных, но тут уже полный беспредел:

      Цитата: mr.redpartizan
      - отказ от поставок любых энергоносителей и редкоземельных металлов

      - прощай, 50% бюджета РФ. Здравствуй, попа, Новый год...

      Цитата: mr.redpartizan
      отзыв послов из...

      - точно
      - то есть разрыв дипотношений с половиной мира (Бурунди и Буркина-Фасо оставим, конечно)
      - мудрое решение, чёужтам what

      Цитата: mr.redpartizan
      отказ от выплат по кредитам в западных банках и арест западных активов до момента разморозки активов России и ее граждан, попавших под санкции

      - хитро прогнулся автор-->автор-->автор...
      - а что, много таких активов... это при том, что мешать госактивы и активы частников, как минимум, глуповато request

      Цитата: mr.redpartizan
      принятие новой конституции РФ, где будет ясно указано преобладание законов РФ над любыми международными соглашениями

      - там и так все нормально "указано", просто некоторые не умеют читать
      - КС РФ, кстати, недавно подтвердил, что с Конституцией в этом смысле все ОК. Делом подтвердил, заметим...

      Цитата: mr.redpartizan
      национализация центробанка с последующей эмиссией денег для нужд экономики страны

      - бред. Надоело уже пояснять на эту тему stop

      Цитата: mr.redpartizan
      перевод экономики на мобилизационные рельсы

      - афтору не терпится поработать 16 часов в режиме 7/7 вне дивана?
      - флаг ему в руки
      - только что это даст, автор-->автор-->автор, кроме как бредить в инете, ничерта не умеет же ж...

      Цитата: mr.redpartizan
      выход из договров ДНЯО, СНВ и БРСД

      - жесть. А Трамп тут сказал надысь, что ОСВ - это "плохая сделка"...
      - автор-->автор-->автор - амерцкий шпиён?

      Тьфу, прости, Господи negative
      Cat Man Null
  32. vladimirvn Сегодня, 17:54
    Не в тему правда. Но не могу не поделиться еще одной хорошей новостью.
    "Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном признании в России документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины."https://rg.ru/2017/02/18/rossiia-prizna
    la-dokumenty-vydannye-zhiteliam-donbassa.html
    vladimirvn
  33. Синьор Помидор Сегодня, 17:59
    Бу-у-га-га!
    Представляю рожи правителей реальных разрушителей Украины - ЕС и США.
    Синьор Помидор
  34. Zubr Сегодня, 18:12
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: Zubr
    Ещё сделать так, что бы наши производства вернулись из Китая, будет вообще сказка.

    Извиняюсь за нескромный вопрос: а что мы ПРОИЗВОДИМ в Китае? в этой всемирной фабрике ширпотреба и высокотехнологического копиласта?
    Просветите, "будьте ласка"! (с) lol


    Даже элементарные канцелярские товары, Электротовары, Электротехнические изделия (Интескол, Зубр и т.д), мультиметры, измерительные проборы не обращали внимание где произведено ? А это я вам скажу очень даже не слабая статья доходов, плюс рабочие места. Вам покажется это смешным ? Напрасно. Хвала тем кто взялись и более менее двигают лёгкую промышленность.
    Zubr

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