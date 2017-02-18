20:28 18 февраля

Выступление Порошенко в Мюнхене было полным провалом

Украинское интернет-издание "Европейская правда" посчитало провальным выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, продемонстрировав падение интереса в мире к конфликту в Донбассе.

Указывается, что организаторы поставили его выступление на пятницу, а не на субботу, когда на форуме обычно выступают ключевые спикеры. В прошлые годы Порошенко выступал на конференции именно в субботу.

Темой выступления П. Порошенко была обозначена проблема "Будущее Запада: упадок или возвращение?". Однако он уклонился от неё и, не отличаясь оригинальностью, рассуждал о российско-украинских отношениях, то есть о том, что от него слышали десятки раз: о невозможности умиротворения Кремля, о ненависти Путина к Украине, о важности сохранения санкций. Другие участники панельной дискуссии – польский президент Анджей Дуда, главы МИД Германии и Британии, традиционно поддерживающие Украину – проигнорировали предложенную П. Порошенко тематику. В этом плане его поддержал только американский сенатор Джон Маккейн, который также постоянно упоминает российскую угрозу в своих речах.




В итоге, как утверждает автор статьи, «почти полтора часа Порошенко просидел как статист, пока другие участники обсуждали новые вызовы Западного мира — изменения после Brexit, новую политику США и так далее». Он считает этот случай достаточно симптоматичным сигналом:

Украина постепенно уходит с повестки дня — из перечня тем, которые обсуждают мировые лидеры. В Мюнхене это стало очевидным. И настоящая проблема не в том, что внимание к Украине падает, ведь это не могло не произойти. В мире полно других горячих тем, не связанных с нами… Проблема в другом: официальный Киев оказался не готов к новой реальности, к тому, что мы имеем конкуренцию за внимание мира.


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Комментарии 28
  1. Громобой Сегодня, 19:36
    "Будущее Запада: упадок или возвращение?"
    О да,как раз тема для Порошенко,он ведь орду с Востока сдерживает.Чё его вообще туда пустили,инерция?)))
    Громобой
    1. Zibelew Сегодня, 19:38
      Эх, Петя.. Вот если бы кусок москальского льда-агрессора из Одесского порта прихватил, может чего и получилось бы)) Ну до ладно, у Порося сейчас новая тема для выступления появилась
      Zibelew
      1. Монос Сегодня, 19:45
        Украинское интернет-издание "Европейская правда" посчитало провальным выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности

        Педро, пора менять программу. "Сальто Корбут" включи что ли..
        .
        Монос
        1. тол100в Сегодня, 20:10
          Цитата: Монос
          Педро, пора менять программу. "Сальто Корбут" включи что ли..

          Уже ему ничего не поможет. Ни сальто, ни морталле! Ему просто п.....Ц..! Неужели этот идиоот этого не понимает? Госдеп им попользовался, вытерся, и забыл эту конфетную промокашку!
          тол100в
        2. влад66 Сегодня, 20:14
          Цитата: Монос
          Педро, пора менять программу. "Сальто Корбут" включи что ли..

          Не у Пети одна программа и он ее не меняет. fellow
          влад66
        3. 79807420129 Сегодня, 20:22
          Цитата: Монос
          Педро, пора менять программу.

          Ему потреоты Украины не позволят: yes
          79807420129
    2. Злой543 Сегодня, 19:45
      Вот если честно то этот клоун уже достал, уже года два, если и европейцев то это прогресс.
      Злой543
    3. изя топ Сегодня, 19:47
      Цитата: Громобой
      О да,как раз тема для Порошенко

      изя топ
      1. Громобой Сегодня, 19:57
        Андрей,Порошенко политический титан.Я всё думал,кого он мне напоминает этот волевой двойной подбородок...? Уж ,не потомок ли он Геракла..? belay ...Находка была сделана ещё летом, однако значительное время ушло на то, чтобы расшифровать надписи на надгробье. Результат шокировал даже именитых ученых — как выяснилось, в Попельнянском районе похоронен Геракл...
        Громобой
        1. изя топ Сегодня, 20:01
          Цитата: Громобой
          .Я всё думал,кого он мне напоминает этот волевой двойной подбородок...?

          изя топ
    4. vovanpain Сегодня, 20:00
      Будущее Запада: упадок или возвращение?"

      Эта тема для Петрухи слишком сложна,ему вот на эту тему надо выступать. fellow
      vovanpain
    5. З.О.В. Сегодня, 20:04
      Украинское интернет-издание "Европейская правда" посчитало провальным выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности
      З.О.В.
  2. друг зверей Сегодня, 19:36
    И какая для нас разница? Порошенко мог бы выступать в Мюнхене хоть синим как в Мариуполе, Украина это политический проект, и никто его не бросит на пол пути.
    друг зверей
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:42
      друг зверей
      и никто его не бросит на пол пути.
      Та ты шо ! belay Так и вижу как Петю в дурку с белой горячкой повезут.И все будут его поддерживать до конца laughing
      Наблюдатель2014
      1. Злой543 Сегодня, 19:46
        Может лучше в морг? hi
        Злой543
        1. Балу Сегодня, 20:26
          Может лучше в морг?

          Зачем? В крематорий, потом в колумбарий.... И всех остальных из киевской ОПГ туда же. Црулям из СБУ, да и всей СБУ за компанию хорррошего пинка, чтоб летели через атлантическую лужу без пересадок. Только тогда, возможно, произойдет катарсис, психов в дурку, украинское общество возьмется за ум и начнет восстанавливать свою Украину.
          Балу
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:55
        Европе Украина без выхода на Российский рынок и в одно место не грохотала.Переброс товара в Россию не возможен.Поддерживать на плаву этот политический выкидыш раннего СССР сильно дорого стоит.России целиком это образование не нужно.Энергоносителей в промышленных масштабах в оставшейся Украине нет.Петя из-за угля завыл .А до колапса на ТЭЦ Украины остались считанные дни.А тут признание хоть и документов ,а по сути Республик. Теперь к примеру бойцы ЛДНР подлежат в России признанию.
        Наблюдатель2014
  3. pvv113 Сегодня, 19:37
    его поддержал только американский сенатор Джон Маккейн

    Это очень грустно, когда тебя поддерживают только клиенты психотерапевтов
    pvv113
  4. Serg Koma Сегодня, 19:38
    Сколько бы дитя не плакало - лишь бы денег дали на "самую сильную армию Европы")))
    Serg Koma
  5. рюрикович Сегодня, 19:39
    А бахнул бы стаканчик - так сразу правду-матку резанул бы и интерес у хозяев появился быстренько, ибо пришлось бы искать выход. А так по трезвяни нечего и мычать на таких форумах wassat ,тем более, если ты никому не интересен lol Креативнее надо быть, коль предложить нечего feel А махнул бы два, то вааще звездой стал бы... winked Может и стриптизуху сварганил бы на столе. Память бы осталась у людей...Глядишь, и запомнили бы, кто такой ПАрАшенко и с чем украину едят fellow
    Всего делов то request laughing
    рюрикович
  6. Лужский Сегодня, 19:43
    Мир меняется. С ослаблением матрасного контроля в незалежной появляется вакуум власти, который своими силами Европка, а тем более сами свидомые заполнить не могут. Речь Порошенко напомнила мне паническое "чё делать, чё делать-то, скажите хоть кто-нибудь хоть что-нибудь, русские идут!". Красной линией через все выступление идет паника и растерянность.
    Я вполне удовлетворен - раз Петюня боится, значит есть чего. Ох, чую, буза будет.
    Лужский
  7. изя топ Сегодня, 19:45
    хоть денюг пообещали?
    изя топ
  8. japs Сегодня, 19:46
    У Педрошенко отсутствовали дидактические материалы, т.к. его подельники не подвезли из Авдеевки ни куски разбитых транспортных средств, ни паспортов российских агрессоров, даже осколков "Искандеров" и ошметки "Армат"
    не успели собрать. Опростоволосились...
    japs
  9. volodya Сегодня, 19:50
    Педро уже всем надоел со своей борьбой с Россией! Похоже больше ему сказать нечего!
    volodya
  10. masiya Сегодня, 19:53
    Так такое читайте громадзяне...
    masiya
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:57
    Все кабан петруха -тебя скоро сьедят! am
    Изгоняющий либероидов
  12. APASUS Сегодня, 20:07
    Порошенко никак не поймет ,время его кончилось!
    Жора Маккейн с каким то холопом!
    APASUS
    1. Балу Сегодня, 20:28
      Жора Маккейн с каким то холопом!
      не пойму, что это означает на картинке, они разве гейропейцы what
      Балу

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