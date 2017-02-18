Выступление Порошенко в Мюнхене было полным провалом

Украина постепенно уходит с повестки дня — из перечня тем, которые обсуждают мировые лидеры. В Мюнхене это стало очевидным. И настоящая проблема не в том, что внимание к Украине падает, ведь это не могло не произойти. В мире полно других горячих тем, не связанных с нами… Проблема в другом: официальный Киев оказался не готов к новой реальности, к тому, что мы имеем конкуренцию за внимание мира.

Украинское интернет-издание " Европейская правда " посчитало провальным выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, продемонстрировав падение интереса в мире к конфликту в Донбассе.Указывается, что организаторы поставили его выступление на пятницу, а не на субботу, когда на форуме обычно выступают ключевые спикеры. В прошлые годы Порошенко выступал на конференции именно в субботу.Темой выступления П. Порошенко была обозначена проблема "Будущее Запада: упадок или возвращение?". Однако он уклонился от неё и, не отличаясь оригинальностью, рассуждал о российско-украинских отношениях, то есть о том, что от него слышали десятки раз: о невозможности умиротворения Кремля, о ненависти Путина к Украине, о важности сохранения санкций. Другие участники панельной дискуссии – польский президент Анджей Дуда, главы МИД Германии и Британии, традиционно поддерживающие Украину – проигнорировали предложенную П. Порошенко тематику. В этом плане его поддержал только американский сенатор Джон Маккейн, который также постоянно упоминает российскую угрозу в своих речах.В итоге, как утверждает автор статьи, «почти полтора часа Порошенко просидел как статист, пока другие участники обсуждали новые вызовы Западного мира — изменения после Brexit, новую политику США и так далее». Он считает этот случай достаточно симптоматичным сигналом: