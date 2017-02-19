07:30 19 февраля

Реакция Киева и народных республик на указ Путина

Как сообщает РТ, Вслед за подписанием 18 февраля Президентом России Владимиром Путиным указа о признании документов жителей народных республик, последовала официальная реакция МИД Украины. В опубликованном им заявлении данная мера решительно осуждается:

В Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности. Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неукоснительного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Кремля в международное правовое поле.


О попытках Киева спровоцировать негативную международную реакцию сообщил президент Украины Петр Порошенко:

Я проинформировал вице-президента [США, на полях конференции, проходящей в Мюнхене] о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. "ЛНР" и "ДНР". Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности.


Реакция Киева и народных республик на указ Путина


Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал судьбоносным данный указ:
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял судьбоносное решение. <…> Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день ещё на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета.


Его коллега по Донецкой народной республики Александр Захарченко поблагодарил президента России Владимира Путина за принятое решение:
Хочу ещё раз выразить благодарность и признательность России, российскому народу и его президенту и в то же время хочу низко поклониться моим землякам за их мужество, стойкость, трудолюбие и патриотизм. Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит, наша борьба справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны.


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Комментарии 26
  1. krops777 Сегодня, 06:44
    Пардонс а че это за значок в виде красного бублика, похожий известно на что, на пиджаке у Педро? request
    krops777
    1. Sharky Сегодня, 06:52
      Означает разорваный пукан, который больше не издаёт звук (стелс). wassat
      Sharky
    2. vovanpain Сегодня, 07:09
      Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства,
      Уж кому бы говорить про международное право,только не этому свинорылу.
      vovanpain
      1. Р36М2 Сегодня, 07:29
        - Папа, а почему украинцы хотят безвиз в ЕС, а европейцы и так без виз в Украину ездят?
        - Потому, сынок, что хозяин в  свинарник может и сам зайти, ему разрешения не надо спрашивать, а вот свиньям во двор можно только если на забой или для того чтобы хозяев и их гостей повеселить.
        Р36М2
    3. Александр романов Сегодня, 07:18
      Цитата: krops777
      Пардонс а че это за значок в виде красного бублика, похожий известно на что, на пиджаке у Педро?

      Такие значки носили праститутки в европе,когда у них были критические дни.
      Александр романов
  2. злой партизан Сегодня, 06:44
    Там в трибуну Рады по всей видимости вмонтирован унитаз yes . Иначе с чего вдруг такая истошная морда у парашенки? request И что это за восполённое очко у него на пинджаке what
    злой партизан
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:51
      Цитата: злой партизан
      Там в трибуну Рады по всей видимости вмонтирован унитаз yes . Иначе с чего вдруг такая истошная морда у парашенки? request И что это за восполённое очко у него на пинджаке what

      belay да ты, специалист-проктолог ! laughing Привет! hi
      андрей юрьевич
      1. злой партизан Сегодня, 06:53
        Цитата: андрей юрьевич
        да ты, специалист-практолог

        Та ни request ...А вот в Реже - там да: что ни металлург, то проктолог! yes
        Привет пенс! drinks
        злой партизан
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:55
          Цитата: злой партизан
          Цитата: андрей юрьевич
          да ты, специалист-практолог

          Та ни angry ...А вот Реже - там да: что ни металлург, то проктолог! yes
          Привет пенс! drinks

          ха! да нам пофигу парашенково очко....ты первый профессиАНАЛЬНО,обратил внимание! wassat
          андрей юрьевич
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:52
      Злой партизан hi -все гороздо проще-за кадров перед носом парашенки полная бутыль первача, а петруху к трибуне намертво пристегнули lol
      Изгоняющий либероидов
  3. mig29mks Сегодня, 06:46
    Порох в запой уйдёт,на всегда!!!
    mig29mks
    1. Александр романов Сегодня, 07:18
      Цитата: mig29mks
      Порох в запой уйдёт,на всегда!!!

      А он от туда и не выходил
      Александр романов
  4. victorsh Сегодня, 06:46
    Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности.
    "Уважуха"!!!Пенсии не платим,население и инфраструктуру уничтожаем,а виновата Россия.
    victorsh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:14
      Цитата: victorsh
      "Уважуха"!!!Пенсии не платим,население и инфраструктуру уничтожаем,а виновата Россия.

      всё ещё смешнее: пенсии замораживаем,предприятия закрываем (никелевое производство),а виновата -украина! wassat сюр?...да...!
      андрей юрьевич
  5. kouldoom Сегодня, 06:50
    Реакция как у свиньи визг да и только
    kouldoom
  6. Ksi-14 Сегодня, 06:57
    Лед тронулся господа присяжные зоседатели fellow
    Ksi-14
    1. Александр романов Сегодня, 07:27
      Цитата: Ksi-14
      Лед тронулся господа присяжные зоседатели

      Пока еще нет,сейчас дня три Порох будет согласовывать с вашингтоном,что и как. А потом скорее всего начнется новая боиня.
      Обвинят нас.что это мы спровоцировали их,хотя от части это так и есть,но это уже не будет иметь значения. Дальше я так понимаю,донецкие таксисты и шахтеры ,переодетые в Ратник,в очередной раз нахлабучат самои мощной армии в европе .....и думаю уже последний раз.Москве просто надоело это всё. Мои думки
      Александр романов
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:58
    Нужно давно уже просто по многим вопросам игнорировать киевский режим, просто ставя их перед фактом -мы приняли решение,а вы его обязаны выполнить. Хотя,этих марионеток необязательно о чем то и предупреждать, просто ставить перед фактом о принятии того или иного решения, то есть поступать так как поступает госдеп.
    Изгоняющий либероидов
  8. svp67 Сегодня, 07:06
    Порошенко: "Я проинформировал вице-президента [США, на полях конференции, проходящей в Мюнхене] о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. "ЛНР" и "ДНР"."


    Александр Захарченко

    svp67
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:07
    Истерика в РАДЕ будет зашкаливать...но чем больше КИЕВ будет делать ставку на войну тем меньше шансов что ЛДНР войдет в состав УКРАИНЫ...
    парадоксально но КРЕМЛЮ нужно чтобы именно в таком составе ЛДНР вошла в УКРАИНУ чтобы развалить изнутри нацисткий режим на УКРАИНЕ.
    Одна беда как совместить несовместимое.
    Тот же ЛЕХА
    1. Александр романов Сегодня, 07:21
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Истерика в РАДЕ будет зашкаливать..

      В Раде? На саиты украинские заиди,вот это настоящая истерика.
      Правда истерят с некоторым запозданием,наверное обдумывали .что написать или свет отключали.
      Насчет обдумывали-это вряд ли,потому скорее света не было
      Александр романов
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:29
        «Если украинская сторона не перестанет проводить прежнюю безответственную политику и не будет имплементировать минские соглашения, Россия будет делать дальнейшие шаги навстречу ДНР и ЛНР. Не исключая их признания»

        Подробнее на РБК:
        http://www.rbc.ru/politics/18/02/2017/58a877f39a7
        9471cde800f53


        Это уже серьезное предупреждение КИЕВУ.
        Тот же ЛЕХА
  10. МВГ Сегодня, 07:10
    "Я проинформировал вице-президента [США, на полях конференции, проходящей в Мюнхене] о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. "ЛНР" и "ДНР"." - ведет себя как в песочнице: "Ааааа, Вовка у меня игрушки отбираеееет". Не понимает, болезный, что с Вовкой играть интереснее ))))
    МВГ
  11. Jovanni Сегодня, 07:15
    В Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины

    Злятся! Это они завидуют...
    Jovanni
  12. Горменгаст Сегодня, 07:16
    Явно сигнал кому-то, и явно - не Порошенко. Последний, выполняя Минск, оправляет на Донбасс, вместо пенсий и пособий, только ракеты и снаряды.
    Горменгаст
  13. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    Я проинформировал вице-президента [США, на полях конференции, проходящей в Мюнхене]

    У Порошенко три основные проблемы:
    - беспробудное пьянство и как следствие неадекватность;
    - попрошайничество поставленное на государственный уровень;
    - и (как говорят дети) ябедничество причем исключительно на Россию.
    Страна должна "гордиться" таким президентом.
    rotmistr60

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