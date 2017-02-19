Реакция Киева и народных республик на указ Путина
Как сообщает РТ, Вслед за подписанием 18 февраля Президентом России Владимиром Путиным указа о признании документов жителей народных республик, последовала официальная реакция МИД Украины. В опубликованном им заявлении данная мера решительно осуждается:
О попытках Киева спровоцировать негативную международную реакцию сообщил президент Украины Петр Порошенко:
Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал судьбоносным данный указ:
Его коллега по Донецкой народной республики Александр Захарченко поблагодарил президента России Владимира Путина за принятое решение:
В Украине решительно осуждают и не признают принятие Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти. Российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности. Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неукоснительного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Кремля в международное правовое поле.
О попытках Киева спровоцировать негативную международную реакцию сообщил президент Украины Петр Порошенко:
Я проинформировал вице-президента [США, на полях конференции, проходящей в Мюнхене] о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. "ЛНР" и "ДНР". Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал судьбоносным данный указ:
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял судьбоносное решение. <…> Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день ещё на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета.
Его коллега по Донецкой народной республики Александр Захарченко поблагодарил президента России Владимира Путина за принятое решение:
Хочу ещё раз выразить благодарность и признательность России, российскому народу и его президенту и в то же время хочу низко поклониться моим землякам за их мужество, стойкость, трудолюбие и патриотизм. Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит, наша борьба справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны. Значит, наши надежды оправданны.