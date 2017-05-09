09:27 09 мая

Хронология Великой Отечественной войны. Инфографика

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии.

Хронология Великой Отечественной войны. Инфографика



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Комментарии 1

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  1. Butters Сегодня, 08:11
    15 декабря 1941 года освобождение Киева???
    Опять Википедия врет, что Киев освободили 6 ноября 1943 года? (https://ru.wikipedia.org/wiki/Киевская_наступате
    льная операция)
    Butters
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