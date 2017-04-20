Меч – как символ Средневековья



О Дюрандаль булатный, меч мой светлый,

В чью рукоять святыни встарь я вделал:

В ней кровь Василья, зуб Петра нетленный,

Власы Дениса, божья человека,

Обрывок риз Марии-приснодевы.



(«Песнь о Роланде») О Дюрандаль булатный, меч мой светлый,В чью рукоять святыни встарь я вделал:В ней кровь Василья, зуб Петра нетленный,Власы Дениса, божья человека,Обрывок риз Марии-приснодевы.(«Песнь о Роланде»)

Меч для эпохи Средневековья - это явно больше, чем простое оружие. Для Средневековья это, прежде всего, символ. Причем в таковом своем качестве он до сих пор используется в военном церемониале в различных армиях на земном шаре, и эту роль у него никакое другое оружие даже и не пытается оспорить. Скорее всего, так будет и в будущем, ведь недаром создатель «Звездных войн» Джордж Лукас оружием всемогущих джедаев сделал лучевой меч и объяснил это тем, что ему требовалось оружие, достойное рыцарей, которые были бы честными, а их помыслы – возвышенными, и которые сражались бы за мир во всей Галактике. Впрочем, в том, что он так решил, нет ничего удивительного. Ведь меч одновременно символизирует собой и крест, а крест не что иное, как символ христианской веры.Рисунок Альбрехта Дюрера 1521 года, изображавший ирландских наемников в Нижних землях. Один из двух двуручных, показанных здесь мечей, имеет характерное только для ирландских мечей кольцевидное навершие.Конечно, многим христианам XXI века от такого сравнения может стать не по себе, но явная склонность к войне и насилию встречается нам не только в Ветхом, но также и в Новом Завете, где от имени абсолютного миротворца Иисуса говорится буквально следующее: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч». (Матфей 10, 34)Меч XII - XIII вв. Длина 95,9 см. Вес 1158 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)О том, что означают эти слова, могут спорить теологи, но от слова «меч» в этой фразе никуда не уйти. Более того, уже в раннем Средневековье военный предводитель тем и отличался от простого воина, что обладал в качестве оружия мечом, тогда как те имели топоры и копья. Когда в среднем и позднем Средневековье мечами стали обладать и простые воины, меч превратился в символ христианского рыцарства.Навершие с гербом Пьера де Дре герцога Бретани и графа Ричмонда 1240 – 1250 гг. Вес 226.8 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Рыцарь обучался владеть с оружием с самого детства. В семилетнем возрасте он должен был покинуть родительский кров и переехать ко двору какого-нибудь дружественного сеньора-рыцаря, чтобы служить там пажом его даме и в таком вот качестве и проходить свое обучение. Обучаясь многочисленным навыкам слуги, паж одновременно учился и биться на деревянных мечах. В 13 лет он становился уже оруженосцем и мог принимать участие в боях. После этого проходило еще шесть-семь лет и обучение считалось законченным. Теперь оруженосец мог становиться рыцарем или же в качестве «благородного оруженосца» служить дальше. При этом различались оруженосец и рыцарь весьма незначительно: доспехи он имел такие же, как и рыцарь, но меч (так как он им не был торжественно опоясан!) носил не на поясе, он прикреплял к луке седла. Для того чтобы оруженосец стал рыцарем, его должны были посвятить и опоясать мечом. Вот только тогда он мог носить его на поясе.Шпоры также являлись символом рыцарства. Сначала опоясывали мечом, потом привязывали к ногам шпоры. Это шпоры французского рыцаря XV века. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Так что именно наличие меча, пусть даже хотя бы и у седла, являлось в Средние века наглядным отличием свободного человека, имеющего благородное происхождение, от простолюдина или того хуже – серва.Уже и в доспехах никто не сражался, но их продолжали по традиции делать… для детей и юношества! Перед нами доспехи юного инфанта Луиса, принца Астурийский (1707 – 1724 гг.). (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Ну и, разумеется, не случайно рыцарский меч, если посмотреть на него анфас, так походил на христианский крест. Дужки у крестовины загибать вниз стали лишь с XV века. А до этого дужки у крестовины были исключительно прямые, хотя особых функциональных причин для этого не наблюдалось. Недаром в Средние века крестовину у меча так и называли крестом (тогда как мусульманская сабля соответствовала изгибу полумесяца). То есть это оружие было сознательным образом приравнено к христианскому символу веры. Прежде чем вручить меч кандидату в рыцари, его держали в алтаре часовни, очищая таким образом от всякого зла, а сам меч передавался для вручения посвящаемому священником.Меч 1400 года. Западная Европа. Вес 1673 г. Длина 102.24 см. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Ну, всем простолюдинами и крепостным обычно иметь мечи и носить их запрещалось. Правда, эта ситуация несколько изменилась в эпоху позднего Средневековья, когда свободные граждане свободных городов в числе других привилегий заполучили еще и право на ношение оружия. Меч теперь стал еще и отличием свободного гражданина. Но если рыцарь обучался владению мечом с детства, то… горожанин имел к этому возможность далеко не всегда, что привело в итоге к расцвету искусства фехтования на мечах.Меч XVI в. Италия. Вес 1332.4 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Естественно, что статусность меча заключалась в целом ряде обстоятельств. Так, дошедшие до нас исторические документы говорят о том, что меч даже средний по качеству равнялся стоимости по меньшей мере четырех коров. Для аграрного крестьянского общества такая цена равнялась целому состоянию. Ну, а высококачественные мечи могли ведь стоить и больше. То есть если сравнивать меч с другими видами оружия, например, боевым топором, боевым цепом или алебардой, то он среди них был самым дорогостоящим. Кроме того, мечи нередко богато украшали, что дело их еще дороже. Так, например, известно, что у Карла Великого и рукоятка его меча, и перевязь к нему были изготовлены из золота и серебра. «Иногда он носил меч, украшенный драгоценными камнями, но такое бывало обычно только по особенно торжественным случаям или когда перед ним представали посольства других народов».А вот это совершенно уникальный индийский меч XVIII века. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Впрочем, отделка меча в раннем Средневековье пышной никогда не была – поскольку меч был вещью функциональной, особенно если сравнивать их с оружием эпохи Ренессанса, чрезмерно перегруженного всевозможными украшениями. Даже королевские мечи, хотя они и имели позолоченные рукоятки, а их клинки имели гравировку, обычно представляли собой достаточно скромное и в целом практичное, очень хорошо сбалансированное оружие высокого качества. То есть короли этими мечами действительно могли сражаться.Клеймор 1610 – 1620 гг. Длина 136 см. Вес 2068.5 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Случалось, что и рыцари, и уж тем более короли владели сразу несколькими мечами. Так, у Карла Великого были специальные мечи чисто для представительства и менее украшенные для будничного употребления. В позднем Средневековье воины частенько имели один меч с рукояткой в одну руку и один длинный боевой меч в полторы руки. Уже рукописи IX века отмечают, что маркграф Эберхард фон Фриоль имел целых девять мечей, а некий англо-саксонский князь XI века так и вовсе обладал целой дюжиной мечей, которые по его завещанию после его кончины были разделены между всеми его сыновьями.Кроме функции социального статуса меч являлся также знаком и административной власти. Например, в сборнике феодального права XIII века «Саксонское зерцало» есть изображение, на котором король получает меч мирской власти от Иисуса, тогда как папа награждается мечом духовной власти. И на церемонии посвящения в рыцари, и при коронации короля или императора меч вместе с короной и скипетром считался точно таким же символом верховной власти. Например, святого Маврикия – имперским мечом Священной Римской империи германской нации, германские короли опоясывались папой.Чинкведея 1500 г. Италия. Вес 907 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Когда король выходил из церкви, его меч перед ним выносил специальный меченосец, как знак его светской власти и могущества, причем острием вверх. Поэтому должность королевского меченосца на протяжении всей эпохи Средневековья почиталась как одна из наиболее почетных.Уже в XIV веке городские бургомистры и судьи получали специальные церемониальные мечи, и они тоже в знак высокой власти их владельцев выносились перед ними. Обычно это были роскошно отделанные мечи-бастарды или очень большие двуручные мечи. До нас дошел один такой меч - «должностной меч» города Дублина. Его позолоченная рукоятка имеет характерную граненую головку грушевидной формы и длинное перекрестие. При этом история этого меча известна совершенно точно: в 1396 году он был изготовлен для будущего короля Генриха IV. И, видимо, король им пользовался, поскольку на его клинке есть зазубрины и прочие характерные следы боевого использования.«Городской меч города Дублина» символизирует административную власть городского мэра.А так этот меч выглядит во всей своей красе. Ножны, правда, сделаны намного позднее. (Музей Дублина, Ирландия)Но были и совершенно особые мечи, получившие название «мечей правосудия». Естественно, что это не боевое и уж, конечно, не статусное оружие. Но «меч правосудия» имел очень важное значение, поскольку в Средние века обычное обезглавливание производилось топором, а вот таким мечом рубили головы представителям знати. Помимо демонстрации социальных различий тут была и вполне очевидная практическая причина: казнимый мечом испытывал меньше страданий. Но с XVI века в германских городах преступников из бюргерского сословия тоже стали все чаще обезглавливать мечом. Был создан и особый тип меча именно для палаческих надобностей. Считается, что один из первых таких мечей был сделан в Германии в 1640 году. Но большая часть сохранившихся мечей правосудия датируются XVII веком, причем в начале XIX века их уже перестали употреблять. Последний факт использования такого меча в Германии имел место в 1893 году: тогда с его помощью была обезглавлена женщина-отравительница.Меч палача 1688 года. Городской музей города Ротваль, земля Баден-Вюртемберг, Германия.Интересно (насколько такое вообще может быть интересно!) то, что казнь мечом требует использования совсем иной техники, нежели казнь топором. Там осужденному следует положить голову и плечи на плаху – сцена, очень наглядно показанная в замечательном советском кинофильме «Каин XVIII» (1963), – после чего палач топором с широким лезвием рубил сверху вниз, предварительно откинув или срезав длинные волосы жертвы. А вот когда голову рубили мечом, то приговоренному нужно было вставать на колени, а плахи не требовалось. Палач брал меч двумя руками, широко замахивался и с плеча наносил горизонтально рубящий удар, разом сносивший человеку с плеч голову.Вот так надо было положить голову на плаху, чтобы палач отрубил ее топором. Кадр из фильма «Каин XVIII».В Англии почему-то «меч правосудия» так и не прижился, и там людей обезглавливали обычным топором. Но все-таки были казни, пусть и немногие, которые выполнялись мечом, что было наглядным свидетельством значимости и события, и инструмента, и того умения, которое для этого требовалось. Когда, например, король Генрих VIII в 1536 году задумал предать казни свою вторую жену Анну Болейн, то… ей отрубили голову именно мечом. Специально для этого вызвали палача из Сен-Омера под Кале. Он-то и обезглавил Анну Болейн всего лишь одним мастерским ударом.О том, как важен был специалист для обеспечения безболезненности смерти казнимого, наглядно показывает случай, имевший место во Франции в 1626 году: тогда в роли палача выступал неопытный доброволец. Так вот ему понадобилось целых 29 (!) раз ударить мечом, чтобы отрубить голову графу де Шале. И напротив, в 1601 году уже профессиональный палач всего одним ударом сумел обезглавить сразу двух осужденных, связав их спина к спине.«Мечи правосудия», как правило, имели двуручные рукояти и простые и прямые дужки крестовины. Острие им не требовалось, поэтому оно у них отсутствует. Так что клинок похож на отвертку. Обычно клинки мечей правосудия очень широкие (от 6 до 7 сантиметров), а их общая длина более всего соответствует мечу-бастарду. Весят такие мечи от 1,7 до 2,3 килограммов, имеют длину 900-1200 мм. То есть это нечто среднее между мечом-бастардом и обычным тяжелым двуручным мечом.А вот так ее отрубали мечом. Сцена казни 1572 года.На клинках нередко изображались символы правосудия и разного рода поучительные изречения типа: «Бойся Бога и люби право, и будет ангел твоим слугой». Один из мечей правосудия работы золингенского мастера Йоханнеса Бойгеля, сделанный им в 1576 году, на плоскостях клинка имеет следующую стихотворную надпись:«Если будешь добродетельно жить.Мечу правосудия твоей головы не рубить».«Когда этот меч я поднимаю,То бедному грешнику вечной жизни желаю!»