Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 1)

ПредисловиеВ предыдущих статьях о винтовках различных систем каждая из них рассматривалась отдельно, и лишь указывалось, в каких еще странах эти винтовки (кроме той, откуда она родом) также использовались. Однако объем информации по этой теме был так велик, что до недавнего времени приступить к рассмотрению этой темы в комплексе не представлялось возможным. Но постепенно и информация подобралась, и видение самой темы «сложилось», так что теперь, уважаемые посетители сайта TOPWAR, вам будет дана история винтовок со скользящим затвором по всем странам земного шара. Материалы не будут дублировать ранее вышедшие статьи, а будут их только дополнять. Ну, а использованы в работе будут в основном две книги. Первая: «Bolt Action Military Rifles of the World» (Stuart C.Mowdray and J.Puleo, USA, 2012), вторая: «Mauser. Military Rifles of the World» (Robert W.D.Ball USA, 2011). Это очень солидные издания (408 и 448 стр. соответственно), в которых подробно и на огромном фактическом материале рассматриваются все винтовки, имевшие скользящий затвор и состоявшие на вооружении в армиях мира ХХ века. Ряд иллюстраций взят из книги Ярослава Люгса «Ручное огнестрельное оружие» (нем.), изданной еще в ГДР и содержащей множество прекрасных графических схем. Начать, однако, представляется наиболее разумным с «начала», то есть с самого появления скользящего затвора и его применения в ручном огнестрельном оружии. То есть с рассказа о том, каким образом конструкторы оружия пришли к этой конструкции…«Bolt Action Military Rifles of the World» (Stuart C. Mowdray and J.Puleo, USA, 2012).«Mauser. Military Rifles of the World» (Robert W.D. Ball USA, 2011).«Казна всему голова»Еще когда на поле боя господствовал кремневый замок, а все ружья и пистолеты заряжались с дула, нашлись хитроумные оружейники, пожелавшие облегчить этот нелегкий процесс, выполнять который приходилось, исключительно стоя в полный рост, подставляя этим самым себя под пули врага. Здесь нужно вспомнить, что казнозарядным была еще фитильная (!) аркебуза английского короля Генриха VIII, имевшая сменную пороховую камору. Известны, как мы знаем, казнозарядные системы американцев Фергюсона (1776 г.) и Холла (на вооружении американской армии в 1819-1844 гг.), германское ружье Тейса (1804 г.), но наиболее интересный вариант придумал итальянец Джузеппе Креспи в 1770 году.Оригинальное казнозарядное ружье, принадлежащее королю Испании Филиппу V, работы мастера А.Тьенза, 1715 г.…И устройство его затвора.Его винтовка имела откидывающийся вверх затвор с косым срезом на конце, облегчавшим его стыковку с казенной частью ствола. Для заряжания его нужно было откинуть, снарядить порохом и пулей, после чего опустить и закрепить специальным клином за два фигурных выступа на стволе. Дальше все происходило так же, как и с обычным кремневым ружьем: крышка полки откидывалась, на полку насыпался порох, полка закрывалась, затем откидывался курок и… после всего этого можно было прицеливаться и стрелять. Недостатком данной системы стал прорыв газов при выстреле, ведь затвор с казенной частью никак не соединялись и обеспечить их идеальное прилегание друг к другу было просто невозможно.Казнозарядный драгунский карабин М1770 с кремневым замком системы Джузеппе Креспи, калибр 18,3 мм. Венский военно-исторический музей.Впоследствии, когда в начале XIX века на вооружении пехоты появились капсюльные винтовки, появилось немало оригинальных конструкций, создатели которых пытались в них объединить заряжание бумажным патроном с казенной части и совершенный, как им казалось, капсюльный замок. Впрочем, понять их можно. Производство капсюлей и бумажных патронов представляло собой прекрасно налаженный производственный процесс и менять его казалось делом невозможным. Другое дело винтовка. Ее, как считали, можно было усовершенствовать, сохранив при этом и старый патрон, и капсюль.К числу первых капсюльных ружей, заряжаемых с казенной части, относится винтовка Ж.А. Робера образца 1831 года калибра 18-мм. Он скопировал ее у швейцарского оружейника Самюэля Поли, работавшего во Франции, но если тот свое ружье сконструировал под первый в мире унитарный патрон (причем сделал он его еще в 1812 году, показывал Наполеону и даже добился принятия его на вооружение), то у Робера воспламенение заряда происходило от отдельного капсюля. Управлялся затвор длинным рычагом, шедшим вдоль шейки ложи до ее мыска, где он заканчивался характерной петлей для пальцев. Система Робера в 1832 – 1834 гг. выпускалась в Бельгии в качестве армейской пехотной винтовки.«Потяни за колечко, затвор и откроется!»В том же 1831 году была предложена конструкция Давида, у которой затвор, откидывавшийся вверх и вперед, также управлялся длинным рычагом, расположенным вдоль шейки ложи справа. Капсюльная втулка располагалась на затворе. Курок – позади по центру шейки ложи.Карабин-переломка «Старр», применявшийся в годы гражданской войны в США наряду с очень похожим на него карабином Гилберта Смита. При опускании рычага-скобы под стволом последний откидывается вниз.Затвор карабина «Старр».Оригинальную винтовку с откидным каморным затвором предложил в 1842 году норвежец Ларсен. Затвор рычагом справа поднимался вверх, а капсюльная втулка на затворе находилась у него снизу и надеть на нее капсюль можно было только (!) при открытом затворе. Курок тоже находился снизу и имел специальную предохранительную скобу, расположенную перед скобой спускового крючка. Здесь же был еще и предохранитель, запиравший курок, словом, выстрелить из него «непосвященному» было просто невозможно.В винтовке Карла д’Аббега 1851 года затвор в виде стального бруска квадратного сечения с капсюльной втулкой поворачивался в горизонтальной плоскости поворотом подствольного рычага влево. Заряжание каморы осуществляется «с дула» обычным бумажным патроном. Затем рычаг ставится на место, затвор вжимается в ствол, на стержень втулки надевается капсюль, курок взводится, после чего можно стрелять.Взяв за основу систему Поли и Робера, англичанин Вестлей Ричардс в 1859 году сконструировал свой каморный карабин калибра 11,43-мм с капсюльным воспламенением, который в 1861 году поступил на вооружение британских кавалеристов. Затвор у него также откидывался вверх, но не за кольцо, а за «ушки» рычага, лежащего на шейке ложи. В казенную часть ствола вставлялся бумажный патрон в тонкой оболочке и с войлочным пыжом сзади, выполнявшим функцию обтюратора. При выстреле бумага сгорала, а пыж оставался в стволе и проталкивался вперед следующим патроном.Затвор карабина Вестлей РичардсаПрактически по этой же схеме была сконструирована и так называемая «Зуавская винтовка» фирмы «Ремингтон» 1863 года. Патент на которую получил тоже Робертс, но только уже не европеец, а бригадный генерал армии США.Затвор винтовки «Зуав», фирмы «Ремингтон», 1863 г.Таким же откидывающимся затвором, только откидывался он вправо, была оснащена и винтовка Монт-Сторм (обр.1860 г.). Причем зарядная камора находилась у нее внутри затвора. Патрон вставлялся в него пулей назад, после чего затвор закрывался и прочно сцеплялся со стволом. Когда курок разбивал капсюль, раскаленные газы прорывали оболочку патрона и воспламеняли порох. Аналогичным образом работал и откидной затвор в винтовке Хуббеля, испытывавшийся в том же году. Только у него он откидывался влево.Затвор винтовки системы Монт-Сторм. Проблема с ней была только одна. Как извлекать из ее каморы остатки не сгоревшей, например, чуть подмокшей, бумаги патрона?На винтовке Гюйе рычагом, расположенным под ложей, вперед сдвигался сам ствол, а когда рычаг ставился на место, то происходило его запирание.Но вот тут-то можно сказать и началась история скользящего затвора. Сначала среди всех прочих откидывающихся камор его особо-то и видно не было. Однако нашлись уже тогда изобретатели, которые применили его в капсюльных винтовках, заряжающихся бумажными патронами! Например, это была оригинальная винтовка Вильсона модели 1860 года со скользящим затвором. Сразу за курком на затворной коробке находился запорный клин. Его нужно было извлечь за шишечку, после чего поднять прилегающий к шейке ложи рифленый рычаг затвора и сдвинуть его назад. Теперь можно было вложить бумажный патрон, затвором ввести его в казенную часть ствола, а затем, резко ударив по клину, запереть им «казну». Затем все традиционно: взводится курок, надевается капсюль и следует выстрел!Затвор винтовки Вильсона.Оружейник Линднер, в 1860 году создавший винтовку с откидным затвором, в 1867 году создал уже нечто совсем новое – капсюльную винтовку калибра 13,9-мм уже со скользящим затвором с нарезами! Нарезы были сделаны точно так же, как на поршневом затворе у пушек, то есть с пазами, чтобы при отпирании они не мешали выдвигать его назад. Затвор оказался очень прочным, запирание – надежным, но делать его было на тогдашней технике совсем нелегко. Рукоятка располагалась сзади. Ее нужно было повернуть, чтобы нарезы вышли из пазов, и выдвинуть затвор назад. Сверху на нем была крышка. Она открывала ствольную коробку, куда укладывался патрон. Затем затвор подавался вперед, следовал поворот рукоятки, и затвор намертво запирал казенную часть ствола. Ну, а дальше оставалось взвести курок и надеть капсюль…Скользящий затвор винтовки Грина.В 1860 году появилась и винтовка Бенджамина с скользящим затвором-крышкой.Затвор винтовки Бенджамина обр.1865 года.Примерно так же было устроено и капсюльное ружье со скользящим затвором американца Грина. В задней части затвора имелась рукоятка, которую перед заряжанием нужно было повернуть влево, после чего подать затвор вместе с крышкой назад. Наличие крышки существенно уменьшало воздействие прорывающихся наружу газов, поэтому такая конструкция считалась очень рациональной.Карабин Калишера-Терри. На фото с открытым затвором.Затвор Калишера-Терри в закрытом виде.Очень интересным образцом оружия был карабин Калишера-Терри образца 1861 года калибра 13,72-мм, принятый на вооружение английской кавалерии. У него тоже был скользящий затвор в форме поршня с клиновым запиранием. Патрон из нитрованной бумаги прожигался огнем от капсюля и сгорал при выстреле. Кстати, весил карабин всего 3,2 кг, что было очень удобно для всадника.Затвор Калишера-Терри в работе. На ствольной коробке позади курка находилась рукоятка с внутренним выступом и внешней круглой «кнопкой». Потянув за «кнопку» и откинув рукоятку назад, можно было выдвинуть затвор. При этом одновременно открывалось и расположенное сбоку окно в ствольной коробке, через которое вкладывался патрон и затем проталкивался затвором в ствол. Рукоятка поворачивалась и закрывалась, т.е. укладывалась вдоль ствольной коробки, а ее выступ входил в сделанное на ней квадратное отверстие, чем и достигалось запирание затвора. Благодаря такому устройству прорыв газов назад полностью исключался, что, конечно же, было важно для стрелка. (На фото запирающая рукоятка снята!)Так что первые скользящие затворы появились на винтовках не под унитарный патрон и даже не под первые металлические патроны с кольцевым воспламенением и капсюлями центрального боя, а под самый традиционный бумажный патрон с дымным черным порохом и вклеенной в него круглой пулей либо пулей Минье!Продолжение следует…