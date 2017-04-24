Император Николай II как военный деятель России в период Первой мировой войны. Часть 6

Таким образом, в сфере оперативно-стратегического руководства Действующей армией Николай II осуществлял общее руководство, заботился о взаимодействии оперативно-стратегических объединений, координации их усилий. В этом проявилась, его, так сказать, руководящая и направляющая функция Верховного Главнокомандующего. Но, если требовала обстановка, он вмешивался и в вопрос непосредственного осуществления боевых операций, проводил совещания, формулируя на них видение оперативно-стратегической обстановки и указания высшему комсоставу. В условиях России даже рекомендации носителя высшей власти в государстве воспринимались как руководство к действию. Соответственно, Император мог и оказывал непосредственное влияние на ход боевых действий на Русском фронте.Один из аспектов стратегического руководства военными действиями - военно-политический, выражавшийся прежде всего в регулярном общении с союзниками.Так, в ответе на телеграмму президента Франции Р. Пуанкаре по случаю 20-й годовщины восшествия Государя на престол (23 октября 1914 года) Император в очередной раз подтвердил неизменность единения с союзниками для достижения общей победы ради процветания Европы [Летопись войны 1914 года.– 1914. - № 12. – С. 200].На празднике георгиевских кавалеров 26 ноября 1915 г. он подтвердил свои слова, сказанные в начале войны – то что мир не будет заключен до тех, пока последний солдат противника не покинет российскую землю. Мир будет заключаться в полном согласии с союзниками [Палеолог М. Указ. соч. С. 6].В телеграмме английскому королю по поводу второй годовщины вступления Англии в войну Император вновь подтверждал единение с союзниками, необходимость полной победы и выражал надежду, что жертвы России не будут тщетными [Летопись войны 1914-15-16 года. – 1916. - № 104.– С. 1659].Заслуги Императора Николая II как военного деятеля России были высоко оценены союзниками. Так, он стал фельдмаршалом британской армии (причем, английская печать подчеркивала чувство гордости британского народа от этого факта). 16 февраля 1916 года генералом сэром А. Пэджетом ему был вручен фельдмаршальский жезл. В своей речи британский генерал особо акцентировал внимание присутствующих на твердой решимости союзников победить общего врага.6 октября 1916 года Император был награжден высокой наградой британской империи – орденом Бани 1-й степени За военные заслуги, а 22 октября итальянской золотой медалью За военные заслуги. Итальянской медалью (фактически также 1-й степени), к этому моменту были пожалованы всего 10 человек и крепость Верден.Эти награждения отражали различные стороны успехов Николая II на посту Верховного Главнокомандующего – жезл фельдмаршала – успехи армии, орден Бани – военно-морского флота, а итальянская золотая медаль – роль в деле спасения Италии посредством ускоренного начала знаменитого Наступления Юго-Западного фронта 1916 года.От реализации контрнаступлений (Луцкая, Виленская, Чарторийская операции 1915 года) к коротким ударам, наносимых поочередно на различных фронтах (Стрыпа 1915 г., Нарочь 1916 г.), затем к общему наступлению всех фронтов в весенне-летней кампании 1916 года и затем к подготовке общесоюзного наступления 1917 года – таков был итог стратегической деятельности Ставки за 1,5 года руководства ей Государем.Все рассмотренные нами функции военного руководителя реализовывались Николаем II в должной степени. Император знал изнутри вооруженные силы, добросовестно и интенсивно реализовывал военно-представительскую функцию. Много было им сделано в деле обновления кадров высшего военного управления, в сфере перевооружения и снабжения армии, была проведена реформа гвардии. Военно-идеологическая функция реализовывалась путем издания приказов по армии и флоту, в телеграммах, в речах перед войсками. Здесь будет уместно посетовать об отсутствии в императорской России идеологического аппарата, способного донести импульсы верховной власти до толщи народа. Такой аппарат особенно необходим в эпоху длительных и тотальных войн. Наконец, значительные успехи наблюдались у Императора и в деле оперативно-стратегического руководства боевыми действиями.43. Император Николай IIКлючевым недостатком Николая II как военного руководителя был излишне демократичный стиль управления, во многом проистекавший из таких его человеческих качеств как личная скромность и деликатность в общении с людьми. Это проявлялось в те моменты, когда требовалось отрешать неспособных генералов от должности, подталкивать командующих фронтами к активным действиям, когда было необходимо настоять на том или ином решении. Особенно рельефно это проявилось в период летнего наступления 1916 года, при принятии компромиссного плана кампании 1917 года, при решении судьбы перспективной Босфорской операции.Вместе с тем, глубокая вера Государя в силы России, конечную победу придавали уверенность и генералитету, стратегическая информированность и знание основ коалиционной войны означали видение им безусловности конечной Победы.Как справедливо отмечал С. С. Ольденбург, самым трудным и в то же время забытым подвигом Николая II было то, что в крайне тяжелых условиях ему удалось довести Россию до порога победы. Но враги Государя не дали возглавляемой им стране перешагнуть через этот порог [Алферьев Е. Е. Император Николай II как человек сильной воли. Джорджанвилль, 1983. С. 110].44. Император Николай IIКакими качествами должен обладать верховный военный руководитель XX века? Должен ли он быть непоседлив, мобилен и энергичен или наоборот - рассудителен, вдумчив, обладать выдержкой и быть малоподверженным сиюминутным впечатлениям текущего момента?Очевидно, что в обстановке войн XX века с их быстрым изменением оперативно-стратегической обстановки, серьезным влиянием процесса развития ситуации на психику полководца, часто оказывающегося в состоянии стресса, оказались более востребованными военные руководители второго типа. Ведь такой руководитель в тяжелой боевой обстановке вдохнет уверенность в своих подчиненных и уверенно поведет их к победе. Именно так себя вели себя Ж. Жоффр (после тяжелых неудач Приграничного сражения 1914 г.), П. Гинденбург (после поражения германской 8-й армии на 1-м этапе Восточно-Прусской операции) и Николай II (после тяжелейших неудач лета 1915 г.). Но, принимая во внимание тяжесть обстановки и масштабность событий, а также объем ответственности, русского Государя в этом смысле можно смело поставить на первое место. Прекратилось отступление целых фронтов, и русская армия перешла к активной наступательной тактике.Первая мировая война воспринималась (и воспринимается) как бессмысленная, осуществляемая Россией исключительно в интересах западных союзников. Но Император прекрасно понимал сущность коалиционных войн, в которых имеют значение не сиюминутные межгосударственные противоречия, а перспективы глобального развития. В таких войнах государственные интересы зачастую переплетаются с общекоалиционными, и решены они могут быть лишь при условии реализации последних.Приходится констатировать, что Николай II являлся военным руководителем высшего звена, который и был востребован в обстановке войны нового типа, каковой являлась Первая мировая война – выдержанный, спокойный и вдумчивый руководитель, настойчивый в достижении поставленных целей, координирующий работу ключевых звеньев военной машины империи и подбирающий квалифицированных исполнителей. Именно таков Военный Руководитель и Верховный Главнокомандующий XX века. Тем более актуально это было для Российской империи, в которой, исходя из ее действующего законодательства, полноценно функцию верховного руководства всеми вооруженными силами государства мог выполнять лишь монарх.45. Император в форме кавказских казачьих войск.И этот монарх почти привел Россию к Победе – но… роковое стечение как объективных, так и субъективных обстоятельств привело к тому, что, вынеся на своих плечах груз войны в наиболее тяжелые ее годы, наша страна осталось без лавров победителя. Как отмечал, У. Черчилль ни к одной стране судьба не была так беспощадна как к Poccии, государственный корабль которой пошел ко дну на виду у пристани. Буря была пережита, жертвы принесены, работа закончена – измена и отчаяние одолели власть, когда задача уже была выполнена [Будберг А. П. Вооруженные силы Российской Империи в исполнении общесоюзных задач и обязанностей во время войны 1914 - 1917 гг. Париж, 1939. С. 46].Могла ли Россия в 1917 г. воевать, если бы не произошли Февральский переворот и последующие события?Безусловно.Ее экономика показала свою силу и мобильность.Пресловутый «снарядный голод» в основном был удовлетворен уже к началу 1916 г., производство винтовок возросло к 1917 г. почти в 15 раз, пулеметов в 17 раз и т. п. Было налажено не только политическое, но и экономическое взаимодействие с союзниками, причем в условиях блокады.Так, город-порт Архангельск стал крупнейшим складом военных материалов, поставлявшихся союзниками России. Узкую колею железной дороги Архангельск – Вологда перешили на широкую колею уже к январю 1916 г., была организована ледокольная флотилия. Недоступность Архангельска 6 месяцев в году привела к поиску более надежного порта. Им стал Мурманск (Романов-на-Мурмане), ставший последним городом, основанным в Российской Империи и яркой иллюстрацией военно-экономического взаимодействия союзников в условиях коалиционной войны. Он являлся одним из самых надежных пунктов связи России с Америкой и Европой и базой зарождающегося Северного флота. После начала ускоренного строительства Мурманской железной дороги, Романов-на-Мурмане становится и главным российским северным портом.О качестве и боеспособности русской армии, ее высоком боевом духе свидетельствуют все участники боевых действий как со стороны союзников, так и противника. Среди последних – представители германского фронтового офицерства и генералитета [См., например, Бекман В. Немцы о русской армии. Прага, 1939.; Блюментрит Г. Роковые решения. М., 1958.; Вульфен К. фон. Лодзинское сражение (прорыв у Брезин). Пб., 1921.; Вульфен К. фон. Сражение под Лодзью. М., 1921. Гофман М. Записки и дневники 1914-1918 гг. Л., 1929].Стоит сказать и о высоком качестве частей и соединений русской армии, закаленных в горниле войны. Речь идет не только о доблести русского солдата, но и о прошедших боевые испытания полках и дивизиях как войсковых единицах. Здесь достаточно будет привести официальное мнение Осведомительного комитета Главного австрийского командования, выраженное в брошюре «Русская армия на начало 1917 г.» [Гринев Г. Оценка австрийцами русских войск к началу 1917 г. // Военная быль. 1974. № 128. С. 13-18]. Из 135-ти поименованных пехотных дивизий (включая гвардейские, стрелковые и пр.) русской армии, по которым имеется информация, охарактеризованы как «испытанные в боях», «первоклассные», «хорошие», «с высокой боевой репутацией», «лучшего качества» – 74 дивизии; как «выдающиеся части» – 19 дивизий; и как «штурмовые» – 4 дивизии. Т. е. почти 72% от числа пехотных дивизий лестно характеризовались врагом. Сплав традиций и свежего боевого опыта произвел на свет отличные боевые единицы.Но кризис разразился прежде всего в общественной и социальной сферах. Революция в России, положившая начало выходу последней из войны, была тяжелым ударом и невосполнимой утратой для Антанты. Британский военный теоретик и фронтовик Б. Лиддел Гарт писал, что временное снижение боеспособности французских войск было не самым тяжким несчастьем, выпавшем на долю Антанты в 1917 году и сведшем на нет ее планируемое на этот год крупномасштабное наступление на всех фронтах. Вначале частичный, а затем и полный паралич России – вот была самая страшная потеря для блока, возместить которую долго не могло даже вступление в войну САСШ. И прежде чем восстановилось равновесие, западные союзники России по Антанте «были на волосок от гибели» [Лиддел Гарт Б. Правда о войне 1914—1918 гг. М., 1935. С. 255]. Германский блок получил еще один шанс, и, хотя и не смог реализовать его в полной мере, продержался еще год.Россию лишили плодов заслуженной победы новые политики. Материальные последствия будущей общей победы оказались для нее безвозвратно утраченными - остались лишь моральное удовлетворение и чувство исполненного долга.