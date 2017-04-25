2-я Конная армия в Таврии летом 1920 года. Ч. 1

На Крымском участке Юго-Западного фронта находились части красной 13-й армии, имея перед собой сильную и энергичную белую конницу, сведенную в мощную конную массу - Сводный корпус генерала Барбовича в составе двух дивизий (около 6000 шашек) и отдельная Донская бригада. Сильная техника, отлично подобранный личный состав корпуса, стремление поскорее выбраться на простор из крымской «бутылки» - характеризовали конницу как сильный фактор в руках белого командования.Крымский фронт нуждался в сильной коннице, но летом 1920 г. снять какие-либо кавалерийские части с Польского фронта не представлялось возможным. 1-я Конная армия Юго-Западного фронта и 3-й Конный корпус Западного фронта вели серьезные бои с поляками. Можно было использовать части конного корпуса Жлобы – но уже в середине июля, брошенный в рейд на Мелитополь, последний фактически перестал существовать.Из остатков конного корпуса Жлобы, отдельных частей войсковой конницы 13-й армии и частей, перебрасываемых из внутренних округов республики и наскоро сколоченных маршевых эскадронов и была создана конница Крымского фронта, известная в истории Красной армии под именем 2-й Конной армии.Формирование шло усиленным темпом, и поспешность не могла не сказаться на результатах последующей деятельности армии. Даже для периода Гражданской войны условия формирования 2-й Конной были сложными. Так как даже в самые лучшие для 2-й Конной времена в смысле пополнения ее личным составом число бойцов в ней не превышало 3500 -4000, то название «Армия» являлось слишком преувеличенным. В лучшем случае по количеству бойцов 2-я Конная армия представляла кавалерийскую дивизию нормального типа или корпус слабого состава. Для сравнения: состав 3-го Конного корпуса - 4000 шашек, Сводный корпус Барбовича - 6200 шашек, 1-я Конная армия - 18 000 шашек.Входящие в армию кавалерийские дивизии (2-я, 16-я, 20-я и 21-я) по боевой закалке, подготовке, качеству и боеспособности не представляли из себя хотя бы близко равноценных единиц. Достаточная спайка отсутствовала. Фактически на протяжении всего существования 2-й Конной она не имела штаба. Из состава расформированного штаба корпуса Жлобы подобрать штабных работников не представлялось возможным. Приходилось штаб армии формировать заново - подчас путем импровизации, часто имея на ответственных штабных должностях лиц с недостаточной квалификацией.К сказанному необходимо добавить, что само формирование армии происходило в нескольких переходах от линии фронта, где энергичный противник настойчиво пытался прорвать позиции 13-й армии и продвинуться к северу. 2-я Конная армия, в соответствии с замыслом командования Юго-Западного фронта, должна была играть роль активного стратегического резерва на крымском участке фронта.К концу июля формирование армии было закончено, и уже 26 июля 2-я Конная приняла участие в боях в районе с. Жеребец-Орехов. Помимо конных частей в составе армии имелось 600 штыков, 55 орудий, 16 броневиков.Обстановка на Крымском участке Юго-Западного фронта была следующей. 13-я армия действовала в составе двух групп - левобережной и правобережной (по отношению к реке Днепр). Левобережная группа в составе четырех стрелковых дивизий занимала фронт по линии Ногайск - Елизаветовка (40-я стрелковая дивизия) - Елизаветовка – Черниговка - Вторые Копани - Щербаковка (части 42-й и 46-й стрелковых дивизий) – Щербаковка - Янчокрак (3-я стрелковая дивизия). Кроме того, в районе Гуляй-поле сосредоточивалась стрелковая бригада курсантов, также входившая в состав левобережной группы. Правобережная группа, в составе 52-й стрелковой и Латышской стрелковой дивизий, отдельной кавалерийской бригады Саблина и Херсонской группы занимала участок от излучины р. Днепр, 35 км южнее г. Александровск, и далее по правому берегу р. Днепр до устья.2-я Конная армия, закончив формирование, была сосредоточена за правым флангом левобережной группы, в районе Новогупаловка - Любомировка - Миргородовка - Алексеевский - Геленджик - Новониколаевка и ст. Гайчур. Такая разбросанность армии (до 80-ти км) объяснялась условиями формирования и питания конского состава.1. Командующий 2-й Конной армией О. И. Городовиков.Численный и качественный состав стрелковых частей 13-й армии был невысок. Действуя очень часто плечо с плечом с частями 3-й стрелковой дивизии, Конная армия не чувствовала в стрелковых частях опоры, вокруг которой можно было строить свой маневр. Также особой устойчивостью не отличались соседи 2-й Конной слева - части 46-й и 1-й стрелковых дивизий. В качестве положительного примера необходимо отметить стойкость бригады сибирских добровольцев, а также стрелковой бригады курсантов, совместно с которыми 2-й Конной пришлось действовать во второй половине августа. Таким образом, 2-я Конная имела слабых соседей, и очень часто приходилось констатировать, что как и на Западном фронте, где в это же время 1-я Конная армия и 3-й Конный корпус в роли «конного буксира» тащили за собой части 12-й и 14-й армий, 2-й Конной нередко также приходилось выполнять эту же роль. Однако здесь временами эта задача для количественно слабой 2-й Конной была непосильна.Группировка белых частей к этому времени представляла из себя следующее.Отбросив сильным ударом к концу июня части 13-й армии на фронт Ногайск – Черниговка – Янчокрак и проведя перегруппировку, к концу июля на рубежах от Нагайска до Черниговка был сосредоточен - Донской корпус генерал-лейтенанта Ф. Ф. Абрамова; от Черниговка до Янчокрак - части 1-го армейского корпуса генерал-лейтенанта А. П. Кутепова; 2-й армейский корпус генерал-лейтенанта Я. А. Слащева был переброшен против участка правобережной группы и в частности против Каховского плацдарма. Напротив участка левобережной группы 13-й армии, командование белых в качестве своего стратегического резерва создало мощную конную группу - конный корпус генерал-лейтенанта И. Г. Барбовича.2. Ф. Ф. Абрамов.3. А. П. Кутепов.4. Я. А. Слащев5. И. Г. Барбович.Выйдя из Перекопской «перемычки» на равнину южной Таврии, и имея неглубокий тыл, П. Н. Врангель смог, искусно маневрируя своими небольшими, но отлично подобранными войсками, рядом сильных ударов по внутренним операционным линиям захватить плацдарм, достаточный для дальнейшего наступления по двум направлениям - на север - на Украину и на северо-восток - в Донбасс.Но, прежде чем выбрать вариант операционной линии для дальнейшего наступления, перед белым командованием стояла важная задача - разбив части 13-й армии и в частности ее левобережной группы, расширить плацдарм. К реализации этой задачи белые приступили в конце июля 1920 г., возложив ее выполнение на части 1-го армейского корпуса и конного корпуса Барбовича. Задача этих соединений заключалась в нанесении удара на Александровск – Орехов.К исходу дня 25 июля Марковская дивизия 1-го армейского корпуса, отбросив к северу части 3-й стрелковой дивизии 13-й армии, вышла на северный берег реки Конская в район дд. Екатериновка – Юльевка - Камышеватая. Дроздовская дивизия, ударив по стыку 3-й и 46-й стрелковых дивизий, овладела Ореховым. Между внутренними флангами 3-й и 46-й стрелковых дивизий образовался разрыв свыше 20 км, куда и устремился конный корпус Барбовича, занявший к исходу того же дня с. Жеребец.Таким образом, к исходу 25 июля белые добились крупного тактического успеха. Но его развитию на следующий день помешала 2-я Конная армия, быстро выдвинувшаяся из районов формирования к месту прорыва.План командования Юго-Западного фронта сводился к тому, чтобы одновременным наступлением левобережной группы с фронта Александрова - Орехов на Мелитополь и правобережной группы от Каховки в том же направлении взять соединения Русской армии в клещи и, не дав им возможности уйти в Крым, разгромить.Ближайшей задачей, которую поставило командование Юго-Западным фронтом 13-й армии и своему стратегическому резерву - сформированной 2-й Конной армии – была приостановка дальнейшего продвижения белых к северу и ликвидация их ударной группы в районе Орехов - Жеребец.По директиве командующего Юго-Западным фронтом от 26 июля № 632 командарму 13-й ставилась задача - энергичным наступлением частей левобережной группы в общем направлении на Б. Токмак (3-я стрелковая дивизия из района Александровск и 46-я, 42-я стрелковые дивизии - от Черниговка - М. Токмачка) захватить ударную группу белых (конный корпус Барбовича и части Дроздовской дивизии 1-го армейского корпуса) в районе Орехов - Жеребец в клещи и преградить им путь отхода к югу. Разгром этих соединений возлагался на 2-ю Конную армию. Она должна была действовать с севера - на Орехов - Жеребец.Командарм 2-й Конной поставил своим дивизиям задачу сосредоточенным ударом к исходу дня занять дер. Жеребец. Но когда к вечеру 26 июля выяснилось, что белые направили свой главный удар северо-западнее Жеребец, командарму становится ясно, что удар надо наносить не в районе Жеребец – Орехов, а северо-западнее. И задачей следующего дня он поставил занятие района Фисаки-Камышеватка (21-й кавалерийской дивизией) и удержание Жеребец (16-й кавалерийской дивизией). Но разрыв с частями соседа влево - с 46-й стрелковой дивизией - вынудил командарма направить одну дивизию (2-ю) и для занятия Орехов. Таким образом, наблюдалось рассредоточение армии. Это было вызвано, во-первых, отсутствием связи с соседями, во-вторых, недостаточно ясной обстановкой на фронте 2-й Конной.Белые, заняв Жеребец, выставляют заслон и крупными силами отбрасывают части 3-й стрелковой дивизии к Александровску. Выполняя приказ командования фронтом О. И. Городовиков решает усилить удар на Камышеватка - Фисаки еще одной дивизией (21-й), оставив 2-ю кавалерийскую дивизию в районе Жеребец.Наступление частей армии в северо-западном направлении развивалось успешно: 16-я и 21-я кавалерийские дивизии после упорных боев в районе Фисаки-Камышеватка и затем Юльевка - Дарьевка заняли эти пункты, выйдя, таким образом, во фланг главным силам белых. Последние, энергичным ударом своих главных сил потеснив части 3-й дивизии к Александровску, готовились им овладеть. Но угроза со стороны 16-й и 21-й кавалерийских дивизий, занявших Юльевка - Дарьевка, заставила белых изменить направление главного удара и обрушиться на части 2-й Конной армии. В результате дневного боя 27-го июля им удалось вновь занять район Дарьевка – Камышеватка - Аул Белицкое и южную окраину Жеребец.В тот же день на левом фланге левобережной группы части 46-й и 42-й дивизий имели успех, причем 137-я бригада 46-й дивизии заняла Орехов, а части 42-й дивизии вышли с боями в район Б. Токмак.На 28-е июля командарм 2-й Конной поставил своим дивизиям задачу разгромить белых в районе дд. Камышеватка - Аул Белицкое и в случае успеха осуществить преследование на Бураково - Щербаковка.Но части армии успеха не имели - наоборот, к исходу дня белым удалось выбить 2-ю кавалерийскую дивизию из с. Жеребец. Сосед справа, 3-я стрелковая дивизия - помощи не оказала. Наоборот, командарму Конной приходилось рассредоточивать удар к северу, действуя на широком фронте, опасаясь за свой правый фланг, который должен был быть прикрыт 3-й стрелковой дивизией.29-го июля части 2-й Конной армии с боем занимают Юльевка – Камышеватка - Жеребец. Но в этот день обстановка на участке армии и соседней влево 46-й стрелковой дивизии начинает резко меняться.Белые сосредоточенным ударом силами конного корпуса прорываются на стыке между левым флангом 2-й Конной армии и правым флангом 46-й стрелковой дивизии и, отбросив 137-ю бригаду 46-й стрелковой дивизии от Орехова, к исходу 29-го июля его захватывают. Развивая успех, белая конница выходит в район Новоселица, угрожая тылам 46-й и 42-й стрелковых дивизий и железнодорожному узлу Пологи.Командующий фронтом приказывает командарму Конной как можно скорее изменить направление удара армии - с южного на юго-восточное. Но, разбросанные на широком фронте, издерганные четырехдневными боями, части Конной армии не смогли действовать с необходимой мощью и стремительностью.30 июля армия находилась на марше, и к исходу дня ее части вышли в район Васиновка (21-я кавалерийская дивизия) - Омельник (2-я кавалерийская дивизия), Дараганов (20-я кавалерийская дивизия), а 16-я кавалерийская дивизия подтянулась в район Аул Белицкое, составляя армейский резерв.2-я Конная армия была передана в оперативное подчинение командарма 13-й армии.Но, несмотря на это подчинение, командующий фронтом вновь ставит 2-й Конной армии новую задачу: в связи с тем, что белые, прорвав фронт 42-й стрелковой дивизии, стремились наступать к северо-востоку и занять железнодорожный узел Пологи, ей ставилась задача не позднее вечера 31-го июля захватить Орехов - Сладкая балка.Таким образом, на протяжении 2 - 3 дней Конная армия должна была 3 раза менять свое операционное направление. Это конечно не могло не отразиться на свежести частей армии - выброска разведывательных подразделений, затем их сбор, изменение коммуникационных направлений для тылов армии, - все это издергивало и без того нуждавшийся в отдыхе личный и конский состав оперативного объединения.Просьбы командарма 2-й Конной о предоставлении хотя бы небольшого отдыха частям армии командованием 13-й армии удовлетворены не были. Наоборот, вскоре последовала директива командующего фронтом о занятии Орехов - М. Токмачка.На рассвете 1 августа части армии вновь пытаются перейти в наступление – но оно не получает развития, так как в это же время белые крупными силами перешли в контрнаступление, пытаясь обойти фланги армии.К полудню положение армии значительно ухудшилось. Части конного корпуса Барбовича и Дроздовской стрелковой дивизии начали огибать левый фланг армии, двигаясь в направлении Новоселица - Гайчур. Не имея связи с соседями и чувствуя возможность сильного флангового удара противника, около 12 часов 1 августа командарм Конной решает отвести части армии к северу.К исходу дня, оторвавшись от противника, части армии отошли в район Еленовка - Цветные. Соседи - части 3-й и 46-й стрелковых дивизий - продолжали откатываться.6. Обстановка в Северной Таврии к 25 июня 1920 г.