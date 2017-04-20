11:05 20 апреля

Самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолёт в мире Ми-12. Инфографика

В-12 (также называемый Ми-12) — самый тяжёлый и грузоподъёмный вертолёт, когда-либо построенный в мире. Отличительной особенностью является боковое расположение винтов на крыльях обратного сужения, которые приводятся в движение четырьмя двигателями Д-25ВФ.

В-12 разрабатывался как сверхтяжёлый транспортный вертолёт с грузоподъёмностью не менее 30 тонн для перевозки компонентов межконтинентальных баллистических ракет для частей РВСН или создания позиционных районов, размещение которых планировалось на местности без дорог с твёрдым покрытием.


Первоисточник: http://infreactor.org/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:09
    Вот это я понимаю настоящий летающий вагон.

    Тот же ЛЕХА
  2. Avis Сегодня, 09:46
    Даа, сарай здоровенный. :)
    Avis
  3. Bronevick Сегодня, 10:25
    Надо бы начинать производить.
    Bronevick
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