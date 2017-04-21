152-мм пушка БЛ-7. Инфографика

Перед началом Второй Мировой войны в Советском Союзе в огромном количестве испытывались различные виды новых артиллерийских систем, среднего и большого калибра. Значительная часть из них, как безоткатные орудия Курчевского, не выдерживали обкаток и на вооружение не принимались. Другие, по типу 203-мм. гаубиц Б-4, наоборот, находили одобрение в войсках и поступали в серийное производство. К последним можно отнести и 152-мм. пушку образца 1935 года, известную под обозначением Бр-2.Орудие особой мощности имело неплохие баллистические характеристики, но обладало серьёзным недостатком — гусеничным лафетом, который затруднял транспортировку Бр-2, а также серьёзно ограничивал углы горизонтального наведения пушки. По этой причине с момента поступления орудия на вооружение его постоянно пытались модернизировать. Одним из таких проектов стала 152-мм. корпусная пушка БЛ-7 (Берия Лаврентий), в 1944 году разработанная под руководством оружейного конструктора Михаила Цирюльникова.