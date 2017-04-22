Колесная 155-мм самоходная гаубица "Хутарз". Инфографика

Орудие, разработанное на базе таковой американской гаубицы М114, впервые было представлено широкой общественности в 2011 году. Гаубица с длиной ствола в 39 калибров и массой почти в семь тонн оснащена дульным тормозом и монтируется на шасси шестиколёсного немецкого грузовика MAN.Данная грузовая платформа довольно хорошо освоена иранскими оружейниками, на её базе в стране уже выпускается реактивная система залпового огня. Самоходное орудие оснащено ручными приводами наводки и массивным откидным сошником, который обеспечивает стабильное положение гаубицы при ведении огня.