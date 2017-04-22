10:55 22 апреля

Колесная 155-мм самоходная гаубица "Хутарз". Инфографика

Орудие, разработанное на базе таковой американской гаубицы М114, впервые было представлено широкой общественности в 2011 году. Гаубица с длиной ствола в 39 калибров и массой почти в семь тонн оснащена дульным тормозом и монтируется на шасси шестиколёсного немецкого грузовика MAN.

Данная грузовая платформа довольно хорошо освоена иранскими оружейниками, на её базе в стране уже выпускается реактивная система залпового огня. Самоходное орудие оснащено ручными приводами наводки и массивным откидным сошником, который обеспечивает стабильное положение гаубицы при ведении огня.


Первоисточник: http://infreactor.org/


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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 09:57
    Как правило не само производство вооружения играет большую роль при военном конфликте стран БВ ,а выучка экипажа и профессионализм.Стоит вспомнить Иракскую войну когда экипажи бросали наши танки и сваливали ,а нам грамотно через СМИ впендюривали мысль что наше вооружение ...вно
    APASUS
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