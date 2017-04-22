Стим-дроны

Ровно 140 лет назад, 15 апреля 1877 года, итальянский профессор Энрико Форланини провел в Милане испытания первого в мире беспилотного вертолета с механическим двигателем, способного набирать высоту и устойчиво, хотя и недолго, держаться в воздухе. Вертолет Форланини имел соосную схему и двухцилиндровую паровую машину. Еще в 1863 году аналогичную модель соосного парового геликоптера построил и испытал француз Гюстав Понтон д`Амеркур, однако, из-за большого веса и малой удельной мощности летать она не могла.Форланини нашел паллиативное решение этой проблемы путем максимального облегчения силовой установки. Его паровая машина не имела ни топлива, ни топки, а котел представлял собой маленький и очень прочный стальной шарик с водой, выдерживающий внутреннее давление до 10 атмосфер. При его нагревании внешней горелкой вода закипала и испарялась, а открытие клапана на трубке, соединяющей котел с цилиндрами, приводило машину в действие. Благодаря такому решению аппарат Форланини при двухметровом размахе винтов весил всего 3,5 килограмма, однако, из-за быстрого падения давления пара мотор мог работать лишь считанные секунды, непрерывно теряя мощность.В наиболее успешном полете вертолет набрал высоту 13 метров и приземлился через 20 секунд после взлета. Понимая, что практического значения такой аппарат иметь не может, а более эффективных моторов на горизонте не видно, профессор вскоре прекратил заниматься винтокрылыми машинами, застолбив за собой мировое первенство в создании успешно летавшего вертолета. В дальнейшем он прославился созданием скоростных катеров и аэроглиссеров на подводных крыльях, но это уже другая история.На заставке - фотоснимок вертолета Форланини.Паровой вертолет Понтон д`Амеркура. Одного взгляда на это сооружение достаточно, чтобы понять, что летать оно могло только в фантазиях своего создателя и любителей стимпанка.Современная музейная реплика вертолета Форланини. "Шарокотел", висящий на тонкой трубке, одновременно служил грузом-балансиром, позволявшим аппарату сохранять устойчивость, правда, только в безветренную погоду.И в качестве дополнения - еще одна летающая машина эпохи стимпанка, хотя и не с паровым, а с пневматическим двигателем. В 1878 году француз Пьер Кастель построил вертолет с восемью соосными винтами, объединенными в две группы. Его приводил в действие двухцилиндровый мотор, работавший на сжатом воздухе от наземного компрессора, с которым геликоптер соединялся длинным шлангом. Аппарат весил 22 килограмма, то есть - был гораздо тяжелее и крупнее модели Форланини.На испытаниях вертолет оторвался от земли и поднялся на высоту порядка двух метров, но в полете его почти сразу повело в сторону. Изобретатель не успел отключить компрессор, машина врезалась в каменный забор и разрушилась. Дальнейшая судьба этого аппарата и его создателя - неизвестна.