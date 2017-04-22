Одинокий латник

17 апреля 1864 года вошел в строй броненосец Конфедеративных Штатов Америки под названием "Албемарл". А уже на следующий день он в одиночку вступил в бой с вражеской эскадрой и одержал победу в этом бою. Вряд ли в мировой истории найдется еще хоть один корабль с подобным фактом биографии.Первый бой "Албемарла" состоялся на реке Роанок в штате Северная Каролина, где армия конфедератов под командованием генерала Роберта Хука осаждала занятый юнионистами прибрежный городок Плимут. Со стороны реки город прикрывали паровые канонерки "Майами", "Саутфилд", "Церес", "Уайтхэд" и "Массасоит", которые вели огонь по осаждавшим. Все они предствляли собой вооруженные тяжелыми пушками, но небронированные речные колесные пароходы. Против них и был применен единственный в этом регионе броненосец дикси.По пути к месту сражения "Албемарл" подвергся обстрелу вражеских береговых батарей, но броня выдержала все попадания. Получив сообщение о приближении броненосца, капитаны двух наиболее сильных кораблей союзной эскадры - "Майами" и "Саутфилда" - решили принять бой. Уже зная о том, что на больших дистанциях орудия против брони - бесполезны, они решили применить весьма оригинальный тактический прием.Расположив свои корабли параллельно и примерно в 40 метрах друг от друга, они приказали матросам соединить их якорной цепью. Расчет был на то, чтобы пропустить броненосец между канонерками и заставить его наткнуться на преграду. Натягивая цепь, вражеский корабль притянет к себе канонерки и окажется зажатым между их бортами, после чего его можно будет расстрелять в упор или взять на абордаж.Однако ловушка не сработала. Заметив цепь и разгадав вражескую хитрость, капитан "Албемарла" Джеймс Кук дал команду резко свернуть в сторону. В результате, броненосец прошел не между кораблями, а мимо них, со стороны "Саутфилда", едва не напоровшись на прибрежную отмель. Потом "Албемарл" развернулся и таранил "Саутфилд".Получив большую пробоину, корабль юнионистов начал тонуть. Однако он едва не утянул на дно и своего убийцу, поскольку таран "Албемарла" прочно застрял в борту "Саутфилда". Кук, рискуя взрывом котла, распорядился дать машинам запредельную мощность, но ее не хватало, чтобы выдернуть "клык" из пробоины. Только когда тонущая канонерка сильно накренилась, броненосцу удалось освободиться и задним ходом отойти от места гибели "Саутфилда".Тем временем "Майами" подошел к "Альбемарлу" и с дистанции всего в несколько метров выстрелил ему в борт бомбой из девятидюймового орудия Дальгрена. Но снаряд рикошетировал от брони, отлетел обратно и взорвался прямо над палубой канонерки, осыпав ее осколками. Одним из них убило капитана "Майами" Чарльза Флассера. Принявший командование старпом сразу понял, что в артиллерийском бою ему ничего не светит, и приказал отходить на всех парах. Остальные корабли юнионистской эскадры ретировались еще раньше."Албемарл" пытался преследовать противника, но низкая скорость не позвоила ему это сделать. Тем не менее, свою главную задачу он выполнил: "речной щит" Плимута был разрушен. Воспользовавшись этим, уже 19 апреля войска южан пошли на приступ, захватили два ключевых форта и ворвались в город. В создавшейся ситуации командир гарнизона генерал Генри Уэсселс приказал вывесить на еще державшихся укреплениях белые флаги. В плен сдалось более двух тысяч солдат и офицеров. Это был один из последних крупных успехов конфедератов в войне, которая уже давно складывалась не в их пользу. А "Албемарлу" 5 мая вновь пришлось драться с вражеской эскадрой, но это уже другая история.На заставке - "Албемарл" обменивается пушечными залпами с "Саутфилдом" за секунду до того как его таранить. Рисунок сделан от лица моряка с палубы "Майами".Южане на берегу реки Роанок строят "Албемарл". Судя по этой картинке, они обошлись без судоверфи и без каких-либо механизмов, что выглядит довольно сомнительно.Чертеж "Албемарла". Это был относительно небольшой плоскодонный деревянный корабль, сверху обшитый в два слоя узкими полосами самодельной 5-сантиметровой железной брони, сделанной из прокованных железнодорожных рельсов. Длина броненосца - 48 метров, максимальная ширина - 10,7, осадка - 2,7, водоизмещение - 376 тонн.Силовая установка состояла из двух одноцилиндровых машин от паровой лесопилки общей мощностью всего 200 л.с. Каждая машина работала на один винт. При их максимальной мощности корабль развивал скорость 4 узла.Вооружение - два нарезных дульнозарядных орудия Брука калибром 6,4 дюйма (163 мм), установленных на поворотных лафетах, так что каждая пушка могла стрелять сквозь одну из трех предназначенных для нее амбразур.Экипаж, согласно описанию, - 150 человек, что, опять-таки, - сомнительно, так как непонятно - зачем на этом маленьком кораблике, который сейчас бы назвали бронекатером, столько народа?Компоновочная схема "Албемарла".Музейная реконструкция интерьера каземата "Албемарла".Гибель протараненной "Албемарлом" канонерки "Саутфилд". На заднем плане броненосец преследует отходящий "Майами".Канонерская лодка "Майами" и ее капитан Чарльз Флассер, погибший от собственного снаряда."Майами" имела длину 63 метра, водоизмещение - 730 тонн, скорость - 8 узлов, вооружение: два 80-фунтовых нарезных орудия Пэррота, одно 9-дюймовое гладкоствольное бомбическое орудие Дальгрена и две 24-фунтовых пушки.Девятидюймовка Дальгрена на палубе "Майами". Если фотография атрибутирована верно, то именно это орудие произвело "самоубийственный" выстрел.