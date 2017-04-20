Трампоопасная ситуация

Отсутствие стратегии, импульсивность и авторитаризм Трампа, конкуренция влиятельных группировок, делают американскую политику ситуативной, стохастической.Положение США – как внутреннее, так и на международной арене – по итогам первых месяцев президентства Трампа ухудшилось. На данном этапе для хозяина Овального кабинета на первый план вместо стратегических выходят ситуативные цели.Нужны впечатляющие, яркие успехи – любые. Следует ожидать существенного нарастания рисков возникновения в различных регионах мира военных конфликтов, инициируемых США.С избранием Трампа экспертное сообщество замерло в ожидании: выстоит он как самостоятельный лидер или нет. Прошло чуть более двух месяцев с момента инаугурации, и можно уверенно ответить: нет. Сохранить объявленный в предвыборный период курс не удалось. Он смят глобальными силами. Вместе с тем удар по сирийской авиабазе вкупе с предшествовавшими действиями администрации Трампа демонстрирует авантюризм нового руководства США, его неспособность мыслить геополитически и прогнозировать отдаленные последствия своих шагов. Развалив Транстихоокеанское партнерство, ослабив НАТО, объявив врагом Китай и тем самым существенно ухудшив геополитическую конфигурацию для США, он вступает в прямую военную конфронтацию с Россией, укрепляя отношения Москвы и Пекина, в особенности военно-стратегические.Сегодня можно сделать вывод, что в США победило экстремистское крыло американской элиты, ориентированное на решение глобальных проблем «простыми» способами. Если его предшественники, будучи отнюдь не «голубями», прежде чем начинать действовать, особенно с применением военной силы, тщательно готовили к этому мировое мнение, выбирали выгодную геополитическую ситуацию, исключающую риск прямого столкновения с ядерными державами, обеспечивали себе поддержку союзников, в том числе и вооруженную, то теперь акция проведена в откровенно невыгодных для США условиях.Однако влияние других игроков весьма значительно. А Трамп с ближним кругом, похоже, не обладает должной подготовкой, чтобы принимать стратегические решения. У администрации США нет вообще никакой стратегии. Имеют место метания от изоляционизма к глобализму, от вражды с Китаем и дружбы с Россией к заигрыванию с Поднебесной и ударам по нашим союзникам. Вероятно, скоро будем очевидцами обратного хода. Четко выраженная линия поведения Трампа не просматривается. Сформировалась ситуация (чаще всего независимо от США) – реагирует. А реакция определяется не четко видимой целью и пониманием, как ее достичь (что и составляет существо стратегии), а желанием обыграть ситуацию наиболее выгодным ему, Трампу, способом, не более. Типовая логика бизнесмена. Поэтому прогностика поведения Белого дома весьма проблематична. Фактически действия президента США будут определяться противоборством альтернативных сил в высших эшелонах власти, имеющих свои четкие цели и стратегии, стремлением Трампа сохранить рейтинг у населения США и укрепить позиции в элите, причем не только американской, но и иностранной, в частности израильской, а также политическими, коммерческими и иными интересами собственного клана.Логика прогноза должна строиться следующим образом. Первоначально моделируется глобальная и внутренняя ситуация в США в развитии. Анализируются цели, стратегии и вытекающие вероятные стремления глобальных и национальных американских сил. Оцениваются интересы и представления о том, как должен поступать президент конкретной социальной базы – силового истеблишмента среднего звена и капитанов реального сектора экономики, а также, конечно, самого клана Трампа и связанных с ним элит, в том числе иностранных. После этого рассчитывается вероятность выбора того или иного варианта поведения. Учитывается импульсивный характер Трампа, его склонность решать задачи без тщательного анализа условий и целесообразности. Так на стохастическом уровне можно с раскладом вероятностей расписать варианты поведения США, по крайней мере на ближайшую перспективу. Долгосрочный прогноз исключается в силу субъективного характера трамповской политики.Деиндустриализация страны с доминированием на внутреннем рынке китайских товаров широкого потребления, по оценкам американских экспертов, может быть преодолена лишь через несколько десятилетий (лишнее подтверждение превосходства социализма над капитализмом – СССР эту проблему решил, что называется, с нуля за 10 лет). Экономический суверенитет США остается частично утраченным. Зависимость от китайской «мировой фабрики» сохраняется. Невозможность реиндустриализации в короткие сроки делает неизбежным дальнейший рост госдолга США. Механизмов, позволяющих его остановить, в существующей экономической системе не наблюдается.Сокращение среднего класса продолжится, приближаясь к критически опасному уровню, на фоне усиления имущественного расслоения общества. При этом рост социальной напряженности будет идти более быстрыми темпами в результате действия фактора обманутых надежд, связанных с избранием Трампа, который обещал решить все проблемы в короткие сроки.Искусственное ограничение миграции усилит протестные настроения в среде «цветного» населения Америки. Ситуацию усугубляют принятые Трампом законодательные акты, свертывающие социальные программы, в частности по медицинскому обеспечению неимущих слоев. В результате расслоение по линии «цветные» – «белые» будет нарастать ускоренными темпами.Он неспособен предложить обществу мало-мальски приемлемую альтернативу идеологии либерального фундаментализма. Похоже, у Трампа и его команды таковой нет. Как следствие отсутствует идеологическая основа курса на суверенизацию США. Поэтому вряд ли удастся, с одной стороны, существенно повысить боеспособность ВС США, а с другой – затормозить эскалацию внутренней агрессивности американского общества. Не получится достичь и радикального силового превосходства над другими странами. Геополитические конкуренты наращивают военный потенциал, в техническом отношении уже не уступая (Россия) или незначительно проигрывая (Китай) США.Пытаясь решить сразу две задачи: вырваться из-под контроля транснациональных элит и создать основу реиндустриализации США, совмещая это с борьбой с противниками внутри страны, Трамп и его администрация своими действиями всего за два месяца нанесли серьезный удар по американской геополитике. В результате заявлений об устарелости НАТО и соответствующих действий ослаблены и сам альянс, и особенно влияние США в нем. Страны ЕС на фоне Брексита приняли решение о создании общеевропейских вооруженных сил. Уже сделаны шаги в этом направлении. Как следствие проявилась тенденция к снижению влияния США на ЕС в целом. При этом опора Трампа в Европе – национально ориентированные политики и партии осудили его за действия в Сирии, восприняв их как акт, означающий разворот США к прежнему глобалистскому курсу.С выходом США из Транстихоокеанского партнерства разрушена геополитическая инфраструктура, созданная предыдущими администрациями США для экономической (а в перспективе и политической) изоляции Китая и России. Возможности США по сдерживанию распространения китайского влияния в этом и сопредельных регионах невоенными методами ослаблены.Заявления об отказе снять санкции с Тегерана и более того – объявление исламской республики врагом США предопределили неизбежную интенсификацию иранской ракетной программы, а возможно, и реанимацию ядерной, быстрое сближение страны с Россией. Аналогичная ситуация и с Китаем: объявив его главным противником США, Трамп умудрился оттолкнуть от себя и российскую элиту, которая связывала с ним надежды на новую «перезагрузку». В итоге неизбежна интенсификация российско-китайских отношений вплоть до перспективы преобразования ШОС из экономического в военно-политический союз, о чем уже начали поговаривать авторитетные эксперты и политики, ранее даже не рассматривавшие такую возможность.Между тем в Сирии армия законного правительства при поддержке ВКС РФ, союзников из Ирана и Ливана успешно продолжает освобождение территории страны от ИГ (запрещенного в России) и начала подготовку к взятию Ракки. А бои за Мосул приобрели затяжной характер, сопряженный с огромными жертвами среди мирного населения – как от бомбардировок союзников, так и от казней со стороны террористов, что придает этой операции крайне невыгодный в морально-психологическом аспекте оттенок. Дальнейшее развитие событий приведет к замещению американского влияния на Ближнем и Среднем Востоке российским, иранским и китайским в решающей мере. Предпосылок к изменению наметившихся тенденций нет. Попытка продемонстрировать силу налетом на сирийскую авиабазу «Шайрат» лишь усугубила положение США, показав, что далеко не все американские действия сокрушительны. Удар оказался неэффективным, несмотря на непропорционально большой расход ракет. Авиабаза смогла возобновить полноценную боевую деятельность менее чем через сутки. То есть этим ударом США продемонстрировали скорее слабость, нежели силу.На внутриполитической арене Трампу не удалось добиться лояльности американских СМИ и существенно изменить в позитивную сторону отношение оппозиционных слоев. Протестные настроения даже усилились. И это на фоне потери потенциальных союзников в его противостоянии с транснационалами за рубежом – прежде всего российской элиты и части национально ориентированных сил Европы.В таких условиях Трамп и его администрация будут хвататься за любые варианты, которые, по его мнению, потенциально могут дать быстрый и яркий успех. При этом импульсивность Трампа, неготовность тщательно анализировать возможные последствия, стремление лично принимать решения создают благоприятные условия для манипуляций им со стороны разных сил, в том числе и враждебных. С учетом особенностей момента надо полагать, что наиболее интересными для Трампа будут действия, предполагающие быструю, масштабную и положительную реакцию в западных СМИ, прежде всего американских.Глобальные игроки прекрасно это понимают. Поэтому будут строить свою политику исходя из возможности таких манипуляций. Необязательно иметь доступ «к телу», влияние может оказываться через СМИ, информацию спецслужб и аналитических агентств. В отличие от Трампа эти силы будут действовать сообразно своим стратегическим целям, учитывая ситуацию для конкретизации текущих задач, выбора методов и способов.Прежде всего надо обратить внимание на транснациональную элиту, претендующую на построение мондиального мира. Она рассматривает США лишь как инструмент своей геополитики. Штаты, как и все остальные, в перспективе должны раствориться в едином мире. Транснационалам, строго говоря, безразлично, какая сила будет реализовывать их геополитику. США роднее и ближе – оттуда многие (если не большинство) из них вышли, там их основной бизнес. Тем не менее они легко переориентируются на иные центры глобальной силы, например на Китай или Россию. Однако надежного контроля над правящими элитами этих двух государств нет. Теперь влияние транснационалов ослабло и в США – Трамп не будет слепо исполнять чужую волю. Он вообще неуправляемый. Главной задачей текущего этапа становится дискредитация целей Трампа (по сути изоляционистских) и его самого как политика. Основными методами могут быть информационное давление, саботаж, воздействие со стороны законодательной и судебной властей, влияние через своих сторонников в администрации с подталкиванием к неадекватным поступкам. Удар по авиабазе в Сирии очень напоминает итог подобных действий – его низкая эффективность и абсолютная необеспеченность в морально-психологическом и нормативно-правовом аспектах не укрепили, а подорвали авторитет Трампа как президента.Другая сила – сторонники монополярного мира во главе с США. Эти не возражают против того, чтобы Соединенные Штаты вернули себе статус абсолютного мирового лидера, не имеющего сопоставимых по мощи конкурентов, суверенного по отношению к мондиальным транснациональным элитам, как этого хочет Трамп, но не могут поддержать его изоляционистские взгляды. Безусловно, им импонирует курс на увеличение военных расходов, объявление Китая и Ирана главными противниками – соответственно глобальным и региональным. Но разрушение подконтрольных США геополитических блоков – НАТО, Трансатлантического (его строительство прекращено) и Транстихоокеанского партнерств, другие изоляционистские идеи подобного рода для монополярников неприемлемы. Поэтому их основной целью на текущем этапе может быть только обращение Трампа в свою веру. А основным методом действий является, судя по всему, влияние через своих представителей в его окружении, а также через спецслужбы, Пентагон. Используется и информационный рычаг, но скорее не для дискредитации, а для принуждения к действию определенным образом. Это сообщество склонно к активному применению военной силы. Оно продолжит подталкивать Трампа к использованию ВС США, порой без должного обеспечения. Что на руку мондиалистам в плане дискредитации Трампа.Изоляционисты представлены в основном той частью среднего класса и близкими ему по духу слоями американского общества, которые связывают свое ухудшающееся положение с глобальными амбициями американской элиты. Они составляют социальную базу Трампа, обеспечили ему победу на выборах. Для них глобалистские идеи неприемлемы. Они хотят видеть полноценное возрождение реального сектора экономики с восстановлением доминирования американского производителя на внутреннем рынке. Им не нравится миграционная политика, ведущая к размыванию американского этноса в целом и утрате господствующего положения «белых» в обществе. Однако эти слои не располагают влиятельными политическими организациями, отражающими их позицию. Соответственно нет четко определенной цели и стратегии ее достижения. Трамп постарался приблизить к себе людей с родственными взглядами, но спецслужбы, законодательная и судебная ветви власти, а также СМИ существенно ограничили его возможности в подборе кандидатов на ключевые посты в администрации и руководстве страны. Тем не менее людей, разделяющих изоляционизм Трампа, вполне достаточно. Однако отсутствие внятной и реальной стратегии действий (для команды Трампа было откровением, что на реиндустриализацию США потребуются десятилетия) заставляет их действовать ситуативно. Объединяющая это сообщество цель заключается в сохранении курса на выполнение предвыборных обещаний Трампа – как минимум наиболее актуальных: на инициирование процессов реиндустриализации США и ограничение глобальной военно-политической активности, по крайней мере в части наиболее затратных направлений. Возможности манипулировать Трампом у изоляционистов существенно меньше. Основными их методами могут быть влияние через своих представителей в окружении президента, давление через интернет-ресурсы, проведение массовых акций (в поддержку или протестных).Нельзя не упомянуть и об израильском влиянии. Зять 45-го президента США – молодой человек, весьма авторитетный в иудейских кругах радикального толка, близких к высшим эшелонам власти Израиля. Со вступлением Трампа в должность Джаред Кушнер начал проявлять большую политическую активность, причем публично. Он в числе первых получил весьма важный пост. О влиянии на Трампа израильского лобби в США свидетельствуют действия новой администрации против Ирана и угрозы в его адрес. Естественно, основным инструментом этих кругов может быть только скрытое давление на американского президента через его родственников и лоббистов в окружении. Цель – добиться устранения с политической карты Ближнего и Среднего Востока наиболее опасного для Израиля противника, а попутно не допустить возрождения асадовской Сирии, которая в перспективе также может представлять угрозу для еврейского государства.Деятельность американской администрации будет определяться противоборством этих группировок. Но особенности личности Трампа внесут в выбор варианта действий большой элемент случайности – от резкого неприятия до мер, значительно превосходящих по масштабу и глубине те, на которые могли решиться его предшественники.В сфере внутренней политики новых инициатив по свертыванию социальных программ и иных проектов предшественников, а также влекущих значимые изменения в жизни американского общества не будет. Однако уже принятые меры Трамп станет отстаивать упорно, используя все возможности. Борьба продолжится не менее полугода. Усилится милитаризация экономики и в интересах ускоренного наращивания военного потенциала, и как инструмент ограниченной реиндустриализации США. Это позволит Трампу предъявить американскому обществу определенные результаты. На другие масштабные программы просто нет ресурсов. Хотя отдельные инициативы вполне возможны. Главная проблема – остановка роста госдолга США – решена не будет. Сокращение расходов на социальные программы ожидаемо, но заметного эффекта не даст.Принятые почти после 30 лет «застоя» программы модернизации ключевых компонент ядерной триады США – морской системы «Трайдент» и наземных МБР с заменой всех 400 ракет «Минитмен-3» на совершенно новые – признак того, что Вашингтон рассматривает возможность ядерной войны. Что объяснимо: в XXI веке силами общего назначения не удалось полноценно решить ни одной задачи. Не помогли и гибридные методы. Такие действия поддерживаются обеими влиятельными группировками, поэтому данное направление будет реализовываться почти гарантированно.В сфере геополитики Трамп значительно ослабил американскую блоковую структуру. Однако и мондиалисты, и монополярники крайне заинтересованы в ее укреплении. Это делает весьма вероятными усилия в направлении восстановления Транстихоокеанского партнерства и оформления Трансатлантического в виде двусторонних или коллективных договоров. В отношении НАТО велика вероятность возвращения на прежние позиции признания его исключительной значимости для США, но с оговорками о необходимости усиления финансового участия других членов альянса в его деятельности. Ранее принятые программы по развертыванию группировок НАТО у границ с Россией скорее всего будут выполнены, а то и пересмотрены в сторону увеличения военных контингентов. Существенно возрастает вероятность, что США начнут добиваться принятия в НАТО Грузии и Украины (после смены в ней власти на более респектабельную и дееспособную) или заключат с ними полномасштабные договоры, предусматривающие размещение американских войск. Вместе с тем значительна и возможность того, что США не станут проявлять активность на этом направлении.В отношении Москвы и Пекина, судя по всему, в Вашингтоне уже сделали выбор в пользу приоритетного удара по России методами гибридной войны. И это тоже понятно. Решить китайскую проблему Трамп за время своего президентства не сможет. Зато Россия со слабой экономикой и системой внутренних конфликтов, мощной прозападной «пятой колонной» весьма уязвима. Наша страна остается главным препятствием в реализации глобальных проектов для обеих влиятельных группировок американской элиты. Заинтересован в устранении российского фактора с Ближнего Востока и Израиль, который рассчитывает с опорой на американскую мощь решить проблему Сирии и в дальнейшем Ирана. Таким образом, подавляющая часть влиятельных сил США заинтересована в развороте на антироссийский курс. Похоже, и Трамп уверился в том, что успешный удар по союзной нам Сирии принес ему резкий рост личного авторитета в американском обществе. Кроме этого, он, видимо, понимает, что только с устранением России как фактора сдерживания США решаема китайская проблема. Американская линия будет проводиться путем обещания пряников Пекину и кнута Москве.В Сирии США с большой вероятностью сделают ставку на прямое военное вмешательство с целью разгрома правительственной армии. Это им необходимо для восстановления влияния в регионе. Для Трампа успех здесь сулит значимый прирост рейтингов, а также примирение с элитарными оппонентами. Для оправдания агрессии обязательно повторятся провокации с химоружием. Авантюризм команды Трампа существенно повышает риск прямого военного столкновения США и России в Сирии. Для ускорения взятия Мосула Штаты могут пойти на более масштабное применение авиации, невзирая на жертвы среди мирного населения. Весьма вероятно, что уже в ближайшей перспективе Вашингтон решится на признание курдского государства с отделением его от Ирака.Схожая ситуация будет складываться и в отношении Северной Кореи. Здесь Трамп может попытаться угрозой масштабного применения силы заставить КНДР свернуть ее ракетно-ядерную программу. В отличие от предшественников он готов пойти на размещение на территории РК ядерного оружия, не говоря уже о силах общего назначения и элементах системы ПРО, количество и возможности которых на Корейском полуострове существенно увеличатся. Резко возрастет риск локальных столкновений КНДР с РК и США на море.На китайском направлении США будут стараться вести линию на сглаживание противоречий, однозначно обозначив как «красные линии» лишь независимость Тайваня и принадлежность спорных островов Японии. К согласию Пекин будут склонять масштабными военными демонстрациями, вплоть до локальных вооруженных столкновений.