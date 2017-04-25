Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 2)

«Уповать на Бога, но держать порох сухим»

(Оливер Кромвель)

Второе направление на пути к совершенству…Итак, мы познакомились с первым направлением развития скользящего затвора и оказалось, что первые его образцы были созданы для капсюльных винтовок (в том числе и переделочных), стрелявших старыми бумажными патронами с вклеенными в них свинцовыми пулями. То есть не меняя патрона, их авторы хотели повысить скорострельность и удобство их заряжания и только. Ни о чем другом, например, о том, чтобы защитить сами патроны и их заряды от сырости, они даже и подумать не могли. Такая вот у людей встречается страшная инерция мышления.Винтовка Дрейзе М1841 года из экспозиции Стокгольмского музея армии.То есть первое направление в развитии казнозарядного оружия основывалось на применении старых капсюлей и старых патронов, но на использовании новых, в том числе и скользящих затворов, то есть систем запирания.Вторым направлением стали винтовки, для которых были созданы принципиально новые боеприпасы, а уж затворы нередко приспособлены старые! Первоначально – самых различных систем!Устройство двустволки Самюэля Поли.Здесь следует начать с того, что по пути создания оружия под новый патрон пошел швейцарский оружейник Самюэль Поли, работавший в Париже. Еще в 1808 году он озаботился этой проблемой, а затем в 1812-ом создал и запатентовал оригинальное двуствольное ружье с затвором, который поднимался вверх рычагом, прилегающим к шейке приклада. Вместо курков в затворе находились два игольчатых ударника, взводившиеся левым и правым рычагами на ложе.Затвор к винтовке Дрейзе. Главным его недостатком, типичным для всех игольчатых винтовок, была очень длинная и тонкая игла. Сделать в то время ее из титана не представлялось возможным, а все прочие иглы, даже стальные, довольно часто ломались в самый неподходящий момент.Заряжалось это оружие цельнометаллическими патронами, выточенными на латуни на токарном станке, что гарантировало им немалую прочность и возможность многократного использования. В донышке у них было отверстие для капсюля в виде современного детского пистона из двух кружочков картона с составом на основе гремучей ртути между ними.Егерская винтовка образца 1854 года из экспозиции Стокгольмского музея армии.Ружье получилось прочным, надежным, прорыв газов назад в нем исключался по определению. Скорострельность достигала 25 выстрелов в две минуты, но… но сделать такое ружье в то время можно было только вручную. Развернуть его массовое производство, равно как и наладить снабжение патронами, было попросту невозможно – не позволял уровень развития технологии.Именно у него, кстати, как раз и работал немец Иоганн Дрейзе, который много чему у Поли научился, многое перенял, что-то додумал сам и в 1827 году предложил прусским военным первую в мире чисто «игольчатую винтовку» со скользящим затвором, принятую на вооружение в 1840 году. Про винтовки Дрейзе рассказывалось не раз, поэтому здесь важно обратить внимание лишь на те моменты, которым авторы обычно не придают внимания, хотя они имеют значение. Прежде всего нужно подчеркнуть, что пуля для патрона Дрейзе не была «яйцеобразной». Она имела форму капли, то есть была бикалиберной. Далее: фиксировалась она в стволе при выстреле не в патроне, а в удерживающим ее в патроне папковом шпигеле – поддоне, и при движении по стволу с его нарезами не соприкасалась! Благодаря этому они не освинцовывались, что было хорошо, но плохо было то, что, случалось, осаживалась она в поддоне неровно, и вылетала из ствола, имея нарушение в центровке. Именно поэтому же она обладала небольшой дальностью стрельбы, в пределах 500 м, но зато имела скорострельность пять выстрелов в минуту - недосягаемую для капсюльных ружей, и принципиально не могла взорваться в руках у стрелка вследствие двойного или тройного заряжания. Винтовка не имела обтюратора. Но за счет конической формы казенной части ствола, на которую надвигался затвор, и точной обработки сопрягаемых поверхностей, прорыв газов исключался.Вот про эту винтовку с магазином, который одновременно является патронником, тоже можно сказать, что у нее… скользящий затвор, ведь магазин одновременно в ней выполняет еще и функцию затвора. Заранее заряжаешь. Надеваешь капсюли. Потом вставляешь и стреляешь, пока он не выпадет. Хуже было с обтюрацией и балансировкой. А так очень даже оригинально. Не раз и не два конструкторы разных стран пытались создать оружие вот с таким поперечным стальным «бруском», только ничего из этого у них не выходило.Другим недостатком было то, что несгоревшие остатки патрона, находясь в стволе, мешали продвижению пули, что опять-таки влияло на меткость. Кроме того, поскольку капсюль также находился в папковом поддоне, игла, пронизывающая патрон, должна была быть очень длинной. Подвергаясь воздействию продуктов сгорания пороха, она быстро выходила из строя и, хотя у каждого солдата была запасная игла, заменять одну на другую в бою было делом и хлопотным, и опасным. Тем не менее на вооружение поступили и пехотная винтовка, и егерская (обр.1854 г.) – более короткая, и стрелковая (М1860 г.) – тоже короткая и более удобная, чем пехотная, и даже сконструированное им же тяжелое крепостное ружье с поршневым затвором.Винтовка хорошо зарекомендовала себя в боях датско-прусской и австро-прусской войны. В ходе франко-прусской войны пальму первенства приобрела французская игольчатая винтовка Шасспо с резиновым обтюратором меньшего калибра – 11-мм против 15,43-мм, и с более высокой скоростью пули – 430 м против 295 м. То есть она обладала большей настильностью, скорострельность, хотя по меткости, как об этом пишет В.Е. Маркевич, она уступала винтовке Дрейзе.Устройство винтовки Шасспо.Все эти винтовки, однако, разом устарели с распространением патронов центрального воспламенения Поттэ (1855), Шнейдера (1861) и особенно – Эдварда Боксера (1864) с цельнометаллической латунной гильзой и длинной свинцовой пулей, обернутой в бумагу для предотвращения свинцевания нарезов канала ствола.Винтовка Снайдера с откидным магазином.Чтобы экстрагировать гильзу, нужно было, открыв затвор, сдвинуть его назад. А пружина на его оси возвращала его затем обратно.Впрочем, самый первый унитарный патрон с внешним капсюлем был создан лишь немного позже, чем патрон Дрейзе, а именно в 1837 году и он тоже был бумажный! И под него была тоже сконструирована винтовка, хотя на вооружение ее и не приняли. Это патрон и винтовка Демондиона, имевшая практически такой же рычажной механизм запирания, как и Поли, но потайной курок внутри ложи, взводившийся при подъеме рычага затвора. Вроде бы ничего необычного нет, не так ли? Однако необычным был сам патрон, в котором капсюлем являлась торчавшая из него бумажная трубочка. То есть это по ней ударял курок – а по сути, усиленный выступ боевой пружины, а наковальней служил сам затвор. Дальше – все как в обычных винтовках с бумажным патроном. При выстреле гильза сгорает, а что не сгорает – выбрасывается из ствола.А это затвор под патрон центрального боя винтовки Альбини-Брандлин, образца 1867 г. По сути, это каморный затвор системы Монт-Сторм. Только теперь в откидном затворе нет каморы, а только канал для бойка, а курок соединен с толкателем бойка, который одновременно является его замыкателем и не дает ему открыться при выстреле!Очень оригинальной была винтовка «Сент-Гардес» 1854 года с таким же патроном и вертикальным затвором-дверцей. Нижняя его часть, имевшая форму крюка, выступала из ложи и упиралась в скобу спускового крючка, представлявшую собой… боевую пружину! Чтобы зарядить эту винтовку, следовало потянуть за этот крюк вниз до упора так, чтобы при этом открылась казенная часть. Затем в нее вкладывался шпилечный патрон с двумя шпильками, видимо, для большей надежности, и… можно было нажимать на спуск! При этом вертикально двигающаяся в пазах «дверца» сначала запирала казенную часть ствола, а затем, продолжая движение, ударяла по шпильке.Десятизарядный пистолет «Гармоника» калибра 9-мм под шпилечные патроны Лефоше.Но такие патроны, так же, как и шпилечные патроны Лефоше, оказались для армии непригодными. На военной службе остались только патроны с металлическими гильзами – сначала «бокового» огня, то есть без капсюля в центре донышка гильзы, а затем и «центрального боя», то есть с капсюлем в капсюльном гнезде.Но… скользящий затвор в стрелковом оружии все еще не доминировал!Схема устройства винтовки Ф. Вессона.Например, в тех же США Фрэнк Вессон в 1862 году получил патент №36 925 «Совершенствование огнестрельного оружия с затвором» на винтовку под патроны центрального боя с откидным стволом, причем в годы войны между Севером и Югом их было выпущено более 20000! Цена винтовки составляла 25 долларов, стоимость 1000 патронов – 11! Как вы видите на схеме из патента, ствол откидывался для заряжания с помощью рычага, располагавшегося внизу на шейке ложи. А вот зачем второй спусковой крючок? На самом деле «второй спусковой крючок» (на самом деле по месту расположения он первый) служит запором для ствола. Только сдвинув его назад, можно было работать рычагом и откинуть ствол для заряжания. Система считалась очень прочной и надежной, и ее охотно использовали солдаты Союза.Винтовка У. Сопера.Несколько оригинальных конструкций были предложены британским оружейником Уильямом Сопером. Например, винтовка с затвором подобным снайдеровскому, но управляемому рычагом, расположенным справа немного выше спускового крючка. Причем курок при этом взводился автоматически, так что винтовка эта обладала хорошей скорострельностью. С этой моделью винтовки сержант Джон Варвик из полка Беркширских волонтеров на выставке в Басингстоке в 1870 году показал рекордную скорострельность 60 выстрелов в минуту! Но так как появилась она довольно поздно, то и распространения особого не получила.Патент Сопера 1878 года №207689.Патент Сопера 1878 года – вид на правую сторону ствольной коробки.Фото винтовки Сопера. Вид справа.Сертификат, подтверждающий награждение винтовки Сопера бронзовой медалью на Международной выставке в Филадельфии 1876 года.Устройство винтовки Сопера с вертикальным затвором, управляемым рычагом. Как видите, управление затвором при помощи рычага-скобы владело умами оружейников не только в США, но и в Европе. Механизм Сопера был устроен так, что при отводе скобы вниз затвор опускался, после чего специальный рычаг бил по экстрактору и энергичным образом выбрасывал гильзу. Боек находился внутри затвора. Интересно, что конструктор снабдил свою винтовку шестигранным нарезным стволом и пружинной блокировкой скобы затвора, которую требовалось сначала отжать, и только после этого опускать ее вниз!