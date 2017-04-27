Граффити из Шинона – ключ к золоту тамплиеров

«Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два; получивший же один талант пошёл и закопал [его] в землю и скрыл серебро господина своего».

(Евангелие от Матфея 25:14-23)

Идет весна, а там уже и до лета недалеко. Кто-то поедет отдыхать за границу и вполне возможно окажется в замке Шинон на Луаре. Ну вдруг… Безусловно, там есть музей, обставленный репликами старинной мебели. В наиболее разрушенной части замка ведутся раскопки. История замка тесно связана с историей Жанны д’Арк. Однако самое интересное, что можно в нем увидеть, это… несколько вырезанных на каменной стене таинственных изображений. Их обязательно показывают, о них рассказывают, и, тем не менее, мало кто знает, что перед ним, возможно, находится ключ к сокровищам легендарных тамплиеров.Замок Шинон в городе Шинон, на берегу реки Вьенна – один из королевских замков Луары. Кстати, в городке Шинон сегодня всего лишь 8100 жителей!А было так, что по иронии судьбы гибель ордена тамплиеров началась в пятницу 13 октября 1307 года. Тогда последний Великий магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле был арестован в Тампле – резиденции ордена, находящейся в предместье Парижа. Затем, спустя три недели, Филиппом IV были разосланы тайные инструкции королевским чиновникам, после чего во Франции начались массовые аресты тамплиеров. А затем начался громкий и многолетний процесс над орденом, после которого он был сожжен на костре.Жак де МолеМежду тем, Жак де Моле был еще жив, когда 16 октября 1311 года в Вене собрался Святейший Собор с целью рассмотреть выдвинутые против Ордена тамплиеров обвинения и заодно реформировать Церковь. Святые отцы, познакомившись с протоколами папских комиссий, отказались выносить решение до того, как будет выслушана защита рыцарей Храма.Папа решительно воспротивился этому. А в 1312 году издал буллу Vox clamantis*, в которой он изложил свою точку зрения на это дело:«Учитывая дурную репутацию тамплиеров, имеющиеся против них подозрения и обвинения; учитывая таинственные способы и обряды приема в сей орден, дурное и антихристианское поведение многих из его членов; особо учитывая, что берется с них клятва не раскрывать ничего из церемонии допуска и никогда не выходить из ордена; учитывая, что позорные слухи не прекратятся, доколе орден существует; учитывая, сверх того, какой опасности подвергаются Вера и души людские, равно как и омерзительные злодеяния чрезвычайно многих членов ордена; учитывая, наконец, что римская Церковь за гораздо меньшие проступки распускала другие прославленные ордена, мы упраздняем, не без горечи и сердечной боли, в силу не судебного приговора, а апостолическим решением, или ордонансом, означенный орден тамплиеров со всеми отделениями его...»Герб Жака де МолеА вот дальше пошло уже совершенно земное: 2 мая того же года в своей булле Ad providam** папа постановил изъять имущество тамплиеров. В преамбуле утверждалась необходимость вырвать тернии зла и было подчеркнуто следующее: «Сие упразднение устава ордена, облачения его и самого имени совершили мы с полного одобрения Святого Собора, решение же вынесено было не в форме окончательного приговора, ибо следствие и прошедшие по делу суды должного правового обоснования нам не дали, а предварительно, то есть апостолическим ордонансом, каковой обжалованию не подлежит и имеет силу вечную. Отныне запрещаем мы кому бы то ни было вступать в орден сей, носить облачение его и исполнять устав тамплиеров под страхом отлучения от Церкви, вступающим ipso facto*** в действие».Орден упраздняется, уцелевшим – если такие имеются – грозит отлучение. Об изъятии же имущества было написано следующее:«Мы вынесли окончательное решение навсегда присоединить сие имущество к владениям ордена святого Иоанна Иерусалимского... Мы отдаем, уступаем, соединяем, включаем и вручаем на веки вечные ордену Госпитальеров... все имущество, коим обладали во Франции орден Храма, Магистр и братья из ополчения в момент ареста их, то есть в октябре месяце тысяча триста седьмого года».Казнь тамплиеров - Великого мастера Жака де Моле и Жоффруа де Шарне.Исключением стали королевства Кастилия, Арагон, Португалия, Мальорка: находившееся в них и за пределами Франции имущество поступило в распоряжение Святого престола. Однако «кассы» командорств, равно как и сокровища тамплиеров, так в руки Филиппа Красивого и не попали. В обращенной к папе речи Гийома де Плезиана ощущается заметное недовольство по этому поводу: «Ибо во многих краях мира укрепили они свои замки супротив Церкви и слуг ее, укрыли и разделили имущество свое, расточили его полностью, включая и сами священные сосуды...»Иными словами, офицерам короля не удалось обнаружить ни денег, ни даже священных сосудов! И вот вопрос: а куда в таком случае все это подевалось? Королевские приспешники нашли только то, что нельзя было забрать с собой – земледельческие орудия и скот, а также полученное в залог или сданное на хранение имущество.Ворота в замок: Часовая башня.Ни золота, ни серебра, ни документов, а из архивов – лишь те бумаги, которые имели отношение к приобретению тамплиерами земли, то купчие и иные документы земельного держания. Тут можно дать два объяснения: либо имуществом этим разжились офицеры Филиппа Красивого, либо подготовленный загодя приказ об аресте оказался не таким уж секретным, сведения о нем каким-то образом стали известны тамплиерам, и они успели принять соответствующие меры.Безусловно, в подавляющей части командорств имелись только необходимые средства – крупные суммы денег были им ни к чему; однако те из них, что были расположены на «ключевых» торговых перекрестках, должны были обладать внушительной наличностью для выплат по переводным векселям, так что вопрос о том, «а где деньги», возник уже тогда. А на его основе появились легенды о спрятанных сокровищах тамплиеров. И есть все основания полагать, что большинство из этих легенд не лгут. Или не лгали в прошлом, поскольку о найденных сокровищах, естественно, никто никогда не сообщал.Вообще-то гипотез о том, где могло быть спрятано золото тамплиеров, очень много. Однако вполне логично предположить, что каждое из их командорств обладало собственным тайником: и, хотя тамплиеры внушали грабителям ужас, дома Храма далеко не всегда могли обеспечить защиту от военных отрядов или крупных бандитских шаек. И эти тайники, несомненно, появились очень давно. Не исключено, что особо ценное имущество хранилось в них постоянно, что было в традиции Средних веков.Мост в замок через сухой ров.То есть сокровища тамплиеров вполне реально могли существовать и, более того, могли быть спрятаны в одном из командорств Ордена! Тут, правда, надо учесть некоторые важные обстоятельства. Дело в том, что в командорствах, отошедших по папскому ордонансу к госпитальерам, были произведены самые тщательные поиски, но сколько ни искали, ничего не нашли, так что это нынешним охотникам за сокровищами оставляет мало шансов на успех.Макет замка в замковом музее.Далее, некоторые из ускользнувших от Филиппа Красивого тамплиеров могли навестить известные им тайники и забрать сокрытое там имущество. Секрет же самых значительных тайников, скорее всего, был передан лишь посвященным, равно как и указания, где и как их искать. И вот здесь можно предположить, что ключом к разгадке золота тамплиеров являются… граффити на стене замка в Шиноне, появившихся следующим образом. Как только было решено учредить папские следственные комиссии, Климент V заявил, что лично будет рассматривать дела высших сановников ордена. Во время поездки по Франции, он выбрал местом своего временного пребывания город Пуатье и потребовал, чтобы их ему туда для допроса и доставили.Туристический план замка.Король и инквизиторы не могли игнорировать подобное требование папы. И обоз с пленниками направился из Парижа в Пуатье. Но когда впереди показался Тур, поездку прервали под предлогом болезни, будто бы подхваченной узниками, которых после этого отвезли в замок Шинон, принадлежавший королю Франции и стоявший на земле королевского домена. Там узники какое-то время и оставались. С папой им встретиться так и не довелось, а затем их вновь возвратили в Париж.Башня БюссиНо за те дни, что были проведены в Шиноне, узники успели вырезать на каменных стенах своего каземата рисунки совершенно необыкновенного свойства. Все они носят символический характер, а многие имеют прямое отношение к обряду инициации – это пылающие сердца, крест, тройная ограда, поле с квадратами, карбункулы.Вот в таких помещениях тамплиеров и держали…И невольно возникает вопрос: зачем понадобилось арестантам вырезать эти символы, которые сами по себе не представляли никакого секрета? Тайна могла состоять только в том, как всем этим пользоваться. Можно допустить, что рисунки эти явились плодом вынужденной праздности – узники убивали время, вырезая на стенах какие-то малопонятные рисунки. Однако, что если это не просто рисунки? Что если они являются ребусами? И что, если граффити Шинона были адресованы людям, которые не только знали эти символы, но и умели их читать. Ведь вполне возможно, что существовал особый, «тамплиерский» способ их прочтения.И узники, их изображая, решили обратиться к своим братьям: и не для того, чтобы напомнить им об известных символах или доверить банальные истины, а чтобы передать с их помощью послание, которое только они могли прочитать и понять. Послание же это секретное, поскольку речь идет о реальных вещах, сокрытых в реальном мире.Предположим, что один из сановников вырезал крест, увенчанный сердцем. Это символ. Христианский символ среди прочих; впрочем, не только христианский, но очень хорошо известный – его можно встретить почти во всех религиозных сооружениях. Никто не подумал бы придавать ему какое-то особое значение.Однако сердце можно нарисовать по-разному. Это может быть изображение правильное или с изъяном. И изъян в сердце приобретает особое значение: прежде всего для тех, кто привык расшифровывать определенные системы символической криптографии – например, определенную тайнопись тамплиеров. Подобный изъян в рисунке мог бы означать место – графически или фонетически. И там, где несведущий мог увидеть всего лишь увенчанный сердцем крест, просвещенный, быть может, узнает следующее:«В таком-то командорстве (пресловутый изъян в сердце) тайник находится в сердцевине под крестом». И это смогут прочесть только братья, прошедшие обряд инициации. Понятно, что нет никаких доказательств для обоснования этой гипотезы, но она представляется довольно логичной.Вот эти весьма странного вида рисунки с надписью: «Молю Господа о прощении» и изображением пылающего сердца, что приписываются самому Жаку де Моле. Им было посвящено много исследований, и можно с уверенностью сказать, что лучшего подарка всем любителям конспирологии и эзотерических наук ну просто не сыскать. Отмечают, что у них есть сходство с граффити, которые были сделаны храмовниками, содержавшимися в башне города Домме, но это и все.Кстати, эта гипотеза подкрепляется еще одним фактом: граффити Шинона не просто выцарапаны в каменной стене, что мог бы сделать острием гвоздя любой изнывающий в заточении узник, нет, они выбиты очень глубоко, хотя и рукой не слишком умелой. Рисунки эти похожи на настоящий барельеф, очевидно, что их делали с намерением сохранить как можно дольше. То есть вполне возможно, что золото тамплиеров, которое так не получили ни Папа, ни Филипп Красивый, все еще ждет своего часа в каком-нибудь забытом и Богом, и людьми тайнике… Это странные рисунки, выцарапанные на стенах, главные из которых – эшафот (или Голгофа?) с надписью: «Молю Господа о прощении» и пылающее сердце (курбункул?) некоторые приписывают самому де Моле. Им посвящено достаточно много исследований, и они являются настоящим подарком для любителей конспирологии и эзотерики. Следует отметить и их определенное сходство с граффити, оставленными храмовниками в башне города Домме, где содержались другие арестованные члены ордена.* Глас негодования (лат.). Папские буллы обычно получают название по первым словам текста.**Для попечения (лат.).***В силу очевидности, по самому факту (лат.).