Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 3)

«…они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют»

(Евангелие от Матфея13:13)

В двух предыдущих материалах мы рассмотрели генезис скользящего затвора и увидели, что развитие его шло по двум путям практически одновременно. В первом случае скользящий затвор в виде поршня был применен в винтовках под самые обычные для того времени бумажные патроны для капсюльных ружей. Во втором – они использовались в винтовках, стрелявших уже металлическими патронами с кольцевым и капсюльным воспламенением. Промежуточный тип – бумажные патроны к игольчатым винтовкам Дрейзе, Шасспо и Каркано. Впрочем, такие патроны были вскоре окончательно вытеснены патронами с металлическими гильзами. Последние, тоже в начале, как, например, американские патрона Барнсайда хоть и имели гильзу – не имели капсюля. Однако и они долго не просуществовали, поскольку патроны с капсюлями центрального боя были их однозначно совершеннее. Тем не менее, скользящий затвор на рубеже 60-70 гг. XIX в. еще зарекомендовал себя как наиболее рациональный и технически совершенный затвор для массовой армейской винтовки!Штуцер Лоренца Дорна образца 1854 года, выпускавшийся в Австро-Венгрии для вооружения ее армии.Ну, а теперь, как и было обещано, мы отправимся в путешествие по странам и континентам и посмотрим, какими винтовками с какими скользящими затворами вооружались их армии в последней четверти XIX и в начале ХХ века. Самой первой страной на нашем пути будет Австрия, называвшаяся в то время Австро-Венгрией и имевшая очень забавный государственный флаг сразу с двумя гербами и тремя горизонтальными полосами: верхней – красной, средней – белой, и нижней двойной, сначала красной (Австрия), за затем зеленой (Венгрия).Начнем с того, что промышленную базу для производства стрелкового оружия в Австро-Венгрии создал Леопольд Вердль. Уже в конце 1840 года на его предприятии трудилось более 500 рабочих. Он побывал в США, посетил заводы Кольта, Ремингтона и Пратта и Уитли и организовал у себя дело по их образцу. После смерти Леопольда в 1855 году его дело наследовали его два сына, один из которых – Джозеф, в 1863 году опять поехал в Америку на заводы Кольта и Ремингтона. Вернувшись на родину в родной город Штайр, он реорганизовал производство и в итоге в 1869 году создал первоклассную оружейную компанию – «Oesterreichische Waffenfabriks gesellschaft» (OEWG) в Вене.Занимался он и конструкторской деятельностью. Сконструированный им однозарядный карабин с крановым затвором был принят на вооружение армии Австро-Венгрии. Следом за ним успешным проектом стала работа венского оружейника Фердинанда Фрувирта, создавшего карабин калибра 11-мм с подствольным магазином и скользящим затвором с запиранием посредством поворота. Всего в нем помещалось 8 патронов, которые при желании можно было расстрелять за 16 секунд, а зарядить шестью патронами за 12. Это был первый магазинный карабин под патроны центрального боя. Испытания продолжались с 1869 по 1872-й, когда он был официально принят на вооружение пограничников и жандармов. А вот для армии он оказался слишком уж хрупким, так что уже в 1875 году его производство было прекращено.Устройство карабина Фердинанда Фрувирта.На первый взгляд в конструкции Фрувирта не было ничего особенного. Подобные винтовки предлагали многие конструкторы и фирмы. Однако, несмотря на то, что карабин критиковали за слишком уж слабый патрон Роота из Венгрии, следует подчеркнуть, что в нем воплотилось много оригинальных решений, которые впоследствии можно было бы использовать в других, более поздних конструкциях, но… нет, воистину было сказано: «имеют глаза и не видят!»Карабин Фравирта. Обращает внимание очень большая длина рукоятки затвора.Например, скользящий затвор Фрувирта обладал очень длинной рукояткой в форме буквы «Г», развернутой на 180 градусов, которая крепилась к затвору сбоку справа под прямым углом. То есть достаточно было повернуть ее в горизонтальное положение, чтобы вывести затвор из зацепления со ствольной коробкой. К тому же большая длина – это большой рычаг, поэтому работать с такой рукояткой было очень удобно. И вот что интересно, лишь спустя много лет точно такие же длинные рукоятки затвора использовать начали, но что мешало сделать это с самого начала, едва только она впервые появилась на карабине Фрувирта? Патентные права? Но они могли быть получены на способ ее крепления к затвору, но никак не на длину!Устройство винтовки Манлихера с подствольным магазином 1882 года.Как бы там ни было, но Австро-Венгрия в 1880 году начала искать такой образец винтовки, чтобы он мог служить долгие годы. И тут на сцену выступил Фердинанд Манлихер. По образованию он был инженер-путеец. Оружие было его хобби – вот как, но хобби такого уровня, что в 1876 году он специально ездил на Всемирную выставку в Филадельфию, чтобы познакомиться с последними образцами стрелкового оружия. В 1880 году он сконструировал свою первую винтовку с трубчатым магазином в прикладе, затем в 1881 году винтовку с серединным магазином и толкателем на основе цилиндрической пружины, а затем в 1885-ом и свою первую винтовку с серединным магазином и затвором прямого действия, принятую на вооружение на следующий год. Патрон к ней первоначально был принят калибра 11,15х58R, но потом заменен на 8х50R на конверсионной модели М1886/90.Надо заметить, что Фердинанд Манлихер был человек очень творческий и новые винтовки предлагал буквально одну за другой. Не понравилась винтовка с подствольным магазином – вот вам со срединным, но расположенным сверху (М1882) – рис. вверху. Семь патронов, можно засыпать врассыпную, и никаких пружин, и магазинов. Удобно, не правда ли? Слишком много патронов? Вот вам модель 1884 года – рис. внизу. То есть все, что было популярно хотя бы на короткое время – как, например, магазины Фосбери и Линднера, он тут же ставил на свои винтовки и их испытывал, стремясь отыскать оптимальный вариант.Устройство винтовки Манлихера М1886.Винтовка М1886. (Музей Армии, Стокгольм)А вот так выглядели патроны 11,15х58R и обойма к этой винтовке. Рифление в верхней части облегчало ее извлечение из магазина.Совершенствуя данную модель, Фердинанд Манлихер сконструировал винтовку М1888, планируя ее под новый патрон 8х50R с бездымным порохом уже с самого начала.Устройство винтовки Манлихера М1888.Винтовка М1888. (Музей Армии, Стокгольм)Устройства карабина 1890 г.Кавалерийский карабин 1890 г. (Музей Армии, Стокгольм)Последовательно улучшая свою винтовку, Манлихер разработал образец 1895 года, также принятый на вооружение. С этой винтовкой Австро-Венгрия участвовала в Первой мировой войне и производила ее до 1916 года, когда она была замена в производстве на более технологичную винтовку Маузера. Характерной особенностью всех винтовок Манлихера был затвор прямого действия с рукояткой на уровне спускового крючка и выпадающая через отверстие в магазине пачка. Неизрасходованная патронная пачка могла быть извлечена через открытый затвор после нажатия на фиксатор, находящийся в задней части магазина, совмещенного со спусковой скобой. Это была самая легкая и одна из самых скорострельных винтовок Первой мировой войны.Затвор к винтовке Манлихера 1895 г.Как это хорошо видно на приведенных здесь графических схемах, затвор винтовки Манлихера состоял из двух деталей: внутренней и внешней. Внешняя имела рукоятку и при движении «вперед-назад» проворачивая внутреннюю за счет наличия на них соответствующих пазов и выступов. При этом происходило взведение бойка и запирания патрона в патроннике за счет двух боевых выступов, располагавшихся в передней части вращающейся части затвора. Такая конструкция, безусловно, повышала и скорострельность, и удобство работы с винтовкой, хотя была довольно чувствительна к загрязнению. Впрочем, сами австрийцы на это не жаловались, так же, как и на якобы возможное загрязнение магазина через отверстия для выпадения обойм. Уж сколько это отверстие критиковала российские офицеры, но в реальной жизни оказалось, что грязь туда как попадает, так сама же через него и удаляется. Тогда как в магазинах, где такого отверстия не было, без надлежащего ухода она накапливалась в недопустимых количествах. Благодаря применению пачки винтовке не требовались никакая «отсечки-отражатели», усложнявшие конструкцию, хотя объем теряемого на каждой пачке металла был несколько больше, чем на обойме. В 1930 году она была конверсирована для использования патронов 8х56R и получила обозначение М1895/30.Устройство винтовки 1895 года.Винтовка М1895. (Музей Армии, Стокгольм)Австро-венгерский солдат горных стрелков с карабином (сами австрийцы называли этот образец короткой винтовкой) образца 1895 года.Интересно, что сам Верндль, занимаясь массовым производством современного вооружения, продолжал заниматься конструкторской работой, и даже придумал винтовку с двухрядным подствольным магазином. Однако она успеха не имела.Винтовка Верндля с двухрядным подствольным магазином.