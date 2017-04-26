Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 3)
«…они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют»
(Евангелие от Матфея13:13)
(Евангелие от Матфея13:13)
В двух предыдущих материалах мы рассмотрели генезис скользящего затвора и увидели, что развитие его шло по двум путям практически одновременно. В первом случае скользящий затвор в виде поршня был применен в винтовках под самые обычные для того времени бумажные патроны для капсюльных ружей. Во втором – они использовались в винтовках, стрелявших уже металлическими патронами с кольцевым и капсюльным воспламенением. Промежуточный тип – бумажные патроны к игольчатым винтовкам Дрейзе, Шасспо и Каркано. Впрочем, такие патроны были вскоре окончательно вытеснены патронами с металлическими гильзами. Последние, тоже в начале, как, например, американские патрона Барнсайда хоть и имели гильзу – не имели капсюля. Однако и они долго не просуществовали, поскольку патроны с капсюлями центрального боя были их однозначно совершеннее. Тем не менее, скользящий затвор на рубеже 60-70 гг. XIX в. еще зарекомендовал себя как наиболее рациональный и технически совершенный затвор для массовой армейской винтовки!
Штуцер Лоренца Дорна образца 1854 года, выпускавшийся в Австро-Венгрии для вооружения ее армии.
Ну, а теперь, как и было обещано, мы отправимся в путешествие по странам и континентам и посмотрим, какими винтовками с какими скользящими затворами вооружались их армии в последней четверти XIX и в начале ХХ века. Самой первой страной на нашем пути будет Австрия, называвшаяся в то время Австро-Венгрией и имевшая очень забавный государственный флаг сразу с двумя гербами и тремя горизонтальными полосами: верхней – красной, средней – белой, и нижней двойной, сначала красной (Австрия), за затем зеленой (Венгрия).
Начнем с того, что промышленную базу для производства стрелкового оружия в Австро-Венгрии создал Леопольд Вердль. Уже в конце 1840 года на его предприятии трудилось более 500 рабочих. Он побывал в США, посетил заводы Кольта, Ремингтона и Пратта и Уитли и организовал у себя дело по их образцу. После смерти Леопольда в 1855 году его дело наследовали его два сына, один из которых – Джозеф, в 1863 году опять поехал в Америку на заводы Кольта и Ремингтона. Вернувшись на родину в родной город Штайр, он реорганизовал производство и в итоге в 1869 году создал первоклассную оружейную компанию – «Oesterreichische Waffenfabriks gesellschaft» (OEWG) в Вене.
Занимался он и конструкторской деятельностью. Сконструированный им однозарядный карабин с крановым затвором был принят на вооружение армии Австро-Венгрии. Следом за ним успешным проектом стала работа венского оружейника Фердинанда Фрувирта, создавшего карабин калибра 11-мм с подствольным магазином и скользящим затвором с запиранием посредством поворота. Всего в нем помещалось 8 патронов, которые при желании можно было расстрелять за 16 секунд, а зарядить шестью патронами за 12. Это был первый магазинный карабин под патроны центрального боя. Испытания продолжались с 1869 по 1872-й, когда он был официально принят на вооружение пограничников и жандармов. А вот для армии он оказался слишком уж хрупким, так что уже в 1875 году его производство было прекращено.
Устройство карабина Фердинанда Фрувирта.
На первый взгляд в конструкции Фрувирта не было ничего особенного. Подобные винтовки предлагали многие конструкторы и фирмы. Однако, несмотря на то, что карабин критиковали за слишком уж слабый патрон Роота из Венгрии, следует подчеркнуть, что в нем воплотилось много оригинальных решений, которые впоследствии можно было бы использовать в других, более поздних конструкциях, но… нет, воистину было сказано: «имеют глаза и не видят!»
Карабин Фравирта. Обращает внимание очень большая длина рукоятки затвора.
Например, скользящий затвор Фрувирта обладал очень длинной рукояткой в форме буквы «Г», развернутой на 180 градусов, которая крепилась к затвору сбоку справа под прямым углом. То есть достаточно было повернуть ее в горизонтальное положение, чтобы вывести затвор из зацепления со ствольной коробкой. К тому же большая длина – это большой рычаг, поэтому работать с такой рукояткой было очень удобно. И вот что интересно, лишь спустя много лет точно такие же длинные рукоятки затвора использовать начали, но что мешало сделать это с самого начала, едва только она впервые появилась на карабине Фрувирта? Патентные права? Но они могли быть получены на способ ее крепления к затвору, но никак не на длину!
Устройство винтовки Манлихера с подствольным магазином 1882 года.
Как бы там ни было, но Австро-Венгрия в 1880 году начала искать такой образец винтовки, чтобы он мог служить долгие годы. И тут на сцену выступил Фердинанд Манлихер. По образованию он был инженер-путеец. Оружие было его хобби – вот как, но хобби такого уровня, что в 1876 году он специально ездил на Всемирную выставку в Филадельфию, чтобы познакомиться с последними образцами стрелкового оружия. В 1880 году он сконструировал свою первую винтовку с трубчатым магазином в прикладе, затем в 1881 году винтовку с серединным магазином и толкателем на основе цилиндрической пружины, а затем в 1885-ом и свою первую винтовку с серединным магазином и затвором прямого действия, принятую на вооружение на следующий год. Патрон к ней первоначально был принят калибра 11,15х58R, но потом заменен на 8х50R на конверсионной модели М1886/90.
Надо заметить, что Фердинанд Манлихер был человек очень творческий и новые винтовки предлагал буквально одну за другой. Не понравилась винтовка с подствольным магазином – вот вам со срединным, но расположенным сверху (М1882) – рис. вверху. Семь патронов, можно засыпать врассыпную, и никаких пружин, и магазинов. Удобно, не правда ли? Слишком много патронов? Вот вам модель 1884 года – рис. внизу. То есть все, что было популярно хотя бы на короткое время – как, например, магазины Фосбери и Линднера, он тут же ставил на свои винтовки и их испытывал, стремясь отыскать оптимальный вариант.
Устройство винтовки Манлихера М1886.
Винтовка М1886. (Музей Армии, Стокгольм)
А вот так выглядели патроны 11,15х58R и обойма к этой винтовке. Рифление в верхней части облегчало ее извлечение из магазина.
Совершенствуя данную модель, Фердинанд Манлихер сконструировал винтовку М1888, планируя ее под новый патрон 8х50R с бездымным порохом уже с самого начала.
Устройство винтовки Манлихера М1888.
Винтовка М1888. (Музей Армии, Стокгольм)
Устройства карабина 1890 г.
Кавалерийский карабин 1890 г. (Музей Армии, Стокгольм)
Последовательно улучшая свою винтовку, Манлихер разработал образец 1895 года, также принятый на вооружение. С этой винтовкой Австро-Венгрия участвовала в Первой мировой войне и производила ее до 1916 года, когда она была замена в производстве на более технологичную винтовку Маузера. Характерной особенностью всех винтовок Манлихера был затвор прямого действия с рукояткой на уровне спускового крючка и выпадающая через отверстие в магазине пачка. Неизрасходованная патронная пачка могла быть извлечена через открытый затвор после нажатия на фиксатор, находящийся в задней части магазина, совмещенного со спусковой скобой. Это была самая легкая и одна из самых скорострельных винтовок Первой мировой войны.
Затвор к винтовке Манлихера 1895 г.
Как это хорошо видно на приведенных здесь графических схемах, затвор винтовки Манлихера состоял из двух деталей: внутренней и внешней. Внешняя имела рукоятку и при движении «вперед-назад» проворачивая внутреннюю за счет наличия на них соответствующих пазов и выступов. При этом происходило взведение бойка и запирания патрона в патроннике за счет двух боевых выступов, располагавшихся в передней части вращающейся части затвора. Такая конструкция, безусловно, повышала и скорострельность, и удобство работы с винтовкой, хотя была довольно чувствительна к загрязнению. Впрочем, сами австрийцы на это не жаловались, так же, как и на якобы возможное загрязнение магазина через отверстия для выпадения обойм. Уж сколько это отверстие критиковала российские офицеры, но в реальной жизни оказалось, что грязь туда как попадает, так сама же через него и удаляется. Тогда как в магазинах, где такого отверстия не было, без надлежащего ухода она накапливалась в недопустимых количествах. Благодаря применению пачки винтовке не требовались никакая «отсечки-отражатели», усложнявшие конструкцию, хотя объем теряемого на каждой пачке металла был несколько больше, чем на обойме. В 1930 году она была конверсирована для использования патронов 8х56R и получила обозначение М1895/30.
Устройство винтовки 1895 года.
Винтовка М1895. (Музей Армии, Стокгольм)
Австро-венгерский солдат горных стрелков с карабином (сами австрийцы называли этот образец короткой винтовкой) образца 1895 года.
Интересно, что сам Верндль, занимаясь массовым производством современного вооружения, продолжал заниматься конструкторской работой, и даже придумал винтовку с двухрядным подствольным магазином. Однако она успеха не имела.
Винтовка Верндля с двухрядным подствольным магазином.
Продолжение следует…
Автор: Вячеслав Шпаковский
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