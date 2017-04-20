День рождения "Военного обозрения". Нам семь!

У «Военного обозрения» сегодня День рождения. Нам, работающим на просторах Рунета, исполнилось семь лет. Возраст, конечно, далеко не тот, о котором говорят «убелённое сединами СМИ», но за эти годы наш информационно-аналитический сайт не без вашей, уважаемые читатели, помощи достиг определённых масштабов. А это значит, что «Военное обозрение» - это наш совместный труд – труд по публикации и обсуждению, хочется верить, интересных и важных с точки зрения российских интересов тем.В течение всех этих семи лет мы старались делать всё, чтобы информация, публикуемая на сайте, находила общественный отклик, и будем продолжать это делать в дальнейшем.Итак, у «Военного обозрения» - семилетие. А какой День рождения без подарков? И мы решили сделать нашим постоянным читателям подарки в видеКаждый желающий теперь сможет сэкономить, подписавшись на платную версию «ВО», чтобы избавиться от рекламы при знакомстве с материалами на нашем сайте и получить дополнительные бонусы в виде приятных сюрпризов (включая подарки). Повторимся, ещё раз сказав о том, что бесплатная версия «Военного обозрения» никуда не исчезает и продолжает работать в привычном режиме.Так же мы реализовали новую возможность для наших подписчиков - выбор погон по родам войск. Для изменения погон зайдите в свой профиль и кликните по погону. В выпадающем меню появятся новые погоны, как на скриншоте ниже.Искренне надеемся, что информационная деятельность «ВО» и после семи лет работы коллектива сайта не перестаёт быть интересной вам, наши дорогие читатели!