11:15 20 апреля

День рождения "Военного обозрения". Нам семь!

У «Военного обозрения» сегодня День рождения. Нам, работающим на просторах Рунета, исполнилось семь лет. Возраст, конечно, далеко не тот, о котором говорят «убелённое сединами СМИ», но за эти годы наш информационно-аналитический сайт не без вашей, уважаемые читатели, помощи достиг определённых масштабов. А это значит, что «Военное обозрение» - это наш совместный труд – труд по публикации и обсуждению, хочется верить, интересных и важных с точки зрения российских интересов тем.

В течение всех этих семи лет мы старались делать всё, чтобы информация, публикуемая на сайте, находила общественный отклик, и будем продолжать это делать в дальнейшем.

Итак, у «Военного обозрения» - семилетие. А какой День рождения без подарков? И мы решили сделать нашим постоянным читателям подарки в виде скидки 50% на подписку. Скидка будет действовать в течение нескольких недель – до окончания майских праздников. Каждый желающий теперь сможет сэкономить, подписавшись на платную версию «ВО», чтобы избавиться от рекламы при знакомстве с материалами на нашем сайте и получить дополнительные бонусы в виде приятных сюрпризов (включая подарки). Повторимся, ещё раз сказав о том, что бесплатная версия «Военного обозрения» никуда не исчезает и продолжает работать в привычном режиме.


Так же мы реализовали новую возможность для наших подписчиков - выбор погон по родам войск. Для изменения погон зайдите в свой профиль и кликните по погону. В выпадающем меню появятся новые погоны, как на скриншоте ниже.



Искренне надеемся, что информационная деятельность «ВО» и после семи лет работы коллектива сайта не перестаёт быть интересной вам, наши дорогие читатели!


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Комментарии 108

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  1. Trevis Сегодня, 08:46
    Поздравляю! good Я с Вами все эти годы drinks
    Trevis
    1. xetai9977 Сегодня, 08:46
      Поздравляю! Действительно интересный интернет-ресурс! Справедливости ради нужно отметить, что в прежние времена сайт был ещё более интересный. Тогда пользователи уделяли гораздо больше места обсуждению ТТХ техники, и совсем мало уничижительным ярлыкам . И " Уря" было однозначно мало. Но в целом- спасибо за информатику. Это благодаря вам мы узнаём о новинках в области военной техники и о новых тенденциях в этой области. Успехов!
      xetai9977
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:54
        Присоединяюсь к поздравлению! Но в честь Дня Рождения ВО, администрация лучше бы уменьшила в два раза количество предупреждений у посетителей сайта. laughing Потому что платить за подписку находится мало желающих, а предупреждений хватает у многих. Ещё раз с Праздником! drinks
        СРЦ П-15
      2. Мар.Тира Сегодня, 10:41
        Ну справедливости ради,раньше вы не смогли бы подняться до таких вершин,из-за минусов ходили бы с черепами.Люди остались те же,что и были,и ура патриоты,и патриоты,и русофобы,и специалисты.Просто некоторые перестали быть активными.Поздравляю сайт,администрацию,редакторов,неравнодушных людей с этой датой. .
        Мар.Тира
        1. Inok10 Сегодня, 10:55

          ... Коллективу и Участникам ВО мои искренние поздравления !
          Цитата: xetai9977
          И " Уря" было однозначно мало.

          ... в 12-13 годах вообще "крайности" не приветствовались, как "всепропалиполимеры" так гиперпатриотизм, вешались черепа на погоны ...
          Цитата: Мар.Тира
          Просто некоторые перестали быть активными.

          ... по тому что сейчас каждое обсуждение "засирают" тролли политикой, по месту и не поместу ... обсудить что либо становиться просто не возможно ... Администрации нужно принимать активные меры ...
          Inok10
    2. vovanpain Сегодня, 09:13
      Поздравляю ВО с Днем Рождения! love love love Читаю его с 2012 года,в 2015 зарегался сам и ни капли не жалею.Спасибо! love
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
        Присоединяюсь ко всем поздравлениям ! love От себя хочу пожелать и дальше оставаться лекарством для страждущих ! soldier drinks
        bouncyhunter
    3. сибиралт Сегодня, 09:21
      До 10-ти каждый год юбилейный. С очередным юбилеем, "ВО", и долгих лет! drinks
      сибиралт
      1. stalkerwalker Сегодня, 09:32
        Мои поздравления сайту и его администрации! drinks
        Так держать!
        hi
        stalkerwalker
        1. Александр романов Сегодня, 09:56
          Цитата: stalkerwalker
          Мои поздравления сайту и его администрации

          Вот как тут бросить пить laughing
          Александр романов
          1. stalkerwalker Сегодня, 09:58
            Цитата: Александр романов
            Вот как тут бросить пить

            Бросить пить трудно....
            Ещё труднее бросить пить не закусывая....
            С праздником, Александер!
            stalkerwalker
          2. Лелёк Сегодня, 11:00
            Цитата: Александр романов
            Вот как тут бросить пить


            hi Ну ты и змей. Если нельзя, но очень хочется, значит можно. Держи.
            Лелёк
          3. сибиралт Сегодня, 11:05
            Пойду ка и я в "шинок", раз такое дело. laughing
            сибиралт
      2. Аскет Сегодня, 10:15
        Цитата: сибиралт
        До 10-ти каждый год юбилейный. С очередным юбилеем, "ВО", и долгих лет! drinks

        На каждую годовщину свадьбы есть своё название и подарки, у нас на сайте сложилась своеобразная семья из постоянных участников и строгой но справедливой администрации, поэтому согласно традиции хочется подарить медную подкову, которая принесёт успех и дальнейшее развитие и процветание
        Аскет
    4. Spartanez300 Сегодня, 09:53
      Поздравляю с годовщиной рождения сайта !!! drinks soldier good
      Spartanez300
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:00
        читаю 6 лет,"поселился" в 13ом...изменилось многое, меняются и люди и настроения и мнения... сайту ещё расти и расти-есть куда ! ну а Фантасту,В. Смирнову-"великому и ужасному"и прочих причастных-удачи,и будьте милостивы к "шалостям" lol не казните сразу! wink soldier
        андрей юрьевич
  2. 24rus Сегодня, 08:46
    Поздравляю!! Желаю дальнейшего интересного и творческого развития!
    24rus
  3. cniza Сегодня, 08:47
    С Днем Рождения В.О. , успехов в дальнейшем развитии и продолжайте нас радовать.
    cniza
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:48
    Ну вот, и на нашей улице праздник! С Праздником ВО! love Олег (Марат), прими отдельное поздравление! drinks
    a.s.zzz888
  5. vladimirvn Сегодня, 08:52
    От души и от всего сердца, С Днем Рождения! Спасибо что вы есть.
    vladimirvn
  6. роман66 Сегодня, 08:54
    семь лет? - в школу пора
    роман66
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:11
      Цитата: роман66
      в школу пора

      Да,через год - в октябрята вступать,под годовщину. yes ВО, с Днём. Поздравления. Пожелания. Коллективу - мега-здоровья и житейской мудрости. Семь лет - не возраст,всё спереди. Ну,и... впервые за три года на сайте... ура. hi
      Paranoid50
  7. Topotun Сегодня, 08:54
    Поздравляю! Успехов! Побольше участников на форумах!
    Topotun
    1. Orionvit Сегодня, 09:09
      Побольше адекватных участников на форумах и специалистов.
      Orionvit
      1. Topotun Сегодня, 09:11
        Зря Вы так, в принципе не очень адекватный (но вменяемый) участник тоже неплохо. Расслабиться не дает. :-)
        Topotun
  8. Бензорез Сегодня, 08:55
    Поздравляю! Примите мои заверения в совершеннейшем к Вам почтении!
    Бензорез
  9. mentor69 Сегодня, 08:57
    Присодиняюсь ко всем поздравлениям.Удачи и дальнейшего процветания!!! drinks
    mentor69
  10. solaris048 Сегодня, 08:57
    Поздравляю!!!
    solaris048
  11. МВГ Сегодня, 08:57
    С днем рождения!
    Осенью в школу, значит )))
    МВГ
  12. Б.Т.В. Сегодня, 08:58
    Поздравляю! Коллективу- здоровья, сайту- успехов и творческого развития. Татьяна.
    Б.Т.В.
  13. Василенко Владимир Сегодня, 08:58
    ну тогда с праздником
    Василенко Владимир
  14. vadimalehin76 Сегодня, 08:58
    С Днём Рождения. Мой Любимый сайт. Успехов, Удачи, Здоровья всем кто создал и продолжает работу над сайтом.
    vadimalehin76
  15. P0LYM Сегодня, 08:59
    Ура! Еще сто раз по столько!!! good
    P0LYM
  16. Slon_on Сегодня, 08:59
    Мои поздравления! С днем рождения!
    Предлагаю к погонам добавить эмблемы родов войск.
    Slon_on
    1. Orionvit Сегодня, 09:12
      И медали выдавать за безупречную службу. Шутка. Эмблемы это хорошо, но у меня даже погоны что то не открываются.
      Orionvit
      1. Аскет Сегодня, 10:23
        Цитата: Orionvit
        И медали выдавать за безупречную службу. Шутка. Эмблемы это хорошо, но у меня даже погоны что то не открываются.

        Ну т огда быстрее Вам до генерала дослужиться, тогда неважно какие эмблемы. Генерал он и на ВО генерал hi
        Аскет
  17. Masya Masya Сегодня, 09:00

    ОБОЗРЕНИЮ!!!! love
    Всему коллективу- мои поздравления!!!! love с Вами жить интересней!!!! love
    Masya Masya
  18. кеп Сегодня, 09:01
    Ну что тут скажешь?
    Поздравляю !
    hi
    кеп
  19. Alex Xorkam Сегодня, 09:01
    Поздравляю!!! Читаю регулярно, хотя иногда подборка материала несколько странная.
    Alex Xorkam
  20. serezhasoldatow Сегодня, 09:01
    Не очень долго с Вами, но постоянно. Поздравляю от всей души.
    P.S. Верните кнопку (-) минус.
    serezhasoldatow
  21. cth;fyn Сегодня, 09:01
    С праздником любимый портал, всех его участников: писателей и читателей, особое спасибо Вячаславу Олеговичу Шпаковскому за его превосходные статьи.
    cth;fyn
  22. СКАД Сегодня, 09:01
    Приятная дата.
    Сердечно поздравляю ,и удачи!
    СКАД
  23. demo Сегодня, 09:02
    Лет до ста расти,
    Вам, без старости!
    demo
  24. valent45 Сегодня, 09:03
    Поздравляю! Хороший, востребованный сайт! Много интересных и разных мнений. Ещё бы вернули "минусы".
    valent45
  25. sds87 Сегодня, 09:04
    7 лет - хорошая дата! Желаю сайту дальнейшего развития!
    sds87
  26. Сэмэн Сегодня, 09:05
    Медийного Долголетия!!! drinks
    Сэмэн
  27. ротмистр Сегодня, 09:05
    Поздравляю с маленьким юбилеем, желаю долголетия и процветания.
    ротмистр
  28. garnik Сегодня, 09:05
    Поздравляю Вас с Днем Рождения! Вот уже два года с нетерпением жду утра и вечера (в остальное время работа),чтоб войти на сайт.Правда как год зарегистрирован.Спасибо Вам.
    garnik
  29. Гоги Карлик Сегодня, 09:06
    поздравляю Вас, всегда с удовольствием читаю ваши статьи
    Гоги Карлик
  30. ЛукичЪ Сегодня, 09:07
    От всей души поздравляю!!! soldier love drinks
    ЛукичЪ
  31. hohryakov066 Сегодня, 09:08
    Поздравляю команду сайта с праздником! Много лет уже данный сайт для меня является постоянным и обязательным. Желаю всем Вам здоровья, удачи и дальнейшего развития!
    hohryakov066
  32. morpogr Сегодня, 09:08
    Поздравляю ВО С Днём Рождения ! Всем читателям и авторам сайта здоровья ,удачи и всего самого лучшего , так же вашим родным и близким!!! yes
    drinks
    morpogr
  33. PValery53 Сегодня, 09:08
    Поздравляю ВО с Днём Рождения! Желаю продюсеру, разработчику и владельцу портала доброго здоровья и успехов на ниве патриотической работы, просвещения участников в военно- технической, -тактической, -стратегической и -политической сферах. Любо!
    PValery53
  34. Монархист Сегодня, 09:10
    Камрады, хочу пожелать здоровья и процветания нашему сайту.
    Чем лучше мы знаем НАСТОЯЩУЮ ИСТОРИЮ РОДИНЫ тем меньше шансов,что 5коллона поднимет хвост.
    Как показывает история:"Иваны не знающие родства"всегда поддержка Супостата с!
    Монархист
  35. Boris63 Сегодня, 09:10
    Долгая лета... ну и хороших статей...
    Boris63
  36. igor1981 Сегодня, 09:11
    Мои искренние поздравления всем сотрудникам ВО. Честно говоря даже не знал , что у вас 20 апреля День Рождения.
    Самое лучшее , что хотелось бы пожелать -это оставаться такими, какие вы есть. love hi
    igor1981
  37. Егоза Сегодня, 09:11
    Поздравляю дорогой и любимый сайт! ВО славится не только своими статьями замечательных авторов, но и реальными добрыми и отважными делами. А потому, желаю Чтоб виновник торжества всегда напоминал шикарный катер. Такой же Стремительный, и с бесподобным внешним видом, покоряющий бушующие волны жизни.
    Егоза
  38. Родимец Сегодня, 09:12
    Поздравляю! Молодцы! Я всегда с вами!
    Родимец
  39. nikolai55soot Сегодня, 09:12
    Поздравляю ! Будьте здоровы и удачи Вам .
    nikolai55soot
  40. PowerStep Step Сегодня, 09:14
    С Д Н Е М. Р О Ж Д Е Н И Я !!!
    Творческих вам успехов, спасибо, что вы есть!!!
    PowerStep Step
  41. Демо Сегодня, 09:16
    Поздравляем! Вы лучшие!
    Демо
  42. Tusv Сегодня, 09:17
    Поздравляю. Много, много хороших статей
    Tusv
  43. Jovanni Сегодня, 09:17
    Поздравляю всех основателей ресурса, и тех, кому здесь интересно! drinks С появлением ВО появилась возможность поделиться своими мыслями, и поразмыслить над мнением разных людей. Мы конечно ворчим тут порой на модераторов, но спасибо им! Будем надеяться что через 9 лет, когда ВО достигнет совершеннолетия, нам будут позволены более адекватные обороты речи laughing
    Jovanni
  44. san4es Сегодня, 09:17
    С Днём рождения TopWar !!!
    san4es
  45. Norma Сегодня, 09:18
    Поздравляю! Желаю вам здоровья и успехов! fellow
    Norma
  46. Омский радиозавод Попова Сегодня, 09:20
    7 лет - в школу скоро)) С днем рождения, дорогая редакция! Острых перьев и обилия материалов вам!
    Омский радиозавод Попова
  47. Altona Сегодня, 09:23
    С Днем Рождения! drinks
    Altona
  48. Русфанер Сегодня, 09:26
    Поздравляю!
    По "старому стилю" - пора в школу!
    Русфанер
  49. Zeddd Сегодня, 09:26
    ПАЗДРАВЛЯЮ! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!
    Zeddd
  50. Alexey-74 Сегодня, 09:28
    От всей души поздравляю!!! Успехов вам и дальше, побольше подписчиков и хороших комментариев и статей!
    Alexey-74
  51. Zavalan Сегодня, 09:29
    Поздравляю! Даже повторно зарегистрировался для этого.
    P.S. Я в Крыму живу. С флагом какой-то непорядок. Как поменять?
    Zavalan
  52. НЕКСУС Сегодня, 09:32
    С праздником всех форумчан,сторожил сайта и администрацию ВО! drinks Но погоны ,почему то не меняются...кликаю,и ничего не происходит. request
    НЕКСУС
  53. Самаритянин Сегодня, 09:33
    Поздравляю, успехов и популярности!
    И больше хороших новостей!
    Самаритянин
  54. kvet Сегодня, 09:34
    Поздравляю!!!
    Квет
    kvet
  55. Подрезчик Сегодня, 09:36
    С Днем Рождения ВО! Дальнейшего развития и творческих успехов!
    Подрезчик
  56. Zeddd Сегодня, 09:37
    С Днем Рождения !!!
    Zeddd
  57. ЗЛУН Сегодня, 09:38
    После редизайна - сайт УГ.
    Качество материалов сильно просело, аудитория разбавилась мутной водицей, появились "странные" статьи.
    Остаюсь только потому, что надеюсь на возвращение прежнего.

    7 лет Вы встречаете в плохой форме.
    ЗЛУН
  58. Siberia 9444 Сегодня, 09:39
    Присоединяюсь ко всем поздравлениями good drinks
    Siberia 9444
  59. ЗЛУН Сегодня, 09:39
    Цитата: xetai9977
    Справедливости ради нужно отметить, что в прежние времена сайт был ещё более интересный. Тогда пользователи уделяли гораздо больше места обсуждению ТТХ техники, и совсем мало уничижительным ярлыкам . И " Уря" было однозначно мало.

    Верно от и до!
    ЗЛУН
  60. косопуз Сегодня, 09:40
    Поздравляю. Желаю дальнейшего развития. При этом не отбрасывать старый опыт, когда больше места предоставлялось для обмена мнениями посетителям сайта.
    косопуз
  61. antikilller55 Сегодня, 09:46
    Поздравляю, всех благ и процветания Вам и мы как читатели с Вами всегда!
    antikilller55
  62. Per se. Сегодня, 09:50
    С Днём рождения! Не первый год являюсь поклонником сайта, хочу пожелать актуальных статей и роста популярности. Хотелось бы и улучшения обратной связи с редакцией. До сих пор не могу понять, за какую "крамолу" при попытке выложить статью, получаю в ответ
    Информация
    Администратором сайта Вам было запрещено добавлять свои публикации на данном сайте.
    ? Было, несколько раз загружал статью "Тени в море" (о гибели линкора "Новороссийск" и инцидента с крейсером "Орджоникидзе"), считал, что глючит с программой или что-либо неправильно делаю, в результате и заполучил "опалу" после нескольких попыток с коррекцией загружаемой статьи. Уважаемая редакция, хоть бы сообщение присылали о ошибке, или наличия цензуры на отдельные темы. Добрые отношения к редакции и уважение к её читателям должно быть взаимным процессом, я во всяком случае не враг, и вполне добропорядочный человек, способный понять, и сделать выводы. Надеюсь, что всё будет к лучшему.
    Per se.
  63. yahont Сегодня, 09:53
    Успехов и процветания сайту,уже лет пять являюсь вашим постоянным посетителем.
    yahont
  64. Вольный Казак Сегодня, 09:55
    С Днём Рождения! Авторскому коллективу и всем читателям желаю мирного неба и всех земных благ! drinks
    Вольный Казак
  65. olimpiada15 Сегодня, 09:57
    От всей души поздравляю с Днём рождения! love Особенно любимых авторов ! hi А также посетителей-многие комментарии очень интересны! good
    Хочу сказать участникам-пишите. Здесь на ВО есть шанс быть услышанным.
    В самом начале писала, что у нас нетв городе нет радио: только ЭХО и поющие и пляшущие, что особенно тяжело воспринималось, когда начались события на Украине. Можно было только узнать новости, подаваемые ЭХО. Услышано, сейчас можно слышать новости от нормальных российские каналов.
    В общем с Праздником Всех и коллектив и участников! love
    olimpiada15
  66. А1845 Сегодня, 09:57
    Поздравляю ВО!
    Спасибо всем авторам (отдельное спасибо Сергею Линику aka Bongo за впечатляющие серии статей по радиолокационной тематике) drinks
    А1845
  67. inkass_98 Сегодня, 09:57
    Опять нет повода не выпить!

    Поздравляю коллектив и читателей!
    inkass_98
  68. LeftPers Сегодня, 09:58
    Поздравляю, удачи и процветания!
    LeftPers
  69. КОТ БАЮН Сегодня, 09:59
    Мои поздравления. Читаю ресурс давно, но зарегистрировался только в этом году.
    Информативно, приятный интерфейс, в основном весьма адекватный контингент читателей - это без сомнения плод работы создателей сайта.
    Удачи и плодотворной работы, парни!
    КОТ БАЮН
  70. prostotak Сегодня, 10:03
    С Днюхой вас и всех нас! Успехов на творческой ниве и побольше хороших новостей!
    prostotak
  71. kursk87 Сегодня, 10:06
    От всей души поздравляю " Военное обозрение". Желаю и дальше развиваться в успешном направлении!!! drinks
    kursk87
  72. Svetoch Сегодня, 10:07
    Мои поздравления.
    Svetoch
  73. Dimontius Сегодня, 10:11
    C Днюхой,чё laughing
    Dimontius
  74. Екатерина II Сегодня, 10:16
    С Днем Рождения мой любимый сайт!
    Получается читаю с момента рождения.
    Екатерина II
  75. Алигатор Сегодня, 10:17
    Ура!!! С Праздником! Все благ творческому коллективу. soldier
    Алигатор
  76. multipulti Сегодня, 10:22
    С чем и поздравляем!!!!!
    multipulti
  77. Дамир Сегодня, 10:23
    Поздравляю!!!!
    Дамир
  78. ML-334 Сегодня, 10:24
    Хочу высказаться-с минусами было интереснее,хотя и злило иной раз-без обоснований лепили,но это вынуждало следить за тем что пишешь.Рейтинг так просто не давался-сейчас тупо лень.Исчез азарт даже кураж,я бы сказал.Ребята верните минусы.
    ML-334
  79. Платов Сегодня, 10:28
    Хороший сайт. Мои поздравления!
    Платов
  80. Дембель77 Сегодня, 10:29
    Желаю Уважаемому Юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни! С Днём рождения!
    Владислав.
    Дембель77
  81. Fulcrum29 Сегодня, 10:44
    Поздравляю с Большим Праздником! Всему дружному коллективу разработчиков, админов, редакторов и журналистов и любителей "ВО" желаю крепкого здоровья и успехов во всех идеях и начинаниях!!! drinks soldier good
    Fulcrum29
  82. Labrador Сегодня, 10:45
    Многих лет Вам!!!
    Так держать!
    Labrador
  83. инженерный Сегодня, 10:47
    С днем рождения Военное обозрение!!! Удачи всем кто работает на сайте.
    инженерный
  84. rasputin17 Сегодня, 10:50
    От всей души поздравляю. И наше троекратное УРА! !!!!
    rasputin17
  85. Lek3338 Сегодня, 11:06
    Мои поздравления коллектив ВО и самое главное читатели !
    Lek3338
  86. Zulu_S Сегодня, 11:09
    ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ С ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
    ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АДМИНИСТРАЦИИ. УСПЕХОВ В ВАШЕМ НЕЛЁГКОМ, НО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОМ ТРУДЕ! СПАСИБО!
    Zulu_S
  87. Kot3713 Сегодня, 11:12
    Поздравляю всего всегда и много вам!
    Kot3713
  88. Paar1990 Сегодня, 11:14
    Поздравляю! Желаю новых преданных читателей и отличных статьей!!!
    Paar1990
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