Наган: простой и надёжный

Револьвер системы Нагана давно стал легендой. Причин популярности этого личного оружия было много. Но самая, пожалуй, главная — его безотказность и эффективность в ближнем бою…В советское время слово «наган» стало синонимом для самого понятия револьвера. В советской дворовой песне 70-х годов «Три ковбоя» говорится «Трое верных друзей, три ножа, три нагана…» Хотя на самом деле труженики американского степного скотоводства все же предпочитали европейскому оружию более крупнокалиберные «кольты» и «смит-вессоны» от отечественного производителя. Именно с этими кольтами российская армия столкнулась впервые на поле боя в Крымскую войну 1853-1856 годов. И знакомство это сопровождалось многочисленными жертвами. Револьверы тогда были капсюльные, что серьезно снижало их скорострельность. Но даже в таком варианте многозарядные «короткостволы» выглядели весьма внушительным оружием ближнего боя на фоне однозарядных пистолетов. Воспоминания офицеров английских и французских ветеранов Крыма изобилуют сценами, где они расстреливают своих противников едва ли не пачками. Без привычного бахвальства тут, видимо, не обошлось. Но все же урон скорострельные револьверы наносили немалый. Надо еще иметь в виду, что при тогдашнем построении в сомкнутых порядках не нужно было быть особо метким стрелком, чтобы поражать цели в плотной шеренге.Впрочем, у русских офицеров револьверы тоже были — те же кольты, произведенные по патенту на Тульском и Ижевском императорских оружейных заводах и в Гельсингфорсе, капсюльные револьверы Адамса и других систем. Только это новое оружие господам офицерам в большинстве случаев приходилось покупать за собственные деньги. При весьма скромном жалованье тогдашнего поручика это было далеко не всем по карману. Вот и вели они в атаку своих «чудо-богатырей», подняв над головой казенную саблю. Как ни удивительно, но и после проигранной Крымской войны на вооружении царской армии в большинстве своем оставались заряжаемые с дула пистолеты. В Отдельный корпус жандармов в 1860-х годах стали поступать шпилечные револьверы Лефоше.С изобретением унитарного патрона с металлической гильзой, сначала шпилечного, а затем кругового и центрального боя, револьверы поднялись на новый уровень.Но вскоре начались реформы прогрессивного военного министра Дмитрия Милютина. В российской армии револьвер впервые был официально принят на вооружение в 1871 году. Им стал 4,2-линейный револьвер системы Смит-Вессона. Россия стала первой страной в мире, принявшей на вооружение револьверы центрального боя. На международной выставке в Вене в 1873 году эта русская модель американского револьвера была удостоена золотой медали. Производился «смит-вессон» для российской армии в США. В 1872 и в 1880 годах револьвер был модернизирован. Но вскоре и эта модель Смит-Вессона безнадежно устарела.Во всем виноват прогресс прикладной военной химии. Дело в том, что в 1884 году появляется бездымный порох. Собственно говоря, по отношению к прежнему, «дымному» пороху из смеси селитры, серы и угля, это было принципиально новое метательное взрывчатое вещество. Полученный из нитроцеллюлозы бездымный порох был значительно мощнее, что позволило уменьшить калибр ручного оружия при снижении его массы и габаритов. Стреляющий, словно пушка, с облаком порохового дыма Смит-Вессон калибра 10,67 мм стал слишком громоздким и архаичным.В России был объявлен конкурс на новый армейский револьвер. Требования были жесткие — например, выстрел на дистанции до 50 шагов должен был останавливать лошадь. Сколько лошадок было загублено на испытании, история умалчивает. Предъявлялись и такие разумные условия, как высокая пробивная способность пули, кучность при стрельбе, совпадение калибра и нарезки ствола с недавно принятой 3-линейной винтовкой Мосина, небольшая масса, простота, надежность и технологичность в изготовлении. Но были и такие требования, как отказ от механизмов самовзводной стрельбы и одновременного экстрагирования гильз — высший генералитет императорской армии очень боялся большого «расхода боеприпасов».В финальной «дуэли» сошлись «стволы» двух бельгийских оружейников — Леона Нагана и Генри Пипера. Конкурс выиграл револьвер Леона Нагана. Злые языки поговаривали, что не в последнюю очередь благодаря давним связям в российском военном министерстве. Но его модель действительно отвечала всем вышеизложенным требованиям. Револьвер Пипера «Байард» был более скорострельным. Но именно поэтому, а также и потому, что имел устройство для автоматического выброса гильз, «Байард» и был отвергнут — как слишком сложный и ненадежный. Кстати говоря, предотвращение прорыва пороховых газов с помощью подачи дульца гильзы в ствол было заимствовано Наганом все же у револьверов Пипера.Также револьвер Нагана заранее уже имел ухудшенный вариант — без самовзвода, разработанный еще ранее по требованию бельгийского военного ведомства. Российская же оружейная комиссия генерала Чагина намеревалась принять образец именно с такой сниженной скорострельностью. И только благодаря настояниям участвовавших в испытаниях офицеров удалось добиться принятия хотя бы двух образцов: «офицерского» самовзводного нагана и «солдатского» варианта, где перед каждым выстрелом курок приходилось взводить отдельно.Впервые наган был применен в российской армии в боевых условиях при подавлении «боксерского восстания» в Китае в 1900 году. Далее револьвер участвовал в Русско-японской войне. К началу революции 1905 года служащие полиции еще не были полностью перевооружены наганами и сохраняли значительное количество устаревших «смит-вессонов». Со «смитами» и с еще более маломощными гражданскими «бульдогами» начинали борьбу с полицией и боевики различных революционных партий. Однако последние значительно быстрее, чем чины МВД, перешли на более современные автоматические пистолеты и револьверы. Наибольшей популярностью у членов боевых революционных дружин пользовались «браунинги». Но наиболее опытные из них носили два ствола — скорострельный автоматический пистолет и надежный наган. В случае отказа «автоматики» револьвер выручал всегда. Так, Николай Комаров в своих воспоминаниях описывает сцену перестрелки с конвоем в Екатеринославе в 1906 году, когда группа эсеровских боевиков отбивала арестантов. У Комарова «соскочила каретка» парабеллума, и тогда он достал запасной наган. Наганы применялись дружинниками и на баррикадах Красной Пресни в декабрьских боях 1905 года.Характерно, что старые наставления предполагали стрельбу из нагана не с вытянутой руки, а с полусогнутой в локте.В Первую мировую войну наган оставался основным личным оружием русских офицеров, хотя некоторые закупали за свой кошт и автоматические пистолеты — «браунинги», «маузеры», «кольты». Оружие схожего типа, 8-мм револьвер Раста-Гассера, использовалось и в армии Австро-Венгрии.В 1917 году револьвер наган стал символом революции. «Револьвер» и «революция» — слова то, в общем-то, однокоренные. В револьвере переворачивается барабан, в революции — социальные отношения. Свою «революционную» популярность наган приобрел не в последнюю очередь благодаря тому, что к этому времени в России было выпущено около миллиона револьверов этой системы. В условиях специфики и хаоса гражданской войны такие качества нагана, как простота, надежность, неприхотливость в обслуживании и ремонте, технологичность в изготовлении, оказались весьма востребованными. С учетом того, что ряды вооруженных формирований по все стороны фронта пополняло множество людей, не имевших зачастую ни военной подготовки, ни общего образования и технических знаний, несложный револьвер был для них как нельзя кстати. Особую популярность он снискал и в 20-е годы, как среди работников ЧК и милиции, так и среди их противников — многочисленных повстанцев и преступного элемента. Наган можно было долго прятать в тайниках под полом или стрехой хаты — и достав в нужный момент, тут же пустить в дело.Наган против «третьего рейха»В РККА был принят только «офицерский» вариант нагана — с самовзводом. Несмотря на поступление на вооружение в 1933 году автоматического пистолета ТТ, 7,62-мм револьвер системы Нагана продолжал и далее свою службу в Красной Армии. Как известно, до войны стрельбе из личного оружия здесь уделялось большое внимание. В частности, подготовка красноармейцев роты особого назначения коменданта Кремля в начале 30-х годов включала в себя следующее упражнение по обучению стрельбе при повышенной физической нагрузке — боец пробегал круг в несколько сот метров, затем производил выстрел из нагана в мишень, опять бежал круг — и снова стрелял…К сожалению, этот револьвер применялся не только на поле боя — сотрудники НКВД чаще всего использовали именно наган…Револьвер наган прошел всю Великую Отечественную войну, оставаясь на вооружении Советской Армии до 1945 года.Многие опытные фронтовые офицеры предпочитали именно наган. Он имел ряд преимуществ — не давал задержек, всегда был готов к стрельбе, в случае осечки патрона из него легко было произвести следующий выстрел. Но самое главное преимущество, по воспоминаниям фронтовиков — это высокая меткость стрельбы из нагана. Прикладистый, с удобной рукояткой и удачным центром тяжести, наган всегда давал высокую кучность. В отличие от ТТ, с его подвижным и смещающимся при выстреле стволом. Наган также не страшно было уронить в окопную грязь или песок.Особо удобен наган был в быстротечных рукопашных схватках, когда противник мог появиться с любой стороны. Компоновка нагана позволяла быстро управлять этим оружием, удобно было вести из него и интуитивную стрельбу, наводить револьвер по стволу.Серьезными недостатками револьвера было медленная перезарядка и значительное кистевое усилие при стрельбе с самовзводом.До последнего времени наган оставался на вооружении службы военизированной охраны, работников почты, банков и т.д.