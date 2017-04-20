«Мы должны сделать так, чтобы США в Сирии особо не летали...»

Из МИДа Сирии в ответ на оскорбления Трампом Башара Асада было сказано, что «если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же».О том, могут ли на посту президента США хотя бы случайно появиться не животные, размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:- Думаю, главным итогом приезда Тиллерсона в Россию было то, что новый глава Госдепа показал, что США по отношению к нам будут проводить более жесткую политику.То есть нам бесполезно надеяться на смягчение, и просто бессмысленно тешить себя какими-то иллюзиями.Так что я согласен с теми, кто считает, что удар Трампа по авиабазе Шайрат - это некий поворотный, исторический момент, по сути, новая политика США.Я уже давно говорил, что политика Обамы нам еще покажется цветочками, а сам Барак Хусейнович даже очень хорошим человеком.Теперь же мы столкнулись с жесткой позицией, и давление на Россию будет только нарастать, особенно это касается наших позиций на Ближнем Востоке.По сути, Россия теперь должна заново пересматривать свою политику в этом регионе.Имеется ли у Трампа какой-то план внешней политики США? Смотрите, вот он объявил Иран угрозой номер один...Соответственно, все, кто в Сирии, - это для США тоже угроза номер один, то есть и мы, Россия (я уж не говорю о Башаре Асаде)...Кстати, России всегда можно ждать сюрпризов от иранцев, но пока США объявили их врагом номер один, больших сюрпризов от Ирана нам ожидать все-таки не следует.Трамп действует так, как он, в общем-то, и обещал в отдельные моменты своей предвыборной кампании, и я не знаю, откуда у иных наших политических деятелей появилась такая эйфория по отношению к недавно избранному президенту США.Может, эта эйфория возникла из-за того, что Трамп заявлял, дескать, вот надо как-то пересмотреть что-то такое в отношениях с Россией?..Но нам надо быть готовыми к этой новой политике США, и дальнейшее ухудшение, думаю, будет только продолжаться.Каким может быть наш ответ и на удар США по авиабазе Шайрат, и вообще на эту новую политику Трампа?Думаю, мы должны учесть наше серьезное присутствие в Сирии, в том числе и ПВО, и сделать так, чтобы американцы там особо не летали.Кроме того, нам надо очень конкретно пересмотреть наше отношение к тамошним всевозможным партиям, обществам, и, как мы их называем, союзам сирийских курдов.И, конечно, необходимо активизировать нашу деятельность в некоторых регионах Ирака.В состоянии ли мы, грубо говоря, принудить Асада подписать автономию курдов? Знаете, осуществить это будет очень и очень сложно.Ведь не только у Асада, но и у всех арабов, а также турок и персов чуть ли не на генетическом уровне заложено, что курдам вообще нельзя давать никакую автономию.Но вариантов-то нет, и в противном случае у нас будет много проблем...Еще совсем недавно наши госканалы при взятии Алеппо радостно сообщали, что боевики с семьями в автобусах вывозятся в Идлиб...По-моему, это даже хуже половинчатых решений и в Грузии, и на Донбассе!Мы выпустили боевиков из Алеппо в тот момент, когда уже практически их додавили. Естественно, этого не надо было делать, и потом все они были доставлены или сами ушли в Идлиб.Что ж, это было сделано по согласованию с Турцией. Напоминаю, что в обмен на это турки обещали нам Астану. Но ведь Астана-то закончилась пшиком...И вот теперь предлагается зачистить Идлиб...То есть сначала мы дали возможность Турции перегнать туда значительное количество военной техники, сосредоточить там 50 тысяч боевиков, а потом - зачищать?А кем зачищать-то? Знаете, тут должна быть операция посерьезней, чем даже в Алеппо, и это при том, что большинство населения Идлиба поддерживает оппозицию.«Нам надо объединиться с курдами»Да, Идлиб был одним из самых оппозиционных и радикальных исламских районов Сирии. Ну и с помощью кого теперь это делать?Думаю, что нам сначала надо объединиться с курдами и зачищать всю эту границу. Ведь курды контролируют 70 процентов сирийско-турецкой границы.Вот и надо закрывать основные направления, зачищать и Эль-Баб, и проходы Аазаз и Джараблус... Вот только с кем это делать?Какими могут быть наши дальнейшие взаимоотношения с Эрдоганом, который, мягко говоря, будет против нашего сближения с курдами?Давайте глубже анализировать ситуацию - и тогда мы придем к выводу, что Эрдоган и Турция никогда не будут нашими союзниками!Знаете, мы обманываем сами себя, а потом говорим, что нас обманули. Нам надо работать более гибко и в этом плане поучиться даже у тех же американцев...Вот уже и наша Росавиация заговорила о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию...Что ж, эта страна находится под террором, там идет партизанская война, а после 16 апреля, думаю, в Турции будет еще хлеще!..Вот и правильно, что Росавиация предупредила о возможной отмене чартеров в Турцию. Похоже, у наших руководителей иногда все-таки стал проявляться разум, - и то хорошо.Война на Ближнем Востоке будет еще долго, и мы должны ожидать там усиления военного давления.И именно поэтому мы должны консолидироваться и очень серьезно отнестись к пересмотру целого ряда положений.Мы думали, что на Ближнем Востоке все будет быстро и легко, - нет, так не получается...Хотя меморандум между Россией и США о предотвращении инцидентов в небе Сирии официально не возобновлялся, но стороны продолжают обмениваться информацией.Возможны ли какие-то случайности, допустим, столкновения в воздухе? Что ж, при таком насыщении региона военной техникой там может случиться абсолютно всё!..На самом деле мониторинг - это же так элементарно: вот сидит офицер связи, которому докладывают, что такой-то самолет туда-то полетел, ну а он уже докладывает в Москву...Но ведь от этого ничего не зависит, и может произойти так, что и мониторинг не поможет. Какой-то там мониторинг, какой-то компьютер, какие-то звонки по телефону...Но ведь было время, когда наши их били и в Корее, и во Вьетнаме, да и в той же Сирии...Например, была такая битва за Ливан, где было сбило более пятидесяти израильских и американских самолетов. А кто же их сбил - сирийцы?Конечно, и сирийцы тоже, но там были и наши летчики, и наша ПВО... Что ж, мы всё это уже многократно проходили, и нам от этого никуда не отвернуться.Так что главные союзники России - это по-прежнему наши армия, флот, а теперь еще и ВКС!