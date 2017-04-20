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«Мы должны сделать так, чтобы США в Сирии особо не летали...»
Из МИДа Сирии в ответ на оскорбления Трампом Башара Асада было сказано, что «если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же».
О том, могут ли на посту президента США хотя бы случайно появиться не животные, размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:
«Давление на Россию будет нарастать»
- Думаю, главным итогом приезда Тиллерсона в Россию было то, что новый глава Госдепа показал, что США по отношению к нам будут проводить более жесткую политику.
То есть нам бесполезно надеяться на смягчение, и просто бессмысленно тешить себя какими-то иллюзиями.
Так что я согласен с теми, кто считает, что удар Трампа по авиабазе Шайрат - это некий поворотный, исторический момент, по сути, новая политика США.
Я уже давно говорил, что политика Обамы нам еще покажется цветочками, а сам Барак Хусейнович даже очень хорошим человеком.
Теперь же мы столкнулись с жесткой позицией, и давление на Россию будет только нарастать, особенно это касается наших позиций на Ближнем Востоке.
«Все, кто в Сирии, - это для США угроза номер один, то есть и мы...»
По сути, Россия теперь должна заново пересматривать свою политику в этом регионе.
Имеется ли у Трампа какой-то план внешней политики США? Смотрите, вот он объявил Иран угрозой номер один...
Соответственно, все, кто в Сирии, - это для США тоже угроза номер один, то есть и мы, Россия (я уж не говорю о Башаре Асаде)...
Кстати, России всегда можно ждать сюрпризов от иранцев, но пока США объявили их врагом номер один, больших сюрпризов от Ирана нам ожидать все-таки не следует.
«Трамп действует так, как и обещал»
Трамп действует так, как он, в общем-то, и обещал в отдельные моменты своей предвыборной кампании, и я не знаю, откуда у иных наших политических деятелей появилась такая эйфория по отношению к недавно избранному президенту США.
Может, эта эйфория возникла из-за того, что Трамп заявлял, дескать, вот надо как-то пересмотреть что-то такое в отношениях с Россией?..
Но нам надо быть готовыми к этой новой политике США, и дальнейшее ухудшение, думаю, будет только продолжаться.
«Учитывая нашу ПВО...»
Каким может быть наш ответ и на удар США по авиабазе Шайрат, и вообще на эту новую политику Трампа?
Думаю, мы должны учесть наше серьезное присутствие в Сирии, в том числе и ПВО, и сделать так, чтобы американцы там особо не летали.
Кроме того, нам надо очень конкретно пересмотреть наше отношение к тамошним всевозможным партиям, обществам, и, как мы их называем, союзам сирийских курдов.
И, конечно, необходимо активизировать нашу деятельность в некоторых регионах Ирака.
«Принудить Асада подписать автономию курдов?»
В состоянии ли мы, грубо говоря, принудить Асада подписать автономию курдов? Знаете, осуществить это будет очень и очень сложно.
Ведь не только у Асада, но и у всех арабов, а также турок и персов чуть ли не на генетическом уровне заложено, что курдам вообще нельзя давать никакую автономию.
Но вариантов-то нет, и в противном случае у нас будет много проблем...
«Мы выпустили боевиков из Алеппо, когда уже додавили»
Еще совсем недавно наши госканалы при взятии Алеппо радостно сообщали, что боевики с семьями в автобусах вывозятся в Идлиб...
По-моему, это даже хуже половинчатых решений и в Грузии, и на Донбассе!
Мы выпустили боевиков из Алеппо в тот момент, когда уже практически их додавили. Естественно, этого не надо было делать, и потом все они были доставлены или сами ушли в Идлиб.
Что ж, это было сделано по согласованию с Турцией. Напоминаю, что в обмен на это турки обещали нам Астану. Но ведь Астана-то закончилась пшиком...
«И вот теперь предлагается зачистить Идлиб...»
И вот теперь предлагается зачистить Идлиб...
То есть сначала мы дали возможность Турции перегнать туда значительное количество военной техники, сосредоточить там 50 тысяч боевиков, а потом - зачищать?
А кем зачищать-то? Знаете, тут должна быть операция посерьезней, чем даже в Алеппо, и это при том, что большинство населения Идлиба поддерживает оппозицию.
«Нам надо объединиться с курдами»
Да, Идлиб был одним из самых оппозиционных и радикальных исламских районов Сирии. Ну и с помощью кого теперь это делать?
Думаю, что нам сначала надо объединиться с курдами и зачищать всю эту границу. Ведь курды контролируют 70 процентов сирийско-турецкой границы.
Вот и надо закрывать основные направления, зачищать и Эль-Баб, и проходы Аазаз и Джараблус... Вот только с кем это делать?
«Эрдоган и Турция никогда не будут нашими союзниками!»
Какими могут быть наши дальнейшие взаимоотношения с Эрдоганом, который, мягко говоря, будет против нашего сближения с курдами?
Давайте глубже анализировать ситуацию - и тогда мы придем к выводу, что Эрдоган и Турция никогда не будут нашими союзниками!
Знаете, мы обманываем сами себя, а потом говорим, что нас обманули. Нам надо работать более гибко и в этом плане поучиться даже у тех же американцев...
«У наших руководителей иногда все-таки стал проявляться разум»
Вот уже и наша Росавиация заговорила о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию...
Что ж, эта страна находится под террором, там идет партизанская война, а после 16 апреля, думаю, в Турции будет еще хлеще!..
Вот и правильно, что Росавиация предупредила о возможной отмене чартеров в Турцию. Похоже, у наших руководителей иногда все-таки стал проявляться разум, - и то хорошо.
«Война на Ближнем Востоке будет еще долго»
Война на Ближнем Востоке будет еще долго, и мы должны ожидать там усиления военного давления.
И именно поэтому мы должны консолидироваться и очень серьезно отнестись к пересмотру целого ряда положений.
Мы думали, что на Ближнем Востоке все будет быстро и легко, - нет, так не получается...
«Может произойти так, что и мониторинг не поможет»
Хотя меморандум между Россией и США о предотвращении инцидентов в небе Сирии официально не возобновлялся, но стороны продолжают обмениваться информацией.
Возможны ли какие-то случайности, допустим, столкновения в воздухе? Что ж, при таком насыщении региона военной техникой там может случиться абсолютно всё!..
На самом деле мониторинг - это же так элементарно: вот сидит офицер связи, которому докладывают, что такой-то самолет туда-то полетел, ну а он уже докладывает в Москву...
Но ведь от этого ничего не зависит, и может произойти так, что и мониторинг не поможет. Какой-то там мониторинг, какой-то компьютер, какие-то звонки по телефону...
«Там были и наши летчики, и наши ПВО...»
Но ведь было время, когда наши их били и в Корее, и во Вьетнаме, да и в той же Сирии...
Например, была такая битва за Ливан, где было сбило более пятидесяти израильских и американских самолетов. А кто же их сбил - сирийцы?
Конечно, и сирийцы тоже, но там были и наши летчики, и наша ПВО... Что ж, мы всё это уже многократно проходили, и нам от этого никуда не отвернуться.
Так что главные союзники России - это по-прежнему наши армия, флот, а теперь еще и ВКС!
Автор: Александр Саргин
Первоисточник: http://argumenti.ru/live/2017/04/530489
О том, могут ли на посту президента США хотя бы случайно появиться не животные, размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:
«Давление на Россию будет нарастать»
- Думаю, главным итогом приезда Тиллерсона в Россию было то, что новый глава Госдепа показал, что США по отношению к нам будут проводить более жесткую политику.
То есть нам бесполезно надеяться на смягчение, и просто бессмысленно тешить себя какими-то иллюзиями.
Так что я согласен с теми, кто считает, что удар Трампа по авиабазе Шайрат - это некий поворотный, исторический момент, по сути, новая политика США.
Я уже давно говорил, что политика Обамы нам еще покажется цветочками, а сам Барак Хусейнович даже очень хорошим человеком.
Теперь же мы столкнулись с жесткой позицией, и давление на Россию будет только нарастать, особенно это касается наших позиций на Ближнем Востоке.
«Все, кто в Сирии, - это для США угроза номер один, то есть и мы...»
По сути, Россия теперь должна заново пересматривать свою политику в этом регионе.
Имеется ли у Трампа какой-то план внешней политики США? Смотрите, вот он объявил Иран угрозой номер один...
Соответственно, все, кто в Сирии, - это для США тоже угроза номер один, то есть и мы, Россия (я уж не говорю о Башаре Асаде)...
Кстати, России всегда можно ждать сюрпризов от иранцев, но пока США объявили их врагом номер один, больших сюрпризов от Ирана нам ожидать все-таки не следует.
«Трамп действует так, как и обещал»
Трамп действует так, как он, в общем-то, и обещал в отдельные моменты своей предвыборной кампании, и я не знаю, откуда у иных наших политических деятелей появилась такая эйфория по отношению к недавно избранному президенту США.
Может, эта эйфория возникла из-за того, что Трамп заявлял, дескать, вот надо как-то пересмотреть что-то такое в отношениях с Россией?..
Но нам надо быть готовыми к этой новой политике США, и дальнейшее ухудшение, думаю, будет только продолжаться.
«Учитывая нашу ПВО...»
Каким может быть наш ответ и на удар США по авиабазе Шайрат, и вообще на эту новую политику Трампа?
Думаю, мы должны учесть наше серьезное присутствие в Сирии, в том числе и ПВО, и сделать так, чтобы американцы там особо не летали.
Кроме того, нам надо очень конкретно пересмотреть наше отношение к тамошним всевозможным партиям, обществам, и, как мы их называем, союзам сирийских курдов.
И, конечно, необходимо активизировать нашу деятельность в некоторых регионах Ирака.
«Принудить Асада подписать автономию курдов?»
В состоянии ли мы, грубо говоря, принудить Асада подписать автономию курдов? Знаете, осуществить это будет очень и очень сложно.
Ведь не только у Асада, но и у всех арабов, а также турок и персов чуть ли не на генетическом уровне заложено, что курдам вообще нельзя давать никакую автономию.
Но вариантов-то нет, и в противном случае у нас будет много проблем...
«Мы выпустили боевиков из Алеппо, когда уже додавили»
Еще совсем недавно наши госканалы при взятии Алеппо радостно сообщали, что боевики с семьями в автобусах вывозятся в Идлиб...
По-моему, это даже хуже половинчатых решений и в Грузии, и на Донбассе!
Мы выпустили боевиков из Алеппо в тот момент, когда уже практически их додавили. Естественно, этого не надо было делать, и потом все они были доставлены или сами ушли в Идлиб.
Что ж, это было сделано по согласованию с Турцией. Напоминаю, что в обмен на это турки обещали нам Астану. Но ведь Астана-то закончилась пшиком...
«И вот теперь предлагается зачистить Идлиб...»
И вот теперь предлагается зачистить Идлиб...
То есть сначала мы дали возможность Турции перегнать туда значительное количество военной техники, сосредоточить там 50 тысяч боевиков, а потом - зачищать?
А кем зачищать-то? Знаете, тут должна быть операция посерьезней, чем даже в Алеппо, и это при том, что большинство населения Идлиба поддерживает оппозицию.
«Нам надо объединиться с курдами»
Да, Идлиб был одним из самых оппозиционных и радикальных исламских районов Сирии. Ну и с помощью кого теперь это делать?
Думаю, что нам сначала надо объединиться с курдами и зачищать всю эту границу. Ведь курды контролируют 70 процентов сирийско-турецкой границы.
Вот и надо закрывать основные направления, зачищать и Эль-Баб, и проходы Аазаз и Джараблус... Вот только с кем это делать?
«Эрдоган и Турция никогда не будут нашими союзниками!»
Какими могут быть наши дальнейшие взаимоотношения с Эрдоганом, который, мягко говоря, будет против нашего сближения с курдами?
Давайте глубже анализировать ситуацию - и тогда мы придем к выводу, что Эрдоган и Турция никогда не будут нашими союзниками!
Знаете, мы обманываем сами себя, а потом говорим, что нас обманули. Нам надо работать более гибко и в этом плане поучиться даже у тех же американцев...
«У наших руководителей иногда все-таки стал проявляться разум»
Вот уже и наша Росавиация заговорила о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию...
Что ж, эта страна находится под террором, там идет партизанская война, а после 16 апреля, думаю, в Турции будет еще хлеще!..
Вот и правильно, что Росавиация предупредила о возможной отмене чартеров в Турцию. Похоже, у наших руководителей иногда все-таки стал проявляться разум, - и то хорошо.
«Война на Ближнем Востоке будет еще долго»
Война на Ближнем Востоке будет еще долго, и мы должны ожидать там усиления военного давления.
И именно поэтому мы должны консолидироваться и очень серьезно отнестись к пересмотру целого ряда положений.
Мы думали, что на Ближнем Востоке все будет быстро и легко, - нет, так не получается...
«Может произойти так, что и мониторинг не поможет»
Хотя меморандум между Россией и США о предотвращении инцидентов в небе Сирии официально не возобновлялся, но стороны продолжают обмениваться информацией.
Возможны ли какие-то случайности, допустим, столкновения в воздухе? Что ж, при таком насыщении региона военной техникой там может случиться абсолютно всё!..
На самом деле мониторинг - это же так элементарно: вот сидит офицер связи, которому докладывают, что такой-то самолет туда-то полетел, ну а он уже докладывает в Москву...
Но ведь от этого ничего не зависит, и может произойти так, что и мониторинг не поможет. Какой-то там мониторинг, какой-то компьютер, какие-то звонки по телефону...
«Там были и наши летчики, и наши ПВО...»
Но ведь было время, когда наши их били и в Корее, и во Вьетнаме, да и в той же Сирии...
Например, была такая битва за Ливан, где было сбило более пятидесяти израильских и американских самолетов. А кто же их сбил - сирийцы?
Конечно, и сирийцы тоже, но там были и наши летчики, и наша ПВО... Что ж, мы всё это уже многократно проходили, и нам от этого никуда не отвернуться.
Так что главные союзники России - это по-прежнему наши армия, флот, а теперь еще и ВКС!
Автор: Александр СаргинПервоисточник: http://argumenti.ru/live/2017/04/530489