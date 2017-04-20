Американцы нацелились на Дамаск

В Иордании, в районе города Эль-Мафрак, замечены американские морские пехотинцы и буксируемые артиллерийские орудия, которые сопровождали подразделения 3-й танковой дивизии вооруженных сил Иордании. 20 американских танков переброшены непосредственно к сирийской границе.После недавней встречи Трампа с королем Иордании в иорданский порт Аль-Акапа на морских транспортах типа «ро-ро» (ролкерах) начала перебрасываться американская бронетехника и военнослужащие.Через город Эль-Мафрак, столицу одноименной мухафазы, проходит стратегическая автомагистраль M5, соединяющая столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд со столицей Сирии Дамаском. В Эль-Мафраке есть также железнодорожный вокзал, и американские танки скорее всего доставляются сюда по железной дороге, чтобы не расходовать впустую ресурс двигателей. Вблизи города расположена также иорданская военная база, откуда к сирийской границе и перебрасываются подразделения армии вторжения.Военная доктрина Иорданского Хашимитского Королевства весьма прагматична и не предполагает самостоятельных наступательных операций. Боевые возможности вооруженных сил, материальные и мобилизационные ресурсы рассчитаны лишь на ведение оборонительных военных действий средней интенсивности в течение 6-8 суток до вмешательства в конфликт союзников Королевства.Таким образом, если американцы собираются использовать иорданскую армию в боях на территории Сирии, это значит, что они рассчитывают добиться успеха на южном направлении сирийского фронта в течение полутора-двух недель до момента исчерпания иорданских мобресурсов.Иорданская армия считается довольно боеспособной, и ее подразделения уже находятся на территории Сирии. В начале апреля иорданские танки, бронемашины и авиация помогли отрядам Сирийской свободной армии, входящей в американскую коалицию, отразить атаку джихадистов в Сирийской пустыне вблизи небольшого городка Танф возле иракской границы.Основу бронетанковых войск Иордании составляют танки британского производства: 274 танков «Чифтен» и 390 танков «Челленджер-1».«Чифтены» стояли на вооружении иранской армии и были захвачены во время ирано-иракской войны в 80-х годах иракцами, которые продали их Иордании.«Челленджеры» стояли на вооружении армии Великобритании и были проданы Иордании после того, как были сняты с вооружения.В составе иорданских ВВС насчитывается 77 истребителей-бомбардировщиков F-16 и F-5E и 25 истребителей «Мираж-F l-C» и 86 вертолетов западного производства.Если иорданская армия при поддержке американцев начнет наступление по магистрали M5, то это сразу же изменит не в пользу армии Сирии соотношение сил в районе города Дераа вблизи иорданской границы. Здесь сейчас идут ожесточенные бои с переменных успехом с «умеренной оппозицией» и джихадистами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «ан-Нусра»), которые пытаются захватить столицу одноименной мухафазы. Лишь поддержка российских ВКС помогает правительственной армии Сирии удерживать стратегически важный город на юге страны.Возможно, американцы дожидаются падения Дераа, что откроет им путь на Дамаск, до которого от Эль-Мафрака всего 140 километров.Американцы концентрируют войска также на севере Сирии. Из Турции в подконтрольный курдам город Айн-эль-Араб на севере провинции Алеппо вошла колонна американской военной техники. В южной части этого города создана военная база США. Скорее всего именно здесь находится командный пункт будущей операции по захвату столицы ИГИЛ (запрещен в РФ) Ракки.То, что Ракка будет рано или поздно захвачена силами проамериканской коалиции, достаточно очевидно. А вот угроза столице Сирии пока, по всей видимости, не осознается как сирийским руководством, так и командованием российского военного контингента в регионе.Иначе трудно объяснить не имеющее стратегического значения наступление сирийской армии на Пальмиру и распыление и без того недостаточных сил по всем оперативным направлениям.Пентагон всегда очень тщательно и в течение длительного времени готовит свои наступательные операции, добиваясь решающего превосходства над противником. На прошлой неделе состоялась встреча Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждался вопрос «более активного участия альянса в решении сирийской проблемы». Таким образом, к боевым действиям будут подключены дополнительные контингенты войск НАТО. После взятия Ракки наступит черед Дейр-эз-Зора, который длительное время защищает изолированный гарнизон сирийской армии.Наступление на Дамаск может начаться (и корее всего начнется) неожиданно для Башара Асада и его союзников. Причем по автомагистрали M5 вполне возможно перебросить для атаки на столицу Сирии и войска Саудовской Аравии. Не исключено, что во время встречи спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с королем Салманом была затронута и эта тема.Напомню, что саудиты в конце 2015 года создали Исламскую военную коалицию из 34 стран, направленную как против ИГИЛ (запрещена в России), так и против Башара Асада.Даже элементарная оценка соотношения сил в регионе позволяет сделать вывод, что после активизации американского вмешательства в ход военных действий Башару Асаду даже при поддержке России и Ирана не удастся долгое время противостоять объединившимся против него нескольким десяткам государств.Дело идет к тому, что под контролем правительства Сирии может остаться только средиземноморское побережье, населенное алавитами, город Алеппо и Дамаск.И вот именно на южном оперативном направлении, в сотне километров от Дамаска, создается мощный ударный кулак, способный сокрушить тающие силы армии Асада и в течение нескольких часов выйти к пригородам столицы.Основным препятствием для атаки на Дамаск сейчас являются российские ВКС. После визита Рекса Тиллерсона в Москву было возобновлено действие совместного меморандума РФ и США по предотвращению инцидентов в Сирии. То есть американцы вновь получили возможность свободно бомбить территорию Сирии, не опасаясь прямого столкновения с Россией.«Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию - что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне», - сказала Валентина Матвиенко журналистам по результатам переговоров с королем Салманом.Из ее слов, которые являются, естественно, не её мнением, а официальной позицией РФ, можно сделать вывод, что речь идет о том, чтобы России была дана возможность «не потерять лицо», избежать военного поражения и сохранить свои интересы в регионе.Поскольку Дональд Трамп заявил, что Рекс Тиллерсон проделал в Москве «замечательную работу», то, возможно, соответствующие договоренности уже достигнуты, и наземная операция США в Сирии уже не встретит принципиальных «возражений» с российской стороны.