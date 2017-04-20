23:13 20 апреля
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Американцы нацелились на Дамаск

Американцы нацелились на ДамаскВ Иордании, в районе города Эль-Мафрак, замечены американские морские пехотинцы и буксируемые артиллерийские орудия, которые сопровождали подразделения 3-й танковой дивизии вооруженных сил Иордании. 20 американских танков переброшены непосредственно к сирийской границе.

После недавней встречи Трампа с королем Иордании в иорданский порт Аль-Акапа на морских транспортах типа «ро-ро» (ролкерах) начала перебрасываться американская бронетехника и военнослужащие.

Через город Эль-Мафрак, столицу одноименной мухафазы, проходит стратегическая автомагистраль M5, соединяющая столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд со столицей Сирии Дамаском. В Эль-Мафраке есть также железнодорожный вокзал, и американские танки скорее всего доставляются сюда по железной дороге, чтобы не расходовать впустую ресурс двигателей. Вблизи города расположена также иорданская военная база, откуда к сирийской границе и перебрасываются подразделения армии вторжения.


Военная доктрина Иорданского Хашимитского Королевства весьма прагматична и не предполагает самостоятельных наступательных операций. Боевые возможности вооруженных сил, материальные и мобилизационные ресурсы рассчитаны лишь на ведение оборонительных военных действий средней интенсивности в течение 6-8 суток до вмешательства в конфликт союзников Королевства.

Таким образом, если американцы собираются использовать иорданскую армию в боях на территории Сирии, это значит, что они рассчитывают добиться успеха на южном направлении сирийского фронта в течение полутора-двух недель до момента исчерпания иорданских мобресурсов.

Иорданская армия считается довольно боеспособной, и ее подразделения уже находятся на территории Сирии. В начале апреля иорданские танки, бронемашины и авиация помогли отрядам Сирийской свободной армии, входящей в американскую коалицию, отразить атаку джихадистов в Сирийской пустыне вблизи небольшого городка Танф возле иракской границы.
Основу бронетанковых войск Иордании составляют танки британского производства: 274 танков «Чифтен» и 390 танков «Челленджер-1».
«Чифтены» стояли на вооружении иранской армии и были захвачены во время ирано-иракской войны в 80-х годах иракцами, которые продали их Иордании.

«Челленджеры» стояли на вооружении армии Великобритании и были проданы Иордании после того, как были сняты с вооружения.
В составе иорданских ВВС насчитывается 77 истребителей-бомбардировщиков F-16 и F-5E и 25 истребителей «Мираж-F l-C» и 86 вертолетов западного производства.

Если иорданская армия при поддержке американцев начнет наступление по магистрали M5, то это сразу же изменит не в пользу армии Сирии соотношение сил в районе города Дераа вблизи иорданской границы. Здесь сейчас идут ожесточенные бои с переменных успехом с «умеренной оппозицией» и джихадистами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «ан-Нусра»), которые пытаются захватить столицу одноименной мухафазы. Лишь поддержка российских ВКС помогает правительственной армии Сирии удерживать стратегически важный город на юге страны.

Возможно, американцы дожидаются падения Дераа, что откроет им путь на Дамаск, до которого от Эль-Мафрака всего 140 километров.
Американцы концентрируют войска также на севере Сирии. Из Турции в подконтрольный курдам город Айн-эль-Араб на севере провинции Алеппо вошла колонна американской военной техники. В южной части этого города создана военная база США. Скорее всего именно здесь находится командный пункт будущей операции по захвату столицы ИГИЛ (запрещен в РФ) Ракки.

То, что Ракка будет рано или поздно захвачена силами проамериканской коалиции, достаточно очевидно. А вот угроза столице Сирии пока, по всей видимости, не осознается как сирийским руководством, так и командованием российского военного контингента в регионе.
Иначе трудно объяснить не имеющее стратегического значения наступление сирийской армии на Пальмиру и распыление и без того недостаточных сил по всем оперативным направлениям.

Пентагон всегда очень тщательно и в течение длительного времени готовит свои наступательные операции, добиваясь решающего превосходства над противником. На прошлой неделе состоялась встреча Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждался вопрос «более активного участия альянса в решении сирийской проблемы». Таким образом, к боевым действиям будут подключены дополнительные контингенты войск НАТО. После взятия Ракки наступит черед Дейр-эз-Зора, который длительное время защищает изолированный гарнизон сирийской армии.

Наступление на Дамаск может начаться (и корее всего начнется) неожиданно для Башара Асада и его союзников. Причем по автомагистрали M5 вполне возможно перебросить для атаки на столицу Сирии и войска Саудовской Аравии. Не исключено, что во время встречи спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с королем Салманом была затронута и эта тема.

Напомню, что саудиты в конце 2015 года создали Исламскую военную коалицию из 34 стран, направленную как против ИГИЛ (запрещена в России), так и против Башара Асада.

Даже элементарная оценка соотношения сил в регионе позволяет сделать вывод, что после активизации американского вмешательства в ход военных действий Башару Асаду даже при поддержке России и Ирана не удастся долгое время противостоять объединившимся против него нескольким десяткам государств.

Дело идет к тому, что под контролем правительства Сирии может остаться только средиземноморское побережье, населенное алавитами, город Алеппо и Дамаск.

И вот именно на южном оперативном направлении, в сотне километров от Дамаска, создается мощный ударный кулак, способный сокрушить тающие силы армии Асада и в течение нескольких часов выйти к пригородам столицы.

Основным препятствием для атаки на Дамаск сейчас являются российские ВКС. После визита Рекса Тиллерсона в Москву было возобновлено действие совместного меморандума РФ и США по предотвращению инцидентов в Сирии. То есть американцы вновь получили возможность свободно бомбить территорию Сирии, не опасаясь прямого столкновения с Россией.

«Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию - что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне», - сказала Валентина Матвиенко журналистам по результатам переговоров с королем Салманом.

Из ее слов, которые являются, естественно, не её мнением, а официальной позицией РФ, можно сделать вывод, что речь идет о том, чтобы России была дана возможность «не потерять лицо», избежать военного поражения и сохранить свои интересы в регионе.

Поскольку Дональд Трамп заявил, что Рекс Тиллерсон проделал в Москве «замечательную работу», то, возможно, соответствующие договоренности уже достигнуты, и наземная операция США в Сирии уже не встретит принципиальных «возражений» с российской стороны.
Автор: Владимир Прохватилов
Первоисточник: http://argumentiru.com/politics/2017/04/462386


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. demon666 Сегодня, 15:19
    Пугалка пугоние
    demon666
  2. maxim947 Сегодня, 15:22
    Неужели янки опять нашли чужие руки которыми будут воевать? Туго тогда придется Асаду, надо помочь
    maxim947
  3. Комментарий был удален.
  4. knn54 Сегодня, 16:08
    Если Асада сольют,то ИГиловцы и прочая нечисть весьма скоро будут в России.
    knn54
    1. igorserg Сегодня, 16:24
      Быстрее уж в Европе. И не слить судя по статье сложно. Ввязаться в полномасштабную войну на удаленной территории? Одна надежда на Иран, они как бы тоже заинтересованы. А нам похоже пора прекращать с "политесами"... если уж помогаем, то в полном объеме.
      igorserg
    2. Walanin Сегодня, 16:38
      чтоб ИГИЛовцы не были в россии надо не Асада защищать, а с этим самым ИГИЛ бороться
      Walanin
      1. Pirogov Сегодня, 17:20
        Цитата: Walanin
        чтоб ИГИЛовцы не были в россии надо не Асада защищать, а с этим самым ИГИЛ бороться

        Одно без ,другого не возможно ! Асад как законный президент ,попросил помощи России ,а его не будет ,будет совсем другая песня.
        Pirogov
        1. Walanin Сегодня, 18:22
          Вполне возможно. Что мешает? А вот распылять силы может плохо кончится.
          Walanin
      2. zivXP Сегодня, 20:51
        Вступайте в коалицию и боритесь.
        zivXP
    3. Al1977 Сегодня, 17:41
      Цитата: knn54
      Если Асада сольют,то ИГиловцы и прочая нечисть весьма скоро будут в России.

      А кто по Вашему взрывает метро и организует нападение на росгвардию??? Они уже в России. .А сирийских игиловцев не осталось. Мы их год с самолета бомбили, все штабы уничтожили, я лично слышал, в день по 5 штабов изничтожали+ калибрами полировали. Нет игиловцев давно, страшилки все это. Они давно в Россию переехали, зачем им там в нищите жить?
      Al1977
    4. xetai9977 Сегодня, 18:41
      "будем бить по агрессору из всех калибров."
      Так берите любимую деревянную шашку и вперёд! Урря!!! Кто ж мешает-то?
      xetai9977
  5. nadezhiva Сегодня, 16:21
    После визита Рекса Тиллерсона в Москву было возобновлено действие совместного меморандума РФ и США по предотвращению инцидентов в Сирии.
    ? А почему наше МО опровергало эту информацию? Вся соль была именно в его наличии.Пока действовал данный документ ВКС РФ не имели никакого права сбивать самолёты/беспилотники/ракеты коалиции во главе с США, если они не угрожали непосредственно вооруженным силам РФ.
    Досадно, если возобновили.
    nadezhiva
    1. Walanin Сегодня, 16:39
      Цитата: nadezhiva
      А почему наше МО опровергало эту информацию?

      потому что у него не хватает того, что есть у Ким Чен Ына. А вообще без меморандума могут попадать не только и не столько самолеты коалиции. Она банально превосходит сирийско-российскую группировку в разы.
      Walanin
    2. Волжанин Сегодня, 22:50
      Власть наша и президент в частности, смотрятся на этом фоне дрищаво-жидковато. Тьфу!
      Волжанин
  6. 1536 Сегодня, 17:10
    Ясно одно, Дамаск надо защищать. Кто бы что не говорил! Если сейчас уступить американцам, то потом уже их не остановить. ПТРК "Метис" и "Конкурс", ПТУР "Корнет", должны стать на пути разбушевавшихся англо-американцев.
    И должна быть твёрдая позиция по Сирии: если нападут, значит будем бить по агрессору из всех калибров.
    Нельзя отдавать Сирию!
    1536
    1. Al1977 Сегодня, 17:44
      Цитата: 1536
      И должна быть твёрдая позиция по Сирии: если нападут, значит будем бить по агрессору из всех калибров.

      Из всех орудий!!!! И как один сомкнем ряды, товарищ!!!!!)))
      Клоун, это же не камеди клаб, ты форумом ошибся, иди уроки лучше учи.
      Al1977
      1. Ныробский Сегодня, 21:13
        Цитата: Al1977
        Цитата: 1536
        И должна быть твёрдая позиция по Сирии: если нападут, значит будем бить по агрессору из всех калибров.

        Из всех орудий!!!! И как один сомкнем ряды, товарищ!!!!!)))
        Клоун, это же не камеди клаб, ты форумом ошибся, иди уроки лучше учи.

        Он прав, уступим Сирию, придётся тугого. Как только почувствуют слабину, значит начнут давить по всем направлениям не ослабляя напора, так как сдача позиций по Сирии, будет для них означать лишь то, что Россия исчерпала ресурс возможного сопротивления. Пока идёт проверка допустимого давления, до уровня 50х50+(-)1.
        Ныробский
    2. Комментарий был удален.
  7. igorserg Сегодня, 18:26
    Вряд-ли США пойдет на прямую конфронтацию, если кроме воздушной поддержки обеспечить еще и сухопутную с уточнением цели - уничтожение ИГИЛ, прекращение боевых действий в Сирии, проведение мирных выборов или референдума. От Ассада был бы конечно большой подарок, если бы он согласился предоставить Курдам автономию в обмен на подмогу, помоему выбора у него уже нет.
    igorserg
    1. zivXP Сегодня, 20:54
      Все к тому и идет. Красные, желтые, черные, зеленые - кто там только не тянет одеяло на себя.
      zivXP
  8. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 21:48
    «Чифтены» стояли на вооружении иранской армии и были захвачены во время ирано-иракской войны в 80-х годах иракцами, которые продали их Иордании.

    Дальше читать не стал
    Спайков Джавелин Тоувич
  9. Cat Man Null Сегодня, 21:54
    А вот угроза столице Сирии пока, по всей видимости, не осознается как сирийским руководством, так и командованием российского военного контингента в регионе...

    - это просто улет... никто не осознает, а вот автор, надо же, молодец какая, осознал! И не поленился все это на читателей... вылить.
    - статья лажа полная, автора в палату к Наполеону negative
    Cat Man Null
Картина дня