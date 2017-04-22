Военный конфликт США и КНДР начнется с ракетных ударов

«Мир достигается силой», – заявил вице-президент США Майкл Пенс, комментируя ситуацию вокруг Северной Кореи. Реакция Пхеньяна не замедлила ждать: КНДР «не выпрашивает мира». Воинственная риторика подкрепляется оценкой военных потенциалов противников. Как может выглядеть сценарий второй Корейской войны?Вице-президент США Майкл Пенс, находящийся сейчас в Токио, заочно предупредил Пхеньян: КНДР не должна подвергать испытанию решительность Трампа. «Мир достигается силой», – объявил Пенс на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. КНДР «не выпрашивает мира» и отвечает «самыми жесткими контрмерами», фактически ответил вице-президенту США постпред Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен.Если США нанесут превентивный удар по Северной Корее, КНДР ответит ядерными ударами по Японии и Южной Корее, а также по военным базам США в регионе, полагает американское издание National Interest.Как мог бы развиваться этот гипотетический военный конфликт?Превентивный ракетный удар США, «вероятнее всего, будет направлен на объекты ядерного комплекса Северной Кореи и на позиции ракет, которые, как они предполагают, могут достичь территории США», полагает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.При этом американцы вряд ли используют для этих целей более 100 собственных ракет, отметил Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД. «Этим количеством может быть уничтожено или надежно поражено порядка 10–15 объектов военной инфраструктуры, которая находится на поверхности», – считает эксперт.«Конечно, этим составом решить задачу подавить ПВО Северной Кореи или даже пробить коридор в системе ПВО не получится», – добавил эксперт.КНДР в таком случае ответит как минимум массированным неядерным ракетным ударом, считает Сивков.Северная Корея может использовать баллистические ракеты малой и средней дальности оперативно-тактического радиуса действия (в пределах 500 км), полагает эксперт. По оценке National Interest, Пхеньян располагает примерно сотней баллистических ракет малой и средней дальности – и этого вполне достаточно, чтобы преодолеть системы ПРО. «Этого также достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб Сеулу, нанести поражение аэродромам, командным пунктам управления и другим подобным объектам на территории Южной Кореи», – отмечает Сивков.Кроме того, из средств ответного удара у КНДР есть ствольная артиллерия в ближней зоне приграничья, указал в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Хрусталев. Артиллерия успешно «пробивает» до 20–30 км в глубь территории Южной Кореи.В распоряжении армии КНДР также есть тяжелые реактивные системы залпового огня калибром 240 мм и 300 мм. Причем 300-миллиметровые системы имеют дальность стрельбы до 180–200 км. «Так что ряд крупных баз армий Южной Кореи и США вполне могут быть «накрыты» где-то на 160–180 км к югу от демилитаризованной зоны», – указал Хрусталев.Если США решатся на полномасштабные боевые действия, то Северная Корея может действительно применить ядерное оружие, не исключает Сивков.Северокорейские баллистические ракеты Р-17, «Нодон», KN-02 Toksa способны нести ядерный заряд. «Чем они будут оснащены в конкретном варианте удара, будет зависеть от обстановки, – указывает Владимир Хрусталев. – Но шансы у них неплохие, даже в условиях противодействия ПРО. Свою полезную нагрузку они могут доставить как по всей территории Южной Кореи, так и по Японии».Подлетное время ракет КНДР до целей в Японии составляет 9–15 минут (в зависимости от цели, угла запуска, точки запуска и т. д.). «Соответственно, и силы США в этих странах, и армии и города соседних с КНДР союзников США – все в зоне досягаемости этих ракет», – отмечает Владимир Хрусталев.В качестве прикрытия Южной Кореи от северокорейской ракетной атаки используются американские комплексы ПВО Patriot. У берегов Южной Кореи находятся американские эсминцы, оборудованные системами корабельной ПРО Aegis. Усилением прикрытия США и их союзников на суше должны стать системы американской ПРО THAAD. Изначально размещение THAAD в Южной Корее планировалось на лето, но процесс ускорился после того, как КНДР провела серию ракетных пусков.National Interest допускает, что северокорейские баллистические ракеты могут «проскользнуть» через американскую ПРО. Эксперты издания указывают на то, что системы противоракетной обороны пока не проходили «обкатку» в боевых условиях.Но при этом эксперты отмечают, что США и их союзники будут находиться в примерно равных, если не в более выгодных условиях для ракетной контратаки. «Подлетное время разных средств поражения по самой КНДР со стороны коалиции США – Южная Корея – Япония составляет от 5 до 60 минут в зависимости от того, что именно запускается», – отмечает Владимир Хрусталев.Одновременно коалиция может задействовать сценарий наземной войны. По данным National Interest, в июне 2015 года Пентагон совместно с южнокорейскими военными разработал «Оперативный план 5015» (OPLAN 5015). В наземных операциях предполагается сделать ставку на использование спецподразделений, оснащенных высокоточным оружием. OPLAN 5015 заменил более ранний сценарий 1994 года – OPLAN 5027. Предыдущий вариант допускал первоначальную потерю Сеула в пользу КНДР, контрнаступление силами двух бригад 2-й дивизии США, прикрываемых круглосуточными бомбардировками, и «короткую, но жесткую операцию» по захвату Пхеньяна.Но для успешного ведения войны против Северной Кореи США необходимо будет создать группировку сил, примерно в 1,5 раза больше той группировки, которую они создали против Ирака в 1991 году, отмечает Константин Сивков. Это подразумевает: группировку тактической морской и наземной авиации в количестве 1–1,5 тыс. машин, наземную группировку в 200–400 тыс. человек. На создание такой группировки потребуется шесть-восемь месяцев.Возможные последствияСитуацию «на выходе» из конфликта крайне сложно прогнозировать. В любом случае начало масштабной войны на полуострове означает крайне высокий риск применения Северной Кореей ядерного оружия, полагает Сивков. «В этом случае следует ожидать огромных жертв среди мирного населения Южной Кореи и Японии, потери живой силы американских войск», – отмечает собеседник.Мощность северокорейского ядерного заряда, взорванного во время испытаний в сентябре прошлого года, по оценке американских экспертов, составляла 20–30 килотонн – это превышает показатели бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму (16 килотонн). Следовательно, последствия применения такого оружия будут сопоставимыми. Любое применение Северной Кореей ядерного оружия в отношении Юга вызовет немедленный ответный удар Соединенных Штатов. «Речь идет не о единичном ударе, а о шести-семи, до десяти, ядерных взрывов с соответствующими последствиями», – опасается Сивков.Дополнительную опасность представляет разрушение южнокорейских атомных электростанций (их в стране четыре) или ядерного центра КНДР в Йонбене. Радиоактивному заражению могут подвергнуться сопредельные территории северо-восточного Китая и российского Приморья. Напомним, расстояние от Владивостока до границы КНДР и России – менее 100 километров, до Пхеньяна – менее 700 километров.