О перспективах развития четвёртой мировой войны и появления корейского фронта

Главной проблемой последних лет для участников т. н. Большой игры выступает выбор способа и пути выхода человечества из мирового кризиса, кризиса-«матрешки» — это финансово-экономический кризис, кризис нефтедолларовой системы и неолиберальной модели, который выступает частью более масштабного кризиса капитализма, западной цивилизации, кризиса библейского проекта, господствовавшего почти две тысячи лет, кризис белой расы и всего человечества — его инволюция и деградация, кризис всей биосферы, вызванный паразитическим (потребительским) образом жизни людей. Таким образом, человечество переживает системный кризис, который затрагивает буквально все цивилизации, культуры и народы.Понятно, что хозяева Запада («золотая элита», «мировое закулисье» и т. д.), на которых работают сотни «мозговых центров», всё это отлично понимают. И после завершения третьей мировой войны с крахом Советского Союза, мировой социалистической системы, что позволило Западу и капиталистической системе попировать на обломках поверженного противника, ограбить и подчинить себе рынки и ресурсы ранее закрытых территорий, западный мир снова оказался перед лицом системного кризиса. Весь мир стал капиталистически-неолиберальным, включая СССР, Восточную Европу и Китай. Исчезла некапиталистическая зона и теперь капитализм уже не может решать свои проблемы, вынося их вовне — некуда, и захватывая, грабя новые территории, как после первой, второй третьей мировых войн. Земное пространство исчерпано, а экспансию в космос хозяева Запада смогли свернуть, как опасную инициативу, ведущую к росту осознанности человека.Встал вопрос, где взять новые источники ресурсов?При этом система использует внутренние ресурсы — идёт демонтаж «вывески капитализма», которая была необходима при существовании альтернативной модели — СССР и соцблока. Отсюда резкое сокращение среднего класса, падение уровня потребления как отдельных стран (к примеру, Южной Европы), так и всего западного общества. При этом высшая часть общества — «элита», обычно становится только богаче. Во время кризиса бедные беднеют, съеживается средний класс, а богатые богатеют. Так, это очень заметно в России — во время кризиса доходы и потребление народных масс сократилось, а долларовых миллиардеров и миллионеров стало больше, они увеличили своё состояние, и стали больше потреблять, к примеру, покупать ещё больше престижных автомобилей.Второй источник дохода — это уничтожение и самое дикое разграбление стран и территорий, которые входят в капиталистический мир, но находятся на периферии или имеют какие-то религиозные, национально-культурные особенности, которые не вписываются в новый мировой порядок. Отсюда разгром и расчленение Ирака, Югославии, Ливии, Судана, Сирии. В реальности и Саддам Хусейн, и Муаммар Каддафи, и Милошевич, и Башар Асада до поры до времени вполне устраивали хозяев Запада, были «партнерами». Однако пришло время и их списали в утиль, как и их страны. Государства подвергли расчленению и грабежу, и до сих пор грабят. Одна из особенностей будущего нового порядка — это фрагментация, разделение ранее стабильных национальных, больших государств, государств-цивилизаций. Отсюда расчленение СССР, Югославии, Ирака, Судана, Ливии, Сирии, Грузии, Украины и т. д. Небольшими государственными, национальными, племенными или религиозными образованиями легче манипулировать. И чем больше хаоса, разрушения, насилия и крови при этом расчленении, тем лучше. Хозяева Запада сбрасывают большую часть мира в прошлое, архаику. Поэтому для нынешнего Ирака и Сирии рабовладельческие рынки, где можно купить девочку или мальчика по сходной цене, это уже норма, новая реальность.Очевидно, чтоГлобальная невольничья цивилизация — с «островами безопасности» и точками цивилизации будущего с самыми передовыми технологиями, вроде беспилотных систем, робототехники, технологии бессмертия для «избранных», чистой водой и пищей. А всё остальное человечество будет опущено в архаику, рабовладение и неофеодализм, с постоянными войнами, геноцидом, голодом, нищетой, отсутствием профессиональной медицины и т. д. Признаки грядущего мира мы видим повсюду. От кораблей будущего — огромных океанских лайнеров (больше авианосцев), целых плавучих городов для богачей с обслугой со своими системами защиты и самообеспечения, которые уже строят в США, до разделения Европы на отсталую и нищую периферию, тонущую в волнах миграции их Африки и Азии — Греция, Южная Италия, Румыния, Балканы и пр., и производственно-технологическое ядро (Франция, Германия). Это и строительство «стен», которые отделяют нищий, погружающийся во мрак инферно мир Юга, от территорий, где живут хозяева Запада. Создание «зеленых зон», особых кварталов и поселков для богатых и «избранных».Однако— подконтрольного населения и стран-жертв. Называются новые «страны-изгои», которые смеют даже не бросать вызов уже сложившемуся мировому порядку, а настаивать на некоторой внутренней автономии — КНДР, Иран, Куба, Россия. Ведь та же Россия с 1991-1993 гг. входит в капиталистический мир как сырьевая периферия, данник нефтедолларовой системы. Ежегодно из РФ различными путями высасывают десятки миллиардов долларов, не считая ресурсов, которые утекают на Запад и Восток, хотя Россия теряет наследство всех предыдущих и будущих поколений нашей цивилизации. Отсюда потенциал новых войн и конфликтов по всей планете, включая Корейский полуостров.. Мол, планета выдержит только 1-2 миллиарда землян, возможно, и меньше, несколько сотен миллионов. Остальные «биологический балласт», «вирусы». Как говорил агент Смит в «Матрице»: «…вы — не млекопитающие. Ведь все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но... человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество — это болезнь, раковая опухоль планеты, а мы — лекарство». Это суть психологии «избранных», для них остальные люди — это «двуногие орудия», «недочеловеки», «вирусы», которые слишком много потребляют.Продолжение следует…