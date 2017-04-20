23:05 20 апреля

О перспективах развития четвёртой мировой войны и появления корейского фронта

О перспективах развития четвёртой мировой войны и появления корейского фронта

Главной проблемой последних лет для участников т. н. Большой игры выступает выбор способа и пути выхода человечества из мирового кризиса, кризиса-«матрешки» — это финансово-экономический кризис, кризис нефтедолларовой системы и неолиберальной модели, который выступает частью более масштабного кризиса капитализма, западной цивилизации, кризиса библейского проекта, господствовавшего почти две тысячи лет, кризис белой расы и всего человечества — его инволюция и деградация, кризис всей биосферы, вызванный паразитическим (потребительским) образом жизни людей. Таким образом, человечество переживает системный кризис, который затрагивает буквально все цивилизации, культуры и народы.

Понятно, что хозяева Запада («золотая элита», «мировое закулисье» и т. д.), на которых работают сотни «мозговых центров», всё это отлично понимают. И после завершения третьей мировой войны с крахом Советского Союза, мировой социалистической системы, что позволило Западу и капиталистической системе попировать на обломках поверженного противника, ограбить и подчинить себе рынки и ресурсы ранее закрытых территорий, западный мир снова оказался перед лицом системного кризиса. Весь мир стал капиталистически-неолиберальным, включая СССР, Восточную Европу и Китай. Исчезла некапиталистическая зона и теперь капитализм уже не может решать свои проблемы, вынося их вовне — некуда, и захватывая, грабя новые территории, как после первой, второй третьей мировых войн. Земное пространство исчерпано, а экспансию в космос хозяева Запада смогли свернуть, как опасную инициативу, ведущую к росту осознанности человека.

Встал вопрос, где взять новые источники ресурсов? Капитализм и западная цивилизация — это экстенсивно ориентированная система, она «заточена» на расширение, высасывание чужих ресурсов, паразитирование (отсюда популярность образа вампиров в западном кинематографе). Запад процветает до тех пор, пока есть кого грабить. Поэтому хозяева Запада взяли курс на демонтаж старой системы капитализма, неолиберализма — «перезагрузку матрицы». При этом система использует внутренние ресурсы — идёт демонтаж «вывески капитализма», которая была необходима при существовании альтернативной модели — СССР и соцблока. Отсюда резкое сокращение среднего класса, падение уровня потребления как отдельных стран (к примеру, Южной Европы), так и всего западного общества. При этом высшая часть общества — «элита», обычно становится только богаче. Во время кризиса бедные беднеют, съеживается средний класс, а богатые богатеют. Так, это очень заметно в России — во время кризиса доходы и потребление народных масс сократилось, а долларовых миллиардеров и миллионеров стало больше, они увеличили своё состояние, и стали больше потреблять, к примеру, покупать ещё больше престижных автомобилей.


Второй источник дохода — это уничтожение и самое дикое разграбление стран и территорий, которые входят в капиталистический мир, но находятся на периферии или имеют какие-то религиозные, национально-культурные особенности, которые не вписываются в новый мировой порядок. Отсюда разгром и расчленение Ирака, Югославии, Ливии, Судана, Сирии. В реальности и Саддам Хусейн, и Муаммар Каддафи, и Милошевич, и Башар Асада до поры до времени вполне устраивали хозяев Запада, были «партнерами». Однако пришло время и их списали в утиль, как и их страны. Государства подвергли расчленению и грабежу, и до сих пор грабят. Одна из особенностей будущего нового порядка — это фрагментация, разделение ранее стабильных национальных, больших государств, государств-цивилизаций. Отсюда расчленение СССР, Югославии, Ирака, Судана, Ливии, Сирии, Грузии, Украины и т. д. Небольшими государственными, национальными, племенными или религиозными образованиями легче манипулировать. И чем больше хаоса, разрушения, насилия и крови при этом расчленении, тем лучше. Хозяева Запада сбрасывают большую часть мира в прошлое, архаику. Поэтому для нынешнего Ирака и Сирии рабовладельческие рынки, где можно купить девочку или мальчика по сходной цене, это уже норма, новая реальность.

Очевидно, что хозяева Запада, взяв курс на демонтаж капитализма и неолиберализма, поддерживая рост архаики и варваризацию народных масс, одновременно нашли альтернативу — неорабовладельческое и неофеодальное (кастовое) общество. Глобальная невольничья цивилизация — с «островами безопасности» и точками цивилизации будущего с самыми передовыми технологиями, вроде беспилотных систем, робототехники, технологии бессмертия для «избранных», чистой водой и пищей. А всё остальное человечество будет опущено в архаику, рабовладение и неофеодализм, с постоянными войнами, геноцидом, голодом, нищетой, отсутствием профессиональной медицины и т. д. Признаки грядущего мира мы видим повсюду. От кораблей будущего — огромных океанских лайнеров (больше авианосцев), целых плавучих городов для богачей с обслугой со своими системами защиты и самообеспечения, которые уже строят в США, до разделения Европы на отсталую и нищую периферию, тонущую в волнах миграции их Африки и Азии — Греция, Южная Италия, Румыния, Балканы и пр., и производственно-технологическое ядро (Франция, Германия). Это и строительство «стен», которые отделяют нищий, погружающийся во мрак инферно мир Юга, от территорий, где живут хозяева Запада. Создание «зеленых зон», особых кварталов и поселков для богатых и «избранных».

Однако хозяевам Запада мало уже имеющихся жертв — подконтрольного населения и стран-жертв. Называются новые «страны-изгои», которые смеют даже не бросать вызов уже сложившемуся мировому порядку, а настаивать на некоторой внутренней автономии — КНДР, Иран, Куба, Россия. Ведь та же Россия с 1991-1993 гг. входит в капиталистический мир как сырьевая периферия, данник нефтедолларовой системы. Ежегодно из РФ различными путями высасывают десятки миллиардов долларов, не считая ресурсов, которые утекают на Запад и Восток, хотя Россия теряет наследство всех предыдущих и будущих поколений нашей цивилизации. Отсюда потенциал новых войн и конфликтов по всей планете, включая Корейский полуостров.

Таким образом, примерно с конца 1990-х годов хозяева Запада взяли курс на «перезагрузку матрицы» — демонтаж всей послевоенной политической Ялтинско-Берлинской системы, капитализма и неолиберализма, всего старого мирового порядка, с одновременным сбрасыванием большей части планеты в хаос глобальной смуты — системного кризиса, переходящего в четвёртую мировую войну в виде мятежвойн, революций, распадов, локальных и региональных конфликтов, спецопераций и т. д. Тем временем параллельно идёт создание новой глобальной цивилизации — невольничьей, неофеодальной и кастовой по своему характеру. На арену выходит мир сверхновых технологий, который будет соседствовать с миром неоархаических (неорабовладельческих и неофеодальных, кастовых) структур.

Фальшивая маска цивилизованности, гуманизма, либерализма и блестящая «вывеска капитализма» (которая так манила советских мещан) сбрасываются, обнажая хищническую, паразитическую сущность западного мира, мира чужих и хищников, готовых уничтожить большую часть человечества в топке новой мировой войны лишь бы продлить своё существование в тупике гедонизма и сатанизма. Одновременно решая важнейшую задачу сокращения потребления человечества и «спасения» биосферы. Мол, планета выдержит только 1-2 миллиарда землян, возможно, и меньше, несколько сотен миллионов. Остальные «биологический балласт», «вирусы». Как говорил агент Смит в «Матрице»: «…вы — не млекопитающие. Ведь все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но... человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество — это болезнь, раковая опухоль планеты, а мы — лекарство». Это суть психологии «избранных», для них остальные люди — это «двуногие орудия», «недочеловеки», «вирусы», которые слишком много потребляют.

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Starik72 Сегодня, 16:17
    Спасибо автору за толково и простым языком написанную статью ! Полностью согласен с его выводами. Одно добавлю,если этот вирус не включит мозги и не реорганизуется,он погибнет. А вот если включит и реорганизуется,то будет процветать ! ВЕДЬ ВИРУС без ИЗБРАННЫХ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ,а ИЗБРАННЫЕ БЕЗ ВИРУСА НЕТ !
    Starik72
    1. Николай К Сегодня, 16:41
      На счет простоты языка я бы сильно поспорил. Метафоры у автора своеобразные, чего стоит только упоминание моды на вампиров.. . .
      сбрасываются, обнажая хищническую, паразитическую сущность западного мира, мира чужих и хищников,

      Капитализм по своей сути хищник, но не паразит. Даже в животном мире такое сочетание невозможно. Паразитизм скорее характерен для социализма, где под лозунгом от каждого по способностям каждому по труду, обыватель стремился как можно меньше работать и побольше красть. Потому как выше головы не прыгаешь и работай хоть в 10 раз больше соседа, зарабатывать во столько же раз больше ты не будешь.
      Как показала история, хищники выживают лучше паразитов.
      Правда автор справедливо отметил, что хищникам нужны все новые жертвы, что ведет к переделам сфер влияния и войнам. К сожалению это так и другой альтернативы я не вижу. Любое развитие это зло. А отсутствие развития это деградация. Нужно выбирать меньшее из двух зол.
      Николай К
      1. knn54 Сегодня, 16:55
        -Николай К:Капитализм по своей сути хищник, но не паразит.
        Капитализм-это хищник,чье сознание ПОЛНОСТЬЮ поработил паразит.
        P.S Пойду перечитывать Р.Ханлайна "Кукловоды".
        knn54
        1. Николай К Сегодня, 17:46
          Капитализм-это хищник,чье сознание ПОЛНОСТЬЮ поработил паразит.

          Согласен, но с оговорками. Во-первых, этот паразит имеет другое имя и засел он в голове человека с тех пор, как тот вкусно запретный плод с древа познаний. Во-вторых, этот паразит сидит в голове людей при любой экономической формации, что капитализме, что социализме, соответственно сменой формации его не изгонишь.
          А вернутся в рай небесный через построение рая земного под именем коммунизм, как мы уже убедились, есть утопия. По крайней мере на нынешнем этапе развития.
          Николай К
  2. RUSЛАН Сегодня, 16:31
    Все верно написано,статье +
    RUSЛАН
    1. ватник Сегодня, 16:50
      Небольшая аналитика на тему КНДР:
      КНДР или США — кто больше угрожает стабильности на Корейском полуострове?
      ватник
    2. Sevastiec Сегодня, 18:14
      Пустая галиматья.
      Sevastiec
    3. Ehanatone Сегодня, 19:51
      Бред фиолетовой лошади — самая обычная пугалка ,сборник апколипсипчичесских
      пророчеств мрачных фантастов .
      Ehanatone
  3. Altona Сегодня, 16:51
    Постмодерн-это называется, то, что автор пытался описать.
    Altona
  4. SarS Сегодня, 16:57
    Автор, назовите пожалуйста национальность 'хозяев запада" и наших то же, будет и интересней. О всех российских супостатах- в ФСБ в срочно сообщите или самому Гаранту.
    SarS
  5. Ирек Сегодня, 17:36
    В Ю. Корее выборы пройтут и это закончится. .. Ф
    Ирек
  6. looker-on Сегодня, 20:25
    Спасибо- повеселили. Вампиры вообще 5 баллов!И все что нужно знать выделено жирным шрифтом для среднего обывателя. Автору бы на трибуну. Пролетарий был бы а восторге
    looker-on
  7. Волжанин Сегодня, 21:32
    Весьма печалит тот факт, что весомая часть наших властюков, являющаяся марионетками запада, думает, что на новом празднике жизни им достанутся лакомые плюшки лишь стоит лечь под англоамероживотных. Ущербные и ограниченные зело ошибаются.
    Волжанин
Картина дня