11:09 20 апреля

Радикалы в Киеве осквернили памятник генералу Ватутину

Очередной акт вандализма в отношении памятников советским воинам произошёл в Киеве. На этот раз радикалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину – одному из полководцев Великой Отечественной войны. Генерал Ватутин командовал 1-м Украинским фронтом, освобождавшим Киев от немецко-фашистских захватчиков. Судя по всему, освобождение столицы УССР от фашистов и вызывает сегодня негодование у украинских радикалов.

Генерал Ватутин погиб в феврале 1944 года, когда автомобиль, в котором он находился, попал под обстрел со стороны бандеровской банды.

Об осквернении памятника выдающемуся военачальнику Великой Отечественной войны с гордостью сообщили представители так называемого «национального корпуса» - группировки, объявившей себя украинской политической партией.


К памятнику была прикреплена табличка со словами «Палач, ликвидированный украинскими националистами». Из заявления спикера неонацистов из «нацкорпуса» Назара Кравченко:
Мы повесили эту табличку, чтобы люди знали, что это действительно палач. И что бы ни утверждала полиция, идёт процесс декоммунизации.


Осквернение памятника в Киеве проходило при полном бездействии со стороны местных стражей правопорядка.

Радикалы в Киеве осквернили памятник генералу Ватутину


Через несколько часов после акции радикалов, когда те разошлись по домам, нелепая табличка с памятника легендарному военачальнику была снята.


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Комментарии 30

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:05
    В духе выродков рода человеческого .
    Spartanez300
    1. Военный Строитель Сегодня, 06:59
      они такие же как и сирийские бородачи по сути, те тоже воюют с памятниками
      в данном случае лучше Лаврова не скажешь: Дебилы б.......ь!
      Военный Строитель
    2. ramzes1776 Сегодня, 09:05
      Эти только пули заслуживают. Им на этой земле делать нечего.
      ramzes1776
  2. uporov65 Сегодня, 06:09
    Им эти памятники, как осиновые колья на теле вампира am
    uporov65
    1. ЛукичЪ Сегодня, 06:13
      Цитата: uporov65
      Им эти памятники, как осиновые колья на теле вампира

      в ато идти страшно воевать, а с мёртвыми запросто..... am
      ЛукичЪ
      1. Serg Koma Сегодня, 07:21
        Цитата: ЛукичЪ
        в ато идти страшно воевать,

        "Временно оккупированные территории" - в Крым, а не в АТО, там быстрее прикопают.
        Serg Koma
    2. антивирус Сегодня, 07:32
      сами сносят свое прошлое. будущее долго строить . Но надо строить, а не кричать о "цэ эйропа"
      ВВП конечно простит им, лишь бы транзит выгодный был.
      Другое гос-во будет.
      Русский мужик ( не хохляцкий) долго запрягает...
      антивирус
  3. Мар.Тира Сегодня, 06:11
    Что бы не говорили ,форумчане с Украины,что они против всего этого.Дела говорят о другом.И чем долше продержится хунта,тем кровавее будет похмелье.Потому что взрастёт новое поколение ненависти к прошлому,к памяти предков.
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 06:17
      Олег,форумчане могут и не поддерживать это безобразие.Но "дела" там вершат конченные утырки,к украинцам они не имеют никакого отношения.Украинцы-это Патон и Ковпак,Кожедуб и многие другие..
      Цитата: Мар.Тира
      Что бы не говорили ,форумчане с Украины,что они против всего этого.Дела говорят о другом.И чем долше продержится хунта,тем кровавее будет похмелье.Потому что взрастёт новое поколение ненависти к прошлому,к памяти предков.
      210окв
    2. Mik13 Сегодня, 06:20
      Цитата: Мар.Тира
      Что бы не говорили ,форумчане с Украины,что они против всего этого.Дела говорят о другом.

      У Вас есть для жителей Украины (кототрые против всего этого) какие-то конструктивные предложения?
      Да, для понимания процессов на территории бывшей Украины - представьте себе, что это Кадыров повесил табличку Маннергейму в Ленинграде... Рискнете поругать? Или промолчите?
      Mik13
      1. Мар.Тира Сегодня, 06:42
        Почему для жителей именно.У меня родственники там,и корни мои украинские по отцу?Соответственно и фамилия у меня украинская.,но живу я слава богу в России.Так вот есть предложение,если не можете свергнуть хунту,то хотя бы не гадить на русских,и Россию,потому что половина моих родных против нас.Как зомбированные говорят,что мы захватили Крым,Донбасс,и хотим захватить Украину.Тоже самое и у моего товарища,из Харькова родная сестра так же и ему говорит.Кадырову я писал комментарий на его странице,про свадебные колонны "Гелендвагенов" в Грозном,в то время,как он говорил ,что ему мало денег выделяет Москва.Он проигнорировал.
        Мар.Тира
        1. mr.redpartizan Сегодня, 06:52
          Такие родственники и даром не нужны. Вы не одиноки в этом плане.
          mr.redpartizan
      2. Rock_n_Roll Сегодня, 09:17
        "Украинца" сразу видно по врождённой привычке мешать всё в одну кучу, а потом радостно скакать вокруг намешанного и громко орать лозунги)
        Доска Маннергейма это плод различного понимания роли отдельных личностей в истории России.
        А снос памятника Ватутину это призыв пересмотреть историю и встать на сторону противника, с которым Ватутин воевал. Т.е. на сторону фашизма.
        Ставьте памятники Бандере, если почитаете его, как своего кумира, это ваше право, сносите Ленина и прочих еврейских революционеров, но военные то тут причём , они свой долг выполняли и выполняли хорошо. Ватутин один из немногих действительно талантливых военачальников ВОВ.
        Rock_n_Roll
        1. Mik13 Сегодня, 09:47
          Цитата: Rock_n_Roll
          "Украинца" сразу видно по врождённой привычке мешать всё в одну кучу, а потом радостно скакать вокруг намешанного и громко орать лозунги)
          Мимо кассы. Я не украинец. Впрочем, даже если бы это было и так - и чё? Большинство известных мне украинцев от русских не отличаются ничем.

          Цитата: Rock_n_Roll
          Доска Маннергейма это плод различного понимания роли отдельных личностей в истории России.
          Да, разумеется. В таком случае, памятник Бандере во Львове - это плод различного понимания отдельных личностей в истории Украины. А памятник Краснову - тоже плод различного понимания такой интересный.


          Но я этот аргумент приводил вовсе не для аргументации в духе "а у вас зато негров линчуют", а для того, чтобы мой собеседник примерно представил себе обстановку на территории бывшей Украины. Или Вы тоже писали Кадырову в соцсетях когда все дружно травили Емельяненко?

          Цитата: Rock_n_Roll
          Ставьте памятники Бандере, если почитаете его, как своего кумира, это ваше право, сносите Ленина и прочих еврейских революционеров, но военные то тут причём , они свой долг выполняли и выполняли хорошо. Ватутин один из немногих действительно талантливых военачальников ВОВ
          Вас так беспокоит национальность революционеров? Хотите об этом поговорить? Смотрите, прибежит Профессор - задавит авторитетом...
          Mik13
  4. Zeddd Сегодня, 06:25
    на памятнике надо было повесить всю эту толпу до**ебов с такими табличками на груди!!!
    Zeddd
    1. Mik13 Сегодня, 10:53
      Цитата: Zeddd
      на памятнике надо было повесить всю эту толпу до**ебов с такими табличками на груди!!!

      Да оставьте памятник в покое! Мало того, что на него альтернативно разумные всякие таблички вешают, так еще и виселицу из него делать! Бедный Ватутин, он такого не заслужил.

      Вешать надо на специально оборудованных устройствах. Обязательно чтобы сертификат соответствия был, санитарные нормы и все такое. А как же.

      Кстати, стадо павианов, которые надругались над памятником, - вешать как-то черезчур. Что, работы нету? А как же строительство канала из Черного моря в Охотское?
      Mik13
  5. Ferdinant Сегодня, 06:31
    Полиция с наци боиться связываться,вот и не вмешивались
    Ferdinant
  6. Александр 3 Сегодня, 06:46
    У педерастов педерастические поступки.
    Александр 3
  7. Русский ватник Сегодня, 06:50
    Два года назад в ВЕНЕЦИИ рассматривал памятник великому Карло Гольдони, автору "Слуги двух господ". На постаменте, как раз под ним было нацарапано " UKRAINE". Так что отношение к памятникам у свидомитов какое то интересное. Есть различные педо, геронто, зоо филии. А как назвать тягу к испоганиванию памятников, даже в просвещенной гейропе? wassat
    Русский ватник
  8. профессор Сегодня, 06:56
    Вандализм по отношению к памятникам это последнее дело. Дно.
    профессор
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
      Олег-не поверите, но дна своего эти животные человекоподобные еще не достигли!
      Изгоняющий либероидов
  9. Борис Томаров_2 Сегодня, 07:00
    Орангутанги, что с них возьмешь, кроме анализов.
    Борис Томаров_2
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:24
    Кто то эти отбросы в силу своей природной ограниченности считает братьями! fool У меня если бы кто то из родни снизашел до подобной подлости, уже бы глухо сидел в инвалидном кресле , а тут стада сумасшедших позорящие Русский язык, и оскверняющие Русских героев, и ничего-как будто так и должно быть.
    Изгоняющий либероидов
  11. Смог Сегодня, 07:55
    Оскотинивание украинской нации продолжается.
    Смог
    1. ltc22A Сегодня, 09:22
      Надо их переосвободить обратно: Зап.Украину - к Польше (пусть научатся "европейским" ценностям), Новороссию - к России, Малороссию - собственно и назвать Украиной.
      И будет им счастье. hi
      ltc22A
  12. sl3 Сегодня, 08:13
    Чем заняться тупым,обезбашенным у.людк.м?Которые работать не хотят,ищющих где бы нагадить.Вместотого что бы что то создавать,они только ломают и разрушают.Трутни,отбросы общества.
    sl3
  13. вован 80 Сегодня, 09:02
    ки. памятник ответить не может. а потомки ?
    вован 80
  14. ротмистр Сегодня, 09:11
    Спасибо Ленину, за его национальную политику. Она еще нам не раз аукнется.Раздарил земли, которые были у турок и крымских татар отвоеваны русскими, теперь смотрим и возмущаемся.
    ротмистр
  15. Подрезчик Сегодня, 10:52
    Цитата: профессор
    Вандализм по отношению к памятникам это последнее дело. Дно.

    Да, дно. Вот поэтому русским, чьи отцы и деды освобождали русских же, украинцев, белорусов, и пол-Европы обидно, что так относятся к почитаемым ими людям. Однако хочу заметить, отцы и деды наши (не их вина!) не додавили эту мерзость бендеровскую до конца, сколько их еще беззубых ползает по земле, и главное - их последышей! Это их отцы и деды убивали поляков в Зап.Украине, это каминские и шухевичи жгли деревни а Белоруссии, зверствовали, да так, что даже фашисты их останавливали! Не додавили, значит нам надо...
    Подрезчик
  16. Ныробский Сегодня, 11:01
    Не удивлён. Есть надежда на то, что когда то здравый смысл победит уркаинское рагульё и начнётся процесс очищения общества от упоротых радикалов. Наверное среди украинцев есть и те, кто скрупулёзно составляет список "буйных" соотечественников, что бы дать им возможность предстать в будущем перед судом.
    Ныробский
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