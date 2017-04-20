Радикалы в Киеве осквернили памятник генералу Ватутину

Мы повесили эту табличку, чтобы люди знали, что это действительно палач. И что бы ни утверждала полиция, идёт процесс декоммунизации.

Очередной акт вандализма в отношении памятников советским воинам произошёл в Киеве. На этот раз радикалы осквернили памятник генералу Николаю Ватутину – одному из полководцев Великой Отечественной войны. Генерал Ватутин командовал 1-м Украинским фронтом, освобождавшим Киев от немецко-фашистских захватчиков. Судя по всему, освобождение столицы УССР от фашистов и вызывает сегодня негодование у украинских радикалов.Генерал Ватутин погиб в феврале 1944 года, когда автомобиль, в котором он находился, попал под обстрел со стороны бандеровской банды.Об осквернении памятника выдающемуся военачальнику Великой Отечественной войны с гордостью сообщили представители так называемого «национального корпуса» - группировки, объявившей себя украинской политической партией.К памятнику была прикреплена табличка со словами «Палач, ликвидированный украинскими националистами». Из заявления спикера неонацистов из «нацкорпуса» Назара Кравченко:Осквернение памятника в Киеве проходило при полном бездействии со стороны местных стражей правопорядка.Через несколько часов после акции радикалов, когда те разошлись по домам, нелепая табличка с памятника легендарному военачальнику была снята.