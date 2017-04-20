11:14 20 апреля

В глобальном рейтинге военной мощи Россию поставили на первое место по числу танков

Немецкий журнал Focus публикует так называемый глобальный индекс (рейтинг) военной мощи. По большинству позиций этот индекс указывает на американское лидерство в военной сфере, однако есть позиция, по которой Россию в индексе поставили на первое место. Речь идёт о вооружении армии танками. По заявлению авторов-составителей глобального индекса, Российская Федерация располагает самым крупным в мире танковым потенциалом (15398 танков), "обладая сильнейшей сухопутной составляющей" - трактовка издания.

В рейтинге стран по уровню военной мощи «участвовали» 126 государств мира. Тройка лидеров, по версии составителей индекса, выглядит следующим образом: США, Россия и Китай.

В глобальном рейтинге военной мощи Россию поставили на первое место по числу танков



Китайские показатели в индексе следующие: численность армии – 2,3 млн человек, кораблей – более 700, танков – 9150.

Американские показатели по технике: танков – около 8,8 тыс., самолётов и вертолётов – 13444. При этом американский военный бюджет оценен на уровне 581 млрд долларов. Это больше, чем у всех остальных стран, вместе взятых.

В десятке сильнейших (крупнейших) армий мира армии таких государств как Индия, Франция, Британия, Япония, Германия и Италии.
Самыми слабыми, по версии глобального индекса, странами мира являются армии Габона, Конго, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Интересны комментарии немецких читателей «Фокуса». Читатели недоумевают, как получается, что военный бюджет России в десятки раз меньше суммарного бюджета стран НАТО, но при этом НАТО видит в России «главную угрозу», заявляя, что Россия «вторгается на Украину и в Сирию». По версии читателей немецкого журнала, бюджет НАТО стоило бы проверить на соответствие угрозам и на его реалистичность.

Использованы фотографии: tanksdb.ru
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Комментарии 41

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  1. мармеладный Сегодня, 06:45
    Только эти танки в основном т 72 б как я понимаю..на хранении вот не знаю..там думается 55 и 62..лучше чем ничего но.....
    мармеладный
    1. Serg Koma Сегодня, 07:06
      Цитата: мармеладный
      там думается 55
      + Т-34 на постаментах посчитали laughing
      Serg Koma
      1. мармеладный Сегодня, 07:27
        А кто их знает..они могут в всерьез laughing
        мармеладный
        1. Farid05 Сегодня, 08:45
          вы специально девушку среди военных выставили, чтобы "завидовали"?)) Вас читаешь, а смотришь на девушку...))
          Farid05
          1. мармеладный Сегодня, 10:33
            да нет-просто первое попавшее фото с женой взял и выставил winked
            мармеладный
      2. i80186_ Сегодня, 08:34
        Цитата: Serg Koma
        Цитата: мармеладный
        там думается 55
        + Т-34 на постаментах посчитали laughing

        Да я даже не знаю, где у нас именно Т-34 на постаментах. Везде Т-34-85. Грозная хреновина то, на самом деле. Тот же Абрамс в борт думаю запросто)
        i80186_
        1. Serg Koma Сегодня, 09:03
          Цитата: i80186_
          Да я даже не знаю, где у нас именно Т-34 на постаментах

          Теперь знайте - есть! )))


          Т-34 в Семфирополе
          Т-34-76 в Каменске-Шахтинском
          Т-34 на площади перед Волгоградским тракторным заводом и т.д.
          Serg Koma
    2. 73bor Сегодня, 07:42
      На хранении не только Т-72 но и Т-80 выпущено около 10000, т-55 и т-62 с хранения постепенно снимают!
      73bor
    3. i80186_ Сегодня, 08:30
      Цитата: мармеладный
      Только эти танки в основном т 72 б как я понимаю..на хранении вот не знаю..там думается 55 и 62..лучше чем ничего но.....

      Ну так в Т-62 лом(БПС) загнать длиннее, чем в Т-72(Т-90) можно. Кто его знает, что лучше. Вон в Грузии показали себя вполне нормальными танками 62-ки. Броня то у всех наших типа х-я)) Т-55 конечно не то, нарезная пушка, столько геморроя, даже чистить противно. С другой стороны, немцы любили именно их))
      i80186_
    4. Герман 4223 Сегодня, 09:42
      После распада СССР России досталось 40 000 танков.Не знаю откуда цифры у составителей рейтинга,но у нас на хранении и в войсках должно быть около 9000 Т72,и по 4000 Т64,и Т80.+600Т90.
      Герман 4223
  2. Арон Заави Сегодня, 06:45
    Думаю,что и по артиллерийскому корпусу и системе ПВО РФ на первом месте в Мире.
    Арон Заави
    1. drunkram Сегодня, 07:37
      Ну так территория то не маленькая, оно и понятно
      drunkram
  3. ЛукичЪ Сегодня, 06:51
    Россию поставили на первое место по числу танков

    так просторы какие и дороги плохие. а ещё они грязи не боятся laughing
    ЛукичЪ
  4. mamont5 Сегодня, 06:54
    Цитата: мармеладный
    Только эти танки в основном т 72 б как я понимаю..на хранении вот не знаю..там думается 55 и 62..лучше чем ничего но.....

    Так и НАТОвские танки далеко не большинство "новье".
    mamont5
    1. мармеладный Сегодня, 06:59
      Соглашусь..но у них небыло горбатых и ельцинов...так что там полюбому поновее много
      мармеладный
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:14
        жаль каклы сожгли дивизию "армат"...было бы ещё больше... recourse
        андрей юрьевич
  5. mamont5 Сегодня, 06:56
    "По версии читателей немецкого журнала, бюджет НАТО стоило бы проверить на соответствие угрозам и на его реалистичность"

    Неужели на Западе мозги просыпаются?..
    mamont5
    1. Вас Влад Сегодня, 07:04
      Цитата: mamont5
      Неужели на Западе мозги просыпаются?..

      А они у них всегда были,просто их элиты, это так скажем не народ hi
      Вас Влад
    2. Serg Koma Сегодня, 07:09
      Цитата: mamont5
      Неужели на Западе мозги просыпаются?..

      Да нееее... Это "русаки" в коментах мнение высказывали, а так всё по старому - шоры на глазах и мозгах.
      Serg Koma
  6. Сергей уи Сегодня, 07:00
    Ну так еще бы, Россия сухопутная держава. Были конечно у нас и на море крупные успехи, но самые главные победы мы одерживали на суше.
    Сергей уи
  7. avg-mgn Сегодня, 07:06
    А где же сильнейшая в мире армия, или хотя бы то, что от нее осталось? Снова секретно?
    Вот нашел некую инфу 2015г.
    На момент распада СССР Украина имела 1039 танков Т-72. За годы независимости она успешно продала 840 из них:
    avg-mgn
    1. Екатерина II Сегодня, 10:03
      Цитата: avg-mgn
      На момент распада СССР Украина имела 1039 танков Т-72. За годы независимости она успешно продала 840 из них:

      странно-на январь пересчитали (бмпд) 132 готовых и 150 в запасе.
      они не производятся в стране и их продавали.
      Больше всего в стране было т64
      После распада СССР Украине досталось богатое танковое наследство — около 4000 танков сразу трех типов: Т-72, Т-64 и Т-80. В их числе были 227 Т-64Р, 539 Т-64А, 539 Т-64Б1, 507 Т-64Б и 528 Т-64БВ.
      Екатерина II
      1. avg-mgn Сегодня, 10:08
        Информация не из пальца, вот ссылка:
        http://pikabu.ru/story/tanki_ukrainyi_skolko_eshc
        he_ostalos_3298537
        avg-mgn
  8. Stas157 Сегодня, 07:13
    Сей час вопрос сводится к следующему. Как с таким военным бюджетом удержаться в десятке сильнейших армий мира. Ведь затраты на армию и вооружения, целиком зависят от состояния экономики. А она у нас падает. Не смотря на все высокие заявления, что мы на щупали дно кризиса и экономика стала расти, основной экономический показатель ВВП за прошлый год показывал отрицательный рост. В этом году, картина повторяется, опять высокие лица рапортуют о росте экономики, и хочется надеяться, что на этот раз, это действительно найдёт отражение в реальных цифрах увеличения ВВП за год.
    Stas157
    1. 73bor Сегодня, 07:45
      В этом году на 1.5 ВВП в плюсе ,так что ваши стоны несколько запоздали!
      73bor
      1. Stas157 Сегодня, 08:10
        Цитата: 73bor
        В этом году на 1.5 ВВП в плюсе ,так что ваши стоны несколько запоздали!

        Этот год только начался, так что ваши шапки рановато полетели. В прошлом году, также песни пели, что экономика а рост пошла. А по году минус вышел.
        Stas157
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
    Не вижу рейтинг сильнейшей армии Вселенной -укроины! wassat Или, может быть потому что они самые самые во всей Вселенной lol им и рейтинги не ставят -бояться обидеть неправильным рейтингом? laughing
    Изгоняющий либероидов
  10. Баракуда Сегодня, 07:32
    (15398 танков)

    Это только те, которые в развернутом состоянии, то есть готовы к бою. А если посчитать, если удасться те , что на консервации ?
    Да и зыбыли упомянуть системы залпового огня - там Россия ,особенно на европейском театре уж точно, впереди планеты всей.
    Баракуда
    1. kpotr Сегодня, 07:38
      Там КНдР с большим отрывом будет.
      kpotr
    2. ranger Сегодня, 08:49
      Цитата: Баракуда
      там Россия ,особенно на европейском театре уж точно, впереди планеты всей.

      И что из этого? К началу ВОВ по количеству танков СССР тоже был впереди планеты всей. Что произошло дальше и куда делись эти танки нужно напоминать или надо? Танки сами по себе не воюют - им нужны обученные экипажи, боеприпасы, топливо,ЗиП и т.д. Иначе, как и раньше, по известному закону количество перейдет в качество....
      ranger
  11. синоби Сегодня, 07:39
    Всё по старым меркам меряют.У кого больше,тот и круче.Как дети блин.6ти дневная арабо-израильская война чётко показала какой облик будет у войн конца 20го,серидины 21века.Манёвренные бои малыми соединениями,так как любое крупное армейское формирование будет уничтожено с воздуха или тактическим ЯО.На первое место вышло качество индивидуальной подготовки солдата и его оружия.В этом плане подготовка солдата НАТО довольно слабая.Спец подразделения я не рассматриваю в виду малочисленности и спецефичности решаемых задач,погоды они не делают.
    синоби
  12. Altona Сегодня, 07:48
    Цитата: 73bor
    В этом году на 1.5 ВВП в плюсе ,так что ваши стоны несколько запоздали!

    ------------------------
    От какой базы этот плюс? Показатель на уровне статпогрешности.
    Altona
  13. Altona Сегодня, 07:49
    Цитата: Баракуда
    Это только те, которые в развернутом состоянии, то есть готовы к бою. А если посчитать, если удасться те , что на консервации ?

    -----------------------------
    А а штурвалы то кто сядет? Где у нас 50 тысяч дополнительных танкистов?
    Altona
  14. vladimirvn Сегодня, 08:36
    С таким количеством противотанковых средств, уже не танк защищает, а его самого нужно прикрывать и защищать. (Сейчас танковеды меня порвут lol )
    vladimirvn
    1. Farid05 Сегодня, 08:43
      ну так применять правильно надо, а не как арабы или израильтяне в ливанскую.
      Farid05
  15. savage1976 Сегодня, 08:40
    Давно уже фиолетово смотрю на эти рейтинги крутых яиц. Не важно на каком мы месте в их рейтингах. Важно то, что любой из их первых, станет последним после того как припрется к нам.
    savage1976
  16. Farid05 Сегодня, 08:44
    это одна из лучших новостей с утречка, поднимает настроение вместо кофе и улучшает сон по вечерам)
    Farid05
  17. Topotun Сегодня, 09:00
    И что? Танки без экипажей (готовых выкладываться по полной, до конца) просто набор коробок. У Т-34 было много недостатков , но мужество экипажей (не одни танкисты конечно - всего народа) вытянуло войну. Поэтому сравнивать у кого больше танков - глупо. Можно сравнить у кого лучше танковые войска (например на биатлоне, хотя бы), но наши "парнтеры" видимо не хотят позорится...
    Topotun
  18. Alexey-74 Сегодня, 09:17
    У нас самая боеспособная армия в мире - это факт....они забыли и про другие составляющие.....не только танки, но и классическая артиллерия, плюс системы залпового огня, плюс очень мощная ПВО, РЭБ и конечно самое главное русский солдат - это всегда боец.
    Alexey-74
  19. Екатерина II Сегодня, 10:12
    Насчет Украины спрашивали
    Вооруженные силы Украины заняли тридцатое место среди сильнейших армий мира в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower (GFP), а среди европейских армий ВСУ — восьмое место.

    По данным рейтинга, в ВСУ служат 160 тысяч человек и еще 1 млн находятся в резерве. Оборонный бюджет Украины обозначен как $4,8 млрд. На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин, 1302 единицы самоходной артиллерии, 1669 единиц ствольной артиллерии и 625 реактивных систем залпового огня, сообщает «Сегодня».
    в 2016 была на 25 месте
    в 2014-21
    Топ 30 стран мира по рейтингу

    хотя рейтинги к реальности мало имеют отношение.
    Екатерина II
  20. avg-mgn Сегодня, 10:15
    Штатам в таком количестве танки вообще не нужны, им особо не с кем воевать на континенте, а наличие их танков в Европе, например в Прибалтике, не нужно засчитывать дважды - и у США и у Латвии, например.
    avg-mgn
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