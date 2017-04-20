В глобальном рейтинге военной мощи Россию поставили на первое место по числу танков
Немецкий журнал Focus публикует так называемый глобальный индекс (рейтинг) военной мощи. По большинству позиций этот индекс указывает на американское лидерство в военной сфере, однако есть позиция, по которой Россию в индексе поставили на первое место. Речь идёт о вооружении армии танками. По заявлению авторов-составителей глобального индекса, Российская Федерация располагает самым крупным в мире танковым потенциалом (15398 танков), "обладая сильнейшей сухопутной составляющей" - трактовка издания.
В рейтинге стран по уровню военной мощи «участвовали» 126 государств мира. Тройка лидеров, по версии составителей индекса, выглядит следующим образом: США, Россия и Китай.
Китайские показатели в индексе следующие: численность армии – 2,3 млн человек, кораблей – более 700, танков – 9150.
Американские показатели по технике: танков – около 8,8 тыс., самолётов и вертолётов – 13444. При этом американский военный бюджет оценен на уровне 581 млрд долларов. Это больше, чем у всех остальных стран, вместе взятых.
В десятке сильнейших (крупнейших) армий мира армии таких государств как Индия, Франция, Британия, Япония, Германия и Италии.
Самыми слабыми, по версии глобального индекса, странами мира являются армии Габона, Конго, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Латвии и Литвы.
Интересны комментарии немецких читателей «Фокуса». Читатели недоумевают, как получается, что военный бюджет России в десятки раз меньше суммарного бюджета стран НАТО, но при этом НАТО видит в России «главную угрозу», заявляя, что Россия «вторгается на Украину и в Сирию». По версии читателей немецкого журнала, бюджет НАТО стоило бы проверить на соответствие угрозам и на его реалистичность.
В рейтинге стран по уровню военной мощи «участвовали» 126 государств мира. Тройка лидеров, по версии составителей индекса, выглядит следующим образом: США, Россия и Китай.
Китайские показатели в индексе следующие: численность армии – 2,3 млн человек, кораблей – более 700, танков – 9150.
Американские показатели по технике: танков – около 8,8 тыс., самолётов и вертолётов – 13444. При этом американский военный бюджет оценен на уровне 581 млрд долларов. Это больше, чем у всех остальных стран, вместе взятых.
В десятке сильнейших (крупнейших) армий мира армии таких государств как Индия, Франция, Британия, Япония, Германия и Италии.
Самыми слабыми, по версии глобального индекса, странами мира являются армии Габона, Конго, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Латвии и Литвы.
Интересны комментарии немецких читателей «Фокуса». Читатели недоумевают, как получается, что военный бюджет России в десятки раз меньше суммарного бюджета стран НАТО, но при этом НАТО видит в России «главную угрозу», заявляя, что Россия «вторгается на Украину и в Сирию». По версии читателей немецкого журнала, бюджет НАТО стоило бы проверить на соответствие угрозам и на его реалистичность.
Использованы фотографии: tanksdb.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти