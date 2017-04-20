СМИ: КНДР переключилась на волейбол вместо ядерных испытаний
После многочисленных заявлений всевозможных западных экспертов со ссылкой на американскую разведку о якобы готовящемся ядерном испытании на полигоне в КНДР, приходит другая информация. Теперь западные и южнокорейские СМИ заявляют о том, что Пхеньян принял решение о заморозке ядерных испытаний.
Обращает на себя внимание, что ссылаются в основном на спутниковые снимки полигона Пунги Ри, где северокорейские военнослужащие снизили свою активность. Накануне было распространено заявление о том, что военные армии КНДР «начали на полигоне спортивные соревнования».
Основным источником получения такого рода информации для западных СМИ является портал 38north.org , который сообщает о ситуации на Корейском полуострове. Это именно на его электронных страницах и появились материалы о том, что солдаты КНДР начали «играть в волейбол». В качестве иллюстрации данных приводится спутниковый снимок с площадкой для игры и военнослужащими на этой площадки. Снимок датирован 16 апреля.
По версии указанного портала, это доказывает, что Пхеньян «мог принять к сведению те заявления-предупреждения», которые поступали от США. Напомним, что Дональд Трамп обещал «принять самые решительные меры в случае проведения ядерных испытаний Северной Кореей». Однако потом на основании «утечки из Белого дома» было заявлено, что Трамп отказался от военного решения «северокорейской ядерной проблемы» и переключился на экономические рычаги, обратившись к Китаю с той целью, чтобы тот повлиял на Пхеньян.
Обращает на себя внимание, что ссылаются в основном на спутниковые снимки полигона Пунги Ри, где северокорейские военнослужащие снизили свою активность. Накануне было распространено заявление о том, что военные армии КНДР «начали на полигоне спортивные соревнования».
Основным источником получения такого рода информации для западных СМИ является портал 38north.org , который сообщает о ситуации на Корейском полуострове. Это именно на его электронных страницах и появились материалы о том, что солдаты КНДР начали «играть в волейбол». В качестве иллюстрации данных приводится спутниковый снимок с площадкой для игры и военнослужащими на этой площадки. Снимок датирован 16 апреля.
По версии указанного портала, это доказывает, что Пхеньян «мог принять к сведению те заявления-предупреждения», которые поступали от США. Напомним, что Дональд Трамп обещал «принять самые решительные меры в случае проведения ядерных испытаний Северной Кореей». Однако потом на основании «утечки из Белого дома» было заявлено, что Трамп отказался от военного решения «северокорейской ядерной проблемы» и переключился на экономические рычаги, обратившись к Китаю с той целью, чтобы тот повлиял на Пхеньян.
Использованы фотографии: http://38north.org
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