11:10 20 апреля

СМИ: КНДР переключилась на волейбол вместо ядерных испытаний

После многочисленных заявлений всевозможных западных экспертов со ссылкой на американскую разведку о якобы готовящемся ядерном испытании на полигоне в КНДР, приходит другая информация. Теперь западные и южнокорейские СМИ заявляют о том, что Пхеньян принял решение о заморозке ядерных испытаний.

Обращает на себя внимание, что ссылаются в основном на спутниковые снимки полигона Пунги Ри, где северокорейские военнослужащие снизили свою активность. Накануне было распространено заявление о том, что военные армии КНДР «начали на полигоне спортивные соревнования».

Основным источником получения такого рода информации для западных СМИ является портал 38north.org , который сообщает о ситуации на Корейском полуострове. Это именно на его электронных страницах и появились материалы о том, что солдаты КНДР начали «играть в волейбол». В качестве иллюстрации данных приводится спутниковый снимок с площадкой для игры и военнослужащими на этой площадки. Снимок датирован 16 апреля.


СМИ: КНДР переключилась на волейбол вместо ядерных испытаний


По версии указанного портала, это доказывает, что Пхеньян «мог принять к сведению те заявления-предупреждения», которые поступали от США. Напомним, что Дональд Трамп обещал «принять самые решительные меры в случае проведения ядерных испытаний Северной Кореей». Однако потом на основании «утечки из Белого дома» было заявлено, что Трамп отказался от военного решения «северокорейской ядерной проблемы» и переключился на экономические рычаги, обратившись к Китаю с той целью, чтобы тот повлиял на Пхеньян.

Использованы фотографии: http://38north.org
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Комментарии 10

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:10
    Сейчас северокорейские СМИ напишут что солдаты играли в волейбол ядерной боеголовкою! am
    Изгоняющий либероидов
  2. viktor_ui Сегодня, 07:17
    Пусть уж лучше играют , чем ядерный замес с большой итоговой задницей как для участников, так и для зрителей...однозначно позитив.
    viktor_ui
  3. Masya Masya Сегодня, 07:28
    Направили энергию в мирное русло? recourse
    Masya Masya
  4. Кот Всапогах Сегодня, 07:31
    у КНДР , этих полигонов несколько, на одном в волейбол играли, а на другом готовились к испытаниям, но ам нужна картинка их маленькой победы laughing
    Кот Всапогах
  5. Старый26 Сегодня, 07:35
    Боюсь , что если испытание планируется на 25 аплеля, то сейчас будет столько вбросов, что мы в них запутаемся, обсуждая. Вот сейчас уже говорят, что АУГ с Винсоном не у берегов КНДР. Правда несколько дней назад говорилось, что эсминцы находятся на расстоянии примерно 500 км (270 миль) от полигонов (ядерного и ракетного). Сейчас говорится, что к 25 "Винсон" туда только прибудет. А остальные два? Нимитц и Рейган?
    Сейчас говорят об игре в волейбол, а не подготовке ядерного испытания. Пардон, но одно другому не мешает. Если заряд помещен уже в штольню, выведены кабели приборов, а сама штольня забутована, т.е. все готово к испытанию, которые будут через 5 дней, то почему солдатам не играть в волейбол? Короче ждем 25, а потом будем говорить, что и как, у кого кишка тонка, а у кого нет. лучше бы конечно не было бы ни испытаний, ни реакции США на них
    Старый26
  6. kpotr Сегодня, 07:41
    Интересно, если китай увеличится за счет КНДР, то много стран будет против этого.
    kpotr
  7. Старый26 Сегодня, 07:47
    Цитата: Кот Всапогах
    у КНДР , этих полигонов несколько, на одном в волейбол играли, а на другом готовились к испытаниям, но ам нужна картинка их маленькой победы laughing

    У северокорейцев ОДИН ядерный полигон. Ракетных - да, несколько, как минимум ДВА крупных. Один на востоке, другой на западе
    Старый26
    1. Аскет Сегодня, 08:14
      Цитата: Старый26
      Цитата: Кот Всапогах
      у КНДР , этих полигонов несколько, на одном в волейбол играли, а на другом готовились к испытаниям, но ам нужна картинка их маленькой победы laughing

      У северокорейцев ОДИН ядерный полигон. Ракетных - да, несколько, как минимум ДВА крупных. Один на востоке, другой на западе

      Тонхэ и Сохэ ракетные полигоны КНДР. Причём первый является космодромом расположен на восточном побережье, здесь помимо испытаний БР, корейцы запускают свои спутники, точнее пытаются хотя бы вывести на орбиту, чего пока у них не получается в полной мере.
      Сохэ относительно молодой космодром служит в основном для наземных стендовых испытаний ракетной техники и систем управления. Есть информация что там подготовлены шахты для МБР, мне кажется это сомнительным, также отсюда состоялся единственный успешный запуск спутника связи.
      Рядом в 70км находится единственный ядерный полигон Йенбен. Где и проводятся испытания ЯБЗ.
      Аскет
  8. vladimirvn Сегодня, 08:30
    Умнее штатов оказались. Градус нужно понижать.
    vladimirvn
  9. sergo1914 Сегодня, 08:56
    Волейбол? Варвары! Срочно бомбить! А потом на развалинах нести свет и благодать бейсбола!
    sergo1914
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