Катынский расстрел совершили гитлеровцы

Хорошо оформленная книга в твердом переплете, насыщенная фотографиями и документами, была издана на средства, собранные через интернет неравнодушными к истории России гражданами.

На наш призыв откликнулись люди со всех регионов страны, а также жители ряда зарубежных стран. Было собрано денег больше, чем планировалось.

К любым заграничным источникам и исследованиям в нашей стране прислушиваются гораздо более внимательно, чем к отечественным. Применительно к «катынско-медновской истории» это правило тоже работает. Вполне убедительное доказательство того, что поляков в Катынском лесу расстреляли немцы. Теперь и за рубежом сказано вполне достаточно того, что к убийству поляков не причастна наша страна, наша власть.

От него я узнал, что немцы в самом деле захватили несколько лагерей, расположенных в этом районе с польскими военнопленными и уничтожили их, поскольку это отвечало их интересам.

Как сообщает интернет-портал newsbalt.ru, в Твери прошла презентация российского издания книги профессора университета Монклер (США) Гровера Ферра: «Катынский расстрел: опровержение «официальной» версии».— поясняется на портале «Афанасий».Публикация оплачена средствами, собранными с общественности.- заявил координатор проекта Максим Кормушкин.Работа содержит документы из Библиотеки Конгресса США.- подчеркнул Анатолий Вассерман.Как полагает польский историк Ромуальд Свентек, Катынский расстрел однозначно совершили гитлеровцы. Он лично общался в лагерях Воркуты и Норильска с немецкими военнопленными, которые находились в оккупированном Смоленске. В 1952 году в Норильске он встретил польского капитана Владислава Жака.