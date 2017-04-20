11:06 20 апреля

Катынский расстрел совершили гитлеровцы

Как сообщает интернет-портал newsbalt.ru, в Твери прошла презентация российского издания книги профессора университета Монклер (США) Гровера Ферра: «Катынский расстрел: опровержение «официальной» версии».

Хорошо оформленная книга в твердом переплете, насыщенная фотографиями и документами, была издана на средства, собранные через интернет неравнодушными к истории России гражданами.

— поясняется на портале «Афанасий».

Катынский расстрел совершили гитлеровцы



Публикация оплачена средствами, собранными с общественности.

На наш призыв откликнулись люди со всех регионов страны, а также жители ряда зарубежных стран. Было собрано денег больше, чем планировалось.

- заявил координатор проекта Максим Кормушкин.

Работа содержит документы из Библиотеки Конгресса США.

К любым заграничным источникам и исследованиям в нашей стране прислушиваются гораздо более внимательно, чем к отечественным. Применительно к «катынско-медновской истории» это правило тоже работает. Вполне убедительное доказательство того, что поляков в Катынском лесу расстреляли немцы. Теперь и за рубежом сказано вполне достаточно того, что к убийству поляков не причастна наша страна, наша власть.

- подчеркнул Анатолий Вассерман.

Как полагает польский историк Ромуальд Свентек, Катынский расстрел однозначно совершили гитлеровцы. Он лично общался в лагерях Воркуты и Норильска с немецкими военнопленными, которые находились в оккупированном Смоленске. В 1952 году в Норильске он встретил польского капитана Владислава Жака.

От него я узнал, что немцы в самом деле захватили несколько лагерей, расположенных в этом районе с польскими военнопленными и уничтожили их, поскольку это отвечало их интересам.


61

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 93

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. atos_kin Сегодня, 07:26
    Пусть гарант почитает.
    atos_kin
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:31
      И еще кое-кто ! А то каялись, каялись, прощенья просили !
      Было же сказано, чьих это рук дело.
      Uncle Lee
      1. 73bor Сегодня, 07:35
        Каялся Горбачов, даже после того как рассекретили документы КГБ и стало понятно что это немцы!
        73bor
        1. cniza Сегодня, 08:21
          Правда всегда себе дорогу найдет , хот это и тяжелый , болезненный процесс.
          cniza
        2. Грэг Миллер Сегодня, 09:19
          А что, только один Горбачев? Путин и вся нынешняя власть тоже признали это "преступлениями кровавого тирана Сталина"!!!
          Грэг Миллер
      2. Zoldat_A Сегодня, 08:10
        Цитата: Uncle Lee
        Было же сказано, чьих это рук дело.

        Прудникова Е.А., Чигирин И.И. Катынь. Ложь, ставшая историей. Обалденная по глубине проработки материала книга про Катынь и не только. ОГРОМНАЯ работа с архивными документами Тем, кого интересует этот вопрос, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую.

        Цитата: 73bor
        Каялся Горбачов
        Ещё ОГРОМНЫЙ вопрос, кто, за что и перед кем каяться должен.... А ляхам, так любящим у Соловьёва и не только себя пяткой в грудь бить - вообще этой книгой по щам нахлестал бы....
        Zoldat_A
        1. Orionvit Сегодня, 09:38
          А так же фильм Юрия Мухина, "Катынская подлость". Всё разложено по полочкам. https://www.youtube.com/watch?v=oZdUXDQjnWE
          Orionvit
          1. Reinhard Сегодня, 10:44
            Фильм очень замечательный!
            Reinhard
        2. роман66 Сегодня, 10:18
          По сусалам, по сусалам, с размаху!!
          роман66
    2. Victor Jnnjdfy Сегодня, 07:34
      Наш гарант очень неглупый человек. А язык у гаранта прочно привязан к мозгу. Он знает предмет, поэтому и говорит то , что говорит.
      Victor Jnnjdfy
      1. Грэг Миллер Сегодня, 09:21
        Путин, также как и Ельцин, придерживается геббельсовской версии.
        Грэг Миллер
    3. venaya Сегодня, 07:37
      Все эти признания в том что не только не совершали, но и совсем никому не нужно было подобное совершать, так дурно пахнут подкупом, хотя бы политическим, аж противно становиться. Смотреть тошно как наши руководители постоянно становятся практически рабами из-за сиюминутных задач.
      venaya
    4. Евгений Стрыгин Сегодня, 07:50
      гаранту как и всей власти нужно было разрешение поляков на прокладку трубы через их территорию. Ну а, то что доказательством можно задницу подтереть так поляки сами виноваты - хотели обманутся и были обмануты. Они даже этот "документ" потеряли на всякий случай. А толку? Эта халтура растиражирована была знатно и совсем громко рот открывать по этому поводу не получиться - единственное доказательство хреновая фальшивка.
      Пожалуй это единственная "многоходовка" в которую я действительно готов поверить.
      Евгений Стрыгин
    5. Банный Сегодня, 08:01
      Тю не надоело еще))))у нас цельная вереница верховных голову пеплом посыпало и носом шмыгало каясь как же так)))
      Банный
    6. ИванИванов Сегодня, 08:25
      Если правда, выходит как с доской маннергейму - подружиться любой ценой.
      ИванИванов
    7. сибиралт Сегодня, 08:51
      Еще живы следователи военной прокуратуры СССР, которым Горбачев поручил осуществить подлог истории по Катыни. Осталось в архиве уголовное дело, отвергнутое рассмотрением ВС СССР в виду явной фальсификации. Еще остались материалы по данному факту, собранные депутатом Думы и бывшим прокурором Прокуратуры Союза Илюхиным, который внезапно скончался перед тем, как заявил о своем обращении по этому поводу в Думе. Имеется достаточно доказательств по факту катынской лжи, признанной за правду нашими президентами Ельциным и Путиным. Не пора ли поднять общество, чтобы окончательно разрешить эту "странную загадку"? Сколько можно прогибаться перед западом в позе толерантности?! am
      сибиралт
    8. nik-karata Сегодня, 10:11
      Гаранту поздно! Он уже покаялся! Только скупую мужскую слезу не обронил... Д.Б.
      nik-karata
    9. NKVD Сегодня, 10:36
      Гарант нынче читает Солженицына и это же рекомендует детям
      NKVD
  2. Ольгович Сегодня, 07:30
    Тайна, покрытая мраком.
    Ольгович
    1. venaya Сегодня, 07:43
      Для кого мраком? Любой нормальный человек сумеет найти соответствующий материал и самостоятельно сделать вполне трезвые выводы, без подсказчиков. Ничего сложного в этом нет. Кто захочет всё найдёт, кто не захочет тому просто это не надо, а скорее всего не выгодно.
      venaya
    2. красноярск Сегодня, 07:53
      Цитата: Ольгович
      Тайна, покрытая мраком.

      Это уже давно не тайна. Удивляет лишь то, что когда об этом говорит Гровер Ферр, то ВО на это откликнулось, а когда 20 с лишним лет назад об этом говорил в своих "Катынский детектив" и "Антироссийская подлость" Ю.И.Мухин, об этом все молчали. Хотя... нет ничего удивительного - ведь, как известно, нет пророков в своем отечестве.
      красноярск
  3. роман66 Сегодня, 07:31
    полякам это расскажите, будет вам" центральный, ордена ленина, дерьмопровод им ленина" в смысле изойдут на этот продукт
    роман66
    1. антивирус Сегодня, 07:35
      они березы ненавидят . а вы -расскажите...
      антивирус
    2. ИванИванов Сегодня, 08:28
      Можно подумать они стали любить нас больше. Даже на авиакатастрофе спекулировать умудряются
      ИванИванов
      1. роман66 Сегодня, 08:30
        поляки и любовь?? только за деньги!!!
        роман66
  4. Старый военрук Сегодня, 07:34
    Как известно, истина рано или поздно выходит на свет. А вот реакция тех, кому было выгодно обвинить русских из наших доморощенных либеро - дерьмократов, будет чрезвычайно интересна. Вот вой поднимется и на всех уровнях. Так что думайте и размышляйте, граждане.
    Старый военрук
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:35
    Сейчас Польша объявит этого профессора Российским мегашпионом, взвоет наша либерастня, укроинцы еще сильнее запрыгают -короче, начнется вселенский срач! !!! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Кот Всапогах Сегодня, 07:53
      собственно - ничего не изменится wink
      Кот Всапогах
    2. romandostalo Сегодня, 08:16
      взвоет наша либерастня
      Да пускай воет, чем больше будут выть тем им же хуже, постоянный вой надоедает не хуже перфоратора!
      romandostalo
  6. kig Сегодня, 07:52
    А как же обнародованные документы?
    kig
    1. neri73-r Сегодня, 07:58
      Фальшивка! Яковлев и компания, в конце 80-х и начале 90-х их много наделали по заказу Запада! hi
      neri73-r
      1. romandostalo Сегодня, 08:14
        Причём грубая. Документ от 1969 года о якобы принятом решении и надписью внизу Сталин без даты, без подписи, без ничего. Могу на этом же бланке соорудить приказ о расстреле Горбачёва как будущего предателя!
        romandostalo
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:38
          Могу на этом же бланке соорудить приказ о расстреле Горбачёва как будущего предателя!


          А можно я на нем свою подпись поставлю. hi
          Тот же ЛЕХА
        2. demo Сегодня, 09:00
          Кому интересно то можно почитать вот здесь
          http://katyn.ru/index.php?go=Pages&file=print
          &id=942

          Все несуразности этих "документов" рассматриваются серьезным специалистом с соответствующим сопровождением и разъяснениями.
          demo
    2. zivXP Сегодня, 08:12
      Помоему лажа. Даже подписи нет.
      zivXP
      1. Герман 4223 Сегодня, 09:01
        Да не просто лажа,сами подумайте, в сорок втором из пленных Поляков было собрано две армии.Точнее Армия и Армейский корпус,армия была отравлена воевать на запад,а корпус был оставлен в Советском Союзе, и в последующем перерос в первую польскую армию.Пленные Поляки не попавшие на оккупированную Немцами территорию почему то выжили и воевали,а в Смоленской области которая оказалась оккупированной, Поляки оказались мёртвыми ,растрелянными из НЕМЕЦКИХ пистолетов.К тому же на территории дома отдыха, который летом использовался как ПИОНЕР лагерь!!!
        Герман 4223
    3. To be or not to be Сегодня, 09:20
      """ В 2010 году депутату Госдумы Виктору Илюхину и экспертам-историкам Сергею Стрыгину и Владиславу Шведу стало известно, как готовилась фальсификация «письма Берии № 794/Б» в Политбюро ВКП (б) от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять более 20 тыс. польских военнопленных. Илюхин обнародовал информацию о том, что в начале 90-х годов одним из высокопоставленных членов Политбюро ЦК КПСС была создана группа специалистов высокого ранга по подделке архивных документов. Фамилию этого высокопоставленного партийца Илюхин назвал позже, летом того же года – Александр Яковлев, «архитектор перестройки». «Группа Яковлева» работала в структуре службы безопасности российского президента Бориса Ельцина, территориально размещаясь в поселке Нагорное Московской области (до 1996 года), а потом была перебазирована в другой населённый пункт – Заречье. Оттуда в российские архивы были вброшены сотни фальшивых исторических документов, и ещё столько же было сфальсифицировано путём внесения в них искажённых сведений, а также путём подделки подписей. Илюхин потребовал начать масштабную работу по проверке архивных документов и выявлению фактов дискредитации советского периода отечественной истории."
      To be or not to be
      1. stalkerwalker Сегодня, 09:53
        Цитата: To be or not to be
        Илюхин обнародовал информацию о том, что в начале 90-х годов одним из высокопоставленных членов Политбюро ЦК КПСС была создана группа специалистов высокого ранга по подделке архивных документов. Фамилию этого высокопоставленного партийца Илюхин назвал позже, летом того же года – Александр Яковлев, «архитектор перестройки». «Группа Яковлева» работала в структуре службы безопасности российского президента Бориса Ельцина, территориально размещаясь в поселке Нагорное Московской области (до 1996 года), а потом была перебазирована в другой населённый пункт – Заречье. Оттуда в российские архивы были вброшены сотни фальшивых исторических документов, и ещё столько же было сфальсифицировано путём внесения в них искажённых сведений, а также путём подделки подписей.

        Я только одного не могу понять - за каким чёртом это понадобилось делать Яковлеву и Ко? Какая у них была мотивация? Ведь не могли они не понимать, что это мина, подведённая под страну......
        stalkerwalker
        1. To be or not to be Сегодня, 10:31
          Да и тут все просто
          1.Показать варварами сталинское руководство .которое выстояло в войне с мировым фашизмом и отстроило страну после этой жестокой войны в короткие сроки
          2.Опорочить КПСС как руководящую и направляющую силу советского общества
          3. Не дать налаживать нормальные отношения с Европой .вотчиной сша .и в угоду своих забугорных дядей
          To be or not to be
        2. Reinhard Сегодня, 10:48
          Яковлев и КО просто отработали ЗАКАЗ. Польша очень тогда хотела выйти из Варшавского договора. И прочие причины- аналогичные.
          Reinhard
    4. kirieeleyson Сегодня, 09:59
      Не удивили wink , Я тоже так могу.

      kirieeleyson
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:03
        Лихо сделано и быстро good belay
        Тот же ЛЕХА
      2. ohtandur Сегодня, 10:25
        самый лучший ответ на любую фальшивку! Спасибо good
        ohtandur
      3. Slon_on Сегодня, 11:00
        Класс! А на Ельцина, Кравчука, Шушкевича есть?
        Slon_on
  7. василий50 Сегодня, 08:03
    О том что Катынь одно из многих мест где немцы расстреливали людей было известно с 1941 года. Немцы, совместно с польским *правительством в изгнании*, которое было в Лондоне, провели совместную операцию по перекладыванию вины с себя, уж слишком их тогда припекло. Англичане были осведомлены что поляки проводили совместную с немцами операцию по дискредитации СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
    Международная комиссия по расследованию преступлений совершённых немцами подготовила документы для международного трибунала и по Катыне и по многим другим *эпизодам*. В Нюренберге были осуждены нацисты и их пособники в военных преступлениях, в том числе и за расстрелы в Катыне, где расстреливали КРАСНОАРМЕЙЦЕВ и тех поляков которые дожидались немцев в лагерях.
    Что тогда, что сегодня, поляки прекрасно осведомлены кто и когда расстрелял бывших польских военнослужащих которые отказывались эвакуироваться, в надежде послужить немцам.
    василий50
    1. Evgenijus Сегодня, 08:23
      Молодец, Зюганов похвалит!
      В благодарность поставит часовым на пол часа у мумии вождя. Прославишься ...
      Дырку в пиджаке готовь, медали уже на конвейере, получишь не последний номер.
      Evgenijus
      1. nizhegorodec Сегодня, 08:33
        Цитата: Evgenijus
        В благодарность поставит часовым на пол часа у мумии вождя. Прославишься

        good
        nizhegorodec
    2. Монархист Сегодня, 10:46
      Василий 50, Вы взрослый человек,а верите в сказки: в 1941 Гиммлер,Гейдрих,даже Канарис,верели в победу и поэтому не стали бы с"покойниками"связываться,а для них все эти"правительства в эмиграции" были покойниками.
      По поводу Нюренбергского процесса: международный трибунал отверг причастность немцев к Катыньской драме. Об это писалось ещё в шестидесятых годах в Советском Союзе (читал в журналах)
      Монархист
  8. romandostalo Сегодня, 08:09
    Нет пророка в своём отечестве! Уж сколько лет назад вышла книга Мухина про Катынь и тут надо же какое открытие, оказывается немцы это сделали!
    romandostalo
  9. Evgenijus Сегодня, 08:14
    Не вижу подписи автора публикации. Этим уже многое сказано. Считаю. что хвост от нее тянется из КПРФ (КПСС).
    Столько сейчас публикаций идет про "честную нашу родную партию" ...
    Да гранды эти из за бугра теперь пошли. Все ко встрече "Великого Октября". Не спят "товарищи". бдят хорошо ...
    Evgenijus
    1. sergo1914 Сегодня, 08:38
      Где ж ты тут про коммунистов то нашел? Иди, болезный, таблеточку декоммунизатора прими. Весна. блин,...
      Кастрюлька на голове и коллективные прыжки уже не помогают.
      sergo1914
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:17
    К сожалению, никому эта правда не нужна. Ляхи с такой страстью ищут следы взрывчатки в разбившемся о дерево самолете, что обязательно НАЙДУТ. Даже покойников раскопали зачем то. Про "Волынь" уже придумали, что это были переодетые отряды НКВД, игравшие роль бандеровцев.
    А Катынь для них главное доказательство! Перестать в это верить - это как перестать верить в Иисуса. Это же просто гибельмозга wassat
    Горный стрелок
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:55
      Покойников "раскопали", как я уже тут писал неоднократно, по "имеющимся" у поляков "проверенным" сведениям, что многие жертвы катастрофы на самом деле уцелели и были добиты российским спецназом, который был на месте катастрофы задолго до нее и сидел там в засаде. Поляки, якобы имеют "подтвержденные" перехваты радио и телефонного обмена этих "спецназовцев". Кстати, именно эти переговоры, которые якобы велись до, вовремя и после катастрофы и не дают пшекам успокоиться... Кроме того, у поляков якобы имеются данные о том, что банковские карты с места катастрофы пытались обналичить в ближайших банках через очень короткий промежуток времени после катастрофы, то есть они предполагают, что лица которые изъяли эти карты у жертв, были уже заранее на месте, якобы чего-то ожидая...
      Monster_Fat
      1. Reinhard Сегодня, 10:50
        Банкоматы завезли и установили за 10 суток. wink
        Reinhard
  11. красноярск Сегодня, 08:19
    Кстати, у Гровера Ферра есть одна книга, кажется - "Оболганный Сталин". Почитайте, кто по крупицам собирает информацию об этой личности. Рекомендую.
    красноярск
  12. Gipfel Сегодня, 08:22
    Польские военнопленные были расстреляны нашими-это факт.Польская армия в 30 годы -ее ком.состав состоял в развед.сети - была организация-не помню название,может кто подскажет-красивое такое- деверсионно-подрывные в смысле пропаганды работы на территории СССР разжигание межнациональной розни,по вероисповеданию-ну все то что у Бжезинского сейчас-саботаж,срыв заказов на заводах-да все что угодно-это же его детище-обучались эти парни в Германии и финансировалась организация правительством Польши.Разведка наша работала хорошо и информация ложилась на стол Сталину регулярно .А так как в этой организации состояло большая часть ком.состава польской армии всех мастей не удивительно что после пленения их советскими войсками им всем выписали свинцовую пилюлю в затылок-сажать таких в лагеря не было смысла-они бы и там создали рассадник антисоветской пропаганды и еще куда похуже .Расстреляли поляков русские-только вот должны ли мы за это каяться?
    Gipfel
    1. Герман 4223 Сегодня, 09:07
      А из каких офицеров две Польские армии собрали тогда?
      Герман 4223
      1. Gipfel Сегодня, 09:11
        Что из одних офицеров армия была?
        Gipfel
    2. zoolu300 Сегодня, 09:57
      Вы передернули сейчас в одну сторону. Указанная вами категория поляков действительно была расстреляна, но не в Катыне и с соблюдением всех положенных советским законодательством процессуальных мер (приговор,револьвер системы Наган, в обезличенной форме и бирку после мероприятия на большой палец), а вот остальных положили немцы (тех, кто по дурости не ушел из лагерей).
      zoolu300
      1. Evgenijus Сегодня, 10:20
        Gipfel Кстати, я почему то согласен с вашей версией. НКВД начало расстрел, немцы закончили.
        Про процент расстрелянных (кто расстрелял больше) нет смысла спорить, все это преступления военные.
        Evgenijus
        1. zoolu300 Сегодня, 10:35
          Как это нет смысла спорить? Ту часть поляков которую ликвидировали органы НКВД (за уничтожение наших пленных в польских лагерях и антисоветскую деятельность в 20-30 годах) преступлениями называть нельзя, ибо все было в рамках советского законодательства, а вот немцы этим не заморачивались.
          zoolu300
        2. Gipfel Сегодня, 11:03
          Все может быть-вообще тяжело так вот нам выводы какие то делать. Наверху у нас да и у немцев поди побольше известно.. Вот у них бы спросить но мыслю я что до конца мы все едино не узнаем кто и от чьей руки падал в эти ямы...
          Gipfel
      2. Gipfel Сегодня, 10:52
        Я думаю там клали поляков и те и другие-теперь уже что....Политики и пропагандисты делают свое дело а умирают те кому запудрили головы...
        Gipfel
    3. Монархист Сегодня, 10:26
      Gipfel,Вы говорите о Дефензиве?
      Должен Вам сделать замечание: контрразведка,Дефензива и была контрразведки,не политическая партия,чтоб быть масовой. Это всё равно,что заявить:2/3 командиров РККА состояли в "СМЕРШе"
      Монархист
      1. Gipfel Сегодня, 10:55
        Не помню точно название-но не похоже-там крупная организация была-ее члены учились на территории Германии. Ну конечно не всех так прямо надо окунать в одно озеро но недругов хватало.. Я не думаю что сотрудник НКВД будет рядится с поляком-да еще тот который знал о плене в Польше в 20 годах русских и что они с нашими делали там. Пилюлю в затылок и все..Да и приказ есть приказ..
        Gipfel
  13. nizhegorodec Сегодня, 08:30
    "Что и требовалось доказать" ещё раз
    nizhegorodec
  14. Farid05 Сегодня, 08:37
    Похоже на бред ревизионизма. Глупая статья, мы признали и извинились, и это правильно. Также поставим памятник в этом же месте расстрелянным поляками наших пленных - что также очень правильно, а то паны только наши грехи видят, а из себя святых строят.
    Farid05
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
    ...пшеки, Ау-уууу! или вам этого не достаточно?
    a.s.zzz888
  16. aleksandrs95 Сегодня, 08:44
    В советские годы,была свидетельница. УТВЕРЖДАВШАЯ ЧТО В ЛЕСУ НА МОМЕНТ НАХОЖДЕНИЯ ПОЛЯКОВ,хозяйничали немцы.Поляков не успели эвакуировать, жалко что она немного позже скончалась.Но в те годы никакой политической окраски быть не могло,если надо было,то могли и расстрелять.Хотя такой сценарий очень маловероятен,такое количество тел.Очень не просто закопать,когда времени очень мало.А нашли немцы братские ямы очень не скоро.Что очень,очень странно и неправдоподобно.Если не рассматривать версию,что им это было выгодно и нужно.
    aleksandrs95
  17. aleksandrs95 Сегодня, 08:53
    Вообще за это мутной дело пора бы было взяться сильному историку Александру Дюкову.В помощь взявши как криминалистов так и других экспертов.То что немцы там причастны это без сомненья,вот только наша роль окончательно не ясна.
    aleksandrs95
    1. Инжeнeр Сегодня, 09:04
      согласен с вами, только Дюков никаких приказов не найдет, а показания людей тех лет уже не проверишь.
      Инжeнeр
  18. Stas157 Сегодня, 08:58
    Я лично давно для себя составил мнение, что пленных поляков расстреляли немцы. Об этом свидетельствуют довольно серьезные аргументы. Я уже высказывался на эту тему, поэтому хотел бы привести выдержки:
    Показательно, что поляки расстреляны немецкими пулями из немецкого оружия. Это установленный факт. Так вот Сталин не такой человек, чтобы по мелкому скрывать свои злодеяния! Это же не ДАМа, в конце концов. Потом, если допустить, что действительно, Сталин решил расстрелять поляков немецкими пулями, чтобы представить это немецким злодеянием, тогда это заранее надо было знать, что немцы захватят Смоленск, то есть ЗАРАНЕЕ надо было быть готовым отдать эту территорию врагу! Невозможно представить даже такое. И наконец, захоронения поляков "нашли" типа немцы. И немцы же подняли этот вопрос. А мы знаем, какая у гитлеровцев было гебельсовская пропаганда. Когда освободили территорию от немцев, там работала советская комиссия, которая и дала истинное заключение о том, что было на самом деле.
    Stas157
    1. Gipfel Сегодня, 09:14
      Прямо из немецкого оружия немецкими пулями?-7.62 от дыры 7.92 отличить сложно-сама пуля другое дело но и это ничего не решает в общем то-оружие друг друга могут использовать и те и другие.Это ничего не доказывает и ничего не объясняет...
      Gipfel
      1. zoolu300 Сегодня, 10:00
        Пули специалисты отличают влет. А пули как раз немецкие, как и веревки и узлы.
        zoolu300
        1. Gipfel Сегодня, 10:24
          Не знаю ни про узлы честно говоря ни про пули-это все слухи на уровне СМИ. Может и да может и нет. У нас просто так бы тоже президент каяться не стал-прощения просить за это деяние но он же это сделал...Только вот надо ли это было делать?
          А узлы, веревки -пули все это можно связать, нажать на спуск и купить веревки как русскими руками так и немецкими можно одинаково...
          Gipfel
          1. zoolu300 Сегодня, 10:30
            Нет уж. Пули и веревки как раз важны, ибо не стала бы такая серьезная организация как НКВД (руководил сам товарищ Берия!) из за каких то поляков менять установленный Приказами и Распоряжениями процесс.
            zoolu300
            1. Gipfel Сегодня, 10:48
              Значит не надо было Президенту каяться в том грехе что мы не совершали...Да и в любом случае я думаю не надо было...Польша нам исторический враг номер один-спесиво-надменная нация которая не один раз уже заигрывалась в сверх-державу и в политику...Пислудский да? там старался-они имели территориальные притязания в 30 годы ко всем странам которые с ней в тот момент граничили - от Германии Чехословакии Прибалтийские страны ну и Россия-куда ж без нее.И вели подрывную деятельность на нашей территории не без поддержки польского же правительства. Не следовало говорить немцам-Псы Как и не следовало американскому писателю-Еврею- писать книгу о том что надо кастрировать всех немцев и стерилизовать всех немецких женщин и если каждый еврейский врач будет делать по 25 операций в день то по истечении по моему 3 месяцев все немцы будут не в состоянии иметь потомство-Гитлер прознал про книгу-удивился не мало и отдал приказ читать эту книгу по радио круглые сутки.Ну немцы послушали-тоже удивились не мало-возмутились ну а последствияя думаю вы знаете-Одна высшая расса топила печи другой высшей рассой
              Ибо сказано в талмуде- женщину гоя(то бишь не еврея можно иметь с трех лет)-если еврей захочет сделать зло пусть идет в незнакомый город и сделает там зло, Мы -высшая расса-все кто не еврей-Гой- подобен свинье...
              Gipfel
          2. kirieeleyson Сегодня, 10:46
            Цитата: Gipfel
            Не знаю ни про узлы честно говоря ни про пули-это все слухи на уровне СМИ.

            Так не знаете или знаете и пишете что это слухи?
            Есть конкретные факты баллистических экспертиз, из документов, переданных из архива польской стороне. Эти документы обнародованы. И веревки и пули и следы амуниции - есть даже следы немецких сигарет,пуговицы и т.д. Есть свидетельские показания очевидцев, есть заключение польской комиссии после войны, результаты эксгумации тел даже есть. Это все документы, которые польская сторона "в упор не видит". Зачем им что-то доказывать, если они намеренно "стряпают" обвинения, основываясь на популистских заявлениях Мацеревича?
            kirieeleyson
            1. Gipfel Сегодня, 10:59
              Ну тогда не надо было нашему президенту набивать лоб в поклонах и рвать на себе рубище в стенаниях по убиенным полякам.И согласен-не надо им вообще ничего в любом случае доказывать. Даже в том случае если это сделали мы.Они что то пеплом себе головы не посыпают что во время интервенции у нас творили и что сделали с нашими пленными под Варшавой.
              Gipfel
  19. tatra Сегодня, 09:01
    Как Гитлер оклеветал коммунистов для оправдания нападения на СССР и советский народ ,так и у врагов коммунистов на территории СССР ,начиная с их "Освободителя " Горбачева ,клевета на советских коммунистов ,-единственное у них оправдание уничтожения ими СССР и создания на территории СССР выгодной только им Системы в ущерб стране и народу .
    ВСЕ факты ,что они с их дешевым пафосом ,лицемерными "человеколюбием " и "праведным гневом " выставляют за "преступления коммунизма "-это ложь ,клевета ,двойные стандарты ,оправдывание преступлений внешних и внутренних врагов Советской России /СССР ,советского народа .
    Нет ни одного исключения .
    tatra
  20. Инжeнeр Сегодня, 09:03
    Это какие такие документы по расстрелу есть в библиотеке Конгресса США? После войны в Германии не нашли никаких документов хоть как-то связанных с этим делом. У нас в архиве бывшего НКВД хранится два листочка: докладная Сталину по вариантам решения вопроса с военнопленными и докладная Хрущеву, которую многие специалисты называют подделкой из-за ляпов в названия ведомств и стиля письма. Никаких приказов о расстрелах нет и близко. Так какие там документы могут быть в библиотеке Конгресса США?!
    Инжeнeр
    1. Gipfel Сегодня, 09:15
      В конгрессе США сами же такие документы и пишут и сами же выставляют на обозрение. Можно вообще не реагировать на подобную информацию.
      Gipfel
    2. Монархист Сегодня, 10:14
      Инженер,Вы задали вопрос:"какие там могут быть документы в библиотеке Конгресса США",а выскажу предположение: Ферр никаких документов там не нашел,а просто почитал написанное прежде и выдал за своё.
      Звучит гипотетически"библиотека Конгресса",а там всё может храниться.
      В газете"За Рубежом"когда-то читал:одна журналистка нашла Керенского,к тому времени полунищий старик,она решила подправить финансовое положение Керенского и в "библиотеку Конгресса" продали "секретный"архив Керенского. Архив был из кучи старых писем и фотографий(половину материалов подарили наследники эмигрантов) ,что в этих бумагах будет секретного,но звучит"секретный архив Керенского!"
      Монархист
      1. tatra Сегодня, 10:27
        Сколько бы вы ,враги коммунистов ,начиная с вашего "Освободителя " Горбачева ,ни вылизывали задницы полякам-русофобам ,ни бросались "грудями " их защищать , они этого не оценят ,только еще больше беснуются против России .
        tatra
      2. Reinhard Сегодня, 10:55
        Примерно как -- " Солженицин использовал архивы КГБ. которые предоставили ему в библиотеке конгресс США ...." laughing
        Reinhard
  21. Monster_Fat Сегодня, 09:17
    Не-не-не-это дело рук москалей-"на том стояла, стоит и будет стоять "земля польская". wink "Катынский расстрел" -это фундамент всей политики Польши по отношению к России, это фундамент вообще всех отношений поляков с русскими. Это вообще фундамент всей Польши как государства находящегося в "обиженке". Если вы разрушите этот "фундамент", вы вообще, разрушите всю Польшу (я не шучу-это действительно так, весь современный политический строй в Польше рухнет). Поэтому, поляки никогда не признают никаких фактов оправдывающих Россию и, тем более, очерняющих их новых хозяев-немцев. НИКОГДА не признают! Несмотря ни на какие доказательства!
    Monster_Fat
    1. tatra Сегодня, 09:44
      Враги коммунистов на территории СССР и в Восточной Европе доказали ,что ради выгоды в их гнусных целях ,они всегда оправдывают или "не замечают " преступления внешних и внутренних врагов своей страны и народа .
      Как враги коммунистов на территории СССР оправдывают или "не замечают " преступления интервентов , гитлеровцев и их пособников -коллаборационистов из числа граждан России и СССР ,так и польские враги коммунистов ради выгоды в их антисоветчине /русофобии ,"забыли " на долгое время о преступлениях украинских националистов ,уничтоживших в Волынской резне десятки тысяч мирных поляков , только недавно "вспомнили ", да еще ,как принято у врагов коммунистов ,опять свалили вину на коммунистов и русских .
      tatra
  22. Монархист Сегодня, 09:43
    Мишка"меченый"взрослый ребенок: ему поблажилось,что если уступить Западу в паре"мелочей" и все будут счастливы и пошло и поехало.
    В таком случае у меня вопрос: если "меченый"не совсем адекватный почему коммунисты молчали? Ладно тогда они боялись,а почему после развала СССР ни Фалин или никто другой не сказал:"Товарищи,что говорил М.С.про Катынь-брехня, НКВД поляков не расстреливали и все факты подтасованы" папа Зю тоже молчит.
    В детстве у меня был сосед фронтовик и он как выпьет всегда кричал:"настоящие большевики на фронте погибли,а это предатели"может он прав?
    Монархист
  23. нивасандер Сегодня, 09:43
    лагеря пленных польских офицеров находились вдоль строящейся трассы Москва Минск и лч состав ударными трудом отрабатывал все преступления панской польши пред СССР.Когда фронт приблизился то встал вопрос об их эвакуации,и тут поляки устроили бунт разбили лагерный каптерки разобрали документы понавешали на себя ордена и ленты и стали ждать освободителей---дождались.При этом есть один момент который поляки всячески заминают.Лагерь в Лиозно был эвакуирован несмотря протесты и бунты,и офицеры из этого лагеря докладывали Андерсу о состоянии дел, но это ставило под сомненье всю теорию.Поэтому Андерс сделал все чтоб заключенные из Лиозно не попали в его армию(объявил предателями).Пришлось беднягам идти в армию Берлинга
    нивасандер
  24. 3vs Сегодня, 10:05
    Пшекам это надо донести, пусть "Четыре танкиста и собака" по чаще пересматривают...
    3vs
  25. Berkut24 Сегодня, 10:14
    А что скажет американцам на это Мацеревич?
    Berkut24
  26. Монархист Сегодня, 10:51
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Могу на этом же бланке соорудить приказ о расстреле Горбачёва как будущего предателя!

    А можно я на нем свою подпись поставлю. hi

    Я против:в первую очередь надо"беловежскую тройку"на елке подвесить
    Монархист
  27. Монархист Сегодня, 10:54
    Цитата: красноярск
    Кстати, у Гровера Ферра есть одна книга, кажется - "Оболганный Сталин". Почитайте, кто по крупицам собирает информацию об этой личности. Рекомендую.

    Старшина,я и без прошло профессора знаю,что Хрущ брехун
    Монархист
Картина дня