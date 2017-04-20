11:08 20 апреля

Кто не пускает Путина «глубоко» в Европу?

Президент Украины П. Порошенко сделал громкое заявление на тему Европы и Путина. Мол, в Центральную Европу русские танки не идут потому, что существуют санкции. Политическое давление — вот способ, при помощи которого Путина можно «удержать» за столом переговоров.



Напомним, П. Порошенко выступил во вторник в аналитическом центре Chatham House (г. Лондон). Украинский президент находится в Великобритании с целью переговоров с премьер-министром Терезой Мэй и с министром иностранных дел Борисом Джонсоном, в том числе по вопросу возможной дальнейшей технической и военной поддержки его правительства.


Некоторые его заявления стали отдельной темой для крупной западной прессы. В частности, высказывания украинского президента комментирует редактор дипломатического отдела «The Guardian» Патрик Винтур (Patrick Wintour).

Президент Украины призвал администрацию Трампа поддерживать санкции против России, отметив, что это единственный способ удержать Владимира Путина за столом переговоров, а Центральную Европу — уберечь от русских танков.

По мнению Порошенко, продолжение поддержки Украины является для Запада «испытанием». Если Запад испытание выдержит, значит, он имеет волю к борьбе за свои ценности, а ежели не выдержит, то, стало быть, он (Запад) находится в состоянии упадка (как считает Москва).

Порошенко предложил Западу стоять «твёрдо» на позиции санкций в отношении РФ. Тем, кто говорит, будто эти ограничительные меры «ничего не приносят», верить не надо. Санкции есть «единственный механизм удержания России за столом переговоров». «Если бы не санкции и новорожденная украинская армия, то российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе», — отметил Порошенко.

«Путин начал свою кампанию на Украине с чувством безнаказанности, — цитирует газета украинского лидера. — Из-за санкций он испытывает чувство нерешительности».

По словам Порошенко, Россия не только отвергает мировой порядок, но даже «пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей».

Сам президент Украины нынче «спокоен», и это потому, что администрация Д. Трампа решительно поддержала Украину в её «битве за предотвращение российской агрессии». Также Порошенко отметил, что на минувшей неделе он «прекрасно» поговорил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

Ранее Киев был обеспокоен тем, что США откажутся от санкций или ослабят санкции в попытке пересмотреть отношения с Путиным. Однако теперь, по мнению украинского президента, администрация Трампа поняла, что конфликт представляет собой «столкновение между миром правил и миром вооружённой силы».

Напомним, ранее Лондон (точнее, министр иностранных дел Б. Джонсон) не сумел объединить «большую семёрку» идеей «карательных санкций» против России. Введение новых санкций не встретило поддержки в первую очередь у Берлина. Вероятно, «беспокойство» Порошенко было связано в том числе и с этим решением. Именно поэтому он пытается убедить европейскую и американскую публику в том, что без западных санкций русские на танках захватили бы уже пол-Европы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Ole Jensen / Corbis via Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:38
    Теперь только намеками -дайте денег, или я того стакан в руках, точнее, Русскую армию, долго не удержу-непохмеленный fool
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 08:13
      И с этим сумасшедшим кто то разговаривает ? его держат на поводке как цепного пса , что бы он правильно гавкал на Россию.
      cniza
      1. Ныробский Сегодня, 10:57
        Цитата: cniza
        И с этим сумасшедшим кто то разговаривает ? его держат на поводке как цепного пса , что бы он правильно гавкал на Россию.

        Ну так ведь это чудило ещё не отработало вложенное в него американское бабло. У россиян в 2018 году выборы президента. Осталось 11 месяцев. Вот за эти 11 месяцев, Петруха должен создать ситуацию, когда российский электорат будет стоять на ушах, а от того, как ВВП разрулит ситуацию, будет зависить его рейтинг и исход выборов. Так что этот американский пудель П.Порошенко, ещё не выполнил свою последнюю миссию, поэтому с ним и "разговаривают".
        Ныробский
  2. Баракуда Сегодня, 07:38
    Ну нельзя же с утра новости от дебилоида-пароша запускать . Аппетит может пропасть winked
    Баракуда
    1. 30 вис Сегодня, 08:46
      Вальцман на фото бледен .. Такое впечатление как в гробу напудрили покойничка .. Чую конец приходит Петеньке . На одном вискаре держится ! Стакан отнять и упадёт замертво .
      30 вис
    2. birs Сегодня, 11:05
      Похоже, местный вискарь вызвал весеннее обострение организма, привыкшего к горилке.
      birs
  3. андрей юрьевич Сегодня, 07:38
    Президент Украины П. Порошенко сделал громкое заявление на тему Европы и Путина. Мол, в Центральную Европу русские танки не идут потому, что существуют санкции.
    танкистам визы не дают? laughing
    андрей юрьевич
    1. Кот Всапогах Сегодня, 07:40
      у наших танков безвиз в Европу)) wink это танкисты без хамона в атаку не ходят laughing
      Кот Всапогах
      1. Баракуда Сегодня, 07:44
        Это уж точно good good drinks
        Баракуда
    2. Чёрный Сегодня, 07:59
      Судя по всему Парась всё ещё разговеется wassat Его остатки мозгов утонули в алкоголе полностью wassat
      Чёрный
    3. злой партизан Сегодня, 08:11
      Цитата: андрей юрьевич
      танкистам визы не дают?

      Если они из Режа, то да. yes
      Привет, дилетант с пенсионным удостоверением! drinks
      злой партизан
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:46
        Цитата: злой партизан
        Цитата: андрей юрьевич
        танкистам визы не дают?

        Если они из Режа, то да. yes
        Привет, дилетант с пенсионным удостоверением! drinks

        здарова Юра... hi у меня не Удостоверение,а "справка",как из тюрьмы...отменили Удостоверения... sad ещё и на этом "опустили" пенсионеров...кому то дачи и привелегии,а кому то-"справка"...хотя стаж работы у меня поболе чем у депутатов...
        андрей юрьевич
  4. Altona Сегодня, 07:45
    Снова "поговорил" с Рексом Тиллерсоном, Джэком Дэниэлсом, Джонни Уокером и Вильямом Лоусоном. Последних трех назначил своими советниками по внешнеполитическим вопросам. laughing
    Altona
    1. Кот Всапогах Сегодня, 07:50
      Белочку уволил что ли crying
      Кот Всапогах
      1. Смог Сегодня, 08:11
        Цитата: Кот Всапогах
        Белочку уволил что ли crying

        Что Вы, что Вы!!!!! Белочка- это тайный советник вождя.
        Смог
      2. ЛукичЪ Сегодня, 08:16
        Цитата: Кот Всапогах
        Белочку уволил что ли

        неее, это раньше она к нему приходила, сейчас он сам к ней ходит
        ЛукичЪ
        1. Кот Всапогах Сегодня, 08:22
          а то вот так поедешь в европы - увидишь одинокую безработную белочку, жалко аж жуть wassat
          Кот Всапогах
      3. Wedmak Сегодня, 08:21
        Белочка, видя этого клоуна, сама в отставку подала. Опасно приходить, можешь под санкции попасть.
        Wedmak
  5. Cat Man Null Сегодня, 07:49
    Опять про Порошенку... надоел уже этот кловун, ей-право request

    Все ж прекрасно понимают, что есть он никто, и звать его никак. Сказать, что это "говорящая голова" - и то многовато будет... потому как - а где там, собсна, голова-то? laughing
    Cat Man Null
  6. Altona Сегодня, 07:51
    Цитата: Кот Всапогах
    Белочку уволил что ли

    ---------------------------------
    Белочку хочет назначить спецпредставителем в ООН, никак ей дозвониться не может. laughing
    Altona
    1. 30 вис Сегодня, 08:48
      Ловит он белочку , Белочка в руки не даётся !
      30 вис
  7. olimpiada15 Сегодня, 08:02
    Самый эффективный путь к ликвидации проблем с российскими угрозами, мучающими Порошенко-приглашение психиатра-нарколога.
    olimpiada15
  8. Джентельмен Сегодня, 08:03
    "как говорит наш шеф,если человек , то это надолго".Бриллиантовая рука...
    Джентельмен
  9. Sergg Сегодня, 08:03
    Ну, Порося он и есть Порося чтобы нести похмельную бредятину - обсуждать то особо не чего.
    Но слышать как боятся Российских танков, конечно, приятно.
    Sergg
  10. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:07
    Порося в своём репертуаре хрюкает
    Лёня Пантелеев
  11. zivXP Сегодня, 08:22
    Порося не дает о себе забывать. А то вдруг завтра о нем ни кто не вспомнит. :)
    zivXP
  12. andj61 Сегодня, 08:25
    А почему в обзоре нет фразы Порошенко про крокодила? recourse
    Непорядок! Политические обозреватели на Украине уже задолбались объяснять, что хотел сказать Порось, сравнивая Россию с крокодилам, а у остальных сомнений нет - или действительно разговелся на славу,либо, как вариант - вообще по примеру Ельцина никогда не просыхал! bully hi
    andj61
  13. ser-pov Сегодня, 08:26
    Мне вот просто интересно, как Путин после высказываний этого долбодятла, общается с ним в нормандском формате... С этим идиотом ,не то что общаться- садится на одном гектаре нельзя... belay
    ser-pov
  14. vladimirvn Сегодня, 08:33
    Главный тормоз Европы!
    vladimirvn
  15. вован 80 Сегодня, 08:49
    monsieur , je n'ai pas mangé de 7 jours.............. [ двенадцать стульев]
    вован 80
  16. Monster_Fat Сегодня, 09:09
    Да ладно. Все эти новоиспеченное "младевропейцы" радостно повизгивая, входили в "дружную семью" ЕС, именно на волне антирусской истерии, которая, на самом деле, никогда не прекращалась и не прекратится на западе. Эти "младоевропейцы" визжа от счастья, говорили, что да-да они, теперь, будут выслуживаться перед новыми господами, будут из кожи лезть, чтобы доказать им свою лояльность и, внимание -они теперь, с радостью будут "форпостом-передней линией обороны" перед непроходящей "российской угрозой". То есть, они с радостью обещали быть "пушечным мясом", если что, так, как ничего другого они новым господам ни тогда, ни сейчас, предложить не могут. И чем Порошенко хуже? Да ничем. Он так же, в самом начале в первом же своем выступлении перед "западной аудиторией" предложил украинцев сделать пушечным мясом для "защиты Европы" от России-это то, что он политически может предложить своим западным хозяевам. Не вижу в этом ничего "сверхъестественного". Это даже нормально-любой предатель в первую очередь клянется "положить свою жизнь" и жизни "своих холопов" за нового господина.
    Monster_Fat
  17. a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
    ... этот маразматик, который от рошена, напившись снова гонит пургу... и когда уже печень у него остегнётся? laughing
    a.s.zzz888
  18. нивасандер Сегодня, 09:25
    хохлы его тоже не любят
    нивасандер
    1. Толстоевский Сегодня, 09:33
      неблагодарные гои
      Толстоевский
  19. Толстоевский Сегодня, 09:33
    когда уже этого поца грохнут
    Толстоевский
  20. wandlitz Сегодня, 09:40
    Высказывания Потрошенко это бред сивой кобылы или пьяного мерина.
    wandlitz
  21. НЕКСУС Сегодня, 09:46
    Как санкции способны удержать танки? fool Параша живет в своей реальности,при чем у него какие-то сезонные обострения наблюдаются. fool
    НЕКСУС
  22. 3vs Сегодня, 10:03
    Что-то лицо мне Петюнино не нравится, с печенью, похоже, проблемы...
    3vs
  23. KIBL Сегодня, 10:07
    Усе шеф пропало!Меня окончательно накрыла пушистым хвостиком белочка!
    KIBL
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