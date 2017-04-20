Кто не пускает Путина «глубоко» в Европу?
Президент Украины П. Порошенко сделал громкое заявление на тему Европы и Путина. Мол, в Центральную Европу русские танки не идут потому, что существуют санкции. Политическое давление — вот способ, при помощи которого Путина можно «удержать» за столом переговоров.
Напомним, П. Порошенко выступил во вторник в аналитическом центре Chatham House (г. Лондон). Украинский президент находится в Великобритании с целью переговоров с премьер-министром Терезой Мэй и с министром иностранных дел Борисом Джонсоном, в том числе по вопросу возможной дальнейшей технической и военной поддержки его правительства.
Некоторые его заявления стали отдельной темой для крупной западной прессы. В частности, высказывания украинского президента комментирует редактор дипломатического отдела «The Guardian» Патрик Винтур (Patrick Wintour).
Президент Украины призвал администрацию Трампа поддерживать санкции против России, отметив, что это единственный способ удержать Владимира Путина за столом переговоров, а Центральную Европу — уберечь от русских танков.
По мнению Порошенко, продолжение поддержки Украины является для Запада «испытанием». Если Запад испытание выдержит, значит, он имеет волю к борьбе за свои ценности, а ежели не выдержит, то, стало быть, он (Запад) находится в состоянии упадка (как считает Москва).
Порошенко предложил Западу стоять «твёрдо» на позиции санкций в отношении РФ. Тем, кто говорит, будто эти ограничительные меры «ничего не приносят», верить не надо. Санкции есть «единственный механизм удержания России за столом переговоров». «Если бы не санкции и новорожденная украинская армия, то российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе», — отметил Порошенко.
«Путин начал свою кампанию на Украине с чувством безнаказанности, — цитирует газета украинского лидера. — Из-за санкций он испытывает чувство нерешительности».
По словам Порошенко, Россия не только отвергает мировой порядок, но даже «пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей».
Сам президент Украины нынче «спокоен», и это потому, что администрация Д. Трампа решительно поддержала Украину в её «битве за предотвращение российской агрессии». Также Порошенко отметил, что на минувшей неделе он «прекрасно» поговорил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.
Ранее Киев был обеспокоен тем, что США откажутся от санкций или ослабят санкции в попытке пересмотреть отношения с Путиным. Однако теперь, по мнению украинского президента, администрация Трампа поняла, что конфликт представляет собой «столкновение между миром правил и миром вооружённой силы».
Напомним, ранее Лондон (точнее, министр иностранных дел Б. Джонсон) не сумел объединить «большую семёрку» идеей «карательных санкций» против России. Введение новых санкций не встретило поддержки в первую очередь у Берлина. Вероятно, «беспокойство» Порошенко было связано в том числе и с этим решением. Именно поэтому он пытается убедить европейскую и американскую публику в том, что без западных санкций русские на танках захватили бы уже пол-Европы.
Напомним, П. Порошенко выступил во вторник в аналитическом центре Chatham House (г. Лондон). Украинский президент находится в Великобритании с целью переговоров с премьер-министром Терезой Мэй и с министром иностранных дел Борисом Джонсоном, в том числе по вопросу возможной дальнейшей технической и военной поддержки его правительства.
Некоторые его заявления стали отдельной темой для крупной западной прессы. В частности, высказывания украинского президента комментирует редактор дипломатического отдела «The Guardian» Патрик Винтур (Patrick Wintour).
Президент Украины призвал администрацию Трампа поддерживать санкции против России, отметив, что это единственный способ удержать Владимира Путина за столом переговоров, а Центральную Европу — уберечь от русских танков.
По мнению Порошенко, продолжение поддержки Украины является для Запада «испытанием». Если Запад испытание выдержит, значит, он имеет волю к борьбе за свои ценности, а ежели не выдержит, то, стало быть, он (Запад) находится в состоянии упадка (как считает Москва).
Порошенко предложил Западу стоять «твёрдо» на позиции санкций в отношении РФ. Тем, кто говорит, будто эти ограничительные меры «ничего не приносят», верить не надо. Санкции есть «единственный механизм удержания России за столом переговоров». «Если бы не санкции и новорожденная украинская армия, то российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе», — отметил Порошенко.
«Путин начал свою кампанию на Украине с чувством безнаказанности, — цитирует газета украинского лидера. — Из-за санкций он испытывает чувство нерешительности».
По словам Порошенко, Россия не только отвергает мировой порядок, но даже «пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей».
Сам президент Украины нынче «спокоен», и это потому, что администрация Д. Трампа решительно поддержала Украину в её «битве за предотвращение российской агрессии». Также Порошенко отметил, что на минувшей неделе он «прекрасно» поговорил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.
Ранее Киев был обеспокоен тем, что США откажутся от санкций или ослабят санкции в попытке пересмотреть отношения с Путиным. Однако теперь, по мнению украинского президента, администрация Трампа поняла, что конфликт представляет собой «столкновение между миром правил и миром вооружённой силы».
Напомним, ранее Лондон (точнее, министр иностранных дел Б. Джонсон) не сумел объединить «большую семёрку» идеей «карательных санкций» против России. Введение новых санкций не встретило поддержки в первую очередь у Берлина. Вероятно, «беспокойство» Порошенко было связано в том числе и с этим решением. Именно поэтому он пытается убедить европейскую и американскую публику в том, что без западных санкций русские на танках захватили бы уже пол-Европы.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Ole Jensen / Corbis via Getty Images
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