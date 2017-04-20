11:11 20 апреля

Канал CNN: Дамаск перемещает свои самолеты поближе к российской военной базе

ВВС Сирии передислоцирует свои самолеты в аэропорт имени Басиля Аль-Асада, расположенный вблизи от российской авиабазы Хмеймим. Там сирийские машины окажутся под защитой российской военной техники, сообщает телеканал CNN.



«Мы начинаем с сообщений о новых действиях Сирии. В надежде уберечь свои военные самолёты от возможного удара со стороны США правительство страны перемещает большую часть из них. Такие сведения мы получили от двух американских чиновников из министерства обороны. По их словам, правительство Сирии приняло решение о передислокации самолётов после ракетного удара, который США нанесли по сирийской военно-воздушной базе в начале этого месяца», – приводит RT слова ведущего программы.


«Режим переместил большинство своих действующих истребителей на прибрежную авиабазу, в Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада. Таким образом, сирийские истребители оказались под защитой близлежащей российской авиабазы», – пояснил ведущий.

(Передислокация сирийских истребителей) говорит о том, что их (Москву и Дамаск) связывают гораздо более тесные отношения, чем мы предполагали. Это также свидетельствует о возможном намерении России обезопасить военные ресурсы (сирийского правительства), вероятно, его оружие, вероятно, места хранения топлива. Возможно, это также свидетельствует о том, что Россия помогает (правительству Сирии) в сокрытии запасов химического оружия,
сказал в эфире CNN военный аналитик, полковник в отставке Сердик Лейтон.

Отмечается, что подобные предположения дают повод для беспокойства, учитывая готовность администрации Трампа применить военную силу в ответ на атаки, совершённые режимом на севере Сирии с применением, вероятнее всего, зарина. «Так сегодня считают международные организации. Эти выводы подтвердила международная инспекционная группа Организации по запрещению химического оружия», – говорится в материале.

Пока сирийские пилоты надеются на защиту со стороны России, российские самолёты, тем временем, летают всё ближе к американским берегам. Дважды за два дня у побережья Аляски были замечены российские бомбардировщики времён холодной войны. Они приблизились к материковой зоне на 36 миль, однако проявили осторожность и не вышли за пределы международного воздушного пространства. Самолёт ВВС США совершил привычный в таких случаях перехват, и бомбардировщики поменяли курс и повернули в сторону России,
заключил телеведущий.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 39

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:24
    Сирийские военные тоже не дураки понимают где безопаснее , только надо было пораньше перегнать самолеты , до известных событий.
    Spartanez300
    1. zivXP Сегодня, 08:29
      Никто, конечно, не ожидал такой подлянки от "партнеров". А зря. Теперь провели работу над ошибками.
      zivXP
      1. cniza Сегодня, 08:32
        Правильное решение , но США так просто не угомонятся.
        cniza
        1. Tusv Сегодня, 09:07
          Цитата: cniza
          но США так просто не угомонятся.

          Разумеется Гомон в СМИ только усилится. Потому как по Аэропорту имени Базеля Асада фиг ударишь. Он же в Хмеймим
          Tusv
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
            Цитата: Tusv
            Потому как по Аэропорту имени Базеля Асада фиг ударишь. Он же в Хмеймим

            Хоть видит око , да зуб неймёт ... wink Будет весело , если матрасы как всегда обвинят Россию в том , что она "подрывает усилия коалиции и коварно прикрывает ВВС САР от мирных ракетно-бомбовых ударов ." yes
            bouncyhunter
            1. Tusv Сегодня, 09:48
              Цитата: bouncyhunter
              Будет весело , если матрасы как всегда обвинят Россию

              О коварстве Русских поют их песни. Это уже привычно. Несколько сотен new songs мы даже не заметим ибо мелодия одна
              Tusv
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
                Цитата: Tusv
                Несколько сотен new songs мы даже не заметим ибо мелодия одна

                Да и слова не меняются уже который год ...
                bouncyhunter
                1. Tusv Сегодня, 10:59
                  Кстате. О Русском коварстве. Мы же вероломно обещали подарить передать 12 Су-24М2
                  https://topwar.ru/109276-sirii-budet-peredana-esk
                  adrilya-su-24m2.html
                  Уж не эти ли птички си ны ны увидело под нашим боком?
                  Tusv
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
                    Да этим и в Антарктике русские танки и самолёты привидеться могут ... wink
                    bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 08:35
      Таки, китайские ракеты тоже жмутся к нашим границам. fellow
      сибиралт
      1. Jovanni Сегодня, 08:40
        Цитата: сибиралт
        Таки, китайские ракеты тоже жмутся к нашим границам. fellow

        Да и натовские танки в Прибалтике и Польше не отстают от них. Тоже жмутся к нам. С испугу, наверное...
        Jovanni
        1. cniza Сегодня, 08:44
          Берут в "тесные" объятия и очень хочется нас придушить , но...
          cniza
    3. тлауикол Сегодня, 08:38
      Ничего хорошего,радиус сократится,нагрузка тоже,время реакции увеличится.обслуживание кучи самолетов в одной корзине тоже не добавит ни производительности,ни безопасности.все это на руку нашим заклятым друзьям.
      тлауикол
      1. Tusv Сегодня, 09:01
        Все мимо
        Цитата: тлауикол
        Ничего хорошего,радиус сократится,нагрузка тоже,время реакции увеличитсяк

        Так то с базы в Хмеймим Басмачи в Итлибе в разы ближе.
        обслуживание кучи самолетов в одной корзине тоже не добавит ни производительности,ни безопасности

        Наоборот. Логистика отлажена, не надо гнать запчасти фиг знает куда. Спецов навалом и под зонтиком
        Tusv
        1. тлауикол Сегодня, 09:16
          В идлибе ближе,но война идет только в идлибе? Совсем недавно шайрат стратегической авиабазой называли,а теперь?
          Ага,спецов навалом и ВПП тоже эвакуировали
          тлауикол
          1. Tusv Сегодня, 09:26
            Цитата: тлауикол
            Совсем недавно шайрат стратегической авиабазой называли,а теперь?

            А теперь Пальмира освобождена. Пойдет наступление на Раку, вернуться птички
            Tusv
      2. Topotun Сегодня, 09:32
        Зато резко улушиться логистика по доставке БП и топлива. Ремонтные службы можно центролизовать, тем более наши ремслужбы если что рядом...
        Topotun
  2. Uncle Lee Сегодня, 08:24
    Сирийские самолеты "жмутся" к нашей базе, наши самолеты "жмутся" к американской - все по честному !
    Uncle Lee
  3. vladimirvn Сегодня, 08:32
    Китайцы свои ракеты, сирийцы самолеты. Кого еще под крылышко возьмем? laughing
    vladimirvn
    1. Мишка на севере Сегодня, 08:38
      Возможно, это также свидетельствует о том, что Россия помогает (правительству Сирии) в сокрытии запасов химического оружия,
      сказал в эфире CNN военный аналитик, полковник в отставке Сердик Лейтон.
      Ну наконец то нашли крайних.Даже как то не удивительно, привычно стало.Россия всегда и везде....
      Мишка на севере
      1. Orionvit Сегодня, 09:33
        Да кто бы сомневался. Ничего нового, как обвинить Россию, на западе не придумали. Тут уместно вспомнить слова Путина, и его цитату классиков: "скучно девочки".
        Orionvit
  4. Masya Masya Сегодня, 08:32
    Все логично- сомкнём наши ряды good
    Masya Masya
  5. Аскет Сегодня, 08:33
    Вот ещё одно доказательство, того, что международные сионисткие круги всеми способами будут пытаться выдавать Россию из Сирии, вплоть до военных атак на наши объекты. Сейчас разворачивается первый этап, информационное прикрытие,и провокации с ОМП, потом следует ожидать диверсии и операции "под чужим флагом". По мере военно -политического поражения бармалеев, конфронтация будет нарастать. причём американцы как всегда будут использовать для провокаций своих сателлитов, прежде всего Турцию и Израиль.
    Аскет
  6. профессор Сегодня, 08:37
    «Режим переместил большинство своих действующих истребителей на прибрежную авиабазу, в Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада. Таким образом, сирийские истребители оказались под защитой близлежащей российской авиабазы», – пояснил ведущий.

    Таким образом ВВС асада окончательно переместились в алавистан, будущее государство асада.
    профессор
    1. Александр12 Сегодня, 09:23
      Спите и видите, как Сирия развалится. А если ваш кошмар исполнится и Сирия останется целой? Надеюсь пулю в лоб себе не пустите smile
      Александр12
    2. Петр1 Сегодня, 09:26
      Радость еврея - боль и муки соседа.А уж если есть что взять у несчасного-празддник recourse
      Петр1
      1. профессор Сегодня, 11:09
        Цитата: Александр12
        Спите и видите, как Сирия развалится. А если ваш кошмар исполнится и Сирия останется целой? Надеюсь пулю в лоб себе не пустите:

        Предлагаетe мне желать стране с которой у нас война и которая на нас неоднократно нападала силы и процветания? По мне пусть Сирия развалится на удельные княжества или вообще упразднится. Главное чтобы с её территории не истекала угроза сотням тысяч российских граждан проживающих в нашей стране.

        Цитата: Петр1
        Радость еврея - боль и муки соседа.А уж если есть что взять у несчасного-празддник recourse

        То-то я смотрю здесь на сайте сплошь евреи. Что ни новость про Украину сплошная радость еврея по поводам боли и мукам соседа. И это с учетом того, что войны между Россией и Украиной нет, а у нас с Сирией война. А уж как "грустили" советские граждане 9-го мая 1945-го вообще не описать. Прям траур в стране ввели. fool
        профессор
  7. ИванИванов Сегодня, 08:39
    Логично если так, теперь отступать некуда
    ИванИванов
  8. тлауикол Сегодня, 08:39
    Могли бы и наши самолеты в Шайрат переместить в качестве гаранта,но...
    тлауикол
  9. Монархист Сегодня, 08:43
    Москву и Дамаск связывают гораздо более тесные отношения,чем мы предполагали"
    Чудак этот Сердик Лейтон:мы всегда открыты для друзей, а с Сирией у нас давние и хорошие отношения.
    Возможно,это не укладывается в голове у Лейтона,знаете ли возраст и воспитание.
    Монархист
    1. Flinky Сегодня, 09:33
      У них же нет друзей - только интересы.
      Flinky
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 08:50
    Таким образом, сирийские истребители оказались под защитой близлежащей российской авиабазы», – пояснил ведущий.


    ... правильно сделали, пусть теперь мерикатосы сунутся с топорами! angry
    a.s.zzz888
  11. Pacifist Сегодня, 08:51
    Основная цель всей этой информационной отрыжки от CNN, вот в этой фразе
    Возможно, это также свидетельствует о том, что Россия помогает (правительству Сирии) в сокрытии запасов химического оружия,....

    Стандартная тактика намешать все в одну кучу и заявить недоказуемое наряду с фактом, чтоб потом превратить эти фейки в мэнстрим новости.
    Pacifist
  12. voyaka uh Сегодня, 08:54
    У сирийцев было 2 базы: под Дамаском и ту, которую американцы грохнули.
    Ее надо восстанавливать.
    Осталась одна. Логично не концентрировать все самолеты в одном месте.
    voyaka uh
    1. Flinky Сегодня, 09:33
      Взлётка на Шайрате осталась целой, а остальное восстановимо.
      Flinky
      1. lFelix Сегодня, 10:34
        Цитата: Flinky
        Взлётка на Шайрате осталась целой, а остальное восстановимо

        Ценность взлетки равна нулю без "всего остального " вы же не думаеете что любая забетонированая площадка автоматом становится военным аэродромом laughing
        lFelix
    2. ALLxANDr Сегодня, 10:04
      Громко сказано грохнули, так... шмальнули в сторону (исходя из объективных данных)
      ALLxANDr
  13. Alexey-74 Сегодня, 09:32
    Значит вероятность удара в том числе по нашей базе возрастает!!!! Надо усиливать средства ПВО-ПРО в разы.
    Alexey-74
  14. wandlitz Сегодня, 09:35
    Россия помогает (правительству Сирии) в сокрытии запасов химического оружия,
    Старая русская поговорка "Свекровка - женщина с низкой социальной ответственностью, снохе не верит". американцы меряют всё на свой аршин.
    wandlitz
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