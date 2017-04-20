Канал CNN: Дамаск перемещает свои самолеты поближе к российской военной базе
ВВС Сирии передислоцирует свои самолеты в аэропорт имени Басиля Аль-Асада, расположенный вблизи от российской авиабазы Хмеймим. Там сирийские машины окажутся под защитой российской военной техники, сообщает телеканал CNN.
«Мы начинаем с сообщений о новых действиях Сирии. В надежде уберечь свои военные самолёты от возможного удара со стороны США правительство страны перемещает большую часть из них. Такие сведения мы получили от двух американских чиновников из министерства обороны. По их словам, правительство Сирии приняло решение о передислокации самолётов после ракетного удара, который США нанесли по сирийской военно-воздушной базе в начале этого месяца», – приводит RT слова ведущего программы.
«Режим переместил большинство своих действующих истребителей на прибрежную авиабазу, в Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада. Таким образом, сирийские истребители оказались под защитой близлежащей российской авиабазы», – пояснил ведущий.
Отмечается, что подобные предположения дают повод для беспокойства, учитывая готовность администрации Трампа применить военную силу в ответ на атаки, совершённые режимом на севере Сирии с применением, вероятнее всего, зарина. «Так сегодня считают международные организации. Эти выводы подтвердила международная инспекционная группа Организации по запрещению химического оружия», – говорится в материале.
«Мы начинаем с сообщений о новых действиях Сирии. В надежде уберечь свои военные самолёты от возможного удара со стороны США правительство страны перемещает большую часть из них. Такие сведения мы получили от двух американских чиновников из министерства обороны. По их словам, правительство Сирии приняло решение о передислокации самолётов после ракетного удара, который США нанесли по сирийской военно-воздушной базе в начале этого месяца», – приводит RT слова ведущего программы.
«Режим переместил большинство своих действующих истребителей на прибрежную авиабазу, в Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада. Таким образом, сирийские истребители оказались под защитой близлежащей российской авиабазы», – пояснил ведущий.
(Передислокация сирийских истребителей) говорит о том, что их (Москву и Дамаск) связывают гораздо более тесные отношения, чем мы предполагали. Это также свидетельствует о возможном намерении России обезопасить военные ресурсы (сирийского правительства), вероятно, его оружие, вероятно, места хранения топлива. Возможно, это также свидетельствует о том, что Россия помогает (правительству Сирии) в сокрытии запасов химического оружия,сказал в эфире CNN военный аналитик, полковник в отставке Сердик Лейтон.
Отмечается, что подобные предположения дают повод для беспокойства, учитывая готовность администрации Трампа применить военную силу в ответ на атаки, совершённые режимом на севере Сирии с применением, вероятнее всего, зарина. «Так сегодня считают международные организации. Эти выводы подтвердила международная инспекционная группа Организации по запрещению химического оружия», – говорится в материале.
Пока сирийские пилоты надеются на защиту со стороны России, российские самолёты, тем временем, летают всё ближе к американским берегам. Дважды за два дня у побережья Аляски были замечены российские бомбардировщики времён холодной войны. Они приблизились к материковой зоне на 36 миль, однако проявили осторожность и не вышли за пределы международного воздушного пространства. Самолёт ВВС США совершил привычный в таких случаях перехват, и бомбардировщики поменяли курс и повернули в сторону России,заключил телеведущий.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти