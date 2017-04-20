Канал CNN: Дамаск перемещает свои самолеты поближе к российской военной базе

(Передислокация сирийских истребителей) говорит о том, что их (Москву и Дамаск) связывают гораздо более тесные отношения, чем мы предполагали. Это также свидетельствует о возможном намерении России обезопасить военные ресурсы (сирийского правительства), вероятно, его оружие, вероятно, места хранения топлива. Возможно, это также свидетельствует о том, что Россия помогает (правительству Сирии) в сокрытии запасов химического оружия,

Пока сирийские пилоты надеются на защиту со стороны России, российские самолёты, тем временем, летают всё ближе к американским берегам. Дважды за два дня у побережья Аляски были замечены российские бомбардировщики времён холодной войны. Они приблизились к материковой зоне на 36 миль, однако проявили осторожность и не вышли за пределы международного воздушного пространства. Самолёт ВВС США совершил привычный в таких случаях перехват, и бомбардировщики поменяли курс и повернули в сторону России,