Американские СМИ рассказали о «документах», якобы подтверждающих вмешательство Москвы в президентские выборы
В распоряжение американских спецслужб попали два «документа» Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
По словам источников агентства, разведслужбы изучили попавшие к ним «документы» и пришли к выводу: Россия «пыталась активно вмешиваться в американские выборы».
В одном из «документов» институт якобы «рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы, занимавшего на тот момент пост президента США», говорится в публикации.
Во втором якобы говорится «о больших шансах на победу Хиллари Клинтон, чем Дональда Трампа». Исходя из этого, по данным источников, в "документе" якобы советуется «прекратить поддержку последнего и сконцентрировать внимание на внедрении новостей о фальсификациях на выборах с целью навредить репутации потенциального президента Клинтон».
При этом собеседники агентства утверждают, что указанные «документы циркулировали в высших кругах российского правительства», однако никаких доказательств этому утверждению не приводится. Источники заявляют, что наличие этих «документов» стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.
Справка РИА «Новости: «В настоящее время директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) является Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки. РИСИ – крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом. Главная задача института – информационное обеспечение администрации Кремля, парламента, Совета Безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств. Институт предоставляет для них экспертные оценки и рекомендации, а также готовит информационно-аналитические материалы».
По словам источников агентства, разведслужбы изучили попавшие к ним «документы» и пришли к выводу: Россия «пыталась активно вмешиваться в американские выборы».
В одном из «документов» институт якобы «рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы, занимавшего на тот момент пост президента США», говорится в публикации.
Во втором якобы говорится «о больших шансах на победу Хиллари Клинтон, чем Дональда Трампа». Исходя из этого, по данным источников, в "документе" якобы советуется «прекратить поддержку последнего и сконцентрировать внимание на внедрении новостей о фальсификациях на выборах с целью навредить репутации потенциального президента Клинтон».
При этом собеседники агентства утверждают, что указанные «документы циркулировали в высших кругах российского правительства», однако никаких доказательств этому утверждению не приводится. Источники заявляют, что наличие этих «документов» стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.
Справка РИА «Новости: «В настоящее время директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) является Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки. РИСИ – крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом. Главная задача института – информационное обеспечение администрации Кремля, парламента, Совета Безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств. Институт предоставляет для них экспертные оценки и рекомендации, а также готовит информационно-аналитические материалы».
Использованы фотографии: https://www.rusdialog.ru
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