11:12 20 апреля

Американские СМИ рассказали о «документах», якобы подтверждающих вмешательство Москвы в президентские выборы

В распоряжение американских спецслужб попали два «документа» Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».

Американские СМИ рассказали о «документах», якобы подтверждающих вмешательство Москвы в президентские выборы


По словам источников агентства, разведслужбы изучили попавшие к ним «документы» и пришли к выводу: Россия «пыталась активно вмешиваться в американские выборы».


В одном из «документов» институт якобы «рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы заставить американских избирателей занять более мягкую позицию в отношении РФ, чем проводившийся курс администрации Барака Обамы, занимавшего на тот момент пост президента США», говорится в публикации.

Во втором якобы говорится «о больших шансах на победу Хиллари Клинтон, чем Дональда Трампа». Исходя из этого, по данным источников, в "документе" якобы советуется «прекратить поддержку последнего и сконцентрировать внимание на внедрении новостей о фальсификациях на выборах с целью навредить репутации потенциального президента Клинтон».

При этом собеседники агентства утверждают, что указанные «документы циркулировали в высших кругах российского правительства», однако никаких доказательств этому утверждению не приводится. Источники заявляют, что наличие этих «документов» стало решающим аргументом для администрации Обамы, обвинившей РФ в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

Справка РИА «Новости: «В настоящее время директором Российского института стратегических исследований (РИСИ) является Михаил Фрадков, ранее возглавлявший Службу внешней разведки. РИСИ – крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом. Главная задача института – информационное обеспечение администрации Кремля, парламента, Совета Безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств. Институт предоставляет для них экспертные оценки и рекомендации, а также готовит информационно-аналитические материалы».

Использованы фотографии: https://www.rusdialog.ru
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Комментарии 18

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  1. cniza Сегодня, 08:49
    В распоряжение американских спецслужб попали два «документа» Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США


    США не позорьтесь , уже даже не смешно.
    cniza
    1. Самаритянин Сегодня, 09:27
      Цитата: cniza
      В распоряжение американских спецслужб попали два «документа» Российского института стратегических исследований (РИСИ), которые якобы свидетельствуют о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США

      США не позорьтесь , уже даже не смешно.

      И не говори, с утра до ночи заливают все каналы пропагандой против Путина и России, а тут на тебе СМИ РФ высказал свое мнение- вмешались в выборы...
      Самаритянин
      1. oleg-gr Сегодня, 10:16
        Нашли документы? Они, конечно же, адресованы ВВП с рекомендациями к действиям. Не до мелочей сейчас. Очень секретный счет дочери Трампа там не указан, случайно так? Куда часть бюджета РФ переводилась.
        oleg-gr
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:27
      Документы , конечно же , "засекречены и мы вам их не покажем" ...
      bouncyhunter
    3. igor.borov775 Сегодня, 09:30
      Ого!.Похоже США имеют доступ к Совету Безопасности РФ.Интересное кино хороший фейк.
      igor.borov775
  2. Topotun Сегодня, 08:53
    Неужели больше поговорить не о чем? Эти "парнеры" все равно будут трындеть одно и то же.... Смысл повторять?
    Topotun
  3. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:54
    Американские СМИ рассказали о «документах», якобы подтверждающих вмешательство Москвы в президентские выборы

    Вот такой он мир - "постправды". И это очередная идея т.н. "запада" к которой нам придется приспосабливаться...
    IGOR GORDEEV
  4. Лёня Пантелеев Сегодня, 09:05
    На идиотов рассчитанные фейки.
    Лёня Пантелеев
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:05
    ... бредовые выводы из больной страны и не более...
    a.s.zzz888
  6. wandlitz Сегодня, 09:28
    Так это, что появляется повод объявить выборы Трампа незаконными???
    Как он сам то на это смотрит?
    wandlitz
    1. санчо Сегодня, 09:50
      придётся бомбить рейтерс,держать марку!
      санчо
  7. Masya Masya Сегодня, 09:35
    " якобы" и " возможно"- ключевые слова... wink если бы да кабы...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
      Привет , Марина ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      " якобы" и " возможно"- ключевые слова... wink если бы да кабы...

      Ну что другого можно ожидать от этих любителей туманных формулировок и обтекаемых определений ? wink
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 09:52
        Паша, приветик! love
        Ну что другого можно ожидать от этих любителей туманных формулировок и обтекаемых определений ? wink.

        только воздух сотрясают... но есть и те , кто этот воздух с удовольствием вдыхает, аж до самой... wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
          Цитата: Masya Masya
          только воздух сотрясают... но есть и те , кто этот воздух с удовольствием вдыхает, аж до самой...

          Так ведь не способных мыслить везде хватает . На таких это всё и рассчитано , по принципу "пипл схавает" ... wassat
          bouncyhunter
  8. avg-mgn Сегодня, 10:01
    Красноречиво, однако! Это что же получается, их хакеры круче наших? Непорядок, нужно срочно исправить ситуацию!
    avg-mgn
  9. НесНосНый Сегодня, 10:44
    Интервенция после революции 1917г. В начале 1990-х представители от США лезли во властные структуры России. Всё это действительно было. Чтобы Россия повлияло на выборы в США, это бред. Столько местных финансов вливалось в выборы , контроль американских спецслужб, влияние ихних СМИ. У России пока таких денег нет и возможности, чтобы переломить такой образовавшийся устой в США. А вообще-то там всё "решает народ", а не Россия.
    НесНосНый
  10. prior Сегодня, 11:10
    Россия одним фактом своего существования влияет на все процессы, происходящие в мире и на выборы в США в том числе. Одних эмигрантов из России в Америке столько, что пора вводить русский язык, как второй государственный. Какие ещё нужны доказательства ?
    prior
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