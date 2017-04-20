Субмарина "Усть-Большерецк" вернулась в состав флота

Доковая операция по выходу "Усть-Большерецка" прошла в штатном режиме. Подводная лодка проекта "Варшавянка" возвращена в состав флота, и экипаж приступил к отработке курсовых задач.

Согласно информации новостного портала « Интерфакс-АВН », пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о том, что дизель-электрическая подводная лодка "Усть-Большерецк" после завершения докового ремонта на "Дальзаводе", расположенном в Приморье, была спущена на воду.В ходе ремонта осуществлены сложнейшие работы на прочном корпусе лодки, с гидроакустическом комплексом, водонепроницаемыми переборками и системой погружения и всплытия."Центр судоремонта "Дальзавод", входящий в состав "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта", выступает в роли единственного исполнителя гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Тихоокеанского флота. В 2016 году специалистами центра выполнены заказы по ремонту 250 кораблей и судов ТОФ.ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:Классификация НАТО: KiloНадводная скорость: 10 узловПодводная скорость: 17 узловРабочая глубина погружения: 240 метровПредельная глубина погружения: 350 метровАвтономность плавания: 45 сутокЭкипаж: 57 человекРАЗМЕРЫ:Надводное водоизмещение: 2300 тоннПодводное водоизмещение: 3040 тоннНаибольшая длина (по КВЛ): 72,6-73,8 метраНаибольшая ширина корпуса: 9,9 метровСредняя осадка (по КВЛ): 6,2 метровВООРУЖЕНИЕ:На подлодках проекта установлены 6 носовых торпедных аппаратов (533 мм). Боезапас - 18 торпед или 24 мины. Возможен пуск ракет ракетного комплекса Club-S и переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-ЗМ" или "Игла-1".