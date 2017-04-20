11:06 20 апреля

Субмарина "Усть-Большерецк" вернулась в состав флота

Согласно информации новостного портала « Интерфакс-АВН », пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о том, что дизель-электрическая подводная лодка "Усть-Большерецк" после завершения докового ремонта на "Дальзаводе", расположенном в Приморье, была спущена на воду.

Доковая операция по выходу "Усть-Большерецка" прошла в штатном режиме. Подводная лодка проекта "Варшавянка" возвращена в состав флота, и экипаж приступил к отработке курсовых задач.


Субмарина "Усть-Большерецк" вернулась в состав флота



В ходе ремонта осуществлены сложнейшие работы на прочном корпусе лодки, с гидроакустическом комплексом, водонепроницаемыми переборками и системой погружения и всплытия.

"Центр судоремонта "Дальзавод", входящий в состав "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта", выступает в роли единственного исполнителя гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Тихоокеанского флота. В 2016 году специалистами центра выполнены заказы по ремонту 250 кораблей и судов ТОФ.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:
Классификация НАТО: Kilo
Надводная скорость: 10 узлов
Подводная скорость: 17 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек

РАЗМЕРЫ:
Надводное водоизмещение: 2300 тонн
Подводное водоизмещение: 3040 тонн
Наибольшая длина (по КВЛ): 72,6-73,8 метра
Наибольшая ширина корпуса: 9,9 метров
Средняя осадка (по КВЛ): 6,2 метров

ВООРУЖЕНИЕ:
На подлодках проекта установлены 6 носовых торпедных аппаратов (533 мм). Боезапас - 18 торпед или 24 мины. Возможен пуск ракет ракетного комплекса Club-S и переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-ЗМ" или "Игла-1".


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Комментарии 4

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  1. demo Сегодня, 09:04
    Вот и славненько.
    Для нас каждый новый (восстановленный) корабль крайне необходим.
    demo
  2. Инок Сегодня, 09:09
    И звучит утвердительно!
    Инок
  3. masiya Сегодня, 09:43
    Вот еще одна варшавяночка в состав ТФ вернулась, так что не так уж дохло на флоте нашем все, как хотели бы господа либерасты и их прихлебатели с покровителями на западенщине и востокщине.
    masiya
  4. Berkut24 Сегодня, 10:11
    Возможен пуск ракет ракетного комплекса Club-S и переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-ЗМ" или "Игла-1"

    ... ПЗРК тоже через торпедный аппарат? Как-то не литературненько...
    Berkut24
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