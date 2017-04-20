Субмарина "Усть-Большерецк" вернулась в состав флота
Согласно информации новостного портала « Интерфакс-АВН », пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о том, что дизель-электрическая подводная лодка "Усть-Большерецк" после завершения докового ремонта на "Дальзаводе", расположенном в Приморье, была спущена на воду.
В ходе ремонта осуществлены сложнейшие работы на прочном корпусе лодки, с гидроакустическом комплексом, водонепроницаемыми переборками и системой погружения и всплытия.
"Центр судоремонта "Дальзавод", входящий в состав "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта", выступает в роли единственного исполнителя гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Тихоокеанского флота. В 2016 году специалистами центра выполнены заказы по ремонту 250 кораблей и судов ТОФ.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:
Классификация НАТО: Kilo
Надводная скорость: 10 узлов
Подводная скорость: 17 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек
РАЗМЕРЫ:
Надводное водоизмещение: 2300 тонн
Подводное водоизмещение: 3040 тонн
Наибольшая длина (по КВЛ): 72,6-73,8 метра
Наибольшая ширина корпуса: 9,9 метров
Средняя осадка (по КВЛ): 6,2 метров
ВООРУЖЕНИЕ:
На подлодках проекта установлены 6 носовых торпедных аппаратов (533 мм). Боезапас - 18 торпед или 24 мины. Возможен пуск ракет ракетного комплекса Club-S и переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-ЗМ" или "Игла-1".
Доковая операция по выходу "Усть-Большерецка" прошла в штатном режиме. Подводная лодка проекта "Варшавянка" возвращена в состав флота, и экипаж приступил к отработке курсовых задач.
В ходе ремонта осуществлены сложнейшие работы на прочном корпусе лодки, с гидроакустическом комплексом, водонепроницаемыми переборками и системой погружения и всплытия.
"Центр судоремонта "Дальзавод", входящий в состав "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта", выступает в роли единственного исполнителя гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Тихоокеанского флота. В 2016 году специалистами центра выполнены заказы по ремонту 250 кораблей и судов ТОФ.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:
Классификация НАТО: Kilo
Надводная скорость: 10 узлов
Подводная скорость: 17 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек
РАЗМЕРЫ:
Надводное водоизмещение: 2300 тонн
Подводное водоизмещение: 3040 тонн
Наибольшая длина (по КВЛ): 72,6-73,8 метра
Наибольшая ширина корпуса: 9,9 метров
Средняя осадка (по КВЛ): 6,2 метров
ВООРУЖЕНИЕ:
На подлодках проекта установлены 6 носовых торпедных аппаратов (533 мм). Боезапас - 18 торпед или 24 мины. Возможен пуск ракет ракетного комплекса Club-S и переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-ЗМ" или "Игла-1".
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