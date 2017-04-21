НАТО и Россия: будет ли война?
Мистер Трамп чуть было не пошёл по пути перезагрузки отношений между США и РФ. Наверное, передумал, поняв, как сильно такая идея смахивает на плагиат у Хиллари Клинтон и Майкла Макфола. И теперь аналитики рассуждают на тему не перезагрузки, а вероятной войны: не случится ли «прямого конфликта» между НАТО и Россией?
На англоязычном сайте телеканала «Аль-Джазира» вышла статья старшего научного сотрудника Атлантического совета (Atlantic Council) Димитара Бечева. Центральный вопрос материала: вступят ли Россия и НАТО в конфликт?
Как назвать нынешний период отношений России и Запада? Холодной войной 2.0? Или как-то иначе? Как бы то ни было, а несомненно одно: отношения России и Запада находятся на самом низком уровне после распада Советского Союза, случившегося в 1991 году.
Перезагрузка отношений между США и РФ, фактически обещанная президентом Дональдом Трампом, уже маячила на политическом горизонте, однако её возможное наступление прервали скандал из-за «вмешательства России в американские выборы» и ракетный удар США «по режиму Башара Асада в Сирии».
За Трампом маячат фигуры министра обороны Джеймса Мэттиса и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Скепсис в отношении России исходит от них. Но может ли этот холодный уровень отношений привести к прямому конфликту между Россией и НАТО? Таким вопросом задаётся эксперт.
Война на востоке Украине продолжает стихать, и Владимир Путин демонстрирует своё ораторское искусство.
В заявлении от 12 апреля он пообещал дать отпор «цветным революциям» в любой из постсоветских стран в рамках возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Как и прежде, Россия готова заключать сделки с Западом за пределами «ближнего зарубежья», однако настаивает на том, что это зарубежье должно оставаться вне западных интересов.
Отсюда эксперту ясно: линия, отделяющая Россию от западных сфер влияния, является «досадной проблемой». Почему?
Оказывается, три прибалтийских государства опасаются стать «жертвами российской агрессии». «Болезненные воспоминания об их аннексии в 1940 году Советами оставили глубокий след», — указывает автор. Разумно это или нет, но присутствие русскоязычных общин в этих странах делает крымский прецедент «болезненно актуальным» для Эстонии и Латвии.
Неудивительно, что эти страны приветствовали решение НАТО о повышении роли альянса. От «заверений» организация перешла к «расширенному присутствию на переднем крае». НАТО не только разработала планы действий в чрезвычайных ситуациях по противодействию предполагаемому российскому вторжению, но и приняла решение направить в каждую из трёх прибалтийских стран, а также в Польшу батальонные группы. Развёртывание 4-тысячного контингента с участием 16 государств — членов альянса должно завершиться к следующему месяцу, Германия будет отвечать за силы в Литве, Канада — в Латвии, Великобритания — в Эстонии, а США — в Польше.
Параллельно Варшавский саммит НАТО, прошедший в июле 2016 года, дал зелёный свет многонациональной бригаде в Румынии, которая, по сути, является платформой для укрепления сотрудничества с Польшей, Болгарией, Турцией, Канадой, США, Нидерландами и Германией.
При этом НАТО не обязательно соответствует военным возможностям России на огромном территориальном участке от Балтийского до Чёрного моря. Североатлантическому альянсу понадобится в три раза больше сил, чтобы отбить прямое нападение. Кроме того, говоря словами Путина, Россия превратила Крым в крепость. Наращивание военно-морских сил и сил береговой обороны наряду с развёртыванием стратегических бомбардировщиков и передовых зенитных ракет укрепило превосходство России на Чёрном море, считает аналитик.
Однако НАТО всячески сигнализирует Путину: мол, ежели он пересечёт черту, то получит ответ.
Многие эксперты в сфере безопасности обеспокоены тем, что нынешнее холодное противостояние может выйти из-под контроля. Россия отреагировала на военное усиление Запада «вторжениями в воздушное пространство НАТО» с целью «запугать» американские и союзные корабли и самолёты как в Прибалтике, так и на Чёрном море. Автор перечисляет «похищение эстонского пограничника, начало внезапных учений, отработку вторжения, а то и ядерного удара в Балтийском море». Картину дополняет развёртывание ядерных ракет «Искандер» в Калининградской области, находящейся между Литвой и Польшей.
Россия «грубо угрожает» Финляндии и Швеции, указывая на недопустимость отказа от нейтралитета в пользу вступления в НАТО. Россия «оказывает давление» и на Беларусь, пытаясь создать авиабазу на её территории.
Автор представляет и «кошмарный сценарий», когда какой-нибудь «незначительный инцидент», к примеру, гражданские беспорядки, устроенные русскими в эстонском пограничном городе, перерастают в повстанческое движение, как в Восточной Украине. И тогда (не дай бог) НАТО переходит к прямому военному столкновению с Россией.
У российской агрессии есть свои пределы, замечает далее Бечев. Опасения российской угрозы вообще «слишком раздуты». Как отметил Марк Галеотти из Института международных отношений в Праге, «расчёт Путина, похоже, состоит в том, что, чем он страшнее, тем больше у него политического влияния».
Конфронтация с НАТО обсуждается внутри России, где большинство граждан сегодня рассматривает альянс как угрозу стране. Между тем Путин не в состоянии запугать НАТО в Восточной Европе или даже поторговаться с Западом, используя противостояние как козырную карту.
Кроме того, Москва снова ведёт диалог с Североатлантическим альянсом после паузы (заморозки отношений в марте 2014 года). В прошлом месяце с генералом Валерием Герасимовым по телефону разговаривал генерал Пётр Павел, возглавляющий Военный комитет НАТО. Существует механизм, позволяющий избежать нежелательных кризисов, выходящих из-под контроля.
По мнению эксперта, Россия продолжит «прощупывать НАТО» с целью выявить слабые места и трещины в её обороне. Однако нельзя забывать, что Россия сталкивается сегодня со многими ограничениями. Экономический кризис, охвативший Россию, уже привёл к сокращению расходов на оборону. Амбициозная программа модернизации вооружённых сил «неизбежно замедлится», убеждён аналитик.
И последнее, не менее важное: 2018 год станет годом выборов для Путина. Он «обязательно победит», но будет «упорно бороться», желая «продемонстрировать», что энтузиазм народа от его руководства «не ослабел». Россия оказывается в центре внимания, когда действует на арене международной политики, но, по правде говоря, исторически важно то, что происходит внутри страны, в российском обществе, считает эксперт.
Напомним, напряжённость в отношениях России и НАТО растёт с каждым днём.
18 апреля СМИ сообщили о том, что два американских военных самолёта и самолёт НАТО совершили разведполёты у рубежей РФ на Чёрном и в Баренцевом морях, а также в балтийском регионе. По информации западных сайтов, которые цитирует «Интерфакс» , патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A «Poseidon» вылетел с авиабазы Сигонела на Сицилии и вёл разведку к юго-западу от г. Севастополя.
Вторым был стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135U. Он поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании и осуществил полёт в районе морских границ Мурманской области.
Третий самолёт был натовским. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации AWACS наблюдал за Калининградской областью из воздушного пространства Литвы и Польши.
Кроме того, накануне очередной разведывательный полёт вблизи южного побережья Крыма проводил патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A «Poseidon».
Вечером 19 апреля появилась ещё одна новость на тему холодного противостояния РФ и НАТО.
Планы по проведению на архипелаге Шпицберген семинара по линии Парламентской ассамблеи НАТО в российском МИДе назвали провокацией. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению Москвы, государства — участники Шпицбергенского трактата 1920 года должны быть заинтересованы в сохранении на территории принципов мира и добрососедства. «В контексте нынешнего курса НАТО на «сдерживание» России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген «под крыло» военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу договора», — цитирует комментарий «Лента.ру» .
В МИДе добавили, что в арктическом регионе нет таких проблем, для решения которых требовалось бы вмешательство Североатлантического альянса. Дипломаты уверены, что нагнетание напряжённости идёт вразрез с долгосрочными интересами государств европейского севера.
Ранее СМИ сообщали также о проведении НАТО в Европе межвидовых манёвров с «ярко выраженной» антироссийской направленностью. Имеются в виду учения «Summer Shield 14», которые на сей раз организованы в Латвии, где присутствует фактор «социальных противоречий» в виде русскоязычного населения. Манёвры начались спустя всего неделю после того, как в республиках Балтии и в Польше были в основном развёрнуты боевые батальоны альянса.
В странах Балтии по-прежнему считают, что русские могут разыграть у них «крымский сценарий». И под этот надуманный повод можно вооружаться и крепить оборону бесконечно.
Разумеется, в условиях холодной войны и гонки вооружений с каждым днём возрастает риск перехода холодного противостояния в горячую фазу. Не дай бог, как пишет господин Бечев, что из-за какой-нибудь провокации или инцидента НАТО перейдёт к прямому военному столкновению с Россией.
На англоязычном сайте телеканала «Аль-Джазира» вышла статья старшего научного сотрудника Атлантического совета (Atlantic Council) Димитара Бечева. Центральный вопрос материала: вступят ли Россия и НАТО в конфликт?
Как назвать нынешний период отношений России и Запада? Холодной войной 2.0? Или как-то иначе? Как бы то ни было, а несомненно одно: отношения России и Запада находятся на самом низком уровне после распада Советского Союза, случившегося в 1991 году.
Перезагрузка отношений между США и РФ, фактически обещанная президентом Дональдом Трампом, уже маячила на политическом горизонте, однако её возможное наступление прервали скандал из-за «вмешательства России в американские выборы» и ракетный удар США «по режиму Башара Асада в Сирии».
За Трампом маячат фигуры министра обороны Джеймса Мэттиса и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Скепсис в отношении России исходит от них. Но может ли этот холодный уровень отношений привести к прямому конфликту между Россией и НАТО? Таким вопросом задаётся эксперт.
Война на востоке Украине продолжает стихать, и Владимир Путин демонстрирует своё ораторское искусство.
В заявлении от 12 апреля он пообещал дать отпор «цветным революциям» в любой из постсоветских стран в рамках возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Как и прежде, Россия готова заключать сделки с Западом за пределами «ближнего зарубежья», однако настаивает на том, что это зарубежье должно оставаться вне западных интересов.
Отсюда эксперту ясно: линия, отделяющая Россию от западных сфер влияния, является «досадной проблемой». Почему?
Оказывается, три прибалтийских государства опасаются стать «жертвами российской агрессии». «Болезненные воспоминания об их аннексии в 1940 году Советами оставили глубокий след», — указывает автор. Разумно это или нет, но присутствие русскоязычных общин в этих странах делает крымский прецедент «болезненно актуальным» для Эстонии и Латвии.
Неудивительно, что эти страны приветствовали решение НАТО о повышении роли альянса. От «заверений» организация перешла к «расширенному присутствию на переднем крае». НАТО не только разработала планы действий в чрезвычайных ситуациях по противодействию предполагаемому российскому вторжению, но и приняла решение направить в каждую из трёх прибалтийских стран, а также в Польшу батальонные группы. Развёртывание 4-тысячного контингента с участием 16 государств — членов альянса должно завершиться к следующему месяцу, Германия будет отвечать за силы в Литве, Канада — в Латвии, Великобритания — в Эстонии, а США — в Польше.
Параллельно Варшавский саммит НАТО, прошедший в июле 2016 года, дал зелёный свет многонациональной бригаде в Румынии, которая, по сути, является платформой для укрепления сотрудничества с Польшей, Болгарией, Турцией, Канадой, США, Нидерландами и Германией.
При этом НАТО не обязательно соответствует военным возможностям России на огромном территориальном участке от Балтийского до Чёрного моря. Североатлантическому альянсу понадобится в три раза больше сил, чтобы отбить прямое нападение. Кроме того, говоря словами Путина, Россия превратила Крым в крепость. Наращивание военно-морских сил и сил береговой обороны наряду с развёртыванием стратегических бомбардировщиков и передовых зенитных ракет укрепило превосходство России на Чёрном море, считает аналитик.
Однако НАТО всячески сигнализирует Путину: мол, ежели он пересечёт черту, то получит ответ.
Многие эксперты в сфере безопасности обеспокоены тем, что нынешнее холодное противостояние может выйти из-под контроля. Россия отреагировала на военное усиление Запада «вторжениями в воздушное пространство НАТО» с целью «запугать» американские и союзные корабли и самолёты как в Прибалтике, так и на Чёрном море. Автор перечисляет «похищение эстонского пограничника, начало внезапных учений, отработку вторжения, а то и ядерного удара в Балтийском море». Картину дополняет развёртывание ядерных ракет «Искандер» в Калининградской области, находящейся между Литвой и Польшей.
Россия «грубо угрожает» Финляндии и Швеции, указывая на недопустимость отказа от нейтралитета в пользу вступления в НАТО. Россия «оказывает давление» и на Беларусь, пытаясь создать авиабазу на её территории.
Автор представляет и «кошмарный сценарий», когда какой-нибудь «незначительный инцидент», к примеру, гражданские беспорядки, устроенные русскими в эстонском пограничном городе, перерастают в повстанческое движение, как в Восточной Украине. И тогда (не дай бог) НАТО переходит к прямому военному столкновению с Россией.
У российской агрессии есть свои пределы, замечает далее Бечев. Опасения российской угрозы вообще «слишком раздуты». Как отметил Марк Галеотти из Института международных отношений в Праге, «расчёт Путина, похоже, состоит в том, что, чем он страшнее, тем больше у него политического влияния».
Конфронтация с НАТО обсуждается внутри России, где большинство граждан сегодня рассматривает альянс как угрозу стране. Между тем Путин не в состоянии запугать НАТО в Восточной Европе или даже поторговаться с Западом, используя противостояние как козырную карту.
Кроме того, Москва снова ведёт диалог с Североатлантическим альянсом после паузы (заморозки отношений в марте 2014 года). В прошлом месяце с генералом Валерием Герасимовым по телефону разговаривал генерал Пётр Павел, возглавляющий Военный комитет НАТО. Существует механизм, позволяющий избежать нежелательных кризисов, выходящих из-под контроля.
По мнению эксперта, Россия продолжит «прощупывать НАТО» с целью выявить слабые места и трещины в её обороне. Однако нельзя забывать, что Россия сталкивается сегодня со многими ограничениями. Экономический кризис, охвативший Россию, уже привёл к сокращению расходов на оборону. Амбициозная программа модернизации вооружённых сил «неизбежно замедлится», убеждён аналитик.
И последнее, не менее важное: 2018 год станет годом выборов для Путина. Он «обязательно победит», но будет «упорно бороться», желая «продемонстрировать», что энтузиазм народа от его руководства «не ослабел». Россия оказывается в центре внимания, когда действует на арене международной политики, но, по правде говоря, исторически важно то, что происходит внутри страны, в российском обществе, считает эксперт.
Напомним, напряжённость в отношениях России и НАТО растёт с каждым днём.
18 апреля СМИ сообщили о том, что два американских военных самолёта и самолёт НАТО совершили разведполёты у рубежей РФ на Чёрном и в Баренцевом морях, а также в балтийском регионе. По информации западных сайтов, которые цитирует «Интерфакс» , патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A «Poseidon» вылетел с авиабазы Сигонела на Сицилии и вёл разведку к юго-западу от г. Севастополя.
Вторым был стратегический разведывательный самолёт ВВС США RC-135U. Он поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании и осуществил полёт в районе морских границ Мурманской области.
Третий самолёт был натовским. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации AWACS наблюдал за Калининградской областью из воздушного пространства Литвы и Польши.
Кроме того, накануне очередной разведывательный полёт вблизи южного побережья Крыма проводил патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A «Poseidon».
Вечером 19 апреля появилась ещё одна новость на тему холодного противостояния РФ и НАТО.
Планы по проведению на архипелаге Шпицберген семинара по линии Парламентской ассамблеи НАТО в российском МИДе назвали провокацией. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению Москвы, государства — участники Шпицбергенского трактата 1920 года должны быть заинтересованы в сохранении на территории принципов мира и добрососедства. «В контексте нынешнего курса НАТО на «сдерживание» России, сопровождаемого беспрецедентными военными приготовлениями вблизи рубежей нашей страны, попытки подтянуть Шпицберген «под крыло» военно-политического блока и проведение там мероприятий под его эгидой не соответствуют духу договора», — цитирует комментарий «Лента.ру» .
В МИДе добавили, что в арктическом регионе нет таких проблем, для решения которых требовалось бы вмешательство Североатлантического альянса. Дипломаты уверены, что нагнетание напряжённости идёт вразрез с долгосрочными интересами государств европейского севера.
Ранее СМИ сообщали также о проведении НАТО в Европе межвидовых манёвров с «ярко выраженной» антироссийской направленностью. Имеются в виду учения «Summer Shield 14», которые на сей раз организованы в Латвии, где присутствует фактор «социальных противоречий» в виде русскоязычного населения. Манёвры начались спустя всего неделю после того, как в республиках Балтии и в Польше были в основном развёрнуты боевые батальоны альянса.
В странах Балтии по-прежнему считают, что русские могут разыграть у них «крымский сценарий». И под этот надуманный повод можно вооружаться и крепить оборону бесконечно.
Разумеется, в условиях холодной войны и гонки вооружений с каждым днём возрастает риск перехода холодного противостояния в горячую фазу. Не дай бог, как пишет господин Бечев, что из-за какой-нибудь провокации или инцидента НАТО перейдёт к прямому военному столкновению с Россией.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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