Шведский автомат MKR
Вторая половина двадцатого века отметилась в истории ручного огнестрельного оружия массовым распространением нового класса - автоматов. Автоматы в сочетании с промежуточным патроном позволяли совместить в себе эффективность и точность винтовки с высокой плотностью огня как у пулеметов. В последующем появился малоимпульсный патрон, который позволил уменьшить отдачу при стрельбе и, что важнее, снизить вес боеприпасов. На этом массовое развитие автоматов, или на западный манер штурмовых винтовок, приостановилось.
Интересных идей, которые касались как самого оружия, так боеприпасов для него, за последние несколько десятилетий была масса, однако в серийное производство так ничего и не пошло.
Самые известные перспективные разработки в большинстве своем принадлежат конструкторам Советского Союза или США, однако это не значит, что в других странах не велось работ, по созданию нового ручного огнестрельного оружия. Достаточно интересные разработки велись шведскими конструкторами, которые в ходе своих изысканий разработали не только весьма интересный автомат, но и боеприпас для него.
История создания шведского автомата MKR
Шведские оружейники работали не только в направлении сокращения габаритов оружия (автомат MKS), но и во многих других направлениях. Так была проделана достаточно объемная работа по созданию боеприпасов, в которых вместо пули использовалась небольшая ракета. Конструкторами практически сразу был отметен вариант патрона в котором использовался только заряд самой ракеты, так как начальная скорость метаемого снаряда была очень мала, а сам он оставался нестабильным даже при очень длинном стволе. Решением данной проблемы было создание боеприпаса, который бы имел пороховой заряд для того чтобы задать начальную скорость ракете.
В результате такого решения конструкторам удалось добиться характеристик сходных с патронами 5,56х45, но так как сложность конструкции боеприпаса была значительно выше чем у патрона с классической конструкцией, то проект закрыли. Тем не менее, в ходе поиска оптимального решения для гильзы нового патрона было выяснено, что пуля малого калибра и веса при определенной геометрии может показать отличные результаты, как по кучности, так и по поражающим свойствам.
За основу нового боеприпаса была взята гильза патрона .22WMR, именно с этим патроном конструкторам удалось добиться оптимальных результатов для пули-ракеты. Гильза была переобжата под новую длинную пулю калибром 4,5 миллиметра и весом 1,6 грамма. В результате появился патрон, с которым можно было уверено поражать цели на дистанции до 400 метров, при этом скорость пули достигала 1000 метров в секунду, а эффективность попадания была даже выше чем у многих распространенных боеприпасов. Эффективность попадания по цели достигалась за счет того, что длинное тело пули становилось нестабильным при переходе из среды в среду с разной плотностью, иначе говоря, после попадания в тело противника пуля начинала вести себя непредсказуемо и, вращаясь в различных плоскостях, наносила значительные повреждения.
Однако основным преимуществом данного боеприпаса был его малый вес. Общий вес патрона 4,5х26 составлял всего 4 грамма, для сравнения только одна пуля SS109 патрона 5,56x45 весит 3,6 грамма. Такой малый вес позволял не только переносить большее количество боеприпасов каждому солдату, но и увеличить вместимость магазина оружия, без большого увеличения массы снаряженного оружия.
Именно создание магазина для нового боеприпаса стало следующим шагом шведских конструкторов. Из-за присутствия закраины задача по созданию компактного, а главное надежного магазина действительно непростая, однако, как доказали шведские конструкторы, она вполне выполнима. Новый магазин был двухрядным рожковым, вместимостью 50 патронов. Помимо него были разработаны и дисковые магазины повышенной вместимости. Интересно было то, что по одной из идей данный магазины должны были снаряжаться в заводских условиях, то есть быть одноразовыми, но и их снаряжение в полевых условиях в последующем сделали возможным.
И боеприпас, и магазины были разработаны, осталось только создать оружие. Новый автомат MKR был разработан с учетом всех современных требований и даже сейчас он мог бы конкурировать с современным оружием по своей эргономике и ряду особенностей. Однако, несмотря на отличные показатели надежности, простоты и дешевизны конструкции оружие не было принято на вооружение. Дело в том, что новый патрон никак не вписывался в стандарты НАТО и тем более не мог быть принят на вооружение в качестве альтернативного боеприпаса. Была попытка адаптировать оружие под патроны 5,56х45, однако особенности конструкции автомата не позволяли использовать более мощный боеприпас с большими габаритами. Даже при устранении всех нюансов оружие получалось со средненькими характеристиками. Была попытка оживить проект в виде пистолета-пулемета под данный боеприпас, но и она не увенчалась успехом.
Конструкция автомата MKR
Шведский автомат MKR выполнен в компоновке буллпап с автоматикой, работающей на отводе части пороховых газов из канала ствола. Запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора. Вся конструкция собрана на одной несущей детали – стволе автомата, что привело к линейной конструкции оружия. Ударно-спусковой механизм допускает как ведение огня одиночными выстрелами, так и автоматический огонь. За счет малой массы затворной группы удалось сделать возможным стрельбы с открытого затвора без потери точности и кучности, что в последующем сказалось на адаптации оружия под патрон 5,56х45.
Несмотря на компоновку буллпап оружие имеет лишь два недостатка этой компоновки – высокие стойки прицельных приспособлений и не совсем удобное расположением магазина. Конструкторы сделали автомат полностью двусторонним, все элементы продублированы по обеим сторонам оружия. Выброс же стреляных гильз осуществляется вниз, так что пользоваться автоматом одинаково удобно как при стрельбе с правого, так и с левого плеча.
Характеристики автомата MKR
Автомат получился очень легким – всего 2,8 килограмма без патронов, причем с магазином полным боеприпасов его вес составлял всего 3 килограмма. Габариты оружия, несмотря на компоновку буллпап, выше средних – 840 миллиметров это без возможности сложить приклад, однако это объясняется довольно длинным стволом оружия – 600 миллиметров. Питается автомат из магазинов вместимостью 50 патронов 4,5х26. Темп ведения огня достигает 1400 выстрелов в минуту. Если говорить о бронепробитии, то пуля гарантировано пробивала стальную каску на дистанции в 300 метров под любым разумным углом.
Плюсы и минусы автомат MKR
Главным достоинством нового автомата стоит отметить его малый вес, как и малый вес патрона. Устранение распространенных недостатков конструкции буллпап также явный плюс. Высокая скорострельность и вместительный магазин в совокупности с высокой скоростью пули могли компенсировать ошибки при прицеливании, особенно по движущимся целям.
Слабым местом нового оружия была его длина, которая затрудняла использование оружия в стесненных условиях. Кроме того, бронежилет был способен полностью нейтрализовать последствие попадания пули нового патрона. Так как пуля имела малую массу, то и отдавала она свою энергию при попадании в препятствие очень быстро, соответственно если пуля не пробивала бронеплатину, то все что чувствовал человек за этой бронепластиной это лишь легкий, вполне переносимый удар, в то время как с более мощными патронами все могло закончиться травмами.
Нужно отметить, что в последующем конструкторы доработали саму идею боеприпаса малого калибра, увеличив его бронепробитие. Решением стали подкалиберные пули в пластиковых поддонах, помещенные в гильзы от мощных патронов, но это было в последующем.
Интересных идей, которые касались как самого оружия, так боеприпасов для него, за последние несколько десятилетий была масса, однако в серийное производство так ничего и не пошло.
Самые известные перспективные разработки в большинстве своем принадлежат конструкторам Советского Союза или США, однако это не значит, что в других странах не велось работ, по созданию нового ручного огнестрельного оружия. Достаточно интересные разработки велись шведскими конструкторами, которые в ходе своих изысканий разработали не только весьма интересный автомат, но и боеприпас для него.
История создания шведского автомата MKR
Шведские оружейники работали не только в направлении сокращения габаритов оружия (автомат MKS), но и во многих других направлениях. Так была проделана достаточно объемная работа по созданию боеприпасов, в которых вместо пули использовалась небольшая ракета. Конструкторами практически сразу был отметен вариант патрона в котором использовался только заряд самой ракеты, так как начальная скорость метаемого снаряда была очень мала, а сам он оставался нестабильным даже при очень длинном стволе. Решением данной проблемы было создание боеприпаса, который бы имел пороховой заряд для того чтобы задать начальную скорость ракете.
В результате такого решения конструкторам удалось добиться характеристик сходных с патронами 5,56х45, но так как сложность конструкции боеприпаса была значительно выше чем у патрона с классической конструкцией, то проект закрыли. Тем не менее, в ходе поиска оптимального решения для гильзы нового патрона было выяснено, что пуля малого калибра и веса при определенной геометрии может показать отличные результаты, как по кучности, так и по поражающим свойствам.
За основу нового боеприпаса была взята гильза патрона .22WMR, именно с этим патроном конструкторам удалось добиться оптимальных результатов для пули-ракеты. Гильза была переобжата под новую длинную пулю калибром 4,5 миллиметра и весом 1,6 грамма. В результате появился патрон, с которым можно было уверено поражать цели на дистанции до 400 метров, при этом скорость пули достигала 1000 метров в секунду, а эффективность попадания была даже выше чем у многих распространенных боеприпасов. Эффективность попадания по цели достигалась за счет того, что длинное тело пули становилось нестабильным при переходе из среды в среду с разной плотностью, иначе говоря, после попадания в тело противника пуля начинала вести себя непредсказуемо и, вращаясь в различных плоскостях, наносила значительные повреждения.
Однако основным преимуществом данного боеприпаса был его малый вес. Общий вес патрона 4,5х26 составлял всего 4 грамма, для сравнения только одна пуля SS109 патрона 5,56x45 весит 3,6 грамма. Такой малый вес позволял не только переносить большее количество боеприпасов каждому солдату, но и увеличить вместимость магазина оружия, без большого увеличения массы снаряженного оружия.
Именно создание магазина для нового боеприпаса стало следующим шагом шведских конструкторов. Из-за присутствия закраины задача по созданию компактного, а главное надежного магазина действительно непростая, однако, как доказали шведские конструкторы, она вполне выполнима. Новый магазин был двухрядным рожковым, вместимостью 50 патронов. Помимо него были разработаны и дисковые магазины повышенной вместимости. Интересно было то, что по одной из идей данный магазины должны были снаряжаться в заводских условиях, то есть быть одноразовыми, но и их снаряжение в полевых условиях в последующем сделали возможным.
И боеприпас, и магазины были разработаны, осталось только создать оружие. Новый автомат MKR был разработан с учетом всех современных требований и даже сейчас он мог бы конкурировать с современным оружием по своей эргономике и ряду особенностей. Однако, несмотря на отличные показатели надежности, простоты и дешевизны конструкции оружие не было принято на вооружение. Дело в том, что новый патрон никак не вписывался в стандарты НАТО и тем более не мог быть принят на вооружение в качестве альтернативного боеприпаса. Была попытка адаптировать оружие под патроны 5,56х45, однако особенности конструкции автомата не позволяли использовать более мощный боеприпас с большими габаритами. Даже при устранении всех нюансов оружие получалось со средненькими характеристиками. Была попытка оживить проект в виде пистолета-пулемета под данный боеприпас, но и она не увенчалась успехом.
Конструкция автомата MKR
Шведский автомат MKR выполнен в компоновке буллпап с автоматикой, работающей на отводе части пороховых газов из канала ствола. Запирание канала ствола осуществляется перекосом затвора. Вся конструкция собрана на одной несущей детали – стволе автомата, что привело к линейной конструкции оружия. Ударно-спусковой механизм допускает как ведение огня одиночными выстрелами, так и автоматический огонь. За счет малой массы затворной группы удалось сделать возможным стрельбы с открытого затвора без потери точности и кучности, что в последующем сказалось на адаптации оружия под патрон 5,56х45.
Несмотря на компоновку буллпап оружие имеет лишь два недостатка этой компоновки – высокие стойки прицельных приспособлений и не совсем удобное расположением магазина. Конструкторы сделали автомат полностью двусторонним, все элементы продублированы по обеим сторонам оружия. Выброс же стреляных гильз осуществляется вниз, так что пользоваться автоматом одинаково удобно как при стрельбе с правого, так и с левого плеча.
Характеристики автомата MKR
Автомат получился очень легким – всего 2,8 килограмма без патронов, причем с магазином полным боеприпасов его вес составлял всего 3 килограмма. Габариты оружия, несмотря на компоновку буллпап, выше средних – 840 миллиметров это без возможности сложить приклад, однако это объясняется довольно длинным стволом оружия – 600 миллиметров. Питается автомат из магазинов вместимостью 50 патронов 4,5х26. Темп ведения огня достигает 1400 выстрелов в минуту. Если говорить о бронепробитии, то пуля гарантировано пробивала стальную каску на дистанции в 300 метров под любым разумным углом.
Плюсы и минусы автомат MKR
Главным достоинством нового автомата стоит отметить его малый вес, как и малый вес патрона. Устранение распространенных недостатков конструкции буллпап также явный плюс. Высокая скорострельность и вместительный магазин в совокупности с высокой скоростью пули могли компенсировать ошибки при прицеливании, особенно по движущимся целям.
Слабым местом нового оружия была его длина, которая затрудняла использование оружия в стесненных условиях. Кроме того, бронежилет был способен полностью нейтрализовать последствие попадания пули нового патрона. Так как пуля имела малую массу, то и отдавала она свою энергию при попадании в препятствие очень быстро, соответственно если пуля не пробивала бронеплатину, то все что чувствовал человек за этой бронепластиной это лишь легкий, вполне переносимый удар, в то время как с более мощными патронами все могло закончиться травмами.
Нужно отметить, что в последующем конструкторы доработали саму идею боеприпаса малого калибра, увеличив его бронепробитие. Решением стали подкалиберные пули в пластиковых поддонах, помещенные в гильзы от мощных патронов, но это было в последующем.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: weaponland.ru
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