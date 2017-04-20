11:07 20 апреля

Госдеп: сделка с Ираном – «провальный подход» к ядерной проблеме

Сделка с Тегераном по иранской ядерной программе показала свою нежизнеспособность, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Госдеп: сделка с Ираном – «провальный подход» к ядерной проблеме


Напомним, в июле 2015-го Тегеран и «шестерка» международных посредников договорились об урегулировании проблемы иранского атома, приняв план действий. Выполнение это плана означает для страны снятие санкций, наложенных, США, СБ ООН и Евросоюзом.


СВПД (совместный всеобъемлющий план действий) терпит неудачу в достижении свой цели – неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи,
сказал Тиллерсон журналистам.

Он также призвал «реагировать на угрозы», исходящие от Тегерана, отметив, что «политика стратегического терпения в отношении Ирана оказалась неудачной».

В среду стало известно, что Дональд Трамп распорядился проанализировать соглашение с властями Ирана и сделать вывод о том, насколько он соответствует интересам Соединенных Штатов.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 12

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  1. Morris worm Сегодня, 09:47
    Заднюю включают. Забавные какие. Кинжальные удары по всему миру...Сирия , Ирак, КНР, КНДР...теперь снова Иран.
    Morris worm
    1. Самаритянин Сегодня, 09:50
      Кореи мало, надо ещё с Ираном повоевать, давай Трамп жги, только топоров, то на всех хватит?
      Самаритянин
      1. 100502 Сегодня, 09:55
        Заднюю включат когда тасяч 100 их морпехов фаршем в ямах будут лежать
        100502
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:04
        Цитата: Самаритянин
        Кореи мало, надо ещё с Ираном повоевать, давай Трамп жги, только топоров, то на всех хватит?

        Как говорил волк в м/ф "Самый маленький гном" : "Ну ничего - отыграемся на Красной Шапке и её бабке !" .
        bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 09:57
      "Стратегическое терпение" - оксюморон. Это тоже, что жениться по принуждению laughing
      сибиралт
    3. donavi49 Сегодня, 10:17
      Напротив переднюю.

      Они собираются вернуть санкции назад (по этому направлению юридическая работа идет, а о политической Рекс в этой новости и говорит). Плюс возможно нанести удары по центрам ядерной промышленности.
      donavi49
    4. Maskom Сегодня, 10:47
      Капитулянтское соглашение с Ираном полностью на совести Барака Хуссейна Обамы. Это соглашение по праву стало в один ряд с Мюнхенским сговором, а Обама стал в один ряд с Чемберленом и Даладье
      Maskom
  2. квадрат Сегодня, 09:50
    Ну, американцы настоящие хозяева своего слова - слово дали, потом забрали назад. У нас таких зовут фуфлыжниками (мужик в фуфайке и на лыжах), и нормальные люди с такими не разговаривают. А смысл?
    квадрат
  3. Masya Masya Сегодня, 10:11
    «политика стратегического терпения в отношении Ирана оказалась неудачной».

    И не только в отношении Ирана... Вся политика штатов вкупе, неудачна...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
      Цитата: Masya Masya
      И не только в отношении Ирана... Вся политика штатов вкупе, неудачна...

      Мариш , ты поосторожней с такими словами - враз попадёшь в санкционный список и станешь невыездной . wink Как после такого жить-то дальше будешь ? lol
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 10:32
        и станешь невыездной . wink Как после такого жить-то дальше будешь ? lol

        Пичалька crying только в Находку, на море, как то больше хочется... lol не нужен мне берег лазурный, европа нафиг не нужна... laughing
        Masya Masya
  4. prior Сегодня, 11:01
    Да-да, Рекс.
    Договариваться о чём-то с американцами - это полный провал.
    Беспредельщики за базар не отвечают.
    prior
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