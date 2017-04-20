Госдеп: сделка с Ираном – «провальный подход» к ядерной проблеме

СВПД (совместный всеобъемлющий план действий) терпит неудачу в достижении свой цели – неядерного статуса Ирана. Это только откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет провальный подход прошлого, что привело нас к нынешней неизбежной угрозе от Северной Кореи,

Сделка с Тегераном по иранской ядерной программе показала свою нежизнеспособность, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.Напомним, в июле 2015-го Тегеран и «шестерка» международных посредников договорились об урегулировании проблемы иранского атома, приняв план действий. Выполнение это плана означает для страны снятие санкций, наложенных, США, СБ ООН и Евросоюзом.сказал Тиллерсон журналистам.Он также призвал «реагировать на угрозы», исходящие от Тегерана, отметив, что «политика стратегического терпения в отношении Ирана оказалась неудачной».В среду стало известно, что Дональд Трамп распорядился проанализировать соглашение с властями Ирана и сделать вывод о том, насколько он соответствует интересам Соединенных Штатов.