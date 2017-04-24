Альтернатива М16 - автомат LRM
Для всех кто увлекается ручным огнестрельным оружием не будет новостью, что изначально М16 была очень капризным оружием, привередливым к условиям эксплуатации, боеприпасам и обслуживанию. И хотя в последующем большинство недостатков было устранено, в основном когда определились с патроном, на начальном этапе принятия на вооружение, такое оружие можно было доверить только подготовленным и дисциплинированным солдатам. Таким образом, армии США требовалось простое и неприхотливое оружие под патрон 5,56х45, которым можно было бы вооружить еще вчерашних школьников и слабоподготовленных союзников.
История создания автомата LRM
Стартовой точкой в разработке нового автомата можно считать 1971 год, именно в этом году был заключен контракт с компанией Thompson-Ramo-Wooldrirge на разработкунового оружия. Сам проект получил имя Low Maintenance Rifle, что можно перевести как винтовка с минимальным обслуживанием.
Нужно отметить, что конструкторы компании собирались сделать оружие не просто дешевое в производстве и обслуживании со средними характеристиками, а замахнулись на полноценный результат, которым можно было бы пользоваться несколько десятилетий наравне с М16. Так, подразумевалось, что оружие не ограничится одним только вариантом, а будет создана версия оружия с коротким стволом, а так же велись работы над автоматом, который бы питался экспериментальными патронами XM216 со стреловидной пулей.
Таким образом, если бы автомат LRM был принят на вооружение, то он оказался бы единственным дешевым с налаженным производством оружием под перспективный боеприпас, что в свою очередь сделало бы его основным на какое-то время в случае принятия на вооружение нового патрона.
Несмотря на то, что конструкторы компании Thompson-Ramo-Wooldrirge видели в своей работе определенные перспективы автомат LRM так и не стал серийным. Дело в том, что необходимость в таком оружии была только до того момента пока продолжались военные действия во Вьетнаме и, пока М16 не было в количестве достаточном для полного вооружения армии. По этой причине к 1973 году необходимость в оружии подобном LMR отпала и автомат так и остался в виде экспериментального оружия.
Конструкция автомата LMR
Так как от оружия требовалась не только высокая надежность и простота обслуживания, но и дешевизна при производстве, то конструкторы остановились на уже проверенной временем конструкции. Автоматика оружия построена по схеме с использованием пороховых газов, отводимых из канала ствола оружия при длинном ходе поршня газового двигателя. Запирание же канала ствола происходит при помощи двух роликов, которые входят в вырезы сверху и снизу в казенной части ствола. Отвод пороховых газов из канала ствола осуществляется в газовый двигатель, который размещен с правой стороны. Огонь ведется с открытого звтвора.
Отдельное внимание было уделено защите деталей оружия от агрессивной внешней среды. Каждая деталь имеет защитное стойкое к коррозии покрытие, свое применение нашли и сухие смазки.
Ударно-спусковой механизм автомата был полностью заимствован у пулемета М60, то есть оружие имеет возможность ведения только автоматического огня. Несмотря на этот недостаток, из оружия можно стрелять одиночными выстрелами, так как за счет длинного отката затворной группы и близко расположенного к дульному срезу отвода для пороховых газов, темп ведения огня составляет всего 450 выстрелов в минуту. То есть при кратковременном нажатии на спусковой крючок можно получить одиночный выстрел.
Автомат LMR имеет линейную компоновку, то есть его приклад расположен на оси ствола оружия. Такое решение позволило добиться высокой точности, так как влияние отдачи при такой компоновке минимизируется. Однако при этом пришлось вынести прицельные приспособления на ввысоке стойки для более удобного прицеливания. Сами же прицельные приспособления представляют собой перекидной диоптрический целик на дистанции 200 и 400 метров и мушку.
Так как ударно-спусковой механизм у автомата полностью заимствован у пулемета М60, то от него достался и переключатель предохранителя. Дополнительным устройством предохранения от случайного выстрела служит рукоятка взведения, которая при повороте вниз блокирует затворную группу.
Для того чтобы сократить габариты оружия при достаточной длине ствола, конструкторы расположили приемник магазина с левой стороны автомата, что при достаточно высоких прицельных приспособлениях не создает известных проблем при ведении огня.
Автомат LMR может комплектоваться штык-ножом, однако, посадочных мест для дополнительных прицельных приспособлений у него нет. Подствольный гранатомет также не может быть установлены на оружие, хотя возможность запуска наствольный гранат имеется
Характеристики автомата LMR
Несмотря на кажущуюся «стройную» конструкцию, автомат получился не самым легким, но и не слишком тяжелым – 3,6 килограмма без патронов. Длина ствола оружия составляет целых 493 миллиметра при общей длине 870 миллиметров. Питается LMR из отъемных магазинов вместимостью 20 или 30 патронов 5,56х45.
Плюсы и минусы автомата LMR
Одним из главных плюсов автомата LMR является его невысокая цена при производстве. При этом оружие получилось неприхотливым, простым в обслуживании и освоении и, как ни странно, удобным. Характеристики автомата также вышли достаточно достойными. Отдельно отмечалась очень низкая отдача при стрельбе, высокая точность, несмотря на некоторые явные спорные решения в конструкции, например, очень длинный ход затворной группы.
Если выделять какие-то конкретные критические минусы данного оружия, то тут в первую очередь стоит отметить прицельные приспособления. При таких прицельных приспособлениях, расположенных на высоких стойках, голова стрелка представляет собой отличную мишень, так как практически полностью расположена над оружием на всеобщее обозрение.
Низкий темп ведения огня хоть и позволил отказаться от одного из режимов работы УСМ, но сделал более сложным стрельбы по удаленным движущимся мишеням и там где более быстрый темп стрельбы мог компенсировать ошибки при прицеливании, у автомата LMR попадания не будет.
Если же давать оценку данному оружию в целом, то несмотря на не самый красивый внешний вид это вполне годное оружие, которое могло занять нишу в армии. Однако из-за быстрого распространения M16 этого не произошло, так как необходимость в таком дешевом автомате отпала.
История создания автомата LRM
Стартовой точкой в разработке нового автомата можно считать 1971 год, именно в этом году был заключен контракт с компанией Thompson-Ramo-Wooldrirge на разработкунового оружия. Сам проект получил имя Low Maintenance Rifle, что можно перевести как винтовка с минимальным обслуживанием.
Нужно отметить, что конструкторы компании собирались сделать оружие не просто дешевое в производстве и обслуживании со средними характеристиками, а замахнулись на полноценный результат, которым можно было бы пользоваться несколько десятилетий наравне с М16. Так, подразумевалось, что оружие не ограничится одним только вариантом, а будет создана версия оружия с коротким стволом, а так же велись работы над автоматом, который бы питался экспериментальными патронами XM216 со стреловидной пулей.
Таким образом, если бы автомат LRM был принят на вооружение, то он оказался бы единственным дешевым с налаженным производством оружием под перспективный боеприпас, что в свою очередь сделало бы его основным на какое-то время в случае принятия на вооружение нового патрона.
Несмотря на то, что конструкторы компании Thompson-Ramo-Wooldrirge видели в своей работе определенные перспективы автомат LRM так и не стал серийным. Дело в том, что необходимость в таком оружии была только до того момента пока продолжались военные действия во Вьетнаме и, пока М16 не было в количестве достаточном для полного вооружения армии. По этой причине к 1973 году необходимость в оружии подобном LMR отпала и автомат так и остался в виде экспериментального оружия.
Конструкция автомата LMR
Так как от оружия требовалась не только высокая надежность и простота обслуживания, но и дешевизна при производстве, то конструкторы остановились на уже проверенной временем конструкции. Автоматика оружия построена по схеме с использованием пороховых газов, отводимых из канала ствола оружия при длинном ходе поршня газового двигателя. Запирание же канала ствола происходит при помощи двух роликов, которые входят в вырезы сверху и снизу в казенной части ствола. Отвод пороховых газов из канала ствола осуществляется в газовый двигатель, который размещен с правой стороны. Огонь ведется с открытого звтвора.
Отдельное внимание было уделено защите деталей оружия от агрессивной внешней среды. Каждая деталь имеет защитное стойкое к коррозии покрытие, свое применение нашли и сухие смазки.
Ударно-спусковой механизм автомата был полностью заимствован у пулемета М60, то есть оружие имеет возможность ведения только автоматического огня. Несмотря на этот недостаток, из оружия можно стрелять одиночными выстрелами, так как за счет длинного отката затворной группы и близко расположенного к дульному срезу отвода для пороховых газов, темп ведения огня составляет всего 450 выстрелов в минуту. То есть при кратковременном нажатии на спусковой крючок можно получить одиночный выстрел.
Автомат LMR имеет линейную компоновку, то есть его приклад расположен на оси ствола оружия. Такое решение позволило добиться высокой точности, так как влияние отдачи при такой компоновке минимизируется. Однако при этом пришлось вынести прицельные приспособления на ввысоке стойки для более удобного прицеливания. Сами же прицельные приспособления представляют собой перекидной диоптрический целик на дистанции 200 и 400 метров и мушку.
Так как ударно-спусковой механизм у автомата полностью заимствован у пулемета М60, то от него достался и переключатель предохранителя. Дополнительным устройством предохранения от случайного выстрела служит рукоятка взведения, которая при повороте вниз блокирует затворную группу.
Для того чтобы сократить габариты оружия при достаточной длине ствола, конструкторы расположили приемник магазина с левой стороны автомата, что при достаточно высоких прицельных приспособлениях не создает известных проблем при ведении огня.
Автомат LMR может комплектоваться штык-ножом, однако, посадочных мест для дополнительных прицельных приспособлений у него нет. Подствольный гранатомет также не может быть установлены на оружие, хотя возможность запуска наствольный гранат имеется
Характеристики автомата LMR
Несмотря на кажущуюся «стройную» конструкцию, автомат получился не самым легким, но и не слишком тяжелым – 3,6 килограмма без патронов. Длина ствола оружия составляет целых 493 миллиметра при общей длине 870 миллиметров. Питается LMR из отъемных магазинов вместимостью 20 или 30 патронов 5,56х45.
Плюсы и минусы автомата LMR
Одним из главных плюсов автомата LMR является его невысокая цена при производстве. При этом оружие получилось неприхотливым, простым в обслуживании и освоении и, как ни странно, удобным. Характеристики автомата также вышли достаточно достойными. Отдельно отмечалась очень низкая отдача при стрельбе, высокая точность, несмотря на некоторые явные спорные решения в конструкции, например, очень длинный ход затворной группы.
Если выделять какие-то конкретные критические минусы данного оружия, то тут в первую очередь стоит отметить прицельные приспособления. При таких прицельных приспособлениях, расположенных на высоких стойках, голова стрелка представляет собой отличную мишень, так как практически полностью расположена над оружием на всеобщее обозрение.
Низкий темп ведения огня хоть и позволил отказаться от одного из режимов работы УСМ, но сделал более сложным стрельбы по удаленным движущимся мишеням и там где более быстрый темп стрельбы мог компенсировать ошибки при прицеливании, у автомата LMR попадания не будет.
Если же давать оценку данному оружию в целом, то несмотря на не самый красивый внешний вид это вполне годное оружие, которое могло занять нишу в армии. Однако из-за быстрого распространения M16 этого не произошло, так как необходимость в таком дешевом автомате отпала.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: weaponland.ru
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