Удар по «врагу» ракетой «Термит»: новейший фрегат отразил атаку Сегодня, 09:42 Ракетный катер «Кузнецк» в ходе учений нанес условный удар по фрегату «Адмирал Макаров» крылатой ракетой «Термит» на морском полигоне Балтийского моря. 3 Фрегат «Адмирал Макаров» проверили на прочность Межконтинентальный ракетный комплекс «Тополь-М» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти