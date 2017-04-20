11:06 20 апреля

Удар по «врагу» ракетой «Термит»: новейший фрегат отразил атаку

Ракетный катер «Кузнецк» в ходе учений нанес условный удар по фрегату «Адмирал Макаров» крылатой ракетой «Термит» на морском полигоне Балтийского моря.




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Комментарии 1

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  1. Мар.Тира Сегодня, 10:49
    Боевые стрельбы ,не заменишь,ни какой теорией.Молодцы парни.Товарищ служил на топографическом судне.на Камчатке.Тоже рассказывал, как к ним жались разведывательные американские суда,при запусках баллистических ракет с полигона Капустин Яр.В том числе из-за боязни быть пораженными болванкой ракеты.Вот и пусть всю жизнь боятся..
    Мар.Тира
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