Амурский судостроительный завод намерен достраивать корабли в Находке
Как сообщает блог bmpd , Амурский судостроительный завод намерен сменить место расположения сдаточной базы в Приморском крае. Предполагается, что с конца лета морские корабли и суда будут возвращаться с испытаний в море не в Большой Камень, а в Находку.
- пояснил начальник стапельного цеха завода Иван Хизь.
Осенью планируется перевести на новую сдаточную базу в Находке второй корвет. На данный момент ведется подготовка к его выводу из цеха.
- заявил И. Хизь.
С его слов, в настоящее время на втором корвете проводятся электромонтажные работы, необходимо проложить более 240 км кабелей, на третьем корвете завершаются корпусные работы, на четвертом осуществляются работы по формированию блоков корпуса.
Корвет "Совершенный" был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году, в 2015 году он был выведен со стапелей. Ранее сообщалось о планах передать его флоту в июне 2017 года. Как пояснил в марте замминистра обороны РФ Юрий Борисов, сдача остальных трех кораблей намечена на 2018, 2019 и 2020 годы соответственно.
Новая сдаточная база завода будет располагаться в Находке. Там сейчас идут все необходимые подготовительные работы. На прежней базе на верфи "Звезда" в Большом Камне закончился срок контракта, там сейчас находится первый корвет, но он тоже будет переводиться на новую базу.
- пояснил начальник стапельного цеха завода Иван Хизь.
Осенью планируется перевести на новую сдаточную базу в Находке второй корвет. На данный момент ведется подготовка к его выводу из цеха.
Ориентировочная дата вывода из цеха - 15 июля. На вывод корабля в эти сроки сейчас работают все цехи завода. После вывода часть испытаний пройдет на достроечной пристани на заводе - это швартовочные испытания, испытания цистерн и другие, чтобы по максимуму уменьшить работы на сдаточной базе.
- заявил И. Хизь.
С его слов, в настоящее время на втором корвете проводятся электромонтажные работы, необходимо проложить более 240 км кабелей, на третьем корвете завершаются корпусные работы, на четвертом осуществляются работы по формированию блоков корпуса.
Корвет "Совершенный" был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году, в 2015 году он был выведен со стапелей. Ранее сообщалось о планах передать его флоту в июне 2017 года. Как пояснил в марте замминистра обороны РФ Юрий Борисов, сдача остальных трех кораблей намечена на 2018, 2019 и 2020 годы соответственно.
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