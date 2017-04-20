11:06 20 апреля

Амурский судостроительный завод намерен достраивать корабли в Находке

Как сообщает блог bmpd , Амурский судостроительный завод намерен сменить место расположения сдаточной базы в Приморском крае. Предполагается, что с конца лета морские корабли и суда будут возвращаться с испытаний в море не в Большой Камень, а в Находку.

Новая сдаточная база завода будет располагаться в Находке. Там сейчас идут все необходимые подготовительные работы. На прежней базе на верфи "Звезда" в Большом Камне закончился срок контракта, там сейчас находится первый корвет, но он тоже будет переводиться на новую базу.

- пояснил начальник стапельного цеха завода Иван Хизь.




Осенью планируется перевести на новую сдаточную базу в Находке второй корвет. На данный момент ведется подготовка к его выводу из цеха.

Ориентировочная дата вывода из цеха - 15 июля. На вывод корабля в эти сроки сейчас работают все цехи завода. После вывода часть испытаний пройдет на достроечной пристани на заводе - это швартовочные испытания, испытания цистерн и другие, чтобы по максимуму уменьшить работы на сдаточной базе.

- заявил И. Хизь.

С его слов, в настоящее время на втором корвете проводятся электромонтажные работы, необходимо проложить более 240 км кабелей, на третьем корвете завершаются корпусные работы, на четвертом осуществляются работы по формированию блоков корпуса.

Корвет "Совершенный" был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году, в 2015 году он был выведен со стапелей. Ранее сообщалось о планах передать его флоту в июне 2017 года. Как пояснил в марте замминистра обороны РФ Юрий Борисов, сдача остальных трех кораблей намечена на 2018, 2019 и 2020 годы соответственно.


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Комментарии 5

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:07
    Строить корабль 11 лет уму не постижимо , когда в России научатся работать точно и в срок непонятно .
    Spartanez300
    1. KudrevKN Сегодня, 10:16
      Дальневосточный дивизион ОСК продолжает лихорадить, о чем Борисов в ходе своей инспекции и говорил? Но и все же эта "лихорадка" природу своего возникновения имеет в головной ОСК ("рыба гниет с головы")? Пока "сапожники" будут "печь пироги", а "эффективные менеджеры" и "страховые агенты" будут управлять гос. корпорациями - мы будем строить корабли по 10-15 лет даже с таким "пустячным" водоизмещением? Удачи Вам и "трудовых свершений"!
      KudrevKN
      1. Inok10 Сегодня, 10:38
        Цитата: KudrevKN
        Строить корабль 11 лет уму не постижимо , когда в России научатся работать точно и в срок непонятно .

        Цитата: KudrevKN
        Пока "сапожники" будут "печь пироги", а "эффективные менеджеры" и "страховые агенты" будут управлять гос. корпорациями - мы будем строить корабли по 10-15 лет даже с таким "пустячным" водоизмещением? Удачи Вам и "трудовых свершений"!

        ... два "особенно одаренных с критическим складом ума" ... а, теперь подскажите сколько лет России-Российсая федерация в каким образом она была образована ? ... или уже память желочью выело ? ... напоминаю, что РФ появилась благодаря развалу Коммунистами СССР ... чуть более 20 лет тому назад ... теперь они правда кричат "а, нас то за что" мы же типа рядовые, это все компрадорская верхушка, которую они дружно выбирали на съездах, насколько мне память не изменяет коммунист- Честь и Совесть - как оказалось они ни то и не другое, по тому как следующие 10 лет рулил Россий -алкаш из КПСС -ЕБН ... результаты помнят все ... и после это какие у Вас претензии к судостроению ? ... хорошо вообще строить можем ... Вам бы тем людям на Амурском судостроительном в ноги поклониться ... а, Вы оскорбляете их ... Хамство на ресурсе цветет пышным цветом ... это же не нарушение правил ... оскорбить судостроителя, рабочего, Председателя правительства ...
        Inok10
  2. сибиралт Сегодня, 10:08
    Какие же это "намерения", когда уже идёт конкретная работа? Это не медведевское "осознание возможностей", а реальные дела. С почином, корабелы!
    сибиралт
    1. Bongo Сегодня, 10:34
      Цитата: сибиралт
      Какие же это "намерения", когда уже идёт конкретная работа? Это не медведевское "осознание возможностей", а реальные дела. С почином, корабелы!

      "Намерения" длились 11 лет, да и длятся до сих пор wassat За это время на АСЗ по причине банального воровства сменилось несколько директоров, но никто по большому счёту наказания не понёс. Можно также вспомнить гибель во время испытаний людей на АПЛ пр. 971У предназначенной для ВМС Индии. Что касается корвета, то его испытания и доводка в Большом Камне идут очень тяжело.
      Bongo
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