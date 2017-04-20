Амурский судостроительный завод намерен достраивать корабли в Находке

Новая сдаточная база завода будет располагаться в Находке. Там сейчас идут все необходимые подготовительные работы. На прежней базе на верфи "Звезда" в Большом Камне закончился срок контракта, там сейчас находится первый корвет, но он тоже будет переводиться на новую базу.

Ориентировочная дата вывода из цеха - 15 июля. На вывод корабля в эти сроки сейчас работают все цехи завода. После вывода часть испытаний пройдет на достроечной пристани на заводе - это швартовочные испытания, испытания цистерн и другие, чтобы по максимуму уменьшить работы на сдаточной базе.